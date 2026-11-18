В четверг, 19 ноября, станет легче почувствовать, что вас понимают. Стрельцов поддержат родные, Дев порадует внимание любимого человека, а Раки увидят, что их собственная помощь пришлась кстати. Слова, которые прежде было трудно подобрать, найдутся, когда собеседник искренне захочет вас выслушать. В личной жизни больше поводов для радости найдётся у тех, кто готов принимать заботу и сам ею делиться. Благоприятны семейные встречи, знакомство с людьми, которые разделяют ваши интересы, и разговоры о ближайшем будущем. В привычной компании найдутся поводы посмеяться вместе, а общение с новыми людьми поможет понять, чем вам самим хотелось бы увлечься. Подпишитесь на нас в Google Подписка на Гороскопы Получайте свой гороскоп на почту Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

🟣 ♈ Овен Овнам удастся сохранить хорошее настроение даже там, где окружающие будут раздражены. Вы быстрее поймёте, когда резкий ответ связан с усталостью собеседника, и не станете принимать его на свой счёт. Это поможет спокойно продолжить нужное дело. Во второй половине дня общаться будет легче, появится больше готовности помогать друг другу. В любви четверг благоприятен для совместных планов. У вас хватит и воображения, и здравого смысла, чтобы выбрать что-нибудь приятное без лишних расходов. Свободным Овнам стоит присмотреться к человеку, который держится сдержанно. В непринуждённой обстановке он может оказаться совсем другим собеседником.

🟣 ♉ Телец Тельцы получат удовольствие от работы в удобном для себя темпе. Необходимость спешить отступит, и вы сможете разобраться в том, что раньше приходилось делать на ходу. Это особенно удачный день для освоения навыка, в котором важны повторение и внимание. Первые результаты порадуют сильнее, чем вы ожидали. С близкими легче будет найти общий язык, когда каждый занят своим делом и никто не требует непрерывного внимания. К вечеру захочется поделиться тем, что получилось. Денежные вопросы тоже лучше решать без спешки. Покупка порадует, если вы успеете сравнить несколько вариантов и спокойно выбрать подходящий.

🟣 ♊ Близнецы Близнецов может приятно удивить человек, который прежде не вызывал особого интереса. Более долгий разговор покажет, как много у вас общего. Это хороший день для начала дружбы и для знакомства, в котором симпатия возникает постепенно. Вы будете внимательнее к собеседнику и меньше склонны судить по первому впечатлению. В делах пригодится гибкость. Планы способны немного измениться, зато вы получите возможность заняться более интересной задачей. Особенно хорошо пойдёт то, чему можно научиться у другого. Вечером не исключено приглашение, которое захочется принять. Оставьте для него время, если обязательная часть дня уже закончена.

🟣 ♋ Рак Раки почувствуют, что их участие действительно нужно. Ваш опыт, внимательность или умение довести дело до конца помогут там, где кто-то уже начал сомневаться в успехе. При этом справиться удастся без чрезмерной нагрузки. Сегодня вы хорошо понимаете, какую помощь можете предложить и сколько времени она займёт. Личные отношения принесут чувство надёжности. Будет приятно увидеть, что на вашу заботу отвечают тем же. Если вы свободны, возможно знакомство с человеком, которому близки ваши представления о семье и будущем. Вечер подойдёт для разговора, который хочется продолжать, даже когда все повседневные новости уже обсудили.

🟣 ♌ Лев Львам представится возможность исполнить давнее личное желание. Прежде могли мешать занятость, сомнения или нехватка нужной информации. В четверг обстоятельства сложатся удобнее, и станет понятно, какой шаг вам по силам уже сейчас. Особенно приятно будет заняться тем, что вы выбрали исключительно для собственного удовольствия. В отношениях с окружающими появится больше щедрости. Вам захочется делиться впечатлениями и приглашать близких присоединиться. Кому-то ваша увлечённость поможет решиться на собственную затею. С расходами лучше определиться заранее. Хорошее настроение способно сделать привлекательными и те дополнения, без которых вы прекрасно обойдётесь.

