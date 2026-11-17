В среду, 18 ноября, Луна находится в Рыбах, а Солнце в Скорпионе образует напряжённый аспект с Юпитером во Льве. В астрологическом толковании это сочетание усиливает воображение и желание добиться большего. Интересных замыслов может оказаться много, но оценить, сколько времени и денег они потребуют, будет сложнее. В отношениях многое станет понятно по настроению собеседника. Овнам стоит прислушаться к первой догадке, Рыбам будет легче понравиться, а Козерогов может порадовать известие от давнего знакомого. Хорошо сложатся встречи, на которых можно спокойно поговорить о личном. Подпишитесь на нас в Google Подписка на Гороскопы Получайте свой гороскоп на почту Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

🟣 ♈ Овен Овны могут заметить то, что раньше ускользало из внимания. Решение трудной задачи придёт, когда вы ненадолго займётесь чем-нибудь другим. Сегодня особенно хорошо получается сопоставлять знакомые факты и понимать скрытую причину задержек. Если догадка касается поступков человека, пока оставьте её при себе. Уточняющий вопрос поможет понять, насколько она верна. Вам захочется нежности. Прямо скажите любимому человеку, если нуждаетесь в поддержке. Близкому человеку трудно угадать ваше желание, пока вы стараетесь выглядеть невозмутимо. Свободный вечер стоит провести так, чтобы утром не пришлось начинать день уже уставшими. Подсказка дня: Оставьте несколько минут между разговором и ответом, который может многое изменить.

🟣 ♉ Телец В общем деле Тельцам станет заметнее собственный вклад. Возможно, вы первыми поймёте, что теперь можно закончить работу, которая долго продвигалась медленно. Расскажите об этом остальным. Люди охотнее присоединятся, когда увидят близкий результат, и вам удастся освободить время для личного плана. Приятно сложится общение с друзьями. Человек, с которым вас связывают похожие взгляды, может порадовать неожиданным предложением. В любви день располагает к добрым словам без особого повода. Если вы только знакомитесь, интерес скорее вызовет тот, с кем легко быть собой. Дорогие способы произвести впечатление сегодня едва ли понадобятся. Подсказка дня: Когда дело удастся, вспомните о тех, чья помощь пришлась особенно кстати.

🟣 ♊ Близнецы Близнецам стоит внимательнее относиться к обещаниям. Сегодня ваши слова могут запомнить надолго, особенно если речь идёт о деле, важном для нескольких человек. Хорошее впечатление произведёт готовность спокойно назвать свои возможности. Если вы уверены в результате, будет уместно напомнить и о прежних достижениях. Во второй половине дня возможна приятная новость, связанная с работой или личными планами. Однако тратить деньги в расчёте на будущее поступление пока рано. Вечером вам будет легче отвлечься от чужих оценок. Близким гораздо интереснее, что вас радует сейчас, чем насколько удачно вы выглядели в чужих глазах. Подсказка дня: Для важного разговора выберите пример, который убедительнее общих заверений.

🟣 ♋ Рак Ракам захочется выйти за пределы хорошо знакомых тем. Среда благоприятна для учёбы, знакомства с чужим опытом и возвращения к вопросу, который прежде казался слишком сложным. Вы будете легче улавливать смысл и быстрее видеть, где новое знание пригодится. Особенно удачно может пройти разговор с человеком, чья жизнь заметно отличается от вашей. Любимый человек может предложить занятие, которое вас удивит. Согласитесь попробовать, если вам самим интересно, чем он увлечён. Если речь зайдёт о поездке или совместных планах, пока обсудите желания. К расходам лучше вернуться, когда вы оба будете представлять, чего хотите от этой затеи. Подсказка дня: Задайте вопрос, который раньше стеснялись задать из боязни показаться неопытными.

🟣 ♌ Лев Поддержка близкого человека поможет Львам справиться с сомнениями. Вам может стать легче уже оттого, что можно рассказать о своём затруднении без необходимости сразу предлагать решение. Сегодня в паре особенно ценно умение внимательно слушать. В ответ вы тоже заметите, в чём сейчас нуждается любимый человек. Деловые вопросы пойдут лучше после того, как вы определитесь с условиями сотрудничества. Особенно важно договориться о совместных расходах. На волне хорошего настроения легко решить, что деньги найдутся, когда понадобятся. Вечер обещает быть приятным, если для встречи вы выберете привычную обстановку, где ничто не отвлекает от разговора. Подсказка дня: Попросите именно о той помощи, которая сейчас облегчит вам дело.

🟣 ♍ Дева Девам день обещает важный разговор о чувствах. Возможно, человек, который до сих пор скрывал свои чувства, заговорит о серьёзных намерениях. В давней паре тоже появится повод стать ближе. Вы легче поймёте, почему одна и та же ситуация вызывала у вас совсем разные переживания, и сможете рассказать о них без опасения задеть друг друга. Дела лучше пойдут в сотрудничестве с людьми, которым вы уже доверяете. Необычное предложение пока потребует внимания, особенно если предстоит быстро принять решение. К вечеру вам захочется отвлечься от вопросов, требующих точного ответа. Хорошее настроение поддержат музыка, любимое занятие или встреча, где можно свободно говорить обо всём. Подсказка дня: Признайтесь, что вас обрадовало, даже если обычно вы скупы на такие слова.

