Скорпионам в среду, 18 ноября, захочется поделиться своими идеями, и собеседникам найдётся что добавить. Девам будет легче договориться с любимым человеком, а Весам может прийти в голову интересный способ заработка. Львам стоит внимательнее отнестись к банковским вопросам, Ракам проверить планы поездок, особенно если предстоит кого-то встречать или провожать.

Многие сегодня будут охотно соглашаться на предложения, обещать помощь и придумывать развлечения. Прежде чем окончательно договориться, прикиньте, хватит ли на всё времени и денег. Хорошая идея не станет хуже, если немного уменьшить её размах.

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Луна находится в Рыбах. По астрологическому календарю сегодня нет ограничений для покупок и принятия важных решений.

Как звёзды оценивают ваш день

★★★★★: динамичный день.

★★★★: благоприятный день.

★★★: обычный день.

★★: день так себе.

★: трудный день.

🟣 ♈ Овен ★★★

Овнам может быть трудно успокоиться и сосредоточиться на чём-то одном. При этом день подходит для обсуждения общих денег, имущества, наследства и вещей, которыми пользуются несколько человек. Получится яснее объяснить свою позицию и услышать чужие предложения.

Осторожнее с обещаниями, особенно когда речь идёт о развлечениях или детях. Придумать насыщенную программу будет легко, а вот выполнить всё задуманное сложнее. Выбирайте планы, которые действительно получится осуществить, без спешки и лишних расходов.

🟣 ♉ Телец ★★★

Тельцам стоит внимательнее следить за деньгами и личными вещами. Неожиданность может возникнуть там, где вы обычно действуете машинально: при оплате, получении покупки или сборах перед выходом. Проверьте важные мелочи, прежде чем переключаться на следующее дело.

Зато разговоры с партнёром, супругом или близким другом обещают пройти спокойно и по существу. Можно обсудить то, в чём прежде не удавалось сойтись. Большие домашние планы тоже стоит пересмотреть: возможно, первоначальный замысел сейчас разумнее немного упростить.

🟣 ♊ Близнецы ★★★

Близнецам сегодня может особенно не понравиться, когда им указывают, что делать. Даже обычное замечание начальника или родителя рискует вызвать желание немедленно возразить. Прежде чем отвечать, убедитесь, что спор действительно касается важного для вас вопроса.

Собственные идеи будут казаться настолько удачными, что чужая сдержанная реакция способна удивить. Не все готовы сразу разделить ваш энтузиазм. Расскажите, как представляете себе результат, и оставьте собеседнику возможность задать вопросы. Резкая реплика может запомниться дольше, чем хорошее предложение.

🟣 ♋ Рак ★★★★

Ракам стоит перепроверить всё, что связано с поездками. Это касается и собственного маршрута, и встречи человека, который приезжает или уезжает. Время, место или порядок действий могут неожиданно измениться. Короткое уточнение заранее избавит от ненужного ожидания.

В остальном день располагает к удовольствиям, общению и желанию побаловать близких. Особенно легко потратить больше задуманного на развлечения и детские просьбы. Определите сумму, с которой готовы расстаться, до того, как начнёте выбирать. Тогда приятный вечер не закончится удивлением при взгляде на расходы.

🟣 ♌ Лев ★★★

У Львов будет достаточно энергии, чтобы взяться сразу за несколько дел. Захочется продвинуть собственные планы, помочь другим и заодно организовать что-нибудь приятное. Проблема может возникнуть только с объёмом обещанного: в начале дня он покажется гораздо скромнее, чем вечером.

Щедрость лучше соразмерять с возможностями, а уверенность в своей правоте не превращать в нравоучения. Даже хороший совет легче принять, когда его не преподносят как единственно допустимое решение.

Отдельного внимания потребуют банковские вопросы. Проверьте операции, уведомления и условия платежей: здесь возможна неожиданность, в которой стоит разобраться сразу.

🟣 ♍ Дева ★★★★

Девам будет легче говорить с близкими о своих желаниях и планах. Вы достаточно ясно понимаете, чего хотите, и сможете объяснить это без долгих отступлений. Хороший день для разговора с супругом, партнёром или другом, чьё мнение для вас важно.

