Пятница, 20 ноября, благоприятна для занятий, в которых можно увидеть результат собственных усилий. Станет легче учиться, проявлять способности и возвращаться к тому, что когда-то увлекало. Особенно приятно будет обнаружить, что прежнего опыта вполне хватает для новой попытки. Успех прибавит уверенности и в личной жизни. Захочется свободнее говорить о себе, принимать внимание и знакомиться с людьми, чьи интересы вам близки. Тельцов порадует возвращение к любимому занятию, Близнецов ободрит полученный результат, а Скорпионы смогут показать то, что у них хорошо получается. Подпишитесь на нас в Google Подписка на Гороскопы Получайте свой гороскоп на почту Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

🟣 ♈ Овен Овнам предстоит приятный день, если с утра удастся взяться за самое важное. Работа пойдёт быстрее, когда вы перестанете отвлекаться на чужие сомнения. У вас уже достаточно опыта, чтобы справиться, а результат позволит освободить часть вечера. Особенно удачно сложится завершающий этап работы, когда вы сможете самостоятельно принять окончательное решение. В отношениях порадует отклик на вашу инициативу. Предложение провести время вместе или обсудить общий замысел может встретить больше энтузиазма, чем вы ожидали. Если до сих пор каждый был занят своим, появится возможность снова почувствовать, сколько вам интересно делать вдвоём. С финансовой стороной затеи разобраться будет несложно.

🟣 ♉ Телец Тельцам вернёт хорошее настроение занятие, которое они когда-то любили. В пятницу можно быстро вспомнить забытое и обнаружить, что прежний навык сохранился. Это прибавит уверенности даже тем, кто поначалу собирался лишь попробовать. На работе похожим образом пригодится старый опыт, которому давно не находилось применения. Близкие с интересом отнесутся к вашей увлечённости. Возможно, кому-то захочется присоединиться. Тогда будет приятно заняться этим вместе и в выходные. Покупать что-нибудь дорогое ради первых попыток пока не стоит. Удовольствие от первых результатов поможет понять, что действительно пригодится, а без чего можно спокойно обойтись.

🟣 ♊ Близнецы Близнецов обрадует небольшой личный успех. То, чему вы учились или над чем работали, наконец начнёт получаться достаточно уверенно. Даже если окружающие воспримут это спокойно, вы сами будете знать, сколько сил вложили. Пятница благоприятна и для следующей попытки, если вам хочется закрепить результат. На этом фоне захочется быть щедрее в отношениях, охотнее хвалить других и делиться приятными новостями. В компании вы окажетесь хорошим собеседником, потому что сумеете порадоваться не только за себя. Вечер обещает быть оживлённым. Лучше выбрать одну встречу, на которой вы сможете остаться столько, сколько захотите.

🟣 ♋ Рак Ракам пятница даст возможность поговорить по душам. Вы будете спокойнее относиться к тому, что ваши чувства не всегда совпадают с ожиданиями другого человека. Это поможет объяснить важное без долгой подготовки. Особенно хорош день для разговора с тем, кто обычно слушает вас внимательнее, чем вы замечаете. После такого общения прибавится сил на собственные дела. Задача, к которой не хотелось приступать, уже не покажется непосильной. Вы справитесь с ней быстрее, если заранее определите, какой результат вам нужен сегодня. На выходные останется меньше забот, а вечером появится желание выбраться туда, где можно получить новые впечатления.

🟣 ♌ Лев У Львов есть хороший шанс помириться с дорогим человеком. Пятница располагает к тому, чтобы вспомнить, за что вы друг друга любите, и спокойнее отнестись к недавнему разногласию. Удачно пройдёт совместное дело, в котором вы привыкли хорошо понимать друг друга. После него будет легче вернуться и к личному разговору. Дружеское общение тоже принесёт радость. Вас могут поддержать в замысле, который до сих пор вы не решались всерьёз обсуждать. День подходит для первых договорённостей, особенно когда вам обоим интересно попробовать. Если понадобятся деньги, лучше начать с посильных расходов и посмотреть, как дело будет развиваться.