🟣 ♎ Весы У Весов работа будет идти с переменным успехом. Сложнее окажется начать то, что давно вызывало скуку, зато после первого результата прибавится сил. Вы можете неожиданно быстро закончить дело, на которое отвели почти весь день. Освободившееся время пригодится для занятия, которое увлекает вас по-настоящему. К обеду станет заметнее, насколько вы устали за первую половину недели. Короткая передышка поможет внимательнее отнестись и к делу, и к людям. От любимого человека можно ждать заботы, особенно если вы расскажете, что сейчас вас тревожит. Одиноким Весам будет приятно внимание со стороны того, кого они до сих пор считали просто хорошим знакомым. Подсказка дня: Если часть работы зависит от другого человека, узнайте о его планах заранее.

🟣 ♏ Скорпион Скорпионам среда обещает удачу в любви. Будет легче знакомиться, вызывать симпатию и замечать ответный интерес. Тот, кто обычно сдержан, может проявить больше тепла. В постоянных отношениях появится желание проводить время вдвоём чаще, и даже короткая встреча среди недели окажется очень кстати. Любимое занятие тоже принесёт удовольствие. Удачная идея может возникнуть быстро, особенно если вы перестанете оценивать каждую попытку слишком строго. Воображение пригодится и для обычного дела, которое никак не удавалось закончить. Вечером захочется себя чем-нибудь порадовать. Здесь лучше заранее определить сумму, чтобы приятная покупка не заставила менять остальные планы. Подсказка дня: Ответьте на знак симпатии, если этот человек вам тоже интересен.

🟣 ♐ Стрелец У Стрельцов на первый план выйдут домашние и семейные вопросы. Возможно, вы поймёте, какое изменение сделает жизнь удобнее для всех. Хорошо пройдёт обсуждение, в котором каждый сможет рассказать о собственных желаниях. Результат удивит тех, кто заранее ожидал долгого спора. В работе вам пригодится привычный опыт. Середина дня подходит для задач, где нужно терпеливо довести начатое до конца. Новые обязательства лучше брать после того, как определятся личные планы. Вечером будет приятно провести время с родными или близким человеком. На откровенный разговор сейчас легче решиться в спокойной знакомой обстановке. Подсказка дня: Прежде чем предлагать перемены дома, спросите, что больше всего хотелось бы изменить остальным.

🟣 ♑ Козерог Козерогов может обрадовать новость от человека, с которым они редко видятся. Разговор легко выйдет за рамки обычного обмена впечатлениями. Вы обнаружите, что по-прежнему хорошо понимаете друг друга, хотя за это время многое изменилось. Удачный день для возобновления дружбы и отношений, которым мешало расстояние. В делах пригодится то, что вы услышите почти случайно. Полезная подробность поможет разобраться в вопросе, о котором вы пока знаете недостаточно. Уточните её у человека, который сам участвовал в событии. К вечеру захочется поделиться впечатлениями с близкими. Общение будет особенно приятным, если вы позволите себе ненадолго забыть о завтрашних обязанностях. Подсказка дня: Поддержите разговор, даже если его тема сначала кажется вам далёкой.

🟣 ♒ Водолей Водолеям будет проще оценить, чем они уже располагают для задуманного дела. Может выясниться, что часть необходимых расходов вы преувеличивали или что нужный опыт у вас давно есть. Это позволит приступить раньше, чем казалось. При этом не стоит расходовать весь запас сил в первый же день. Для новой покупки сейчас особенно важна польза. Вы будете довольнее вещью, которая пригодится сразу и избавит от лишних хлопот. Во второй половине дня на первый план выйдет личная жизнь. Если вы постоянно проявляли инициативу, дайте другому человеку возможность предложить что-то самому. Возможно, его представление о хорошем вечере окажется вам очень близко. Подсказка дня: Вспомните, чем вы уже успешно пользовались в похожей ситуации.

🟣 ♓ Рыбы Рыбы будут заметнее обычного, даже если не собирались привлекать к себе внимание. Ваше настроение, манера говорить и увлечённость могут заинтересовать людей, с которыми прежде общение оставалось поверхностным. День подходит для личной инициативы. Если вам хочется познакомиться, выступить с предложением или изменить привычный образ, смелости должно хватить. Самостоятельная работа пойдёт хорошо, особенно если вы возьмётесь за неё без долгой подготовки. По ходу многое станет понятнее, и появится желание продолжить. От человека, который вам нравится, можно ожидать приятного знака внимания. К вечеру вы почувствуете, что стали лучше понимать, с кем действительно хотите проводить время, и это поможет решить, с кем встретиться на выходных. Подсказка дня: Выберите то, что вам нравится и без чужого одобрения.