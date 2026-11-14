Тельцы, Водолеи, Львы и Козероги в гороскопе Тамары Глобы на воскресенье 15 ноября

В воскресенье, 15 ноября, перемена планов многим придётся кстати. У Овнов может освободиться часть дня, а Львам понравится идея человека, который обычно оставляет выбор за ними. Если вы давно хотели куда-то выбраться, договориться о встрече будет проще с утра. Расходы сегодня во многом зависят от компании. Весам особенно легко увлечься в хорошей компании и потратить больше, чем хотелось. Близнецам стоит подождать с предоплатой, если друзья ещё обсуждают время и место встречи. Подпишитесь на нас в Google Подписка на Гороскопы Получайте свой гороскоп на почту Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

🟣 ♈ Овен Главный ход: Овнам удастся освободить часть воскресенья. Самое хлопотное дело пойдёт быстрее, чем вы рассчитывали. Практично: Если назначаете встречу, оставьте после неё немного свободного времени. Вам будет о чём поговорить. С людьми: Старые друзья охотно подхватят вашу идею, даже если вы предложите собраться в последний момент. Деньги: Среди спонтанных покупок удачнее всего окажутся те, которые пригодятся и в будни. Вечер: У вас прибавится сил. Хватит и на любимое занятие, и на долгую прогулку.

🟣 ♉ Телец Главный ход: Тельцам может попасться вещь, которую они долго искали. Вы поймёте почти сразу, насколько она вам подходит, особенно если сможете примерить или опробовать её на месте. Практично: Покупать по чужой рекомендации сегодня едва ли стоит. Вам может понравиться совсем другая модель, стоит только подержать её в руках. С людьми: В споре о вкусах вы с приятелем неожиданно найдёте общий язык. Окажется, что вам нравятся разные вещи по одним и тем же причинам. Деньги: Заранее решите, какую цену считаете разумной. Тогда в магазине будет проще понять, действительно ли покупка вам по карману. Вечер: Потянет к своим. Приятнее всего будет в обществе человека, который помнит, над чем вы смеялись ещё много лет назад.

🟣 ♊ Близнецы Главный ход: Многое будет зависеть от того, как быстро вы договоритесь с остальными. Короткий звонок сэкономит целое утро переписки. Практично: Первым делом определитесь со временем. Остальные подробности можно обсудить при встрече. С людьми: Если кто-то из друзей откажется в последний момент, встреча всё равно может удаться. В узком кругу вы разговоритесь охотнее. Деньги: Если планы пока меняются, с предоплатой стоит подождать до общего решения. Вечер: Случайно затронутая тема может увлечь вас обоих надолго. Хороший повод продолжить знакомство.

🟣 ♋ Рак Главный ход: Раки смогут уладить семейное разногласие. Даже если у вас с родными разные взгляды на семейные дела, в одном важном вопросе вы можете неожиданно сойтись. Практично: Обсудите, как провести ближайшие выходные. Тогда и станет понятно, в чём каждый готов уступить. С людьми: Тем, кто успел поссориться, выпадет хороший случай помириться. Другой человек, вероятно, тоже скучал по вам. Деньги: В расходах на дом сегодня легче найти компромисс. Стоит назвать сумму, которую каждый готов выделить сейчас. Вечер: После серьёзных тем захочется посмеяться. Среди друзей наверняка найдётся тот, кто умеет развеселить вас с первых слов.

🟣 ♌ Лев Главный ход: Тот, кто обычно соглашается с вашим выбором, сегодня может предложить свой. Дайте ему возможность вас удивить. Практично: В общем деле предоставьте партнёру больше свободы. Вам пригодится время, которое прежде уходило на перепроверку. С людьми: В любви хороши знаки внимания без всякого повода. Ваш первый шаг встретят с теплом. Деньги: Для хорошего свидания вполне хватит суммы, которую вы собирались потратить с самого начала. Вечер: Приятнее всего окажется там, где вам не придётся развлекать всю компанию.

