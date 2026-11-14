Тельцы, Водолеи, Львы и Козероги в гороскопе Тамары Глобы на воскресенье 15 ноября

В воскресенье, 15 ноября, перемена планов многим придётся кстати. У Овнов может освободиться часть дня, а Львам понравится идея человека, который обычно оставляет выбор за ними. Если вы давно хотели куда-то выбраться, договориться о встрече будет проще с утра.
Расходы сегодня во многом зависят от компании. Весам особенно легко увлечься в хорошей компании и потратить больше, чем хотелось. Близнецам стоит подождать с предоплатой, если друзья ещё обсуждают время и место встречи.
🟣 ♈ Овен
Главный ход: Овнам удастся освободить часть воскресенья. Самое хлопотное дело пойдёт быстрее, чем вы рассчитывали.
Практично: Если назначаете встречу, оставьте после неё немного свободного времени. Вам будет о чём поговорить.
С людьми: Старые друзья охотно подхватят вашу идею, даже если вы предложите собраться в последний момент.
Деньги: Среди спонтанных покупок удачнее всего окажутся те, которые пригодятся и в будни.
Вечер: У вас прибавится сил. Хватит и на любимое занятие, и на долгую прогулку.
🟣 ♉ Телец
Главный ход: Тельцам может попасться вещь, которую они долго искали. Вы поймёте почти сразу, насколько она вам подходит, особенно если сможете примерить или опробовать её на месте.
Практично: Покупать по чужой рекомендации сегодня едва ли стоит. Вам может понравиться совсем другая модель, стоит только подержать её в руках.
С людьми: В споре о вкусах вы с приятелем неожиданно найдёте общий язык. Окажется, что вам нравятся разные вещи по одним и тем же причинам.
Деньги: Заранее решите, какую цену считаете разумной. Тогда в магазине будет проще понять, действительно ли покупка вам по карману.
Вечер: Потянет к своим. Приятнее всего будет в обществе человека, который помнит, над чем вы смеялись ещё много лет назад.
🟣 ♊ Близнецы
Главный ход: Многое будет зависеть от того, как быстро вы договоритесь с остальными. Короткий звонок сэкономит целое утро переписки.
Практично: Первым делом определитесь со временем. Остальные подробности можно обсудить при встрече.
С людьми: Если кто-то из друзей откажется в последний момент, встреча всё равно может удаться. В узком кругу вы разговоритесь охотнее.
Деньги: Если планы пока меняются, с предоплатой стоит подождать до общего решения.
Вечер: Случайно затронутая тема может увлечь вас обоих надолго. Хороший повод продолжить знакомство.
🟣 ♋ Рак
Главный ход: Раки смогут уладить семейное разногласие. Даже если у вас с родными разные взгляды на семейные дела, в одном важном вопросе вы можете неожиданно сойтись.
Практично: Обсудите, как провести ближайшие выходные. Тогда и станет понятно, в чём каждый готов уступить.
С людьми: Тем, кто успел поссориться, выпадет хороший случай помириться. Другой человек, вероятно, тоже скучал по вам.
Деньги: В расходах на дом сегодня легче найти компромисс. Стоит назвать сумму, которую каждый готов выделить сейчас.
Вечер: После серьёзных тем захочется посмеяться. Среди друзей наверняка найдётся тот, кто умеет развеселить вас с первых слов.
🟣 ♌ Лев
Главный ход: Тот, кто обычно соглашается с вашим выбором, сегодня может предложить свой. Дайте ему возможность вас удивить.
Практично: В общем деле предоставьте партнёру больше свободы. Вам пригодится время, которое прежде уходило на перепроверку.
С людьми: В любви хороши знаки внимания без всякого повода. Ваш первый шаг встретят с теплом.
Деньги: Для хорошего свидания вполне хватит суммы, которую вы собирались потратить с самого начала.
Вечер: Приятнее всего окажется там, где вам не придётся развлекать всю компанию.
🟣 ♍ Дева
Главный ход: Девам стоит заранее выбрать одно дело, с которого начнётся новая неделя. Остаток воскресенья тогда будет целиком вашим.
Практично: Посмотрите, какие дела зависят от чужого ответа. Пока его нет, можно никуда не торопиться.
С людьми: В том, что так увлекает близкого человека, вы сегодня можете разглядеть что-то интересное для себя.
