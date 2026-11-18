В четверг, 19 ноября, Солнце образует напряжённый аспект с Марсом, а Луна остаётся в Рыбах. В астрологии такой день связывают с сочетанием решительности и повышенной чувствительности. Захочется быстрее добиться своего, но резкий ответ может задеть сильнее, чем обычно. Даже в знакомой компании разговор способен стать горячим за несколько минут. Зато там, где нужно наконец взяться за трудный вопрос, энергии будет достаточно. Хорошо пойдут самостоятельная работа, защита собственного мнения и дела, которые долго откладывались из-за сомнений. В личной жизни полезнее открыто говорить о желании, пока оно ещё не превратилось в обиду. У собеседника появится возможность откликнуться без необходимости защищаться. Подпишитесь на нас в Google Подписка на Гороскопы Получайте свой гороскоп на почту Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

🟣 ♈ Овен В знакомом деле Овнам может открыться новая возможность. То, что вы давно делали привычным способом, удастся улучшить благодаря наблюдению или чужому примеру. Не исключено, что изменится и ваше отношение к самой работе. Если в последнее время она казалась скучной, появится повод снова ею заинтересоваться. Общение с близкими сложится мягче, чем вы ожидаете. Даже трудный вопрос сегодня удастся обсудить без долгих взаимных претензий, если говорить о том, что важно сейчас. В расходах стоит учитывать планы на конец недели. Одна необязательная покупка может лишить вас удовольствия, на которое вы действительно рассчитывали. Подсказка дня: Присмотритесь к тому, как с похожим делом справляется человек с другим опытом.

🟣 ♉ Телец Для Тельцов четверг благоприятен в дружбе. Может возобновиться общение, которое прервалось из-за занятости, или появиться повод собрать людей, которым давно хотелось увидеться. Обсуждение будущей встречи будет особенно приятным. Вы быстро найдёте занятие, которое устроит всех, если каждый сможет предложить свой вариант. В делах вам поможет умение ладить с разными людьми. Кто-то охотно поделится нужными сведениями или объяснит, к кому обратиться с вопросом. В любви день обещает спокойную радость от привычной близости. С партнёром будет хорошо даже без особых планов. Для нового знакомства больше подойдёт компания, где вы уже чувствуете себя свободно. Подсказка дня: Напомните о себе человеку, с которым всегда было легко поддерживать дружбу.

🟣 ♊ Близнецы К мнению Близнецов сегодня будут прислушиваться, но и им самим полезно выслушать совет опытного человека. Особенно если нужно выбрать дальнейшее направление в работе или учёбе. Со стороны может быть заметно умение, которое вы считаете совершенно обычным. Разговор поможет понять, где оно способно пригодиться в большей мере. В личной жизни захочется определённости. Однако решение, важное для двоих, лучше обсуждать без посторонних советчиков. Ваши обстоятельства могут заметно отличаться от тех, на которые они ссылаются. К вечеру удастся яснее представить ближайшие планы. Тогда станет проще понять, какие расходы допустимы сейчас, а какие разумнее перенести. Подсказка дня: Выбирайте советчика, который хорошо знает и ваши сильные стороны, и реальные обстоятельства.

🟣 ♋ Рак Ракам четверг обещает удачу в переписке и возобновлении общения. Вам будет легче найти слова для человека, с которым давно не удавалось поговорить. Причина отдаления может оказаться проще, чем вы предполагали. После первых неловких фраз разговор пойдёт свободнее, особенно если вас по-прежнему многое связывает. В работе хорошо получатся письма, объяснения и любые дела, где нужно выразить сложную мысль понятно. Но с ответом на резкое замечание лучше подождать. Когда первое раздражение пройдёт, станет легче понять, что именно хотел сказать собеседник. Вечер порадует новостью или приглашением, благодаря которому планы на выходные станут интереснее. Подсказка дня: Сначала расскажите о том, чему будет рад человек, с которым вы возобновляете общение.

🟣 ♌ Лев Львам представится возможность увлечь других своим предложением. Если общее дело долго оставалось без движения, вы сумеете объяснить, с чего начать и почему результат стоит усилий. Люди откликнутся на вашу уверенность. Особенно удачно сложится работа, в которой каждый сможет проявить себя и будет знать, что его усилия заметят. Дома захочется освободиться от необходимости за всё отвечать. Позвольте близким позаботиться о вас, даже если они устроят вечер иначе, чем сделали бы вы. В романтических отношениях простота окажется приятнее попыток впечатлить. После насыщенного дня вам обоим будет хорошо там, где можно расслабиться и побыть рядом без особого повода. Подсказка дня: Когда люди согласятся участвовать, дайте им возможность предложить собственный способ действий.

🟣 ♍ Дева Для Дев четверг благоприятен в любви и партнёрстве. После недавней размолвки удастся восстановить привычную лёгкость, если вы готовы признать собственную долю в недоразумении. Иногда достаточно мягче повторить мысль, которую прежде заслонил резкий тон. Собеседник тоже может проявить желание пойти навстречу. В общем деле отношения станут лучше после честного разговора о затруднениях. Если вы до сих пор рассчитывали справиться в одиночку, чужая помощь окажется кстати. При этом день вполне подходит для личной покупки или небольшой перемены во внешности. Вы легче выберете то, что нравится вам самим и не требует одобрения со стороны. Подсказка дня: Поддержите попытку примирения, даже если она получится немного неловкой.

