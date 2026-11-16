Скорпионы, Стрельцы, Водолеи и Львы в гороскопе на вторник 17 ноября

Во вторник, 17 ноября, о чувствах легче будет судить по тому, как человек ведёт себя рядом с вами. Овнам стоит всерьёз принять комплимент, который захочется обратить в шутку. Весы могут дождаться встречного приглашения, а у Тельцов появится возможность провести время вдвоём с тем, с кем до сих пор встречались только в компании. Для давних отношений день тоже благоприятен. Поговорить о том, чего хочется каждому, будет легче, пока речь идёт о ближайшем будущем. Из небольшого желания, которое до сих пор вы держали при себе, может получиться хороший общий план. Подпишитесь на нас в Google Подписка на Гороскопы Получайте свой гороскоп на почту Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

🟣 ♈ Овен Овнам стоит внимательнее отнестись к хорошим отзывам о своей работе. Если несколько человек независимо друг от друга отметят одно и то же, вы узнаете, что у вас особенно хорошо получается. А тем, кто раздумывает, браться ли за более интересное дело, такая оценка поможет решиться. В отношениях вы тоже будете привлекать внимание. Услышав комплимент от человека, который вам нравится, дайте понять, что он вас порадовал. Попытка немедленно отшутиться может сбить его с толку. В давней паре будет приятно снова почувствовать себя желанным, особенно если в последние дни оба были заняты.

🟣 ♉ Телец Тельцов ожидает благоприятный день для сближения. Вы будете меньше тревожиться о том, какое впечатление производите, и живее откликаться на то, что волнует другого человека. Так проще заметить, насколько вам интересно вдвоём, особенно если до сих пор вы встречались лишь в компании. Особенно удачно сложится совместная работа. Вы сумеете на ходу подхватить мысль другого и довести начатое до результата. Вечером всё же оставьте за собой право отказаться от лишнего поручения. Договариваться о приятной встрече и одновременно спешить закончить чужое дело вам едва ли понравится.

🟣 ♊ Близнецы Близнецам будет легче, чем обычно, назвать своё главное желание. В разговоре о будущем внезапно выяснится, что на какое-то предложение вы готовы согласиться хоть завтра, а другое хочется отложить на потом. На этой разнице и стоит сосредоточиться, особенно когда речь идёт о ваших личных планах. С близкими лучше говорить определённо. Если вам хочется проводить вместе больше времени, скажите, когда вы свободны и чем бы охотно занялись. В денежных вопросах тоже кое-что прояснится. Когда вы поймёте, на что действительно хочется потратиться, будет легче отказаться от необязательных покупок.

🟣 ♋ Рак Ракам может пригодиться участие человека, который хорошо их знает. Больше всего ободрит его уверенность в ваших силах, особенно если вы сами пока видите в предстоящем деле одни трудности. Попробуйте рассказать другу, что вам предстоит. Когда придётся объяснять с самого начала, вы и сами заметите, где преувеличили сложность. Вторая половина дня обещает быть свободнее первой. Для семейных дел это удачное время, если заранее обсудить, сколько времени вы готовы им уделить. А затем стоит позволить себе то, чего вы ждали от вечера. Сегодня от долгожданной передышки будет больше пользы, чем от пары законченных мелких дел.

🟣 ♌ Лев У Львов вновь появится интерес к замыслу, от которого прежде пришлось отказаться. Может выясниться, что теперь вы располагаете большим опытом или знаете людей, готовых помочь. Сегодня хорошо заново оценить свои возможности и попробовать как раз то, что в прошлый раз оказалось труднее всего. В личной жизни порадуют совместные планы, особенно если у каждого есть чем дополнить предложение другого. Деньги в таком разговоре лучше обсудить сразу. Если ваши представления о расходах разойдутся, у вас ещё будет время найти вариант, который устроит обоих и не испортит предвкушение.

🟣 ♍ Дева Настроение Дев заметно улучшится, как только найдётся время для занятия, в котором никто не выставляет оценок. Во вторник вы можете на редкость строго судить о том, что ещё только учитесь делать. А стоит вспомнить, почему вам вообще стало интересно, и терпения на новые попытки хватит с избытком. На работе с вашей дотошностью мало кто сможет сравниться. Важно только вовремя остановиться, особенно если нужно успеть показать результат другим до конца дня. Часть вечера захочется провести с человеком, которому можно показать, чему вы научились. Одно дело самому попросить совета и совсем другое получить замечание, когда просто хотелось поделиться радостью.

