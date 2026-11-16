Близнецы, Скорпионы, Львы и Овны в гороскопе Анжелы Перл н вторник 17 ноября

Во вторник, 17 ноября, наступает первая четверть Луны. В этот момент Луна в Водолее образует прямой угол с Солнцем в Скорпионе. В традиционной астрологии первая четверть считается временем действовать. Если на прошлой неделе вы задумали перемены, теперь станет понятнее, с чего начать и чья помощь понадобится. Для Овнов важным окажется разговор с человеком, который видит ситуацию иначе. У Львов появится возможность показать, чему они научились, а Стрельцам стоит выделить время на собственный замысел. Откладывать его до тех пор, пока закончатся все прочие дела, можно ещё очень долго. Подпишитесь на нас в Google Подписка на Гороскопы Получайте свой гороскоп на почту Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

🟣 ♈ Овен Овнам стоит ещё раз поговорить с человеком, чью точку зрения они до сих пор считают ошибочной. Возможно, он приведёт довод, о котором вы раньше и не задумывались. Разговор пойдёт на пользу вам обоим, особенно если из-за разногласий приостановилось общее дело. Личные отношения сегодня легче наладить наедине. При свидетелях даже доброжелательное замечание способно прозвучать резче, чем хотелось. Если предстоит встретиться с тем, по кому вы соскучились, оставьте достаточно времени для разговора без посторонних. После откровенного объяснения у вас может появиться повод строить новые совместные планы. Подсказка дня: Для трудного разговора выбирайте время, когда вам обоим некуда торопиться.

🟣 ♉ Телец Во вторник Тельцам многое дастся легче, если они сохранят свой привычный темп. Начатое дело может потребовать больше внимания именно тогда, когда другие уже готовы перейти к следующему. Отведите время на проверку, особенно там, где от вашей работы зависит чей-то результат. Больше всего внимания сейчас заслуживает то, что при первой попытке далось вам с трудом. В личной жизни возможен неожиданный поворот. Если предложение вам понравится, но вы пока не готовы его принять, скажите об этом прямо. Вечером хорошо будет вернуться к любимому занятию. После насыщенного дня оно порадует больше, чем ещё одна встреча из вежливости. Подсказка дня: Предупредите, если вам захочется провести вечер в одиночестве. Близким будет проще построить собственные планы.

🟣 ♊ Близнецы Если перед Близнецами встанет выбор между двумя предложениями, первое впечатление может их подвести. То, что звучит громче, скорее привлечёт внимание. Но и второе предложение стоит рассмотреть, особенно если там вас ждут интересные люди. Прежде чем соглашаться, узнайте, чем именно предстоит заниматься. Так станет понятнее, захотите ли вы продолжать через неделю. Удачный день для личных покупок, о которых вы успели собрать достаточно сведений. Когда подходящая вещь уже найдена, новые сравнения могут только отнять время. В отношениях, напротив, пригодится любопытство. Давний знакомый может неожиданно заговорить о вашем будущем. Дайте ему договорить, даже если вы успели составить собственные планы. Подсказка дня: Сравните, сколько свободного времени у вас останется в каждом из двух случаев.

🟣 ♋ Рак Во вторник для Раков многое будет зависеть от компании. Рядом с людьми, которые любят браться за новое, вы и сами охотнее заговорите о своих планах. Появится возможность получить интересный совет или узнать о занятии, на которое в одиночку вы едва ли решились бы. Среди давних знакомых интереснее всего может оказаться тот, кто обычно предпочитает слушать. Днём могут потребовать внимания семейные дела. Вы успеете помочь и всё же провести день по-своему, если сразу обсудите, сколько у вас времени. В личной жизни особенно благоприятны встречи, на которых можно познакомить друг с другом дорогих вам людей. Вы увидите знакомого человека с неожиданной и приятной стороны. Подсказка дня: Если вы приглашаете в компанию новичка, расскажите, что у него общего с кем-то из ваших друзей.

🟣 ♌ Лев Львов могут похвалить за дело, в которое они вложили немало сил. Если вам предложат показать результат или рассказать о своей работе, соглашайтесь. Вы сумеете объяснить, что в ней было самым трудным и чему удалось научиться. Это особенно важно тем, чьи усилия до сих пор оставались незаметны для окружающих. Вместе с признанием могут появиться новые ожидания. Узнайте, что вам предлагают, прежде чем соглашаться работать в том же темпе всю неделю. Вечером захочется увидеться со старыми друзьями. Рядом с человеком, который знает вас давно, можно будет порадоваться успеху и спокойно признаться, чего он вам стоил. Подсказка дня: Если вас выручили в трудную минуту, поделитесь теперь с этим человеком и хорошей новостью.

