Гороскоп здоровья на неделю 16-22 ноября: Львам выспаться, Рыбам чаще выходить из дома

На неделе с 16 по 22 ноября Львам захочется раньше заканчивать вечера, а Рыбам, наоборот, чаще выбираться из дома. Близнецы могут обнаружить, что устали от сообщений и разговоров, хотя день прошёл без особых хлопот. Тельцов порадуют перемены в привычном меню, а Стрельцам будет легче получать удовольствие от движения, когда рядом никто не подгоняет.

Присмотреться стоит к мелочам, которые обычно терпят до вечера: неудобной одежде, постоянной спешке, привычке заниматься сразу несколькими делами. Необязательно полностью менять распорядок. Ракам поможет более удобный повседневный выбор, Водолеям пригодятся небольшие приготовления с вечера, а Козерогам предстоит научиться замечать момент, когда на сегодня уже достаточно.

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🟣 ♈ Овен

В начале недели Овнов может раздражать всё, что происходит медленнее, чем хотелось бы. Очередь почти не движется, кто-то долго собирается, простой вопрос требует нескольких уточнений. К вечеру появится ощущение, будто весь день пришлось куда-то бежать, хотя особенно много сделать не удалось. Попробуйте заметить, где вы действительно опаздываете, а где торопитесь уже по привычке.

Не назначайте следующее дело вплотную к предыдущему, когда есть возможность оставить небольшой промежуток. Иногда десять свободных минут нужны просто для того, чтобы спокойно дойти, снять верхнюю одежду и перестать смотреть на часы. Не обязательно заполнять их ещё одним поручением.

К четвергу станет легче выбирать собственный темп. На выходных особенно понравится занятие, в котором никто не ждёт от вас скорости. Можно возиться с ужином, неторопливо выбирать книгу или гулять, не рассчитывая, сколько всего ещё получится успеть по дороге.

🟣 ♉ Телец

Тельцам на этой неделе может наскучить еда, которую они выбирают автоматически. Вроде бы всё привычное и любимое, но удовольствия стало меньше. Появится желание приготовить что-нибудь другое или вспомнить блюдо, которое давно исчезло из домашнего меню. Начните с одного ужина, без закупок на целый кулинарный марафон.

За столом попробуйте хотя бы иногда обходиться без чтения и просмотра видео. Так будет проще заметить, нравится ли вам то, что вы едите, хочется ли добавки или вы уже отвлеклись и доедаете машинально. Любимая еда заслуживает нескольких минут внимания, особенно если вы сами потратили время на приготовление.

Ближе к выходным удачной находкой может стать простое сочетание продуктов, которым захочется пользоваться и дальше. Не усложняйте рецепт только потому, что он кажется слишком обыкновенным. Хорошо, когда вкусный ужин можно повторить в будний день без долгих сборов и горы посуды.

🟣 ♊ Близнецы

У Близнецов к середине недели может возникнуть странное чувство: ничего особенно тяжёлого не произошло, а воспринимать новую информацию уже не хочется. С утра играло радио, потом шла переписка, вечером включили передачу, одновременно отвечая на сообщения. Даже свободное время оказалось заполнено чужими голосами.

Попробуйте иногда оставлять фоном обычные звуки дома или улицы. Не каждую прогулку, поездку или домашнее дело нужно сопровождать новостями и разговорами. Если сначала станет скучно, не спешите искать, что включить. Возможно, через несколько минут вы наконец вспомните собственную мысль, которую весь день кто-то перебивал.

К пятнице интерес к общению обещает вернуться. Особенно приятно будет поговорить с человеком, который не требует мгновенного ответа на каждую фразу. В выходные выбирайте то, что действительно хочется посмотреть или послушать, вместо привычного перебирания всего подряд.

🟣 ♋ Рак

Ракам на этой неделе стоит внимательнее отнестись к удобству. Давящий пояс, колючий ворот, тяжёлая сумка могут весь день напоминать о себе, хотя утром вы решили, что потерпите. Особенно заметными такие мелочи станут в дни, когда приходится много перемещаться или подолгу оставаться вне дома.

