Гороскоп на неделю 16-22 ноября: Стрельцы найдут союзника, а Раки получат неожиданный подарок

На неделе с 16 по 22 ноября Раки могут получить подарок, выбранный по случайной фразе, которую сами уже забыли. Львам станет известно, что их стараниями довольны не только они сами: кто-то назовёт их работу примером или порекомендует знакомым. Тельцам напишет человек, с которым общение в последнее время почти сошло на нет. А Козерогам могут вернуть деньги, о которых уже было неловко напоминать.

В первые дни недели Овны дождутся ответа, без которого не удавалось продвинуться дальше. Девам пригодится возможность ещё раз проверить первоначальную договорённость: вполне вероятно, от них теперь ждут совсем не того, о чём просили вначале. К выходным у Весов неожиданно освободится время, а Стрельцы найдут приятного союзника среди людей, с которыми до сих пор общались лишь по необходимости.

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🟣 ♈ Овен

Овнам наконец ответит человек, из-за которого затянулось важное для них дело. Возможно, разговор несколько раз переносили или обещали уточнить подробности и пропадали. Теперь предложение будет вполне определённым, но за время ожидания ваши обстоятельства могли измениться. Не соглашайтесь автоматически только потому, что раньше очень ждали именно такого ответа. К среде получится понять, что по-прежнему вам подходит, а о чём стоит договориться заново.

Работа и дела. Перед началом общего дела уточните, что уже успели сделать остальные. Не исключено, что часть работы, которую вы собирались взять на себя, больше не нужна. Зато найдётся вопрос, который без вашего участия так и останется открытым.

Отношения. Близкий человек может согласиться с вами в том, о чём вы прежде подолгу спорили. Примите это без торжествующего «я же говорил». Ему будет приятнее почувствовать, что теперь вы заодно, чем ещё раз выслушать доказательства собственной неправоты.

Финансы. Не оплачивайте услугу по старой договорённости, пока не уточнили окончательные условия. Стоимость могла остаться прежней, а состав предложения измениться. Лучше заметить это до оплаты, чем потом выяснять, что каждый понял разговор по-своему.

Здоровье. В середине недели пригодится настоящий перерыв между делами. Постарайтесь хотя бы один раз спокойно выпить чай или пройтись, не совмещая это с ответами на сообщения и обсуждением следующей задачи.

🟣 ♉ Телец

Тельцам может написать давний знакомый, с которым вы постепенно перестали общаться. Большой ссоры не было, просто каждый раз находилась причина ответить позже. Теперь разговор начнётся с простого вопроса, а продолжить его захочется обоим. Не тратьте всю переписку на выяснение, кто первым пропал. Гораздо интереснее узнать, чем человек живёт сейчас. К пятнице у вас уже может появиться общий план, которого ещё в понедельник никто не предполагал.

Работа и дела. Полезной окажется запись, которую вы сохранили после прежнего разговора. Пока другие пытаются вспомнить подробности, у вас найдётся точная дата, название или последовательность действий. Это поможет быстро разобраться и не начинать всё сначала.

Отношения. В давней паре хорошо пойдёт разговор о том, что каждому нравилось в начале знакомства. Возможно, вы узнаете, какой ваш поступок особенно запомнился любимому человеку. Для вас тогда это было обычным делом, а для него значило гораздо больше.

Финансы. Перед покупкой подарка выясните, не приобрёл ли человек желанную вещь самостоятельно. Особенно если он рассказывал о ней несколько месяцев назад. Один ненавязчивый вопрос поможет выбрать то, чему действительно обрадуются.

Здоровье. Если будни проходят преимущественно сидя, не оставляйте всю активность на воскресенье. Выберите несколько обычных дел, ради которых приятно пройтись. На этой неделе вам больше подойдёт движение без сложной подготовки.

🟣 ♊ Близнецы

Близнецов ждёт любопытное совпадение: новый собеседник может оказаться знаком с человеком из вашего прошлого или помнить событие, о котором вы почти никому не рассказывали. Выяснится это случайно, уже после нескольких минут обычной беседы. Не торопитесь пересказывать всё, что знаете об общих знакомых. Лучше расспросите, как пересеклись ваши истории. Возможно, вы впервые услышите, какое впечатление производили тогда, когда сами чувствовали себя совсем неуверенно.

Работа и дела. На неделе пригодится умение объяснить сложный вопрос простыми словами. Прежде чем готовить подробный рассказ, узнайте, что собеседнику уже известно. Тогда получится обсудить главное, не утомляя друг друга длинным вступлением.

