В четверг, 19 ноября, по прогнозу Джорджии Николс, даже спокойный разговор может превратиться в спор, если собеседники начнут доказывать свою правоту. Особенно чувствительными окажутся вопросы общих денег, семейных обязанностей и отношений с руководством.

Овнам и Скорпионам пригодится возможность потратить избыток энергии на физическую активность. Львам будет легче договориться благодаря обаянию, а Стрельцам сохранить хорошие отношения с друзьями поможет Венера.

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Как звёзды оценивают ваш день

★★★★★: динамичный день

★★★★☆: благоприятный день

★★★☆☆: обычный день

★★☆☆☆: день так себе

★☆☆☆☆: трудный день

🟣 ♈ Овен

21 марта - 19 апреля · ★★★☆☆

Энергии сегодня будет много, особенно для спорта, встреч, соревнований и занятий с детьми. Желание состязаться может проявиться и в романтических отношениях: следите, чтобы невинное соперничество не превратилось в попытку непременно настоять на своём. Если возникнут разногласия по поводу наследства или общих финансов, постарайтесь обсудить их дипломатично. Напор здесь вряд ли поможет договориться.

🟣 ♉ Телец

20 апреля - 20 мая · ★★☆☆☆

В общении с супругом, партнёром или близкими друзьями потребуется осторожность. Вам может показаться, что человек сердится, болезненно реагирует на каждое слово или специально ищет повод для ссоры. Особенно легко разгорятся споры, связанные с домом и семьёй. Если разговор становится всё резче, лучше ненадолго отойти от него. Сейчас необязательно отвечать на каждое замечание.

🟣 ♊ Близнецы

21 мая - 20 июня · ★★☆☆☆

На работе возможны разногласия, прежде всего в общении с руководством. Может возникнуть неприятное ощущение, что вас проверяют или заставляют оправдываться за свои действия. В таком положении легко ответить резче, чем хотелось бы. При этом окружающие сегодня обращают на вас внимание, поэтому стоит следить не только за аргументами, но и за тем, как вы их высказываете.

🟣 ♋ Рак

21 июня - 22 июля · ★★☆☆☆

В отношениях с любимым человеком и детьми день может оказаться непростым. Как только заметите, что разговор превратился в борьбу характеров и каждый пытается настоять на своём, сделайте паузу. Попробуйте найти решение, которое устроит обе стороны, прежде чем спор зайдёт слишком далеко. Николс также советует быть внимательнее в повседневных делах, чтобы избежать случайных травм и неприятных происшествий.

🟣 ♌ Лев

23 июля - 22 августа · ★★☆☆☆

В семье или среди тех, с кем вы живёте, возможны столкновения самолюбий. Уступать никому не хочется, хотя лишние ссоры сейчас совершенно ни к чему. К счастью, Венера находится в вашем секторе общения и помогает проявить обаяние и дипломатичность. Вы сможете смягчить напряжённый разговор, если не будете отвечать на чужую резкость такой же резкостью.

🟣 ♍ Дева

23 августа - 22 сентября · ★★★☆☆

Сегодня вы можете говорить с чрезмерным напором, особенно с братьями, сёстрами, родственниками и людьми, которых видите каждый день. Прежде чем настаивать на своём, обратите внимание на реакцию собеседника. Луна находится напротив вашего знака, поэтому для сохранения мира придётся проявить больше уступчивости, чем обычно. Тактичная формулировка поможет донести мысль без ненужного противостояния.

🟣 ♎ Весы

23 сентября - 22 октября · ★★☆☆☆

Разногласия из-за денег могут вспыхнуть неожиданно. Чужой напор заставит вас почувствовать, что нужно немедленно защищаться, особенно в разговоре с другом или в компании. Поводом могут стать как финансовые вопросы, так и ваши личные вещи. Не спешите отвечать в том же тоне: чем резче будет разговор, тем труднее окажется разобраться в самом предмете спора.

🟣 ♏ Скорпион

23 октября - 21 ноября · ★★★☆☆

Остерегайтесь уверенности в собственной безусловной правоте. Солнце в вашем знаке образует напряжённый аспект с Марсом, добавляя энергии, которая может проявиться как нетерпение, раздражительность или излишний напор. Если чужие действия начинают особенно сильно вас задевать, полезнее направить силы на спорт или другую физическую активность. Соревнование тоже подойдёт, если оно останется в рамках игры.

🟣 ♐ Стрелец

22 ноября - 21 декабря · ★★★☆☆

Венера в секторе дружбы помогает вам ладить с друзьями и чувствовать себя свободнее в компании. Это особенно кстати, поскольку внутренне вы можете переживать из-за какого-то разногласия или тревожащей новости. Постарайтесь не переносить это раздражение на людей, с которыми сейчас общаетесь. Хорошие отношения с ними сохранятся легче, если вы дадите себе время разобраться в собственных чувствах.

🟣 ♑ Козерог

22 декабря - 19 января · ★★☆☆☆

В общении с друзьями и участниками общего дела потребуется терпение. Кто-то может раздражать вас своей медлительностью или тем, что выполняет договорённости совсем не так, как вы ожидали. Возможна и другая ситуация: рядом окажется требовательный человек, которому трудно угодить. Сохраняйте выдержку, даже если вас торопят или критикуют. Спокойная реакция поможет не усугубить напряжение.

🟣 ♒ Водолей

20 января - 18 февраля · ★★☆☆☆

Будьте осмотрительнее в разговорах с родителями, руководителями, преподавателями и представителями власти, включая полицию. Не считайте заранее известными ни чужую реакцию, ни исход разговора. Вежливость сегодня особенно полезна, даже если вы уверены в своей позиции. У собеседника тоже может быть непростой день, и это стоит учитывать, прежде чем воспринимать его тон как личный выпад.

🟣 ♓ Рыбы

19 февраля - 20 марта · ★★☆☆☆

Лучше обойти стороной споры о политике, религии и расовых вопросах. Обсуждение может быстро стать неприятным и агрессивным, а участвовать в таком разговоре вам совершенно необязательно. Луна находится в вашем знаке, что, по прогнозу Николс, даёт вам некоторое преимущество. Воспользуйтесь им, чтобы действовать увереннее, сохраняя спокойствие в общении.

Если у вас сегодня день рождения

Вы уверены в себе, энергичны, деятельны и умеете увлекаться. При этом хорошо чувствуете людей, замечаете многое и прислушиваетесь к интуиции.

Предстоящий личный год связан с работой и созданием прочной основы для дальнейшей жизни. Это может касаться и внешних обстоятельств, и ваших внутренних опор. Организованность поможет довести задуманное до результата. Для поддержания привычного образа жизни потребуются труд и последовательность.