Деньги: С крупной тратой торопиться не стоит. На неделе вам может понадобиться часть этих денег для совсем другой цели.
Вечер: У вас появится редкая возможность провести несколько часов за любимым занятием без перерыва.
🟣 ♎ Весы
Главный ход: Весам захочется порадовать себя и тех, кто рядом. Особенно удачно получится то, что вы придумаете вместе.
Практично: Назовите два варианта, которые вам по душе. Близким будет легче выбрать.
С людьми: В отношениях легче проявить нежность. Можно без долгих предисловий сказать, как вы соскучились.
Деньги: В хорошей компании вы можете потратить больше обычного. Заранее решите, какая сумма вас устроит.
Вечер: Весы будут особенно обаятельны. Если вам нравится кто-то из компании, поищите возможность поговорить вдвоём.
🟣 ♏ Скорпион
Главный ход: Любопытное предложение стоит обдумать. Ваше первое возражение может отпасть, когда станут понятны условия.
Практично: Выясните, что именно предстоит сделать вам. Так станет ясно, хватит ли времени.
С людьми: Разногласие со старым знакомым перестанет казаться таким серьёзным, когда вы выслушаете его доводы.
Деньги: Сомнения по поводу цены лучше высказать сразу. Вполне может найтись вариант подешевле.
Вечер: К концу дня вам захочется побыть вдвоём и сменить тему после многочисленных обсуждений.
🟣 ♐ Стрелец
Главный ход: Стрельцам пойдёт на пользу смена обстановки. Особенно удачным обещает быть знакомство с человеком, который разделяет ваши интересы.
Практично: На приглашение можно ответить согласием, даже если всё вам внове. Освоиться поможет тот, кто вас позвал.
С людьми: Спокойный собеседник может оказаться отличной компанией. Ваши шутки он поймёт с полуслова.
Деньги: В новом увлечении легко недооценить расходы. Спросите у тех, кто уже пробовал, на что действительно стоит потратиться.
Вечер: Сохранится желание общаться. Особенно приятно будет снова увидеть того, с кем вас совсем недавно познакомили.
🟣 ♑ Козерог
Главный ход: План, который казался Козерогам слишком дорогим, стоит оценить ещё раз. Возможно, значительную часть расходов получится отложить и начать с меньшего.
Практично: Выделите то, что в вашем замысле важнее всего. Станет понятно, какие дополнения можно пока вычеркнуть.
С людьми: С вами захотят посоветоваться. Даже если ответ кажется очевидным, спросите, что больше всего беспокоит самого человека.
Деньги: По отдельности небольшие траты могут казаться пустяком. Сложите их, прежде чем решать, по карману ли вам весь замысел.
Вечер: Удачное время для знакомства. Больше всего вас может заинтересовать тот, с кем ваши мнения сначала разойдутся.
🟣 ♒ Водолей
Главный ход: Водолеям захочется провести воскресенье иначе, чем обычно. Прогулка в незнакомом месте может оказаться интереснее большого заранее запланированного выхода.
Практично: Далеко ехать необязательно. Загляните туда, мимо чего обычно проходите в будни.
С людьми: Вы быстрее найдёте общий язык с новым знакомым, если расспросите его о том, что заинтересовало вас самих.
Деньги: Среди доступных развлечений вполне найдётся такое, ради которого не придётся пересматривать бюджет.
Вечер: Вам захочется поделиться впечатлениями. Из разговора с друзьями может родиться хороший план на следующие выходные.
🟣 ♓ Рыбы
Главный ход: Рыбам проще будет решиться на разговор, которого они избегали. Выберите время, когда никто никуда не торопится.
Практично: Начните с того вопроса, на который вам важнее всего услышать ответ.
С людьми: Близкий человек может признаться, что тоже сомневался, как заговорить с вами об этом.
Деньги: Если речь зайдёт об общих расходах, предложите посильную для себя сумму. Этого будет достаточно для начала.
Вечер: После откровенного разговора захочется просто побыть рядом. Обычный вечер вдвоём может запомниться надолго.
К концу воскресенья многим захочется посвятить час-другой подготовке к понедельнику. Легче всего пойдут дела, которые можно закончить самостоятельно. Если же нужен чужой ответ, его, скорее всего, придётся ждать до утра.
Несколько свободных часов сегодня пригодятся и тем, кто уже хорошо отдохнул. Может захотеться задержаться в гостях, подольше поговорить с близким человеком или побыть дома в тишине.