Весы, Раки, Скорпионы и Девы в гороскопе на воскресенье 15 ноября

Венера вернулась к прямому движению в Весах. В астрологии этот знак связан с партнёрством, а положение Венеры в нём считается благоприятным для любви. В воскресенье, 15 ноября, об отношениях будет легче говорить без лишней неловкости. Даже в давней паре один из вас может впервые заговорить о том, чего ему хотелось бы от этих отношений. Раки и Рыбы станут смелее в общении с теми, кто им нравится. Козерогам день даст шанс помириться, особенно если оба устали от затянувшейся ссоры. А Овнам, прежде чем принимать приглашения, стоит оставить немного времени на то, ради чего они сами ждали выходных. Подпишитесь на нас в Google Подписка на Гороскопы Получайте свой гороскоп на почту Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

🟣 ♈ Овен У Овнов воскресенье сложится удачнее, если с утра вы займётесь тем, ради чего сами ждали выходных. Обойдётесь и без компании, особенно если у близких совсем другие вкусы. Уже через час вы почувствуете, как приятно порой ни с кем не советоваться и самому решать, когда браться за следующее дело. Ближе к вечеру потянет к людям. Легче всего будет с тем, кто умеет слушать и не обижается, если вы с ним спорите. Хорошо пройдёт и свидание, особенно если вы уже немного знакомы и миновали ту неловкую пору, когда каждый старается понравиться.

🟣 ♉ Телец Тельцы особенно оценят людей, на которых можно положиться. Если вам предстоит принять решение вдвоём, обсудите, на что готов каждый. Разговор о вполне земных вещах, о времени и деньгах, может неожиданно обрадовать. Окажется, что ваши представления о ближайшем будущем во многом совпадают. При новом знакомстве симпатия, скорее всего, будет расти постепенно. Вам понравится человек, рядом с которым можно высказывать своё мнение без долгих предисловий. Оставьте себе время узнать его получше. Если следующий вечер уже занят, спокойно назовите другой день. После хорошей первой встречи небольшая пауза едва ли что-то испортит.

🟣 ♊ Близнецы С Близнецами сегодня будет весело. Если в компании снова начнут спорить, вы сумеете вовремя рассмешить друзей и перевести разговор на другую тему. Важно лишь вовремя заметить, над чем собеседник готов смеяться вместе с вами, а что его до сих пор задевает. В делах вы тоже быстрее сориентируетесь, если позволите себе отступить от первоначального замысла. Когда на что-то не хватает времени, можно выбрать вариант попроще и всё равно получить удовольствие. К вечеру появится желание поделиться впечатлениями. Вдвоём будет интереснее, чем в большой компании, где каждому достанется всего пара слов.

🟣 ♋ Рак Ракам, которым кто-то нравится, станет проще понять, взаимна ли симпатия. Обратите внимание, стремится ли человек продолжить знакомство, интересно ли ему ваше мнение. Сегодня уместно и самим предложить увидеться. Даже если вы до сих пор оба стеснялись, договориться о встрече окажется гораздо легче, чем вы себе представляли. В сложившихся отношениях можно обсудить затею, которая прежде нравилась только одному из вас. Возможно, теперь у другого тоже появился интерес. С финансовой стороной лучше разобраться до того, как вы увлечётесь подробностями. Тогда будет понятно, что можно позволить себе уже сейчас.

🟣 ♌ Лев У Львов прибавится вдохновения, особенно если недавно пришлось отложить любимое занятие ради более срочных дел. Стоит вернуться к нему хотя бы ненадолго. Опыт, который прежде казался недостаточным, теперь позволит вам самому решить, что хочется изменить и что уже хорошо получилось. В любви вам будет легче проявить щедрость, сказать приятное первым, придумать что-нибудь для двоих. Дайте близкому человеку поучаствовать в выборе. Его идея может вам понравиться, даже если она куда скромнее вашей. Если вы свободны, особенно легко будет сблизиться с тем, кто разделяет ваше увлечение.

