В личных вопросах определённости прибавится у Тельцов. Стрельцам, наоборот, придётся сопоставить новое желание с обещанием, которое они уже дали. Прежде чем чем-то жертвовать, стоит выяснить, нельзя ли договориться на другое время. Подпишитесь на нас в Google Подписка на Гороскопы Получайте свой гороскоп на почту Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

🟣 ♈ Овен Овнам может понравиться замысел, который они прежде отклонили без особых раздумий. У человека, с которым вы спорили, просто другие вкусы. Теперь у вас будет возможность посмотреть, что привлекает его в таком занятии или способе провести свободный день. Не исключено, что вы сами захотите вернуться к этому разговору. После полудня вы охотнее переключитесь на дело, в котором многое зависит лично от вас. Здесь можно рассчитывать на быстрый результат. В отношениях тоже пригодится инициатива, особенно если вы давно ждёте возможности увидеться. Предложите время и место, которые были бы удобны вам самим.

🟣 ♉ Телец Тельцов может привлечь покупка, которую ещё вчера они не включили бы в число необходимых. Прежде чем решиться, прикиньте, от каких удовольствий пришлось бы ради неё отказаться. Если ни от каких, можно осуществить задуманное и порадоваться обновке. Личные отношения порадуют большей определённостью. Когда речь зайдёт о ближайших планах, близкий человек охотно расскажет, чего он ждёт от вас. Можно договориться о чём-то непривычном для обоих. То, что ещё недавно казалось чересчур смелым, сегодня может прийтись вам по душе.

🟣 ♊ Близнецы Близнецы сумеют заинтересовать окружающих своей идеей. Наибольшую пользу принесёт беседа с тем, кто готов с вами поспорить. В его доводах может обнаружиться ответ на вопрос, почему задуманное до сих пор продвигалось медленно. Воспользуйтесь подсказкой, даже если она прозвучит довольно резко. В дружеском общении, напротив, захочется лёгкости. Вам будет хорошо с теми, кто понимает ваши шутки. В их обществе вы быстро отвлечётесь от дел. На романтической встрече стоит ненадолго уступить собеседнику инициативу. У него найдётся что рассказать о себе, если не менять тему слишком быстро.

🟣 ♋ Рак Если Раков позовут в общее дело, стоит присмотреться к будущим партнёрам. Выбор может оказаться неожиданным. Самым убедительным собеседником будет тот, кто сумеет объяснить, с чего начать, сколько займёт работа и что интересного в ней найдётся именно для вас. С таким человеком вы быстрее перейдёте от разговоров к делу. Удачно пройдут и самостоятельные занятия, особенно в первой половине дня. Вы сумеете разобраться в том, что недавно вызывало сомнения. В личных отношениях вероятно приятное сближение. Порой вполне достаточно согласиться на приглашение, которое в другое время вы бы отклонили из застенчивости.

🟣 ♌ Лев Львам предстоит решить, насколько активно вмешиваться в общее дело. Вам легко заметить, как его улучшить, и ваше мнение будет весомым. Но прежде чем распоряжаться чужим временем, выясните, кто за что отвечает. Если каждый сохранит право голоса, сильную идею поддержат охотнее. Во второй половине дня у вас появится время на себя. Пойдёт на пользу физическая активность, особенно если успели соскучиться по движению. В отношениях захочется порадовать близкого человека. Обратите внимание на то, о чём он любит рассказывать, даже если обычно вы не придаёте этому большого значения.

🟣 ♍ Дева У Дев высвободится время, если пораньше проверить планы на вторник. Возможно, два важных для вас дела зависят от решения одного человека. Их вполне можно обсудить за одну встречу. Самое существенное стоит вынести на первую половину дня, когда вы и сами собраннее и собеседнику легче сосредоточиться на ваших вопросах. К вечеру у вас появится больше свободы. Распорядитесь свободным вечером по своему вкусу, особенно если ради срочных дел уже пришлось отказаться от чего-то приятного. Вечер хорош и для примирения. Если вы оба соскучились друг по другу, вполне достаточно будет короткого искреннего объяснения.