Заранее проверьте, удобно ли в выбранной одежде не только стоять перед зеркалом, но и сидеть, наклоняться, идти обычным шагом. А из сумки можно достать то, что ездит с вами уже месяц и ни разу не пригодилось. Для перемен необязательно что-то покупать: подходящие вещи вполне могут уже лежать в шкафу.

Вторая половина недели обещает быть приятнее, если перестать беречь всё удобное исключительно для дома и выходных. К воскресенью захочется подольше побыть на воздухе или задержаться в гостях. Хорошо, если единственной причиной возвращаться не станет желание наконец переодеться.

🟣 ♌ Лев

Львам в первые дни недели будет трудно вовремя закончить приятный вечер. Ещё одна серия, ещё немного переписки, ещё одна история за столом. Спать уже хочется, но уходить кажется жалко. К среде вы можете особенно ясно почувствовать разницу между вечером, который закончился вовремя, и тем, который незаметно растянулся.

Необязательно ждать, пока спать соберутся все остальные. У близких может быть другой распорядок, а у друзей в переписке вообще свободное утро. Можно попрощаться без длинных объяснений и оставить продолжение на завтра. Хороший разговор от этого не становится менее хорошим.

К выходным появится больше желания заняться тем, что вы откладывали из-за сонливости и лени. Только не занимайте освободившиеся силы новой чередой поздних вечеров. Приятно хотя бы раз проснуться и выбирать, чем заняться, без первой мысли о том, когда снова удастся лечь.

🟣 ♍ Дева

Девам неделя может показать, сколько сил уходит на повторяющиеся бытовые неудобства. Каждое утро что-то приходится искать, доставать из дальнего угла или перекладывать, чтобы добраться до нужного. По отдельности это пустяки, но к концу дня даже очередная пропажа зарядки способна вызвать непропорциональное раздражение.

Выберите одну такую ситуацию и упростите её. Положите часто нужную вещь туда, где ею пользуетесь, освободите место, на котором постоянно приходится тесниться. Не нужно превращать небольшое улучшение в разбор всей квартиры. Закончить одно дело и пользоваться результатом сейчас будет приятнее, чем открыть сразу десять ящиков.

К субботе захочется заняться чем-то более интересным, чем домашняя организация. Остановитесь, даже если вокруг ещё достаточно несовершенств. Удобство должно оставлять время для жизни, а не требовать, чтобы все выходные вы продолжали его устраивать.

🟣 ♎ Весы

Весам хорошее настроение на этой неделе может вернуть общение, которого они поначалу не собирались искать. Вы будете уверены, что устали и хотите домой, но короткий разговор с приятным человеком неожиданно увлечёт. Возможно, особенно утомило не количество дел, а необходимость весь день быть собранными и выбирать каждое слово.

Для свободного вечера подойдёт компания, в которой не нужно поддерживать беседу любой ценой. Можно вместе пройтись, приготовить еду или заняться каждый своим делом в одной комнате. Необязательно устраивать событие, чтобы увидеться с тем, по кому соскучились.

На выходных вы сами можете предложить встречу без сложной программы. Только договоритесь о времени, которое удобно вам обоим. Тогда не придётся выбирать между приятным общением и обычным отдыхом, а следующий день не начнётся с сожаления о слишком позднем возвращении.

🟣 ♏ Скорпион

Скорпионам на этой неделе лучше не втягиваться в каждый спор, который попадается на глаза. Чужой комментарий способен испортить настроение за завтраком, а ответ на него занять ещё полдня мысленных репетиций. Особенно обидно будет обнаружить вечером, что собеседник давно переключился на другое, пока вы продолжали подбирать аргументы.

Прежде чем снова открывать переписку, решите, чего вы ждёте от разговора. Если вопрос касается реальной договорённости, его стоит прояснить. Если хочется только добиться последнего слова, можно попробовать остановиться раньше. Не каждый оставшийся без ответа выпад требует вашего участия.

К концу недели появится приятный повод занять голову совсем другим. Хорошо пойдут дела, у которых виден результат: приготовить ужин, разобрать фотографии, закончить небольшую домашнюю работу. В воскресенье особенно порадует возможность провести несколько часов, ни с кем не споря даже мысленно.