🟣 ♍ Дева Девам станет спокойнее в личной жизни. Там, где прежде смущала сдержанность другого человека, вы сумеете заметить и участие, и желание быть рядом. Особенно многое прояснится, если предстоит о чём-то договориться. Вам пойдут навстречу в вопросе, который для вас важен, хотя другому человеку это, возможно, будет не особенно удобно. Если вы всё откладывали приятную покупку и уже знаете, что можете себе её позволить, будет легко выбрать именно то, что вам по душе. Если выбор сделан, не стоит выслушивать ещё десяток мнений. Время, которое ушло бы на новые поиски, будет приятнее провести с близкими.

🟣 ♎ Весы Весам захочется провести утро без гостей и долгих разговоров. Если прошедшая неделя выдалась шумной, вы вполне оцените возможность никуда не спешить. Уже к обеду вы, вероятно, с удовольствием примете приглашение, от которого с утра готовы были отказаться. Во второй половине дня вы будете спокойнее выслушивать возражения. Хорошее время вернуться к семейному вопросу, если из-за усталости вы отмахнулись от него раньше. Не обязательно решить всё за один разговор. Для начала достаточно выяснить, почему каждому из вас это важно. Вечером будет приятно убедиться, что вы по-прежнему рады побыть вместе, хотя не во всём друг с другом согласны.

🟣 ♏ Скорпион Скорпионов порадует общение с давними друзьями. Лучше всего вы проведёте время с тем, кто давно вас знает, но редко бывает в вашей нынешней компании. У него наверняка найдутся новости, а у вас будет кому рассказать о своих планах и услышать мнение человека, который смотрит на многое иначе. В личных делах хорошо пойдёт всё, что требует терпения. Если вы однажды бросили какое-то занятие, теперь удастся быстро вспомнить, что к чему. Вероятно, прежде вам просто не хватило времени освоиться. И вот кое-что уже получается без посторонней помощи.

🟣 ♐ Стрелец Стрельцам легче будет говорить о будущем с людьми, которым они доверяют. Пока вы сами ещё не определились, полезнее обсудить, что вас привлекает в той или иной возможности. Практические возражения тоже пригодятся, но чуть позже, когда станет понятнее, к чему вы хотите прийти. В любви воскресенье благоприятствует откровенности. Если в последнее время вы давали понять, что у вас всё прекрасно, близкий человек мог принять это за чистую монету. Вы вправе рассказать и о своих сомнениях. А на вечер лучше оставить занятие, которое поможет отвлечься. Сегодня можно долго прокручивать в голове разговор, хотя всё важное вы уже друг другу сказали.

🟣 ♑ Козерог У Козерогов воскресенье благоприятно для примирения. Легче всего будет восстановить отношения, если вы оба уже соскучились друг по другу, но никто не решается заговорить первым. Начать можно с того, в чём вы сами погорячились. Это избавит другого человека от необходимости с первых же слов защищаться. В остальных делах вы будете довольно решительны. Обычная хозяйственная задача или подготовка к новой неделе займёт меньше времени, если приступить к ней пораньше. Во второй половине дня останется свободный час на личные планы. Особенно удачно сложится встреча, о которой вы оба давно говорили, но всё никак не могли выбрать день.

🟣 ♒ Водолей Водолеям воскресенье обещает лёгкость в общении. Даже среди малознакомых людей вы быстро найдёте тех, с кем интересно, и сумеете разговорить человека, который поначалу держался особняком. Возможно, у вас найдётся общее увлечение и после первой встречи вам обоим захочется продолжить знакомство. Свои идеи сегодня тоже лучше обсудить. Если вы давно обдумывали перемены и всякий раз упирались в одну и ту же трудность, чужой опыт поможет понять, с чего начать. Вечером старайтесь оставить немного времени для самых близких. Им захочется вашего внимания, особенно если последние дни вы были поглощены другими делами.

🟣 ♓ Рыбы В личной жизни Рыб намечаются приятные перемены. Если вам кто-то нравится, вы станете смелее проявлять интерес и легче перенесёте обычную неловкость первых встреч. В паре тоже появится повод для нежности, особенно если в будни общение всё чаще сводилось к обсуждению дел. При этом у вас могут быть разные представления о хорошем выходном. Выбрать то, что понравится обоим, будет проще, если сразу сказать о своих желаниях. Тем, кто проведёт день самостоятельно, понравится возможность попробовать что-нибудь новое. Вы как раз сможете посвятить этому столько времени, сколько захотите.