🟣 ♍ Дева Девам пятница обещает приятные знакомства. Разговор будет складываться без усилий, и вы быстро найдёте, о чём расспросить друг друга. Вполне вероятно, что особенно понравится тот, чей образ жизни отличается от вашего. Его взгляды могут оказаться полезны и в деле, которым вы сейчас заняты. В давних отношениях захочется больше лёгкости. Хорошо провести время так, чтобы обоим было интересно и никто не отвечал за весь вечер. У вас появятся идеи, которые можно осуществить почти без подготовки. Тем, кому хочется побыть в одиночестве, понравится возможность надолго увлечься занятием, от которого обычно приходится отвлекаться.

🟣 ♎ Весы Весам станет проще сказать, чего они хотят сами. Пятница покажет, что близкие готовы считаться с вашим выбором, если знают о нём заранее. Это поможет с удовольствием участвовать в общих планах. Меньше сил уйдёт на попытки угадать, что понравится всем, и больше останется на саму встречу. В денежных вопросах тоже появится определённость. Вы сможете решить, какую покупку действительно хотите сделать, и спокойно отложить остальные. Удачно пойдёт работа, где нужно сравнить предложения и выбрать подходящее. К концу дня будет особенно приятно увидеть результат собственного решения и понять, что вы вполне могли доверять себе.

🟣 ♏ Скорпион Скорпионам представится возможность проявить талант, который обычно остаётся известен только близким. День хорош для выступления, показа своей работы или участия в общем деле. Вы будете меньше стесняться внимания и сумеете получить удовольствие от того, что вас слушают. Добрый отклик поможет решиться на продолжение. В любви тоже захочется выразить себя свободнее. Человек, которому вы нравитесь, охотно поддержит вашу инициативу. Если вы давно вместе, общее увлечение напомнит, чем когда-то привлекли друг друга. Вечером будет особенно приятно разделить впечатления с человеком, который видел ваши первые попытки и сумеет оценить, как далеко вы продвинулись.

🟣 ♐ Стрелец Стрельцам будет приятно оказаться рядом с близким человеком в тот момент, когда ему нужна поддержка. Вы сумеете подбодрить его, не преувеличивая трудностей и не обещая невозможного. В пятницу особенно пригодится ваш собственный опыт. Окажется, что многое из того, с чем вы давно освоились, для другого пока в новинку. В личных делах тоже появится повод для радости. Хорошо пойдёт работа, которую вы выбрали сами, особенно если она позволяет двигаться в удобном темпе. Денежные вопросы лучше решить до вечера. Тогда вы сможете с удовольствием принять приглашение или заняться чем-нибудь вместе с тем, кому сегодня помогли.

🟣 ♑ Козерог Козерогов может тронуть благодарность близких. Вы поймёте, что ваше участие заметили и оценили, хотя сами могли считать сделанное чем-то обычным. Это особенно приятно после недели, в которой приходилось много заботиться о других. В пятницу появится возможность и самому принять помощь, не опасаясь кого-то обременить. В делах вы будете увереннее распределять нагрузку. Вы легко определите, с чем другой человек справится самостоятельно, и сможете заняться собственными планами. Освободившееся время хорошо подойдёт для личной встречи. В отношениях день благоприятен для тепла и взаимного внимания, особенно когда вы оба готовы ненадолго отложить разговоры об обязанностях.

🟣 ♒ Водолей Водолеям стоит заранее оставить время для личной жизни. Пятница благоприятна для свиданий, и даже у давней пары появится повод снова почувствовать себя влюблёнными. Вам захочется придумать что-нибудь особенное для двоих. Лучше всего получится то, что соответствует вашим общим вкусам и даёт возможность побыть рядом без спешки. У свободных Водолеев возможна приятная встреча, которая начнётся с дружеского разговора. Оставьте себе возможность узнать человека лучше, не составляя далеко идущих планов. В работе пригодятся терпение и внимание к чужим пожеланиям. Вы сможете договориться даже с требовательным собеседником, если дадите ему подробно объяснить, какого результата он ждёт.

🟣 ♓ Рыбы Рыбы смогут убедиться, что их усилия дали результат. Пятница принесёт больше определённости в деле, которое недавно вызывало сомнения. Станет легче понять, что уже получается хорошо и чему ещё стоит научиться. Такой взгляд поможет и оценить свой труд, и без обиды принять полезное замечание. В личной жизни уверенности тоже прибавится. Вы будете меньше сравнивать свои отношения с чужими и яснее замечать то, что радует именно вас. Для тех, кто пока свободен, удачен вечер в знакомой компании. Легко завяжется разговор с человеком, с которым прежде вы лишь здоровались. У вас найдётся больше общих интересов, чем можно было предположить.