Овны, Раки, Рыбы и Львы в гороскопе Джорджии Лукас на понедельник 16 ноября

В понедельник, 16 ноября, Близнецам будет проще убедить собеседников, Раки почувствуют желание больше зарабатывать, а Львы удивятся собственному запасу сил. В прогнозе астролога Джорджии Николс этот день щедр и на возможности в работе, и на приятные встречи.

Овнам стоит принять приглашение в гости, Тельцам захочется заняться домом, а Стрельцов потянет в поездку. Даже если понедельник расписан по часам, постарайтесь оставить время для тех, с кем вам хорошо: общение с близкими обещает немало радости.

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Луна и важные решения

Луна находится в Водолее. По астрологическому прогнозу, сегодня нет ограничений на покупки и принятие важных решений.

Оценка дня: 5 звёзд: динамичный; 4: благоприятный; 3: обычный; 2: так себе; 1: сложный.

🟣 ♈ Овен

21 марта – 19 апреля

★★★★

День обещает хорошее настроение и тёплое общение. В отношениях с партнёром, супругом или близкими друзьями будет больше взаимного внимания и желания идти навстречу. Прекрасное время для встреч, искусства, спортивных событий и весёлых занятий с детьми.

В любви тоже есть чему порадоваться. Принимайте приглашения на праздники и дружеские встречи: сегодня вам будет особенно приятно оказаться среди людей.

🟣 ♉ Телец

20 апреля – 20 мая

★★★★

Общение с другом или человеком из вашего круга окажется тёплым и приятным. Не исключено, что знакомство, которое до сих пор оставалось дружеским, начнёт приобретать романтический оттенок.

День также подходит для домашних перемен и приёма гостей. Что-то связанное с семьёй или обустройством жилья придаст вам уверенности и воодушевит. Захочется сделать свой дом уютнее и разделить это настроение с близкими.

🟣 ♊ Близнецы

21 мая – 20 июня

★★★★★

Сегодня вы умеете говорить так, что вас хочется слушать. Красноречие, энергия и увлечённость помогут произвести впечатление на руководителей, родителей и людей, от которых зависят важные решения.

Особенно удачным день обещает быть для тех, чья работа связана с продажами, маркетингом, преподаванием, актёрским мастерством или текстами. Нужные слова найдутся легко, а ваши идеи встретят живой отклик. Пользуйтесь возможностью объяснить, предложить и убедить.

🟣 ♋ Рак

21 июня – 22 июля

★★★★★

Желание улучшить своё материальное положение сегодня станет особенно сильным. Захочется увеличить заработок, найти подработку или присмотреться к более высокооплачиваемой должности. Возможно, подходящий вариант действительно появится.

У некоторых Раков день будет связан с рабочей поездкой. В личной жизни вероятна симпатия к человеку, который заметно отличается от вашего привычного окружения. Понедельник обещает быть насыщенным и принести немало впечатлений.

🟣 ♌ Лев

23 июля – 22 августа

★★★★★

Энергии сегодня хватит на многое. Марс и Юпитер соединяются в вашем знаке, усиливая бодрость, уверенность и желание действовать. Вы почувствуете себя сильнее и охотнее возьмётесь за то, на что прежде не решались.

Вместе с уверенностью может вырасти и тяга к риску, в том числе к азартным играм. При этом ваше обаяние будет особенно заметно: окружающие легко проникнутся к вам симпатией и с удовольствием поддержат общение.

🟣 ♍ Дева

23 августа – 22 сентября

★★★★

Хороший день для разговоров о деньгах. Можно обсудить прибавку или поискать работу, на которой ваши усилия будут оплачиваться лучше. Сегодня вам поможет спокойная, но твёрдая решимость.

По мере развития событий она может перерасти в настоящий энтузиазм. Не держите идеи при себе: поделитесь тем, что придумали, и дайте собеседникам возможность вас услышать.

🟣 ♎ Весы

23 сентября – 22 октября

★★★★★

Принимайте приглашения от друзей и участвуйте во встречах с единомышленниками. Сегодня ваше обаяние и умение держаться помогут расположить к себе самых разных людей. В компании вы будете чувствовать себя уверенно.

Особенно привлекут спортивные события, активный отдых и возможность с кем-нибудь посоревноваться. Рабочие дела тоже обещают складываться удачно, так что день хорош и для общения, и для полезных результатов.

🟣 ♏ Скорпион

23 октября – 21 ноября

★★★★★

Вы полны сил, уверены в себе и охотно идёте на контакт. Друзья, дети и любимый человек будут рады вашему обществу. Для совместного отдыха, встреч и свиданий это прекрасный день.

Ваши амбиции и увлечённость тоже не останутся незамеченными. Окружающие увидят, насколько серьёзно вы настроены, и обратят внимание на то, что вы делаете. Понедельник обещает быть удачным.

🟣 ♐ Стрелец

22 ноября – 21 декабря

★★★★

Сегодня вам особенно хочется путешествовать или хотя бы планировать следующую поездку. А самые удачливые Стрельцы, возможно, уже отдыхают на белом песке с напитком, украшенным маленьким зонтиком.

Хорошие возможности могут появиться в издательском деле, высшем образовании, медицине и праве. В дружеских отношениях будет много тепла и искренней привязанности. Общение с дорогими людьми доставит удовольствие.

🟣 ♑ Козерог

22 декабря – 19 января

★★★★

Сегодня вы произведёте хорошее впечатление на родителей, начальство и других людей, от которых зависят важные решения. Это поможет в денежных переговорах и обсуждении вопросов, где важно добиться взаимопонимания.

День благоприятен для урегулирования споров о наследстве и общем имуществе, а также для дел, связанных с налогами, долгами и страховыми выплатами. Вам будет легче изложить свою позицию и приблизиться к нужному решению.

🟣 ♒ Водолей

20 января – 18 февраля

★★★★

Окружающие сегодня смотрят на вас с восхищением, поэтому представить предложение или высказать своё мнение будет проще обычного. Особенно удачно могут пройти разговоры с руководителями и влиятельными людьми.

Вас потянет к путешествиям. Идеи, связанные с медициной или правом, тоже найдут внимательных слушателей. В общении будет много энергии и взаимного интереса, собеседники охотно включатся в обсуждение.

🟣 ♓ Рыбы

19 февраля – 20 марта

★★★★★

Сил и желания работать сегодня хватит, чтобы успеть многое. Возможна поездка по рабочим делам. Разговоры о деньгах обещают пройти удачно, а от окружающих могут прийти подарки, приятные сюрпризы и помощь.

Стоит присмотреться к возможностям в высшем образовании, медицине, праве, издательском деле и медиа. Ваша энергия будет заметна, и проявить себя окажется легче обычного.

Если 16 ноября у вас день рождения

Вы харизматичны, любознательны и обладаете сильной волей. Вам важно понимать, как всё устроено, поэтому поверхностных объяснений часто бывает недостаточно. Это время новых начинаний, приключений и серьёзных перемен. Замечайте открывающиеся возможности и будьте готовы действовать: то, что вы делаете сейчас, может принести большую пользу в будущем.