Отношения. Необычный для близкого человека интерес может стать хорошей темой разговора. Вместо удивлённого «ты же такое никогда не любил» спросите, с чего всё началось. Возможно, вам тоже захочется посмотреть, послушать или попробовать то, что его увлекло.

Финансы. Среди предложений «два по цене одного» выбирайте только то, что действительно нужно в таком количестве. Хорошая цена не делает покупку удачной, если потом приходится придумывать, кому отдать лишнее.

Здоровье. Не превращайте каждый приём пищи в паузу для телефонных звонков. Хотя бы несколько раз за неделю поешьте без необходимости одновременно слушать, отвечать и искать нужное сообщение.

🟣 ♋ Рак

Раков порадует внимание к желанию, о котором они однажды упомянули вскользь. Кто-то запомнит любимое угощение, найдёт нужную вещь или предложит именно то занятие, на которое вы давно поглядывали. Приятнее всего окажется не сам подарок, а то, что вас услышали без напоминаний. Не спешите сразу придумывать равноценный ответ. Сначала дайте человеку увидеть, что он действительно угадал и порадовал вас.

Работа и дела. В общем деле стоит прямо назвать то, что у вас получается лучше всего. Иногда привычная скромность приводит к тому, что вам достаётся самая неудобная часть, а знакомую задачу долго осваивает кто-то другой. Разделить работу иначе ещё не поздно.

Отношения. Любимому человеку будет приятно услышать, какую его повседневную привычку вы особенно цените. Не общую похвалу, а конкретную подробность: помнит, встречает, умеет рассмешить. Возможно, он даже не подозревал, что вы это замечаете.

Финансы. Необязательно сразу тратить деньги в ответ на чужую щедрость. Благодарность можно выразить приглашением, помощью или временем, проведённым вместе. Выберите то, что хочется сделать от души, а не ради быстрого расчёта.

Здоровье. Проверьте, удобно ли вам там, где обычно проходит вечер. Возможно, для чтения достаточно переставить лампу или сесть в другое кресло. Не стоит каждый день терпеть мелочь, которую легко изменить за несколько минут.

🟣 ♌ Лев

Львы могут узнать, что кто-то хорошо отозвался об их работе или рекомендовал их человеку, которому нужна помощь. Причём речь способна идти о деле, которое вы сами давно перестали считать особенным: привыкли делать его хорошо. Не обесценивайте похвалу словами, что это случайность и любой справился бы не хуже. К концу недели хорошая репутация может привести к новому предложению. Сначала расспросите о нём, а уже потом решайте, готовы ли участвовать.

Работа и дела. Сохраните удачный результат так, чтобы его было легко показать. Фотография, короткое описание или понятный пример пригодятся, если вас попросят рассказать о своём опыте. Не всегда нужно заново объяснять то, что можно просто продемонстрировать.

Отношения. Расскажите близким о приятном отзыве, даже если обычно предпочитаете делиться только серьёзными достижениями. Необязательно ждать большой победы, чтобы порадоваться вместе. У тех, кто только знакомится, появится хороший повод показать, чем они увлечены.

Финансы. Благодарность за вашу помощь не должна оставаться неопределённой, если речь идёт о работе. Обсудите оплату до начала. Особенно когда знакомые предлагают сделать что-то небольшое, но пока сами не понимают, сколько времени это займёт.

Здоровье. Не пытайтесь вместить в удачный день все отложенные занятия. Если вечером появились силы и хорошее настроение, выберите то, чего действительно хочется. Необязательно заканчивать день поздно только потому, что он хорошо начался.

🟣 ♍ Дева

Девы могут напрасно винить себя за дело, которое идёт не так, как ожидалось. При повторном разговоре выяснится, что исходные пожелания изменились, а сообщить об этом вам забыли. Поэтому прежде, чем снова переделывать результат, вернитесь к первоначальной договорённости. Спокойная проверка избавит от лишних усилий. К четвергу станет понятнее, что действительно требует исправления, а что вы сделали правильно с самого начала.

Работа и дела. После обсуждения коротко повторите, к чему пришли: что требуется, к какому дню и кто принимает окончательное решение. Это особенно пригодится, если советуют сразу несколько человек и у каждого своё представление о результате.

Отношения. Близкому человеку может понадобиться возможность передумать без долгого разбора прежних слов. Выслушайте, что изменилось. Сегодня новое решение не обязательно означает, что вчера он был с вами неискренен.

Финансы. Прежде чем покупать замену вещи, которая разочаровала, разберитесь, что именно не подошло. Иначе легко потратить деньги второй раз и получить ту же проблему в другом цвете или размере.