🟣 ♍ Дева Главный ход: Девам стоит заранее выбрать одно дело, с которого начнётся новая неделя. Остаток воскресенья тогда будет целиком вашим. Практично: Посмотрите, какие дела зависят от чужого ответа. Пока его нет, можно никуда не торопиться. С людьми: В том, что так увлекает близкого человека, вы сегодня можете разглядеть что-то интересное для себя. Деньги: С крупной тратой торопиться не стоит. На неделе вам может понадобиться часть этих денег для совсем другой цели. Вечер: У вас появится редкая возможность провести несколько часов за любимым занятием без перерыва.

🟣 ♎ Весы Главный ход: Весам захочется порадовать себя и тех, кто рядом. Особенно удачно получится то, что вы придумаете вместе. Практично: Назовите два варианта, которые вам по душе. Близким будет легче выбрать. С людьми: В отношениях легче проявить нежность. Можно без долгих предисловий сказать, как вы соскучились. Деньги: В хорошей компании вы можете потратить больше обычного. Заранее решите, какая сумма вас устроит. Вечер: Весы будут особенно обаятельны. Если вам нравится кто-то из компании, поищите возможность поговорить вдвоём.

🟣 ♏ Скорпион Главный ход: Любопытное предложение стоит обдумать. Ваше первое возражение может отпасть, когда станут понятны условия. Практично: Выясните, что именно предстоит сделать вам. Так станет ясно, хватит ли времени. С людьми: Разногласие со старым знакомым перестанет казаться таким серьёзным, когда вы выслушаете его доводы. Деньги: Сомнения по поводу цены лучше высказать сразу. Вполне может найтись вариант подешевле. Вечер: К концу дня вам захочется побыть вдвоём и сменить тему после многочисленных обсуждений.

🟣 ♐ Стрелец Главный ход: Стрельцам пойдёт на пользу смена обстановки. Особенно удачным обещает быть знакомство с человеком, который разделяет ваши интересы. Практично: На приглашение можно ответить согласием, даже если всё вам внове. Освоиться поможет тот, кто вас позвал. С людьми: Спокойный собеседник может оказаться отличной компанией. Ваши шутки он поймёт с полуслова. Деньги: В новом увлечении легко недооценить расходы. Спросите у тех, кто уже пробовал, на что действительно стоит потратиться. Вечер: Сохранится желание общаться. Особенно приятно будет снова увидеть того, с кем вас совсем недавно познакомили.

🟣 ♑ Козерог Главный ход: План, который казался Козерогам слишком дорогим, стоит оценить ещё раз. Возможно, значительную часть расходов получится отложить и начать с меньшего. Практично: Выделите то, что в вашем замысле важнее всего. Станет понятно, какие дополнения можно пока вычеркнуть. С людьми: С вами захотят посоветоваться. Даже если ответ кажется очевидным, спросите, что больше всего беспокоит самого человека. Деньги: По отдельности небольшие траты могут казаться пустяком. Сложите их, прежде чем решать, по карману ли вам весь замысел. Вечер: Удачное время для знакомства. Больше всего вас может заинтересовать тот, с кем ваши мнения сначала разойдутся.

🟣 ♒ Водолей Главный ход: Водолеям захочется провести воскресенье иначе, чем обычно. Прогулка в незнакомом месте может оказаться интереснее большого заранее запланированного выхода. Практично: Далеко ехать необязательно. Загляните туда, мимо чего обычно проходите в будни. С людьми: Вы быстрее найдёте общий язык с новым знакомым, если расспросите его о том, что заинтересовало вас самих. Деньги: Среди доступных развлечений вполне найдётся такое, ради которого не придётся пересматривать бюджет. Вечер: Вам захочется поделиться впечатлениями. Из разговора с друзьями может родиться хороший план на следующие выходные.

🟣 ♓ Рыбы Главный ход: Рыбам проще будет решиться на разговор, которого они избегали. Выберите время, когда никто никуда не торопится. Практично: Начните с того вопроса, на который вам важнее всего услышать ответ. С людьми: Близкий человек может признаться, что тоже сомневался, как заговорить с вами об этом. Деньги: Если речь зайдёт об общих расходах, предложите посильную для себя сумму. Этого будет достаточно для начала. Вечер: После откровенного разговора захочется просто побыть рядом. Обычный вечер вдвоём может запомниться надолго.