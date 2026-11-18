Четверг, 19 ноября, благоприятен для дел, которые прежде казались слишком сложными. Ракам удастся быстрее справиться с трудной задачей, Девы получат шанс осуществить давнее желание, а Весов увлечёт собственный замысел. Сегодня легче перейти от раздумий к первой попытке. Отношения тоже могут измениться к лучшему. Овнов порадует неожиданно тёплый приём, у Тельцов появится интересный собеседник, а Львам будет проще поговорить о том, что прежде приходилось замалчивать. Подпишитесь на нас в Google Подписка на Гороскопы Получайте свой гороскоп на почту Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

🟣 ♈ Овен Главный ход: Овны проявят больше смелости в общении. Встреча, от которой вы ждали холодного приёма, может оказаться неожиданно приятной. Практично: Свою мысль лучше выразить сразу. Сегодня вас услышат охотнее, чем после долгого вступления. С людьми: Симпатия будет заметна по встречному интересу. Собеседник сам захочет узнать о вас больше. Деньги: Вы будете щедрее, чем обычно. Небольшой подарок приятному человеку доставит удовольствие и вам самим. Вечер: Захочется вернуться к приятному разговору. Хорошее время, чтобы предложить человеку увидеться ещё раз.

🟣 ♉ Телец Главный ход: Знакомство по делу может принести Тельцам больше, чем они ожидали. Собеседник подскажет возможность, которую вы упускали. Практично: Не скрывайте, в чём вы новичок. Сегодня вам охотно объяснят то, с чем другим приходилось разбираться самим. С людьми: Приятное впечатление окажется взаимным. Разговор легко продолжится после того, как деловая часть будет закончена. Деньги: С деньгами лучше обойтись без спешки. Хорошее впечатление от знакомства пока не повод соглашаться на крупный расход. Вечер: Захочется поделиться впечатлениями с близкими. Их вопросы помогут лучше понять, что именно вас заинтересовало.

🟣 ♊ Близнецы Главный ход: Близнецам будет проще договориться о семейных расходах. Вы сумеете объяснить, почему одну покупку стоит сделать раньше другой. Практично: Расскажите, зачем вам нужна выбранная вещь. Родные могут поддержать покупку, которую раньше считали необязательной. С людьми: Вас услышат охотнее, если вы признаете и желания остальных. Небольшая уступка поможет избежать долгого спора. Деньги: В общих тратах найдётся место для удовольствия. Совсем отказываться от приятных мелочей сегодня необязательно. Вечер: Настроение улучшит любимая музыка или хороший фильм. Выбор быстро найдёт поддержку у тех, кто рядом.

🟣 ♋ Рак Главный ход: Раки быстро справятся с делом, к которому долго не могли подступиться. Сегодня оно покажется гораздо понятнее. Практично: Возьмитесь за него до того, как начнут отвлекать повседневные заботы. Сосредоточиться с утра будет легче. С людьми: Ваш успех поможет и другому человеку решиться на перемены. Расскажите о собственном опыте, если он спросит. Деньги: В денежных делах появится уверенность. Вы сможете отказаться от невыгодного предложения, даже если его настойчиво рекомендуют. Вечер: Захочется выбраться из дома. Недолгая прогулка в хорошей компании приятно завершит день.

🟣 ♌ Лев Главный ход: Львам пора заговорить о том, что их беспокоит. Спокойный разговор поможет снять напряжение в отношениях. Практично: Начните с одного вопроса. Сегодня его можно решить, если не вспоминать заодно все прежние разногласия. С людьми: Собеседник может признать, что тоже ждал подходящего случая поговорить. Дайте ему время объясниться. Деньги: В общем бюджете удастся найти сумму для приятного плана. Это порадует обоих после напряжённого разговора. Вечер: После серьёзной беседы захочется обычного общения. Планы на выходные станут приятной темой для двоих.

🟣 ♍ Дева Главный ход: Девам представится возможность заняться тем, что прежде оставалось лишь в планах. Согласиться будет легче, чем казалось. Практично: Выберите доступный первый шаг. Сегодня важнее попробовать и понять, интересно ли вам продолжение. С людьми: Рядом может оказаться человек, который готов начать вместе с вами. С ним будет проще освоиться. Деньги: Расходы на осуществление давнего желания могут оказаться ниже ожидаемых. Часть задуманного получится сделать своими силами. Вечер: Впечатления от нового занятия сохранятся надолго. Вам станет ясно, хотите ли вы заниматься этим дальше.

