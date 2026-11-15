Раки, Тельцы, Весы и Девы в гороскопе Василисы Володиной на понедельник 16 ноября

Ещё вчера Тельцы знали, кому поручат работу: с этим мастером они знакомы, он много раз их выручал. Но в понедельник стоит посмотреть и на то, что сделал новичок. Знакомые удивятся, когда узнают, кому в итоге достался заказ.

Стрельцы узнают, что их имена стоят первыми в списке ожидания. Пока место ещё занято, а они уже прикидывают, как освободить вечер. Погодите отдавать купленные билеты друзьям: пока неизвестно, придётся ли вообще выбирать.

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🟣 ♈ Овен

Овнам укажут на ошибку, которую они сами долго не замечали. Неприятнее всего будет узнать, что её видели и раньше, но вас до сих пор только хвалили. Попробуйте исправить спорное место, пока тот, кто его заметил, рядом. По ходу дела вы сможете прямо спросить, что ему понравилось и что он советует оставить как есть.

С поездкой на выходные определиться будет легче. Пока вы прикидывали, стоит ли ехать, близкий узнал, кто сможет присмотреть за домом. Теперь удерживает разве что мысль о сборах. Зато как только выберете, где остановиться, снова захочется в дорогу.

🟣 ♉ Телец

Тельцам придётся выбирать, кому поручить работу. Один человек вам знаком, о втором вы почти ничего не знаете. Попросите обоих показать недавние работы. Новичку с первого раза удаётся то, что у прежнего мастера приходилось просить переделать. Пока вы не увидели его работу своими глазами, вам и в голову не приходило искать кого-то ещё.

Вечером дома всё-таки откроют инструкцию к настольной игре, из-за которой в вашей компании столько спорили. Забавно будет выяснить, сколько лет вы играли по собственным правилам и как строго требовали того же от новичков.

🟣 ♊ Близнецы

Близнецам могут показать новый порядок работы и попросить оценить его целиком. Особую ценность имеет как раз то, что вы знаете по личному опыту: например, сколько придётся ждать человеку, который пришёл без предварительной записи. Об этом скажите подробно. Что происходит после того, как он уходит, охотно расскажет тот, кто занимается следующей частью работы.

Забота о ком-то из домашних доставит вам редкое удовольствие. Человек привык обходиться сам, но сегодня с радостью примет помощь. Не затевайте генеральную уборку у него на кухне, если он всего лишь обрадовался предложению приготовить ужин. Поесть вместе было бы ещё лучше.

🟣 ♋ Рак

Выбирая, куда пойти всей семьёй, Раки учтут привычки буквально каждого. Даже про того, кто редко к вам присоединяется, вспомнят вовремя. Когда же вас спросят, чего хочется вам самим, придётся подумать. Назовите место, которое до сих пор обходили молчанием: возможно, вы ошибались и кому-то тоже давно туда хочется.

На работе вам поручат то, что раньше делали сообща. Пугаться объёма рано: одному и вправду бывает быстрее, особенно если прежде приходилось ждать, пока освободятся остальные. После первых удач вы сможете решить, понадобится ли вам всё-таки чья-то помощь к концу недели.

🟣 ♌ Лев

Когда Львам предложат устроить что-то вместе, они сразу обратят внимание на то, что им не подходит: ехать далеко, стоит дорого, желающих пока мало. Не торопитесь перечислять всё это тому, кто вас пригласил. В самой затее вас кое-что привлекает. Объясните, ради чего вы готовы собраться, и предложите место поближе. Скорее всего, ему самому гораздо важнее, с кем ехать, чем куда.

Порадовать близкого человека вы сможете без лишних расходов. Если у вас два билета и с одного места гораздо лучше видно сцену, предложите его тому, кто больше всех хотел пойти. Вы ещё успеете спросить по дороге домой, действительно ли выступление стоило такого ожидания.

🟣 ♍ Дева

Девы ожидают, что на общей встрече им одним придётся возражать против готового решения. Может оказаться, что сторонники у вас давно есть, только они считали вопрос закрытым. Объясните, кого забыли спросить и чем он рискует. Коллега, с которым вы готовились спорить, возможно, первым предложит отложить решение и позвать этого человека на встречу.

В бытовых вопросах вам, наоборот, едва ли понадобится совет. Вы довольно долго пользовались вещью, которую собрались заменить, и лучше других знаете, что в ней удобно. Если продавец станет расхваливать новую модель, попросите дать её вам в руки. Выяснить, куда перенесли нужную кнопку, лучше до покупки.

