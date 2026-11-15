Тельцы, Львы, Овны и Близнецы в гороскопе на понедельник 16 ноября

Если судить по семейным фотографиям, можно подумать, что Овны годами пропускали самые интересные встречи. Родные в сборе, все улыбаются, а одного человека вечно не хватает: он снимает. В понедельник, 16 ноября, Овнам самим предложат выбрать место в кадре.

У Скорпионов в гостях окажется кто-то из старших. Когда-то этот человек укладывал вас спать и гадал, съедите ли вы утром кашу. Теперь вам решать, чем его угостить, а он, пожалуй, удивится, как хорошо вы помните, что он любит.

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🟣 ♈ Овен

Овны по привычке возьмутся за телефон, но кто-нибудь из домашних сам вызовется фотографировать. У родных и так десятки снимков, на которых все вместе, кроме вас. Вот и славно, что теперь место рядом с ними достанется вам. Попросите потом прислать и тот кадр, где вы ещё устраивались поудобнее и не успели посмотреть в объектив.

На работе вам доверят закончить дело, которым до сих пор руководил другой человек. Раньше на каждую поправку приходилось просить разрешения. Теперь вы сами решите, что стоит переделать. Вечером лучше оставить немного сил для себя: несколько последних дней вы охотно соглашались на чужие предложения, а свою книгу так и не дочитали.

🟣 ♉ Телец

Тельцам захочется достать вещи, с которых когда-то началось их собственное увлечение. Повод подаст кто-нибудь помладше: попросит показать первые рисунки или объяснить, как вы выучили на гитаре любимую песню. Вполне возможно, что он, разучив пару аккордов, сочинит что-то своё. Тем интереснее будет послушать, куда его занесёт.

В делах сегодня пригодятся давние знакомства. Человеку, который помнит, с чего вы начинали, проще объяснить, почему вы решили сменить занятие или искать работу ближе к дому. Он может назвать подходящее место, про которое совсем недавно слышал от знакомых.

🟣 ♊ Близнецы

Давний друг привык считать, что вы где угодно освоитесь первым. Близнецам немного неловко будет сознаться, что они тоже теряются среди незнакомых людей. Зато отпадёт необходимость изображать восторг перед предстоящей встречей. Приятель может предложить пойти вместе и заодно признаться, что сам собирался найти предлог остаться дома.

К обеду у вас прибавится сил. В деле, которое поначалу совсем не ладилось, получится разобраться самостоятельно, пока другие заняты. А для общего вечера хорошо бы выбрать игру, в которой вы с приятелем одинаково неопытны: вдвоём смешнее промахиваться, да и очки считать никто не заставляет.

🟣 ♋ Рак

Домашние уйдут раньше обычного, и Рак сможет сам решить, с чего начать утро. Впервые за долгое время вам захочется включить любимую музыку, заварить крепкий чай, не оглядываясь на чужие вкусы. Получаса, проведённого в своё удовольствие, хватит, чтобы с охотой взяться и за дела.

В семье наметится перемена, о которой раньше говорили только в шутку: кто-то из родных всерьёз задумается о переезде поближе к вам. Как бы вы ни обрадовались, дайте человеку время всё обдумать. Позже он ещё спросит, в какой части вашего района удобно жить и какие дома лучше обойти стороной.

🟣 ♌ Лев

Друзья могут ожидать, что Лев, как обычно, первым расскажет занятную историю и всех развеселит. Но вам больше захочется послушать. Не торопитесь выручать компанию при первой паузе. Кто-нибудь посмелее вступит в разговор, и вы услышите про давнее общее приключение кое-что новое.

С любимым человеком удастся поговорить серьёзно о том, что вы обычно обращаете в шутку. Если в последнее время вам трудно даётся работа, скажите, какая её часть вас утомила. Близкий, возможно, и не догадывался, почему вы стали отказываться от долгих вылазок по выходным. Планы на ближайшую субботу вы тогда составите уже с удовольствием.

🟣 ♍ Дева

Дева может получить хорошие новости от человека, которого когда-то поддержала. Вы тогда первыми заметили, как доходчиво он объясняет трудные вещи. Похвала могла и забыться, но услышал он её именно в ту пору, когда решал, чему посвятить следующие несколько лет. Теперь к нему приходят учиться, и ему хочется, чтобы вы об этом знали.

Своим успехом тоже можно будет порадовать близких. Дело, за которое вы взялись летом, наконец удастся закончить. И если в порыве облегчения захочется сразу убрать всё с глаз долой, дождитесь домашних: они давно просили показать, что получилось.