Здоровье. Не оставляйте неприятный рабочий вопрос единственной темой вечера. Договоритесь с близким человеком обсудить его недолго, а потом заняться чем-то другим. Возможно, вам уже достаточно того, что вас внимательно выслушали.

🟣 ♎ Весы

У Весов может освободиться вечер, который они уже считали занятым. Встречу перенесут, с поручением справятся без вас или человек сам предложит вернуться к разговору позже. Первым желанием будет немедленно заполнить свободное время полезными делами. Но ближе к выходным вы порадуетесь, если хотя бы часть этого промежутка останется вашей. Возможно, именно тогда захочется сделать то, до чего в обычном расписании никогда не доходят руки.

Работа и дела. Не начинайте дополнительную задачу только потому, что ждёте чужого ответа. Посмотрите, какое из уже начатых дел можно завершить. На этой неделе особенно приятно будет увидеть готовый результат вместо ещё одного пункта в списке.

Отношения. Вам может понравиться, что партнёр сам предложит провести время иначе, чем обычно. Не поправляйте замысел с первой минуты. Дайте ему возможность устроить вечер так, как он придумал, и посмотрите, что из этого получится.

Финансы. Если встречу или поездку перенесли, проверьте, какие связанные с ней покупки ещё можно не делать. Не стоит продолжать приготовления по инерции, пока новая дата даже не определена.

Здоровье. Свободный час не обязательно должен закончиться заметным результатом. Выбирайте по настроению: посидеть с книгой, прогуляться, спокойно пообедать. Не превращайте отдых в очередное дело, за которое потом выставите себе оценку.

🟣 ♏ Скорпион

К Скорпионам может обратиться за поддержкой человек, который обычно справляется со всем сам. Просьба прозвучит не сразу: сначала он расспросит о ваших делах, затем пожалуется на пустяк и только потом расскажет главное. Не торопите и не удивляйтесь вслух, что даже у него бывают трудности. На этой неделе особенно важной окажется возможность спокойно побыть рядом. Советом вы успеете поделиться, когда станет понятно, нужен ли он.

Работа и дела. Чужая задержка не обязательно связана с небрежностью. Прежде чем раздражаться, уточните, чего человеку не хватает для продолжения. Возможно, он ждёт небольшую подробность, которую вы можете сообщить сразу.

Отношения. В собственной паре не старайтесь выглядеть бодрее, чем чувствуете себя на самом деле. Скажите, если хочется поддержки, а не обсуждения решений. Близкому человеку будет легче откликнуться на понятную просьбу.

Финансы. Помогая кому-то деньгами, сначала решите, какая сумма не нарушит ваши ближайшие планы. Не обещайте больше в порыве сочувствия. О других способах участия тоже стоит поговорить.

Здоровье. После дня, в котором пришлось много слушать и сопереживать, не планируйте ещё один тяжёлый разговор на поздний вечер. Оставьте время на собственные привычные занятия, к которым можно вернуться без спешки.

🟣 ♐ Стрелец

Стрельцы могут иначе взглянуть на человека, которого прежде считали слишком серьёзным или не особенно интересным. Во время общего дела он проявит себя с неожиданной стороны: быстро сориентируется, найдёт выход или вовремя пошутит. Выяснится, что вдвоём вам гораздо легче общаться, чем в большой компании. К выходным появится повод продолжить знакомство уже без обязательного дела. Необязательно сразу искать общее увлечение, для начала хватит приятного разговора.

Работа и дела. На этой неделе полезнее будет спросить, как человек привык работать, чем заранее распределять роли по собственному представлению. Возможно, ему нравится именно та часть задачи, от которой вы с удовольствием отказались бы.

Отношения. Партнёр способен приятно удивить вас решением, которого вы от него не ожидали. Постарайтесь сначала узнать подробности. Фраза «это совсем на тебя не похоже» может прозвучать как упрёк, хотя вы хотели выразить восхищение.

Финансы. Удачной обещает быть покупка после живого знакомства с вещью. По фотографиям трудно понять, приятно ли держать её в руках и удобно ли пользоваться. Не стесняйтесь попросить показать то, что собираетесь приобретать.

Здоровье. В насыщенный день заранее оставьте время на обычный обед. Не рассчитывайте, что между несколькими делами обязательно найдётся удобный случай поесть. К вечеру будет приятнее выбирать планы без спешки и сильного голода.