🟣 ♍ Дева Девам представится случай пересмотреть привычные обязанности. Если дело всякий раз отнимает всё больше времени, выясните, какая его часть давно выполняется по инерции. Может оказаться, что требования уже изменились или что один вопрос можно решить сразу для нескольких человек. Освободившееся время пригодится для работы, которую вы до сих пор откладывали. В семейных отношениях тоже стоит спросить, всем ли удобен нынешний порядок. Возможно, у домашних изменилось расписание и кто-то готов взять на себя больше, чем прежде. Попробуйте договориться для начала на неделю. Удачный вечер для покупок, которые облегчают повседневные хлопоты. Подсказка дня: Прежде чем покупать что-то для дома, посоветуйтесь с тем, кто чаще остальных будет этим пользоваться.

🟣 ♎ Весы Общий интерес поможет Весам сблизиться с человеком, с которым до сих пор отношения оставались довольно сдержанными. Возможно, вы впервые разговоритесь о том, что занимает вас обоих. Дайте себе волю, даже если обычно вы стесняетесь подолгу говорить о любимом занятии. Собеседник в ответ тоже станет откровеннее. В делах сегодня особенно пригодится умение замечать хорошие идеи других людей и развивать их. Вы можете получить приглашение к сотрудничеству, если предложите что-то своё. Общие расходы пока лучше ограничить небольшой суммой, на которую оба согласны. Остальные условия успеете обсудить, когда станет понятно, как вам работается вместе. Подсказка дня: Скажите, что именно вас заинтересовало в предложении другого человека.

🟣 ♏ Скорпион У Скорпионов может созреть решение, которое поначалу удивит окружающих. Если вы выслушали советы и всё же остались при своём мнении, пора довериться себе. Объяснить свой выбор близким будет легче, когда вы сами поймёте, каких перемен ждёте и чем готовы ради них поступиться. После обеда вам будет хорошо работаться в одиночестве. Воспользуйтесь случаем разобраться в вопросе, который за общими разговорами обычно остаётся без внимания. К следующей встрече вам будет что предложить. Вечером близкие будут рады вашей компании. Сами предложите провести время вместе, если днём вы были заняты и мало общались. Подсказка дня: Обсудите с близкими последствия своего решения, особенно если оно затрагивает их планы.

🟣 ♐ Стрелец Во вторник Стрельцы могут взяться за то, что давно хотели сделать для себя. Может выясниться, что для начала уже есть всё необходимое, кроме свободного места в расписании. Прикиньте, какое из привычных дел можно перенести ради этого занятия. Попробовав хотя бы раз, вы поймёте, захочется ли вам продолжать. Отложите деньги на первые необходимые расходы. Вещи, без которых пока легко обойтись, успеете купить позже, когда замысел окончательно сложится. Зато разговор с человеком, который хорошо помнит собственные первые попытки, может многое прояснить. Спросите его, что он теперь сделал бы иначе. Подсказка дня: Согласитесь, если найдётся человек, который тоже хотел бы попробовать и готов составить вам компанию.

🟣 ♑ Козерог Козерогам будет проще заинтересовать своей идеей человека, который может помочь её осуществить. Даже если сделано ещё не всё, подготовьте ту часть, по которой уже можно судить о замысле. По первым вопросам собеседника станет понятно, что его заинтересовало и каких подробностей ему пока не хватает. Ближе к вечеру захочется поделиться впечатлениями с близкими. Спросите и об их новостях. Кто-то рядом с вами, возможно, тоже переживает важный для себя день, хотя рассказывает об этом вскользь. Ваше внимание наверняка его обрадует. Подсказка дня: Подготовьте один пример, который позволит понять ваш замысел без долгих объяснений.

🟣 ♒ Водолей Водолеям предстоит найти решение, при котором обе стороны смогут сохранить то, что им дорого. Возможно, вы спорите о том, как осуществить общий план, хотя по существу ваши интересы совпадают. Расскажите, что готовы изменить со своей стороны. Так у собеседника появится повод высказаться, даже если до сих пор он не мог предложить ничего подходящего. Денежные вопросы лучше решать с теми, кого они непосредственно касаются. Советы со стороны способны лишь добавить разногласий. Зато свободное время сегодня приятно провести в более широкой компании. После серьёзных обсуждений вам будет легче переключиться, если рядом окажутся люди, с которыми можно просто посмеяться. Подсказка дня: Дайте собеседнику время подумать над условиями, о которых он услышал впервые.

🟣 ♓ Рыбы Рыбам лучше начать день с дела, в котором на них уже кто-то рассчитывает. Выполненное обещание может оказаться для другого человека важнее, чем вы думали. Потом и за собственное занятие вы возьмётесь с большим удовольствием. Впервые за день вы сможете по своему усмотрению распорядиться свободным временем. В личной жизни появится возможность чаще бывать вместе. Посмотрите, когда вы оба свободны на этой неделе. Если старые договорённости утратили смысл, сегодня удастся обсудить новые. С деньгами поступите так же, как со временем. Отложите сумму на обязательные платежи, и станет понятно, какую покупку вы можете себе позволить. Подсказка дня: Если сегодня на встречу не хватает времени, сразу предложите другой день.