🟣 ♐ Стрелец

Стрельцам захочется больше движения, но чужой темп может быстро испортить удовольствие. Один спутник всё время ускоряется, другой предлагает пройти ещё столько же, а знакомый рассказывает, сколько успевает за час. Не обязательно превращать прогулку или занятие в негласное соревнование.

Заранее скажите, сколько времени и сил готовы потратить сегодня. Если занимаетесь самостоятельно, выбирайте посильный вариант, который хочется повторить. Удачный день не обязан заканчиваться ощущением, что вы сделали всё возможное и теперь заслужили право не двигаться до следующей недели.

Ближе к выходным может найтись человек, с которым ваши представления о приятной активности совпадут. С ним не придётся оправдываться за остановку или торопиться, чтобы не отстать. Такая компания понравится вам больше, чем самый увлекательный план, в котором собственные желания приходится постоянно отодвигать.

🟣 ♑ Козерог

Козероги на этой неделе могут недооценивать, сколько уже сделали. К вечеру взгляд будет цепляться за оставшееся: не убрано, не отвечено, не закончено. При этом всё, на что ушёл день, словно перестанет учитываться. Прежде чем браться за ещё одно дело, вспомните хотя бы несколько уже выполненных.

Особенно легко затянется работа, которой невозможно поставить окончательную точку: домашние заботы, переписка, подготовка к следующему дню. Выберите понятный предел на сегодня. Не «закончить всё», а убрать со стола, отправить нужный ответ, подготовить необходимое на утро. Остальное не исчезнет, но и вашего немедленного участия требует далеко не всегда.

В выходные появится шанс провести часть дня без чувства, что вы от чего-то уклоняетесь. Начните с небольшого свободного промежутка, который не нужно предварительно заслуживать. Вполне возможно, после него и обычные дела будут вызывать меньше раздражения.

🟣 ♒ Водолей

Утро Водолеев на этой неделе может проходить суетливее, чем хотелось бы. Вы ещё не успели толком проснуться, а уже нужно выбирать одежду, решать, что поесть, искать нужную вещь и вспоминать планы. К середине недели захочется сделать начало дня гораздо проще.

Часть решений можно принять накануне. Приготовить то, что потребуется утром, проверить время выхода, оставить под рукой продукты для привычного завтрака. Не стоит ради этого устраивать вечернюю подготовку на час. Достаточно убрать из утра одну-две задачи, на которых вы постоянно теряете время.

В воскресенье попробуйте закончить приготовления к понедельнику до позднего вечера. Тогда останется несколько часов, когда следующий день уже не требует внимания. Их приятно провести как угодно, без постоянного желания встать и проверить, всё ли вы вспомнили.

🟣 ♓ Рыбы

Рыбам в начале недели может казаться, что дома им вполне хорошо, хотя к вечеру несколько похожих дней подряд начнут надоедать. Выходить никуда особенно не хочется, но и привычный отдых уже не радует. В таком случае не ждите большого приглашения или необычного повода.

Выберите короткую прогулку или обычное дело вне дома, которое не требует долгих сборов. Можно зайти за чем-то нужным, пройти знакомый маршрут, встретиться ненадолго с человеком поблизости. Разрешите себе вернуться, когда захочется. Так будет проще собраться, чем ради заранее придуманной программы на полдня.

К выходным желание сменить обстановку станет заметнее. Подойдёт место, где можно немного побыть среди людей, не поддерживая беседу со всеми подряд. Возможно, домой вы вернётесь с удовольствием и наконец захотите заняться тем, что несколько вечеров подряд откладывали от скуки.

Что оставить себе после этой недели

К воскресенью можно заметить, что самые удачные перемены не потребовали большой подготовки. Кто-то стал раньше прощаться в вечерней переписке, кто-то перестал носить неудобную вещь, а кому-то удалось поесть, не отвлекаясь на сообщения. Выберите то, после чего лично вам было приятнее проводить день, и попробуйте сохранить это на следующей неделе.

Необязательно каждый вечер оценивать, достаточно ли правильно вы жили. Иногда всё, что хочется после насыщенного дня, это поужинать, переодеться и поговорить с близким человеком. А иногда, наоборот, выйти из дома. Оставляйте себе возможность выбирать по сегодняшнему самочувствию, даже если вчера хотелось совсем другого.

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