🟣 ♍ Дева Девам четверг обещает приятное внимание со стороны любимого человека. Он может оказаться чувствительнее к вашему настроению, чем вы привыкли думать. В паре станет легче договариваться о мелочах, из которых складывается ежедневная жизнь. А свободным Девам понравится знакомство, в котором собеседник помнит то, о чём вы говорили раньше. Работа потребует сосредоточенности в первой половине дня. Со сложной задачей лучше разобраться до того, как начнут отвлекать сообщения и встречи. После обеда появится больше свободы для личных планов. Подойдёт и небольшая покупка для себя, особенно если вы давно знаете, что именно хотели бы выбрать.

🟣 ♎ Весы Весам будет легко заинтересовать собеседника, даже если знакомство начинается по деловому поводу. Вы сумеете выслушать и рассказать о себе так, что разговор захочется продолжить. День благоприятен для расширения круга общения. Среди новых людей может найтись тот, с кем совпадут и взгляды, и планы на свободное время. Вы станете увереннее и в своём деле. Получится показать то, чем вы довольны, без привычного желания сразу назвать все недостатки. Вас выслушают с большим интересом, и у вас появится шанс продолжить дело уже с поддержкой. В личной жизни день подойдёт тем, кто хочет возобновить общение после долгой паузы. Повод найдётся, если вы оба рады друг другу.

🟣 ♏ Скорпион Настроение Скорпионов заметно улучшится после передышки. То, что с утра раздражало или казалось чрезмерно сложным, после отдыха удастся оценить спокойнее. Во второй половине дня вернётся желание действовать. Вы быстрее справитесь с задачей, если сможете заняться ею без постоянных переключений. В личной жизни будет особенно приятно общаться с тем, кто умеет уважать вашу занятость. У близких появится шанс провести время вместе без долгих сборов и сложной программы. Для новых знакомств четверг тоже подходит, хотя симпатия может проявиться сдержанно. Если после встречи вам захочется снова увидеть человека, есть смысл познакомиться поближе.

🟣 ♐ Стрелец Стрельцы смогут рассчитывать на участие родных в деле, которое важно лично для них. Даже если ваши планы поначалу выглядели необычно, теперь их будет легче объяснить. Возможно, кто-то предложит помощь, о которой вы сами не догадались бы попросить. Это прибавит уверенности и позволит быстрее начать. Вторая половина дня подойдёт для того, чтобы самому поддержать близкого. У вас получится ободрить его своим примером, особенно если вы недавно справились с похожей задачей. Денежные дела тоже обещают больше ясности. Удастся понять, какие расходы действительно нужны для задуманного, и отказаться от того, что пока может подождать.

🟣 ♑ Козерог У Козерогов обострится интуиция в общении. Вы довольно быстро почувствуете, с кем можно говорить свободно, а кому пока лучше рассказать о себе поменьше. Для нового знакомства это благоприятный день. Симпатия будет расти там, где совпадает отношение к важным вещам и каждому интересно услышать другого. В делах пригодится привычка смотреть немного вперёд. Вы заметите удачную возможность раньше остальных, но времени для обдуманного решения будет достаточно. С крупными обещаниями спешить не стоит. Вечером появится желание сменить занятие и посвятить время чему-нибудь, что не связано с обязанностями.

🟣 ♒ Водолей Водолеев порадуют воспоминания о том, что когда-то получалось легко и приносило удовольствие. Возможно, захочется вернуться к прежнему увлечению или снова встретиться с человеком, с которым вы давно не общались. Четверг для этого благоприятен. Вы можете обнаружить, что прежний интерес сохранился и теперь ему проще найти место в жизни. В повседневных делах удастся многое завершить без лишней суеты. Это даст возможность заранее решить, как провести ближайшие выходные. С любимым человеком будет приятно обсуждать планы, особенно когда каждому есть что предложить. Общая затея будет удачной, если не потребует от одного отказаться от всего, что ему интересно.

🟣 ♓ Рыбы Рыбам будет легко найти общий язык с людьми другого возраста. Разница в опыте поможет взглянуть на знакомое дело шире. Вы сумеете поддержать того, кто ещё только пробует свои силы, и сами услышите ценный совет от человека, который уже прошёл похожий путь. Такое общение прибавит уверенности в собственных решениях. В отношениях с близкими станет больше доверия. Не исключено приятное признание, которое вы давно хотели услышать. Хорошо сложится и совместная работа, если каждому найдётся дело по способностям. Результат может оказаться лучше, чем вы ожидали, и у вас появится повод порадоваться друг за друга.