🟣 ♎ Весы Главный ход: У Весов появится время для собственного замысла. Особенно хорошо пойдёт работа, в которой можно проявить вкус и воображение. Практично: Начните с того, что давно хочется изменить. Сегодня легче понять, каким должен быть результат. С людьми: Доброжелательная оценка поможет увидеть сильную сторону вашей идеи. Обсудите её с человеком, чьему вкусу доверяете. Деньги: Возможен небольшой знак благодарности за вашу помощь. Примите его, если человеку приятно вас порадовать. Вечер: Хорошо пройдёт встреча, связанная с общими интересами. Чужой энтузиазм может вас увлечь.

🟣 ♏ Скорпион Главный ход: Скорпионы смогут определиться с планами обучения или поездки. Понадобится всего несколько сведений от человека с подходящим опытом. Практично: Сегодня хорошо усваивается новая информация. Знакомство с интересной темой может подсказать дальнейшие планы. С людьми: В любви пойдёт на пользу разговор о будущем. Вы можете обнаружить, что хотите похожих перемен. Деньги: Полученные сведения помогут увидеть реальную стоимость ваших планов. Станет понятно, что сейчас вам по средствам. Вечер: Удачное время для чтения и занятий, которые расширяют кругозор. Новая тема быстро увлечёт.

🟣 ♐ Стрелец Главный ход: Желания Стрельцов и их близких могут разойтись в выборе отдыха. Обсудить это лучше до окончательного решения. Практично: Оставьте в общих планах время для отдельного занятия. Так у каждого появится то, чего он ждёт от выходных. С людьми: Разница во вкусах окажется поводом больше узнать друг о друге. Расскажите, что именно вам нравится. Деньги: Для приятного вечера не потребуется большого бюджета. Удачный вариант может предложить самый экономный участник компании. Вечер: Если вы давно хотели позвать кого-то на встречу, сегодня легче придумать занятие, интересное обоим.

🟣 ♑ Козерог Главный ход: Козероги смогут освободить вечер, если сосредоточатся на самом необходимом. Часть мелких дел вполне выдержит паузу. Практично: Наметив время окончания работы, выбирайте только то, что успеете закончить. Это поможет сохранить хороший темп. С людьми: Близкий человек охотно предложит, чем заняться вместе. Его идея может понравиться вам больше собственной. Деньги: Вечер может обойтись дешевле ожидаемого. Хорошая компания сделает приятным и самый простой вариант отдыха. Вечер: Настроение располагает к романтике. Встреча вдвоём поможет забыть о дневной суете.

🟣 ♒ Водолей Главный ход: Новость об изменении условий может повлиять на планы Водолеев. Уточнение окажется полезным даже тем, кто пока ничего не решил. Практично: Выясните, с какого времени действует перемена. Тогда станет понятно, есть ли у вас возможность выбрать. С людьми: В общении вы будете особенно убедительны, если приведёте простой пример. Длинные объяснения сегодня утомят обоих. Деньги: Пересмотр условий может дать шанс сократить регулярный платёж. Сначала убедитесь, что предложение подходит вам целиком. Вечер: Приятные новости вероятны от друзей. Чужая радость окажется заразительной и поможет отвлечься от своих забот.

🟣 ♓ Рыбы Главный ход: Рыбам станет легче, если они прямо попросят о поддержке. Окружающие могут просто не догадываться, что она требуется. Практично: Назовите конкретную часть дела, с которой вам трудно справиться. Тогда помощь придёт быстрее. С людьми: Дружеское участие окажется теплее, чем вы предполагали. Можно позволить себе рассказать чуть больше обычного. Деньги: Помощь близких может снять часть непредвиденных расходов. Если вам предлагают участие, его можно принять без чувства неловкости. Вечер: Пройдёт ощущение, что со всем нужно справляться одному. Появится желание побыть с людьми, которым вы доверяете.