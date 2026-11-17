В среду, 18 ноября, станет понятнее, как идут дела, начатые в начале недели. Одних порадуют первые успехи, другим поможет новость или разговор с человеком, который до сих пор отмалчивался. День располагает к чередованию занятий, особенно если над одной задачей вы уже просидели слишком долго. В отношениях будет больше доброжелательности. С просьбой о помощи проще обратиться лично, а обиды лучше обсуждать в спокойной обстановке. Вечер обещает приятные встречи тем, кто сумеет вовремя отвлечься от работы. Подпишитесь на нас в Google Подписка на Гороскопы Получайте свой гороскоп на почту Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

🟣 ♈ Овен Главный ход: Во второй половине дня Овны могут получить неожиданную поддержку. Человек, чьё мнение для вас важно, отнесётся к вашей идее с интересом. Практично: Знакомое дело пойдёт быстрее обычного. Воспользуйтесь этим, чтобы заняться и личным вопросом. С людьми: Ваш знак внимания может снять недавнее напряжение. Сегодня легче простить друг другу неловкость или резкость. Деньги: Появится повод обсудить вознаграждение за дополнительную работу. Вы сумеете убедительно объяснить, сколько усилий она требует. Вечер: Хорошее настроение поддержит встреча с человеком, который умеет вас рассмешить.

🟣 ♉ Телец Главный ход: Тельцов порадует результат личного начинания. Вы увидите, что потраченные усилия дали именно то, на что вы рассчитывали. Практично: Сосредоточиться будет легче в знакомой обстановке. Самую сложную часть лучше сделать там, где вас редко отвлекают. С людьми: Друзья могут заинтересоваться вашим замыслом. Их вопросы подскажут, что стоит развить дальше. Деньги: Расходы сегодня обещают быть умеренными. От необязательного соблазна вы откажетесь довольно легко. Вечер: Любимое занятие доставит особое удовольствие. В нём может получиться то, что прежде давалось с трудом.

🟣 ♊ Близнецы Главный ход: В семейных планах появится больше согласия. Близнецы смогут предложить решение, которое устроит людей с разными привычками. Практично: Начните с общей цели. Когда все поймут, ради чего стараются, мелкие расхождения перестанут мешать. С людьми: Хорошие новости вероятны от родственников. У вас появится повод порадоваться за человека, который долго чего-то добивался. Деньги: Общие расходы удастся распределить без спора. Каждый охотнее возьмёт на себя понятную часть. Вечер: Потянет к знакомой компании. Встреча с людьми, которых давно не видели, может оказаться неожиданно душевной.

🟣 ♋ Рак Главный ход: Раки яснее почувствуют, чего хотят сами. Принять решение без чужого одобрения будет легче, чем прежде. Практично: В новом деле пригодится уже имеющийся навык. Вы знаете больше, чем предполагаете. С людьми: Окружающие могут спокойно принять перемену ваших планов. Одобрение придёт и от тех, с кем вы обычно спорите. Деньги: Финансовый вопрос перестанет казаться таким сложным, когда вы отделите обязательные расходы от желательных. Вечер: Возвращение бодрости располагает к прогулке или привычной физической активности. Захочется побыть в движении.

🟣 ♌ Лев Главный ход: Львы получат ответы сразу на несколько накопившихся вопросов. Появится возможность закончить то, что зависело от чужого участия. Практично: Разговоры по делу сегодня будут короткими и полезными. Начинайте с того, что собеседник может решить сразу. С людьми: В любви приятное внимание окажется важнее убедительных слов. Человек оценит вашу готовность побыть рядом. Деньги: Возможны небольшие поступления. Если вы ждёте расчёта за выполненную работу, стоит поинтересоваться его сроком. Вечер: Близкий предложит занятие, которое придётся вам по душе. Можно доверить ему выбор.

🟣 ♍ Дева Главный ход: Девам придёт свежая мысль после смены занятия. Решение найдётся там, где вы перестанете искать его привычным способом. Практично: Сегодня полезно попробовать собственный вариант, даже если перед глазами есть готовый образец. С людьми: Удачный день для общения с человеком другого поколения или с непривычными для вас взглядами. Вам будет интересно узнать, как он смотрит на знакомые вещи. Деньги: Прежде привлекательная трата может потерять смысл. Деньги останутся для более важной цели. Вечер: Появится желание увидеться с новым знакомым. Разговор поможет понять, насколько вам интересно вместе.