🟣 ♑ Козерог

Козерогам могут вернуть небольшую сумму или наконец рассчитаться за общее дело. Вы уже подбирали слова для очередного напоминания, а человек неожиданно объявится сам. Это порадует не только из-за денег: неприятный вопрос перестанет возникать при каждом общении. Пока расчёт не состоялся, не распределяйте обещанное заранее. А после получения решите, чего вам хочется больше: закрыть повседневную покупку или оставить сумму на что-то приятное.

Работа и дела. В начале недели проверьте, не ждёт ли кто-то вашего окончательного подтверждения. Вам вопрос может казаться давно решённым, а другой человек всё ещё не понимает, можно ли приступать. Короткий ответ поможет продвинуть общее дело.

Отношения. В семье или паре получится спокойнее обсудить практический вопрос, если не связывать его со всеми прежними обидами. Выберите одну договорённость, которую хотите изменить сейчас, и на ней остановитесь.

Финансы. Если приходится собирать деньги на общее дело, сразу запишите, кто уже участвовал и какая сумма осталась. Это избавит от неловких повторных вопросов. Устной памяти на нескольких человек может не хватить.

Здоровье. За привычной работой время будет проходить незаметно. Прежде чем браться за следующую часть, встаньте и смените положение. Необязательно дожидаться конца большого дела, чтобы сделать небольшую паузу.

🟣 ♒ Водолей

У Водолеев появится возможность поменяться с кем-то обязанностями так, чтобы оба остались довольны. Окажется, что человек не против того, что вы терпеть не можете, зато сам давно откладывает знакомое вам дело. Это может касаться и работы, и обычных домашних забот. Не пытайтесь сравнить всё до минуты. Важнее, чтобы договорённость действительно устраивала обоих и через неделю никто не обнаружил за собой целый набор новых обязанностей.

Работа и дела. Сначала попробуйте новый порядок на одной задаче. После первого раза станет ясно, что нужно уточнить, а что уже удобно. Необязательно сразу договариваться так на ближайшие месяцы.

Отношения. Не угадывайте, какая помощь сейчас нужна близкому человеку. Возможно, он предпочёл бы, чтобы вы просто составили ему компанию. То, что кажется вам самым полезным, не всегда совпадает с его сегодняшним желанием.

Финансы. Перед покупкой вещи для общего пользования поговорите о том, как её будут использовать все участники. Одна важная для вас функция может оказаться совершенно ненужной остальным, а за удобство, которое ценят все, доплатить будет проще.

Здоровье. В выходные выберите занятие, которое не требует постоянно следить за чужими пожеланиями. Вам может особенно понравиться возможность немного побыть одному и менять планы, ни с кем не согласовывая каждую мелочь.

🟣 ♓ Рыбы

Рыбы могут обнаружить, что прежнее желание больше не вызывает ожидаемого воодушевления. Покупка, встреча или занятие долго представлялись наградой за занятые дни, а теперь возможность появилась и стало ясно: хочется уже другого. Не ругайте себя за непостоянство. У вас было время лучше понять собственный интерес. К пятнице найдётся более приятный вариант, особенно если не тратить силы на то, чтобы убедить себя радоваться по старому плану.

Работа и дела. Перед возвращением к отложенной задаче уточните, по-прежнему ли нужен первоначальный результат. Возможно, теперь достаточно выполнить меньшую часть или сделать совсем иначе. Это поможет не потратить весь день на уже ненужную работу.

Отношения. Если ваши планы касаются другого человека, сообщите о перемене заранее. Ему будет проще принять честное объяснение, чем провести вечер рядом с вами и пытаться угадать, почему вы не рады.

Финансы. Не покупайте вещь только потому, что долго на неё откладывали. Перед оплатой представьте, когда начнёте ею пользоваться. Если конкретного ответа нет, можно оставить деньги до более удачного выбора.

Здоровье. В конце недели не старайтесь повторить чужой удачный выходной. Одним приятно провести весь день в компании, другим хочется ненадолго выйти и вернуться домой. Выбирайте тот вариант, к которому у вас действительно есть охота.

К воскресенью повод для хорошего настроения может оказаться совсем не там, где вы ждали его в начале недели. Не в большой покупке, а в том, что человек вспомнил ваше желание. Не в новом знакомстве, а в разговоре с тем, кого вы раньше почти не замечали. А иногда достаточно, чтобы наконец решился один небольшой вопрос, который давно приходилось держать в голове.

Если вам помогли, похвалили или сделали приятное, дайте человеку узнать, что это было важно. Простого сообщения или нескольких слов при встрече хватит. Возможно, он сам сомневался, стоило ли предлагать помощь, звонить после долгого перерыва или готовить для вас сюрприз.