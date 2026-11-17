В среду, 18 ноября, настроение будет особенно зависеть от того, как с вами разговаривают. Доброе слово поможет решиться на трудное дело, а небрежное замечание может задеть сильнее обычного. В то же время станет проще замечать чужую симпатию и отвечать на неё. День благоприятен для новых знакомств и для разговоров, которые помогут лучше понять друг друга. В работе пригодятся личные связи, в любви захочется больше откровенности. Даже у давно знакомых людей найдутся темы, которые приятно обсудить впервые. Особенно удачны встречи, на которых у обоих достаточно времени друг для друга. Подпишитесь на нас в Google Подписка на Гороскопы Получайте свой гороскоп на почту Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

🟣 ♈ Овен Овны будут особенно обаятельны, когда перестанут стараться произвести впечатление. В среду легко завяжется знакомство, которому вы поначалу не придадите большого значения. Окажется, что вам смешны одни и те же вещи, а поговорить интересно даже о том, в чём вы расходитесь. Если человек вам понравился, дайте ему понять, что будете рады продолжению общения. В делах тоже поможет доброжелательность. На вашу просьбу охотнее откликнутся, если она прозвучит без настойчивых объяснений, почему её следует выполнить немедленно. Покупки лучше совершать самостоятельно. Сегодня легко поддаться чужому восторгу и выбрать вещь, которая вам самим нравится гораздо меньше. Вечером особенно порадует возможность распорядиться временем без спешки.

🟣 ♉ Телец Тельцам станет проще разговаривать с родными о том, в чём прежде было трудно сойтись. Вы заметите, что собеседник готов прислушаться, и сами спокойнее воспримете его пожелания. Вполне вероятно, что спор, который выглядел принципиальным, удастся закончить, немного изменив первоначальные планы. Возможно приятное известие о близком человеке. Его успех порадует вас почти так же, как собственный, особенно если вы знаете, чего ему стоил этот результат. С домашними хлопотами получится справиться сообща. Окажется, что часть забот можно спокойно доверить другим и освободить себе время на то, что вы давно откладывали.

🟣 ♊ Близнецы Близнецам станет заметно легче после откровенного разговора. Невысказанная просьба или сомнение могли занимать слишком много места в мыслях. Среда поможет получить ясный ответ и определиться с дальнейшими планами. В личной жизни особенно важно позволить другому договорить, даже когда вам уже хочется объяснить свою сторону. Освободившееся время и силы пригодятся для собственных замыслов. Вы будете быстро схватывать новое, удачно выбирать между несколькими предложениями и находить людей, способных подсказать. Особенно приятно будет разобраться в том, что ещё вчера казалось трудным. После первого успеха вам захочется проверить себя в более сложной задаче, и для этого вполне хватит сил.

🟣 ♋ Рак У Раков удачно пойдёт всё, где можно опереться на воображение и собственный вкус. Даже в привычной работе найдётся место для нового решения. Вы сможете заметить, чего не хватает замыслу, и предложить изменение, которое понравится другим. Лучше всего идеи будут приходить там, где можно ненадолго остаться без посторонних подсказок. В отношениях день благоприятен для совместного занятия. Пока вы увлечены одним делом, проще разговаривать и о личном. Если же близкому хочется провести вечер иначе, не принимайте это за равнодушие. У вас останется возможность заняться тем, что радует именно вас, и позже поделиться впечатлениями.

🟣 ♌ Лев Львы могут почувствовать взаимную симпатию благодаря общему интересу. Человек, которого вы знали лишь поверхностно, окажется увлекательным собеседником, когда речь зайдёт о том, что дорого вам обоим. В среду знакомство будет развиваться естественно. Не потребуется заранее решать, к чему оно приведёт. Бодрости хватит и на обязательные дела, и на занятия для себя. Хорошо пойдёт работа, в которой можно проявить фантазию и попробовать что-нибудь своё. После обеда возможен прилив вдохновения. Заинтересовавшей идеей захочется заниматься и завтра. Увлечение сохранится, даже если результат появится через несколько дней.

🟣 ♍ Дева Дев порадует дружеская компания. Общаясь с людьми, рядом с которыми можно быть собой, вы почувствуете, насколько устали всё время следить за впечатлением, которое производите. Хорошо пойдут и совместные дела. Вам будет легче попросить о помощи, когда понятно, что никто не собирается оценивать каждую вашу ошибку. В середине дня возможна приятная перемена в планах. Если появится свободное время, используйте его для того, что давно хотелось сделать лично для себя. В любви стоит быть смелее в проявлении нежности. Проявив внимание первым, вы с удивлением обнаружите, что другой человек тоже хотел увидеться и всё ждал подходящего повода.