🟣 ♎ Весы У Весов удачно пройдут переговоры, касаются ли они заработка, личных планов или домашних обязанностей. Вы сможете предложить условия, при которых не придётся постоянно кому-то уступать. Подумайте и о собственном удобстве. Выбрать устраивающий обоих вариант будет легче, пока каждый может свободно высказаться. Хороший день и для занятий, связанных с красотой и творчеством. Найдётся время на идею, которая давно вам нравилась, но казалась слишком смелой. Обсуждать её лучше с тем, чей вкус вы уважаете. Полезное замечание может прозвучать даже в разговоре на совсем другую тему.

🟣 ♏ Скорпион Для Скорпионов вторник удачен в начинаниях, к которым они уже подготовились. У вас есть всё необходимое, чтобы попробовать свои силы, даже если результат пока трудно предсказать. Выберите такой первый шаг, после которого ещё можно изменить планы. Это позволит действовать смелее и быстро понять, что вам подходит. В личной жизни тоже появится повод проявить решимость. Если вам хочется увидеть человека, не откладывайте приглашение только из опасения, что вы выбрали для этого не самое удачное время. В уже сложившихся отношениях хорошим знаком станет готовность обоих взяться за общее дело, которое давно обсуждали лишь в общих чертах.

🟣 ♐ Стрелец Стрельцам захочется сделать во вторник больше, чем они намечали. Сложность возникнет, если новое увлечение совпадёт по времени с давно данным обещанием. Прежде чем соглашаться, посмотрите, что пришлось бы перенести. Вполне возможно, что свободные часы найдутся чуть позже и выбирать вообще не придётся. Общение с друзьями складывается удачно. Вы легко подхватите удачную шутку, а в серьёзном разговоре сумеете задать вопрос, который другие обходили из деликатности. Вечером настроение во многом будет зависеть от усталости. Если ждёте встречи с особым нетерпением, по возможности назначьте её пораньше.

🟣 ♑ Козерог Козероги во вторник могут оказаться в числе тех, к кому обращаются за советом. Вас к этому подготовил собственный опыт, в том числе не самый удачный. Рассказать, какая ошибка когда-то отняла у вас много сил, окажется полезнее, чем предлагать готовое решение. Новый знакомый, вероятно, оценит такую откровенность. День хорош и для дел, от которых вы отказались после первой неудачи. Теперь вам проще оценить, что помешало в прошлый раз. Если условия изменились в вашу пользу, пробовать ещё раз имеет смысл. Предупредите близких, если из-за этого придётся пересмотреть общие планы на вечер.

🟣 ♒ Водолей У Водолеев во вторник будет много идей и достаточно смелости, чтобы рассказать о них другим. Выберите ту, которую сможете опробовать уже сегодня, без дополнительных расходов и долгих согласований. По первым результатам станет видно, в какую сторону стоит двигаться дальше. В отношениях лучше обойтись без поспешных выводов. Даже близкому человеку может понадобиться время, чтобы привыкнуть к вашему предложению. Пока он думает, обратите внимание, о чём он спрашивает. Вопросы могут выдать заинтересованность раньше, чем вы услышите согласие.

🟣 ♓ Рыбы Рыбам удастся избежать лишней работы, если перед началом выяснить, какой результат устроит и их самих, и остальных участников. Особенно это важно там, где о многом договорились лишь в общих чертах. Несколько уточнений помогут понять, за что действительно стоит браться в первую очередь. В личных отношениях неприятное чувство может вызвать сама мысль, что вы перед кем-то в долгу. Человек, который вам помог, вероятно, будет рад услышать, что его совет пригодился. Не ищите срочно возможности отплатить ему тем же. Ближе к вечеру вам понравится общество человека, рядом с которым не приходится следить за каждой репликой. Вы сможете поговорить о том, что сейчас занимает именно вас.