🟣 ♎ Весы Главный ход: Весы смогут устроить встречу, которую долго откладывали. Участники охотно поддержат предложенную вами идею. Практично: Предложите конкретный день. Дальнейшие детали будет легко согласовать, когда появится определённость. С людьми: От общения можно ждать приятной откровенности. Кто-то расскажет вам о планах, которые до сих пор держал при себе. Деньги: В расходах на отдых удастся найти компромисс. Друзья поддержат вариант, доступный всей компании. Вечер: В отношениях прибавится лёгкости. Даже обычная встреча вдвоём может напомнить первые свидания.

🟣 ♏ Скорпион Главный ход: Скорпионы почувствуют облегчение после завершения важного этапа. Появится возможность хотя бы ненадолго забыть о постоянной спешке. Практично: Если работа уже готова, не спешите её переделывать. Желание бесконечно его улучшать лишь отнимет удовольствие от успеха. С людьми: Благодарность за вашу помощь может прийти оттуда, откуда вы её уже не ждали. Деньги: В финансовых вопросах полезна умеренность. С тратой ради поднятия настроения лучше повременить. Вечер: Домашний отдых покажется особенно приятным. Захочется провести несколько часов без обязательных разговоров и встреч.

🟣 ♐ Стрелец Главный ход: Стрельцам могут предложить сразу несколько вариантов общения. Особенно ценной окажется встреча с человеком, с которым давно хотелось поговорить по существу. Практично: Выбирайте компанию по своему нынешнему настроению. Сегодня это важнее привычного желания побывать везде. С людьми: У старого знакомого обнаружатся интересы, о которых вы не подозревали. Общение может стать ближе. Деньги: Друг или партнёр предложит более доступный способ осуществить общий замысел. Стоит прислушаться. Вечер: Хорошее время для свидания. Разговор получится живым и поможет лучше узнать друг друга.

🟣 ♑ Козерог Главный ход: Козероги смогут уладить небольшой спор. Окажется, что разногласие больше связано с недопониманием, чем с настоящим конфликтом интересов. Практично: Прямой вопрос быстро прояснит ситуацию. Догадываться о чужих намерениях сегодня незачем. С людьми: Вас порадует готовность близкого пойти навстречу. Ответная уступка даст обоим почувствовать, что отношения важнее мелочи. Деньги: Обсуждение общего бюджета пройдёт мирно. Найдётся место и необходимым расходам, и приятному плану. Вечер: Удачно сложится встреча с давним другом. К концу разговора вы можете забыть, из-за чего нервничали утром.

🟣 ♒ Водолей Главный ход: Водолеев обнадёжит ответ на давнее обращение. Даже если вопрос ещё не решён окончательно, станет понятнее, чего ждать. Практично: Пригодится информация, которую раньше трудно было применить. Теперь она поможет продвинуться в деле. С людьми: Ваша увлечённость заинтересует собеседника. Разговор по делу может неожиданно перейти к общим вкусам. Деньги: В вопросе оплаты или возмещения появится ясность. Опирайтесь на подтверждённую сумму, когда будете строить дальнейшие планы. Вечер: Хорошо пойдёт самостоятельное занятие. Новая тема может увлечь настолько, что вы захотите вернуться к ней завтра.

🟣 ♓ Рыбы Главный ход: Рыбам принесёт удовольствие хорошо сделанная работа. Сегодня окружающие заметят качество, которое вы сами считаете обычным. Практично: Небольшую задачу удастся довести до конца за один подход. Покажите результат человеку, от которого ждёте ответа. С людьми: Искренняя похвала поможет почувствовать себя увереннее. Принимайте её без попыток приуменьшить свои старания. Деньги: В деловом разговоре может появиться перспектива дополнительного дохода. Для начала выясните, какая работа за ним стоит. Вечер: У вас будет повод порадовать себя. Особенно приятно разделить удачный день с тем, кто поддерживал вас раньше.