Раки, Весы, Скорпионы и Козероги в гороскопе Джорджии Лукас на вторник 17 ноября

Во вторник, 17 ноября, обычный разговор может неожиданно закончиться ссорой, а привычные планы потребуют изменений. Джорджия Николс советует внимательнее относиться к словам, избегать споров о деньгах и давать близким возможность высказаться, даже если вы с ними не согласны.

Девам поможет умение ясно объяснять свою позицию. Козероги смогут произвести хорошее впечатление на руководство, а Тельцам с важными просьбами лучше повременить. Всем знакам пригодится терпение: сегодня люди могут реагировать резче, чем вы ожидаете.

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Лунное предупреждение

С 09:00 до 17:00 по восточному времени (Eastern) автор рекомендует воздержаться от важных решений и покупок, кроме продуктов и топлива. После этого Луна перейдёт из Водолея в Рыбы.

Оценки дня: 5 звёзд означают динамичный день, 4 благоприятный, 3 обычный, 2 непростой, 1 трудный.

🟣 ♈ Овен

★★☆☆☆

Сегодня стоит быть осторожнее в общении, особенно с детьми и любимым человеком. Разногласия возможны и среди друзей, в клубах по интересам, общественных объединениях или других коллективах. Даже совместные занятия спортом и творчеством могут стать поводом для спора. Постарайтесь спокойно выслушать собеседника и не отвечать раздражением на раздражение. Терпение сейчас поможет больше, чем попытка настоять на своём.

🟣 ♉ Телец

★★☆☆☆

Сейчас не лучший момент обращаться к руководству и другим влиятельным людям за разрешением или одобрением: вам могут резко отказать, даже не вникая в просьбу. По возможности держитесь подальше от конфликтов с начальством, чтобы потом не сожалеть о сказанном. Друг или человек из вашего окружения тоже способен неожиданно удивить своим поведением. Оставьте себе время разобраться в ситуации, прежде чем реагировать.

🟣 ♊ Близнецы

★★☆☆☆

Споры о политике, религии и межрасовых отношениях сегодня легко могут выйти из-под контроля. Некоторые собеседники будут скорее искать повод для столкновения, чем пытаться понять чужую точку зрения. Отношения с родителями, руководителями и влиятельными людьми тоже могут складываться непредсказуемо. Принимая решения, учитывайте, что их поддержка сегодня не гарантирована.

🟣 ♋ Рак

★★☆☆☆

Обсуждение наследства, долгов, общего имущества и совместных финансов может оказаться неприятным. Прежде чем возражать, дайте человеку договорить. Внимательное отношение к его словам поможет снизить напряжение: возможно, ему прежде всего важно почувствовать, что с его мнением считаются. Планы на поездку могут измениться из-за задержки или отмены, поэтому будьте готовы пересмотреть первоначальные договорённости.

🟣 ♌ Лев

★★☆☆☆

В отношениях с супругом, любимым человеком или близким другом сегодня легко задеть друг друга. Раздражение может быть взаимным, поэтому попытка немедленно выяснить отношения вряд ли пойдёт на пользу. Дополнительным поводом для разногласий способны стать деньги, обязательства и вопрос о том, кто кому должен. Поведение друга тоже будет трудно предугадать. Не торопитесь делать далеко идущие выводы по одной реакции.

🟣 ♍ Дева

★★★☆☆

Старайтесь не втягиваться в конфликты с коллегами. Близкие тоже могут удивить: супруг, партнёр или друг способен поступить совсем не так, как вы рассчитывали. При этом сегодня вам будет легче ясно выражать свои мысли и отстаивать собственную позицию. Пользуйтесь этим преимуществом, чтобы спокойно объяснить, что для вас важно и с чем вы не готовы согласиться.

🟣 ♎ Весы

★★☆☆☆

Привычный рабочий порядок могут нарушить неисправность техники, нехватка сотрудников, задержка доставки или небольшое происшествие. Снизьте темп и внимательнее следите за тем, что говорите и делаете. В общении с любимым человеком и детьми особенно пригодится выдержка. Напряжение в этих отношениях способно быстро перерасти в ссору, если отвечать на каждую резкость.

🟣 ♏ Скорпион

★★☆☆☆

Родителям сегодня стоит уделить больше внимания безопасности детей, особенно малышей. Знайте, где они находятся и чем заняты, чтобы вовремя заметить потенциально опасную ситуацию. Дома тоже понадобится терпение: окружающие могут быть раздражительными и болезненно воспринимать даже обычные замечания. По возможности не обостряйте разногласия и помогите сохранить спокойную обстановку.

🟣 ♐ Стрелец

★★☆☆☆

Домашние дела могут пойти не по привычному расписанию. Возможны поломка небольшого прибора, случайно разбитая вещь или неожиданный визит. Кроме того, сегодня особенно легко поссориться из-за пустяка, который сам по себе почти ничего не значит, но сильно раздражает. Прежде чем продолжать спор, подумайте, действительно ли его предмет заслуживает столько внимания.

🟣 ♑ Козерог

★★☆☆☆

Внимательнее относитесь к своим действиям и словам. Сегодня особенно важно избегать поспешности и замечать то, что происходит вокруг, чтобы снизить вероятность ошибок и неприятных происшествий. Разговоры о деньгах и собственности могут спровоцировать ссору, поэтому не поддавайтесь на резкие замечания. При этом на руководителей и других влиятельных людей вы способны произвести очень хорошее впечатление.

🟣 ♒ Водолей

★★☆☆☆

В начале дня Луна находится в вашем знаке и образует оппозицию с Марсом. В прогнозе автора это связано с раздражительностью и повышенной склонностью к спорам. Если чьё-то поведение выводит вас из себя, постарайтесь не отвечать сразу. Следите за деньгами и личными вещами, чтобы уберечь их от потери, кражи или повреждения. Сегодня внимательность особенно пригодится.

🟣 ♓ Рыбы

★★★☆☆

После перехода в ваш знак Луна образует напряжённый аспект с Ураном. Из-за этого может появиться желание действовать немедленно или делать выводы, не разобравшись во всех подробностях. Привычные обязанности будут раздражать сильнее обычного: захочется свободы и возможности распоряжаться временем по своему усмотрению. Прежде чем менять планы, дайте себе немного времени обдумать последствия.

Если ваш день рождения 17 ноября

У вас развито чувство справедливости. Вы рассудительны, проницательны, самостоятельны и дорожите своей свободой. Предстоящий год пройдёт в более спокойном темпе. Используйте это время, чтобы восстановить силы и внимательнее отнестись к собственным потребностям.

Старайтесь чаще общаться с доброжелательными людьми, которые готовы помочь и поддержать вас. Уделяйте больше внимания тому, что приносит вам радость и помогает чувствовать себя лучше.