Однако согласие близкого человека ещё не означает, что все необходимые договорённости достигнуты. Если решение зависит от руководителя, родителей или другого участника, уточните его позицию отдельно. Не берите на себя обязательства от чужого имени, даже когда кажется, что возражений наверняка не будет.

🟣 ♎ Весы ★★★

Весам не стоит сразу отмахиваться от идеи, которая может принести дополнительный доход. Возможно, первый вариант получится слишком оптимистичным: вы недооцените расходы, время или количество усилий. Но это ещё не причина отказываться от самого замысла.

Сначала дайте себе представить, как всё могло бы работать. Затем вернитесь к подробностям и сократите то, что пока трудно осуществить. Особенно полезно будет выбрать небольшой первый шаг. Он позволит проверить идею, прежде чем вы потратите на неё слишком много.

🟣 ♏ Скорпион ★★★★

Скорпионам захочется общаться, обсуждать новое и делиться тем, что они знают. Удачный разговор сегодня способен заметно улучшить первоначальную идею: собеседник предложит подробность, которая вам самим ещё не приходила в голову.

Хорошо пойдут занятия с детьми. Объяснить сложное простыми словами или увлечь ребёнка новым делом будет легче обычного. Найдётся место и для собственного творчества. Не обязательно заранее готовить безупречный результат, чтобы что-то показать или обсудить. Обмен мнениями сейчас может оказаться самой интересной частью занятия.

🟣 ♐ Стрелец ★★★

Стрельцам стоит воспользоваться днём для семейного разговора. Будет проще обсудить домашние дела, небольшой ремонт или вопрос, который касается младших членов семьи. Собеседники смогут выслушать друг друга и перейти к конкретным предложениям.

При этом привычный распорядок может нарушить бытовая неожиданность. Небольшая поломка или случайно разбитая вещь потребуют внимания в неподходящий момент. Не составляйте планы так плотно, чтобы любая задержка портила весь вечер. Небольшой запас времени сегодня окажется кстати.

🟣 ♑ Козерог ★★★

Козерогам сегодня лучше не торопиться ни в действиях, ни в словах. Рассеянность может привести к досадной оплошности, поэтому стоит внимательнее смотреть по сторонам, проверять сообщения перед отправкой и не пытаться делать всё одновременно.

Зато разговоры с родственниками, братьями, сёстрами и людьми, которых вы часто видите, обещают быть интересными и полезными. Ваши предложения могут получить хороший отклик. Только не завышайте ожидания: если идея понравилась, это ещё не значит, что все готовы немедленно заняться её осуществлением.

🟣 ♒ Водолей ★★★

Водолеям подойдёт день для разговора с руководителем, родителями или человеком, от которого зависит решение важного вопроса. Особенно хорошо получится обсуждать деньги, имущество и условия, касающиеся того, чем вы владеете.

В общении захочется проявить щедрость, уступить или предложить помощь. Сначала убедитесь, что вам самим подходит выбранный вариант. Обещание, данное в хорошем настроении, всё равно придётся выполнять.

Тем, кто сегодня присматривает за детьми, стоит быть внимательнее во время игр и прогулок. Не отвлекайтесь надолго, даже если обстановка кажется привычной.

🟣 ♓ Рыбы ★★★★

Луна находится в вашем знаке. Рыбы могут чувствовать некоторое беспокойство, но одновременно появится сильное желание с кем-нибудь поговорить, обсудить замысел или узнать чужое мнение. Такой разговор способен увлечь гораздо больше, чем вы ожидали.

Особенно интересными покажутся планы будущих поездок, обучение, публикации и вопросы, в которых хочется разобраться глубже. Не держите идею при себе только потому, что она пока не до конца продумана. Расскажите о ней человеку, которому доверяете, и посмотрите на его реакцию. Возможно, именно его вопрос поможет понять, с чего начать.

Если ваш день рождения 18 ноября

Вам свойственны чувство юмора, доброжелательность и хорошая интуиция. Вы замечаете возможности там, где другие предпочитают привычные решения, и охотно интересуетесь новым.

Сейчас стоит уделить больше внимания тому, что приносит удовольствие и делает вашу жизнь красивее. Позвольте себе быть свободнее в общении и не пытайтесь постоянно держать всё под контролем. Встречайтесь, пробуйте, радуйтесь удачным дням. При этом не теряйте из виду собственные цели: для них тоже должно оставаться место среди приятных планов.