🟣 ♎ Весы

Тем Весам, которые недавно начали учиться или перешли на новую работу, пригодится знакомство с другим новичком. До встречи с ним вам могло казаться, что все вокруг с первого дня знают друг друга по именам, а переспрашиваете только вы. Побыв с ним вдвоём, вы почувствуете себя смелее: некоторые вещи вы уже можете объяснить сами.

Домой тем временем придут хорошие новости. Освободится кто-нибудь из родных, от чьих планов зависела ваша общая поездка. Можно будет наконец решить, когда поехать, и выбрать, у кого из друзей остановиться, если те ещё ждут в гости.

🟣 ♏ Скорпион

Скорпионам будет приятно накрыть стол для человека, у которого они когда-то сами гостили детьми. По старой привычке он примется вам помогать, едва заглянув на кухню. Пусть похозяйничает вместе с вами, если так ему привычнее. За обедом же можно вдоволь наговориться. В детстве вы обычно первыми выбегали из-за стола и пропускали самое интересное.

Из-за приезда родных не придётся отказываться от личных планов. Вы успеете и побыть вместе, и сходить на вечернее занятие, которое ждали всю неделю. Когда вернётесь, гость с удовольствием расспросит, как всё прошло. Ему любопытно, чем вы теперь живёте, а кое о чём легче рассказать по свежим впечатлениям.

🟣 ♐ Стрелец

После неприятного знакомства Стрельцы довольно долго отклоняли приглашения от друзей, заранее опасаясь, что их опять захотят с кем-нибудь познакомить. В понедельник интерес к новому человеку может вернуться сам собой. В компании друзей вы можете разговориться с кем-нибудь и поймать себя на том, что хотите узнать, свободен ли он.

Общим друзьям пока довольно знать, что вам приятно видеться. Дальше вы разберётесь и без посредников. Деньги, с которыми вы уже мысленно распрощались, останутся целы: обновка, за которой собрались в магазин, разонравится при первой же примерке. Вы ещё порадуетесь, что решились зайти и не заказали её с доставкой.

🟣 ♑ Козерог

Козероги обрадуют своим появлением человека, который позвал их на праздник. Вы можете считать себя случайным гостем, поскольку давно не виделись и из всей компании знаете только виновника торжества. А он, возможно, несколько дней думал, хватит ли у вас времени зайти, и приберёг для вас местечко рядом с собой.

До вечера останется достаточно времени, чтобы справиться с работой. Тяжелее всего будет приступить к делу, в котором после перерыва вы успели позабыть подробности. Возьмитесь за него после обеда: пока разберётесь с более знакомой частью, постепенно припомните и остальное.

🟣 ♒ Водолей

Водолеи могут обнаружить, что кто-то из близких огорчился напрасно. Он так и не видел, чтобы вы пользовались его подарком, и решил, что не угадал. Расскажите ему, например, что тот самый термос вы каждый день берёте на работу. Он узнает, что вещь пришлась кстати, а вы с удивлением вспомните, что ещё ни разу ему об этом не говорили.

Днём подвернётся возможность познакомиться поближе с человеком, у которого вы хотели бы учиться. Объясните, что вас интересует и что уже получается делать без помощи. Тогда собеседник сумеет подсказать, что попробовать дальше. Может оказаться, что вначале ему самому труднее всего давалось то же, что и вам.

🟣 ♓ Рыбы

Рыбы могут наконец заметить, насколько легче им стало делать то, что ещё недавно вызывало робость. Кому-то для этого достаточно без подготовки поговорить на другом языке. Уже после разговора вы поймёте, что ни разу не попросили собеседника замедлить речь и даже успели посмеяться вместе с ним.

К вечеру может удачно сложиться знакомство с родными любимого человека. В большой компании вы не сразу решались заговорить с ними. Вдвоём или втроём разговоритесь: у близких наверняка есть фотографии времён, когда вы ещё не знали друг друга. Вы увидите, на кого из домашних он был похож ребёнком и с кем из родни особенно любил играть.

После выходных снова увидятся люди, которых в будни сводит одно дело. Вспомните, о чём вы говорили с кем-нибудь из них в пятницу. Если знакомый собирался на матч, ему будет приятно, что вы помните даже название команды, за которую он болеет.

Наверняка кто-нибудь запомнил и ваши планы. Один вопрос по дороге на обед, и вы уже с удовольствием рассказываете, как всё прошло. Хорошо снова видеться с людьми, которым это интересно.