🟣 ♎ Весы Весам может вернуть интерес к делу искренняя похвала. Особенно ободрит мнение человека, который способен объяснить, что именно у вас получилось. Вы заметите достоинства своей работы, к которым уже успели привыкнуть, и охотнее возьмётесь за продолжение. Хорошее время показать результат тем, чьё мнение вам важно. Личные отношения тоже принесут приятные впечатления. Вы будете нравиться себе и меньше тревожиться о том, достаточно ли внимания получаете. Это поможет свободнее вести себя и в давно знакомой компании, и на первой встрече. Удачен день для покупки, которая подчеркнёт ваш вкус и пригодится в повседневной жизни.

🟣 ♏ Скорпион Скорпионам среда прибавит уверенности в чувствах. Вам будет легко довериться близкому человеку и с удовольствием принять его заботу. Совместное занятие напомнит, сколько хорошего вас связывает. У тех, кто только начинает встречаться, появится возможность узнать друг друга в обычной обстановке и почувствовать себя свободнее. Удачно пойдут дела, в которых нужно сосредоточиться и разобраться самому. Вас порадует возможность довести работу до конца, не отвлекаясь на бесконечные согласования. Если недавно вы отложили обучение, к нему тоже будет интересно вернуться. Сегодня терпения хватит на ту часть, которая прежде давалась труднее всего.

🟣 ♐ Стрелец Стрельцы смогут почувствовать больше свободы в собственных планах. Если последние дни приходилось подстраиваться под обстоятельства, в среду появится возможность выбрать самому, чем заняться и с кем провести время. Не заполняйте освободившиеся часы всеми отложенными делами. Вам будет полезно вспомнить, чего вы ждали с настоящим нетерпением. В общении появится лёгкость, которой не хватало из-за усталости. Вы охотнее ответите на приглашение и сумеете увлечь другого своей идеей. При этом с обещаниями на ближайшие дни лучше быть умереннее. Понравившееся занятие может потребовать больше времени, чем вы думаете, и вам захочется продолжить.

🟣 ♑ Козерог Козероги станут смелее в романтических делах. Если обычно вы ждёте недвусмысленного приглашения, сегодня можно самим предложить встречу. Будет легче пережить неловкость первых минут и понять, насколько вам приятно вместе. Тем, кто давно вместе, понравится возможность устроить вечер по своему желанию и ненадолго забыть о привычном распорядке. Рабочие вопросы потребуют терпения, особенно если ответ зависит от нескольких людей. Используйте паузу, чтобы закончить то, с чем можете справиться самостоятельно. При выборе подарка или покупки для двоих пригодится знание вкусов близкого человека. Сегодня вы скорее угадаете с тем, о чём он уже говорил, чем с неожиданным сюрпризом.

🟣 ♒ Водолей Водолеям будет интересно посмотреть на привычные вещи глазами близкого человека. Разница во вкусах сегодня скорее развлечёт, чем вызовет желание спорить. Вы можете обнаружить, что его выбор вам вполне нравится, хотя самостоятельно вы никогда не стали бы это пробовать. Особенно приятным окажется отдых, который вы придумали сообща. Самим Водолеям тоже захочется попробовать что-нибудь непривычное. Хороший день для первого занятия, короткой поездки или знакомства с новой компанией. Вы быстро освоитесь и заметите, что собственная неловкость волновала только вас. Вечером захочется рассказать близким, как всё прошло. Их заинтересуют подробности, которыми вам самим приятно делиться.

🟣 ♓ Рыбы Рыб может порадовать внимание человека, которого они давно знают. В общении появится больше участия, чем обычно, а разговор получится продолжить с того места, на котором когда-то остановились. Если вам хочется восстановить связь, проявите встречный интерес. Одного доброжелательного ответа сегодня может хватить, чтобы общение снова стало регулярным. На работе пригодятся ваши наблюдательность и память. Вы быстрее других вспомните, что уже помогало в похожей ситуации, и сумеете предложить удачное решение. В денежных вопросах лучше положиться на расчёт. Настроение сегодня легко меняется, и вместе с ним может исчезнуть желание купить то, что ещё час назад казалось необходимым.