🟣 ♎ Весы У Весов есть шанс почувствовать взаимность там, где до сих пор им приходилось проявлять всю инициативу. Не старайтесь заполнить собой каждую паузу. Человеку будет проще рассказать о своих чувствах или предложить встречу, если вы дадите ему время и не решите заранее за двоих. В общих делах Весам стоит отстаивать своё мнение. Если выбор скажется и на ваших планах, окружающим стоит знать, какой вариант вам подходит. Во второй половине дня вам удастся договориться о сроках, удобных для всех. Тогда и вечер останется свободным для встречи, которой вы сами ждёте.

🟣 ♏ Скорпион Скорпионов могут заинтересовать люди, с которыми в другой день они едва перекинулись бы парой слов. У вас хватит любопытства выслушать точку зрения, сильно отличающуюся от вашей, и выдержки задать вопрос, прежде чем спорить. В работе это поможет разобраться в чужом решении, которое прежде казалось странным. От любимого человека вы можете услышать неожиданное признание. Вряд ли речь пойдёт о чём-то серьёзном, скорее о давней мечте или увлечении, которым он пока стеснялся с вами поделиться. Если вам стало любопытно, расспросите его подробнее. К вечеру не исключено и новое знакомство через общих друзей.

🟣 ♐ Стрелец Стрельцам станет легче отстаивать выбор, который они уже сделали. Даже если кто-то из близких предпочёл бы другой вариант, вам удастся объяснить, чем он вам не подходит. Особое облегчение принесёт возможность больше не обсуждать одно и то же и наконец перейти к тому, что вы задумали. Во вторник справиться с делами самостоятельно окажется даже легче, чем просить помощи. Вам не придётся объяснять, чего вы хотите, а первый результат можно будет оценить и сообща. А вечером разница во вкусах может даже порадовать. Дайте человеку, с которым проводите время, познакомить вас с чем-нибудь, что он любит, а вы сами вряд ли выбрали бы.

🟣 ♑ Козерог Козерогам во вторник будет особенно приятно общаться с людьми, с которыми их многое связывает. Среди них может найтись и подходящий советчик. Знакомый, который помнит вас ещё до нынешних успехов, заметит, насколько изменилось ваше отношение к делу, и сумеет подсказать, где вам пора попробовать свои силы. В любви день подойдёт для обсуждения того, что будет радовать вас обоих в ближайшие недели. Если у вас уже сложились общие привычки, к ним можно добавить что-то новое. Подумайте, что вам самим хотелось бы делать чаще, и спросите близкого человека, хватит ли у него на это времени.

🟣 ♒ Водолей Водолеям станет легче оставить в прошлом небольшую обиду, особенно если отношения для вас важнее самого давнего спора. Сегодня вы сможете заметить перемену в поведении человека и оценить её по достоинству. Вовсе не обязательно заново выяснять, за кем было последнее слово, если теперь с вами считаются. После обеда вам будет проще сосредоточиться на собственных делах. Меньше времени уйдёт на сомнения, и в вопросах, где вы раньше подолгу советовались с другими, вы сможете положиться на себя. Хорошо пройдут и покупки, если вы точно знаете, за чем идёте. Присматриваться к дорогим вещам только ради перемены настроения сегодня вряд ли стоит.

🟣 ♓ Рыбы Рыбам во вторник стоит смелее показывать, что они умеют. Если вы привыкли ждать, пока кто-нибудь сам поинтересуется вашей работой, можно долго оставаться в тени. Сегодня легче будет найти и подходящий повод, и доброжелательного зрителя. Важнее всего услышать мнение человека, который действительно понимает, сколько труда вы вложили. К вечеру возрастёт восприимчивость к чужому настроению. Хорошо быть рядом с тем, кто умеет радоваться вашим успехам и способен рассказать о своих. Если вы только начинаете встречаться, присмотритесь к тому, с каким интересом вы слушаете друг друга. В давней паре тоже захочется вернуться к темам, которые обычно уступают место обсуждению повседневных забот.