🟣 ♎ Весы

К удаче Весы отнесутся с недоверием: вы столько раз пробовали и бросали, что нынешний успех готовы приписать случаю. Попробуйте ещё раз, пока помните, что именно сделали иначе. Может выясниться, что трудную часть вы уже освоили и незачем вновь браться за неё с теми же опасениями.

Хорошо пройдёт знакомство с друзьями близкого человека. Вам не придётся угадывать, кому здесь что интересно: общая тема обнаружится задолго до того, как всех представят друг другу. Если разговор захочется продолжить, обменяйтесь контактами сами, чтобы потом не разыскивать друг друга через знакомых.

🟣 ♏ Скорпион

Скорпионам захочется сократить расходы, и первым делом они вспомнят про занятие, на которое ходят исключительно ради удовольствия. Прикиньте, сколько вы действительно на этом сбережёте и долго ли продержитесь без еженедельной встречи, которой ждёте с пятницы. Возможно, выгоднее отказаться от услуги, которую исправно оплачиваете, хотя уже забыли, когда ею пользовались.

Дома вы с близким человеком неожиданно сойдётесь во вкусах. Может увлечь фильм, который он давно хотел вам показать, а вы всё отказывались. Досматривать с середины незачем: ему самому интересно вернуться к началу и заметить то, что он пропустил прежде.

🟣 ♐ Стрелец

Стрельцам сообщат, что они первые в списке ожидания. Известие хорошее, но приглашения придётся подождать: пока никто не отказался от своего места. Не отдавайте друзьям билеты, которые вы уже купили на этот вечер. Даже если придётся выбирать, приятнее делать это, когда оба предложения в силе.

В семье назреет разговор о деле, которое вы до сих пор вели за двоих. Кто-то из младших уже хочет отвечать за свою часть сам и, кажется, вполне справится. Договоритесь, в какой момент ему может понадобиться помощь, а до тех пор позвольте делать по-своему.

🟣 ♑ Козерог

Козероги могут обнаружить, что их представления о хорошей работе за последние годы заметно изменились. Прежде вам хотелось поскорее получить должность повыше, а сегодня вы куда охотнее обменяли бы часть обязанностей на возможность чаще заниматься тем, что у вас хорошо получается. Узнайте, можно ли это устроить там, где вы сейчас работаете.

Дорогую покупку для дома отложите до вечера, когда сможете собраться всей семьёй. Окажется, что каждый представляет себе совсем разную вещь за одну и ту же сумму. Обсудите, кто будет пользоваться покупкой чаще других. Именно его доводы могут оказаться решающими.

🟣 ♒ Водолей

Водолею захочется поделиться личным замыслом с тем, кто его обычно поддерживает. Однако близкий задаст неудобный вопрос. Он уже представляет, как вы возьмётесь за дело, поэтому хочет знать, что будет с вашими нынешними обязательствами. Если вчера вы и сами об этом думали, так и скажите. Вдвоём будет проще прикинуть, сколько времени у вас останется на новое дело.

К вечеру вас потянет к людям. В компании, где вы пока мало кого знаете, вполне можно встретить человека, который так же любит танцевать или болеет за ту же команду. Разговор завяжется без долгих расспросов о том, кто где работает.

🟣 ♓ Рыбы

Рыбы долго не могли решить, готовы ли взяться за предложенное дело. Вы уже знаете и объём работы, и условия, а беспокоит вас другое: можно ли будет иногда уходить раньше по семейным обстоятельствам? Спросите прямо. Если вам готовы пойти навстречу, остальные сомнения, скорее всего, отпадут ещё до вечера.

В личной жизни вы решитесь на то, что ещё вчера показалось бы слишком смелым: предложите увидеться уже сегодня, пусть даже ненадолго. Куда пойти на ужин, вы уже знаете. Интересно будет увидеть любимое место глазами человека, который попадёт туда впервые.

Утром 16 ноября за плечами останется ровно половина месяца, впереди ещё столько же. Если в первых числах вы взялись за толстую книгу в расчёте дочитать её до зимы, по закладке уже можно судить, успеете ли к декабрю.

Закладка, правда, не скажет, хочется ли вам читать дальше. Пока не терпится узнать, что случилось с героями, последние главы можно с удовольствием дочитывать и в декабре. А если за полмесяца вы ни разу о них не вспомнили, закладку, пожалуй, пора переложить в другую книгу.