🟣 ♎ Весы В личной жизни Весов возможна приятная неожиданность. Давний знакомый может проявить больше внимания, чем обычно, или вы сами заметите в нём что-то привлекательное. День благоприятен для флирта и встречи без заранее определённого продолжения. В постоянной паре порадует желание любимого человека сделать что-то специально для вас. Творческие задачи пойдут лучше строгой работы по образцу. Вы сумеете предложить решение, которое понравится и вам, и тем, кто его оценит. Только резкая критика может ненадолго испортить настроение. Постарайтесь понять, какая часть замечания действительно относится к делу. Вечером приятное общение поможет забыть о неудачной интонации. Подсказка дня: Позвольте встрече продлиться, если вам обоим хочется ещё немного побыть вместе.

🟣 ♏ Скорпион Скорпионы смогут прояснить денежный вопрос, который вызывал разногласия. Возможно, вы и другая сторона по-разному поняли прежнюю договорённость. Сегодня будет легче спокойно назвать свою позицию и объяснить, почему считаете её справедливой. Убедительнее всего окажутся конкретные обстоятельства. Упрёки в прежних ошибках только затянут разговор. После обеда прибавится уверенности. Вас может поддержать человек, от которого вы этого не ожидали, и напряжение заметно уменьшится. В личных отношениях хорошо пройдут встречи с теми, кто умеет выслушать без поспешных советов. К вечеру захочется заняться привычным делом и почувствовать, что спор остался позади. Подсказка дня: Назовите решение, которое устроило бы вас сейчас, чтобы собеседник мог ответить по существу.

🟣 ♐ Стрелец Стрельцам будет легче проявить самостоятельность. Вопрос, который ещё недавно заставлял искать помощи, сегодня окажется вам по силам. Удачный результат заметят и окружающие. Возможен разговор о более интересной задаче или о том, чтобы вы чаще высказывали собственные идеи. Спокойно расскажите, чем действительно хотели бы заниматься. Настроение улучшится, когда вы увидите, что способны влиять на происходящее. Это придаст смелости и в личной жизни. Если давно хотелось предложить встречу, подобрать подходящий момент будет нетрудно. При этом день может выдаться насыщенным, поэтому для вечера лучше выбрать одно приятное занятие. Тогда удастся и порадоваться успеху, и отдохнуть. Подсказка дня: Сохраните время на проверку результата, даже если всё получится быстрее ожидаемого.

🟣 ♑ Козерог Козерогам может повезти с обстоятельствами. Дело, которое представлялось долгим, удастся закончить проще, или необходимость в части хлопот отпадёт сама. Освободившееся время лучше пока оставить себе. В спокойной обстановке вы сумеете заметить, сколько сил в последние дни уходило на то, что перестало быть важным. Близкие будут рады вашему вниманию. День подходит для домашних занятий, которые приносят удовольствие всем участникам и позволяют попутно поговорить. Может вернуться интерес к давно оставленному увлечению. Вечером хорошо будет в небольшом кругу людей, рядом с которыми вы можете быть собой. Откровенность возникнет естественно, без заранее подготовленного серьёзного разговора. Подсказка дня: Если планы упростятся, дайте себе насладиться свободным временем.

🟣 ♒ Водолей Водолеям может представиться возможность применить своё умение с большей пользой. Разговор о дополнительной работе, вознаграждении или иной форме сотрудничества заслуживает внимания, если условия понятны. Оцените, сколько времени потребуется и насколько дело вам интересно. Даже привлекательное предложение должно оставлять силы на то, чем вы уже заняты. В отношениях будут важны надёжность и уважение к договорённостям. Вам понравится человек, рядом с которым легко обсуждать обычные желания и расходы. Вечер подходит для спокойного отдыха и занятия, которое помогает отвлечься. Возвращаться к серьёзным расчётам лучше тогда, когда вы сможете посмотреть на них без спешки и первого воодушевления. Подсказка дня: Прежде чем согласиться, выясните, когда и за какой результат предполагается оплата.

🟣 ♓ Рыбы Рыбы могут помочь другу или знакомому разобраться в затруднении. Вам будет легче увидеть ситуацию целиком, поскольку вы пока не вовлечены в спор и слышите обе стороны. Ваше участие оценят. Не исключено, что совместное решение небольшого вопроса даст повод предложить вам дальнейшее сотрудничество. В собственных делах полезно обсудить замысел с человеком, который хорошо знает ваши привычки. Он может заметить, какую часть работы вы охотно взяли бы на себя, а где быстро потеряли бы интерес. Личные отношения станут теплее благодаря взаимной заботе. Вечером вероятно чувство удовлетворения от того, что ваши умения и внимание кому-то пригодились. Подсказка дня: Выясните, какой помощи от вас ждут, прежде чем целиком браться за чужое дело.