Рыбы, Львы, Овны и Раки в гороскопе Василисы Володиной на воскресенье 15 ноября

В воскресенье, 15 ноября, легче обычного будет уладить разногласия, если каждый скажет, что ему подходит. Это касается и планов на выходной, и денег. Из вежливости легко согласиться на лишние расходы, а потом обнаружить, что более скромный вариант устроил бы всех. Близнецам стоит уточнить новость, прежде чем менять из-за неё планы. Для Овнов важнее получить прямой ответ на своё предложение. В любви день благоприятен для инициативы, хотя тому, кто вам нравится, может понадобиться время, чтобы разобраться в собственных чувствах. Подпишитесь на нас в Google Подписка на Гороскопы Получайте свой гороскоп на почту Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

🟣 ♈ Овен Овнам воскресенье даст возможность выяснить, в силе ли предложение, на которое они рассчитывают. Спросите об этом в первой половине дня. Даже если условия изменились, у вас останется время подобрать другой вариант. Заодно станет понятно, какую часть выходного можно посвятить собственным планам. В общении с близкими вам пойдёт на пользу прямота. Там, где намёк останется незамеченным, на обычную просьбу откликнутся охотно. Во второй половине дня у вас прибавится сил. Если хотелось куда-нибудь выбраться, к вечеру настроение для этого будет лучше, чем с утра.

🟣 ♉ Телец У Тельцов появится повод потратиться на то, что обещает много удовольствия. Если это давнее желание и деньги на него есть, покупка едва ли разочарует. Если же цена оказалась заметно выше, чем вы рассчитывали, дайте себе время привыкнуть к этой мысли. Возможно, за такую сумму вам захочется совсем другого. Воскресенье благоприятно для свиданий и дружеских встреч. Вы легко почувствуете, с кем хочется познакомиться получше. Даже если прежде вы виделись только в большой компании, сегодня можно предложить встретиться вдвоём. Тема для разговора найдётся быстро.

🟣 ♊ Близнецы Новости, которые будут обсуждать в вашем кругу, могут повлиять на планы. Прежде чем что-либо отменять, свяжитесь с человеком, от которого зависит решение. Велика вероятность, что вам пересказали лишь часть разговора, а самые существенные подробности ещё даже не обсуждались. Собственные идеи Близнецов сегодня встретят с интересом. Особенно удачно пройдут встречи, на которых можно познакомить людей с похожими взглядами. Поддержка может прийти от того, кто поначалу задавал больше всех вопросов. Стоит дать ему время разобраться в вашем замысле.

🟣 ♋ Рак Ракам пригодится терпение в споре с близким человеком. Скорее всего, вас обоих задевает одна и та же тема. В первые минуты легко ответить резче, чем хотелось бы. Если почувствуете, что спор пошёл по кругу, предложите вернуться к нему попозже. После перерыва проще будет понять, в чём вы действительно расходитесь. Остальная часть дня обещает пройти приятно. Хорошо пойдут дела, в которых давно хотелось попробовать свои силы, особенно если можно действовать в собственном темпе. На вечер подойдёт встреча с тем, в чьём обществе вы редко задумываетесь, как прозвучат ваши слова.

🟣 ♌ Лев У Львов воскресенье обещает быть плодотворным, особенно для тех, кто хочет выбрать между двумя занятиями. Сначала возьмитесь за более трудное. Интерес к нему может оказаться сильнее, чем вы предполагали, да и результаты станут заметны довольно быстро. Решать, продолжать ли дальше, лучше уже после этой первой попытки. Близкие могут удивить вас своим отношением к давнему семейному вопросу. Кто-то окажется готов уступить там, где прежде не хотел даже обсуждать перемены. Теперь важно дать человеку объясниться. У вас будет гораздо больше шансов договориться, если разговор не начнётся с напоминания о прежних спорах.

🟣 ♍ Дева Девам в воскресенье будет легче сделать выбор, если заранее понять, с каким недостатком они готовы мириться. Такой подход пригодится и при покупке, и при составлении общих планов. Вариант, который подходит вам по главным условиям, заслуживает внимания, даже если какая-то деталь вызывает сомнения. Хорошие перемены возможны в отношениях с тем, кто в последнее время держался в стороне. Разговор может начаться с пустяка и оказаться гораздо откровеннее, чем вы ожидали. Дайте собеседнику самому договорить, даже когда вам кажется, что вы уже поняли его мысль.

🟣 ♎ Весы Весам стоит сказать вслух о желании, которое близкие могут принять за мимолётную прихоть. Возможно, вы уже упоминали о нём вскользь и решили, что вас не услышали. Объясните, почему это для вас важно сейчас. У человека, от которого вы меньше всего ждёте участия, может найтись дельная мысль. Вторая половина дня хороша для занятий, в которых можно полагаться на собственный вкус. Если давно присматриваете что-нибудь для себя, сегодня смелее обычного выберете то, что по душе. Чужой выбор сегодня лучше оставить без оценки, особенно если вас о ней не просили.

🟣 ♏ Скорпион Скорпионам будет легко заметить слабое место в чужом плане. Высказать своё мнение вполне уместно, особенно если вас прямо об этом просят. После этого полезно дать человеку решить самому. Тогда вы сможете обсудить и то, чем он готов заняться вместе с вами. В собственных делах можно позволить себе больше решительности. Подходящий момент наступит там, где вы уже знаете условия и давно составили своё мнение. В личной жизни порадует возможность сблизиться с человеком, с которым до сих пор вас связывали преимущественно общие дела.

🟣 ♐ Стрелец Стрельцам может понравиться перспектива, которая откроется в разговоре с друзьями. Поддержать идею стоит сразу, а вот степень своего участия лучше определить, когда будут известны подробности. Вполне возможно, что вам захочется присоединиться лишь к той части плана, которая по-настоящему увлекает. Воскресенье благоприятно для любви. Вы будете общительны, легко рассмешите даже серьёзного собеседника. Если есть человек, чьего внимания вам хотелось бы добиться, предложите увидеться. Удачнее всего сложится встреча, когда у обоих достаточно времени и никто не поглядывает на часы.

🟣 ♑ Козерог Козерогам воскресенье может принести облегчение в делах, которые они считали слишком трудоёмкими. Присмотритесь, что осталось доделать. Возможно, всё необходимое уже готово, а время отнимают улучшения, которыми вполне можно заняться потом. Вы успеете отдохнуть, если вовремя остановитесь. В общении сегодня стоит проявить больше любопытства. Рассказ человека, который занят чем-то совершенно вам незнакомым, может натолкнуть на интересную мысль. Вечером вряд ли захочется шумной компании. Разговор, который касается только двоих, подарит вам обоим куда больше удовольствия.

🟣 ♒ Водолей У Водолеев может проснуться дух соперничества, особенно в обществе тех, чьи способности они высоко ценят. Благодаря этому вы охотнее попробуете свои силы там, где долго сомневались в успехе. Присмотритесь к тому, как действует возможный соперник. У него есть чему поучиться, особенно если вам удастся поговорить после того, как уляжется азарт. В семейных вопросах вам будет проще увидеть ситуацию глазами другого человека. Воскресенье подходит для примирения, даже если ещё недавно оба считали первый шаг уступкой. Начать можно с разговора о том, в чём вы по-прежнему согласны.

🟣 ♓ Рыбы Рыбам лучше воздержаться от расходов, на которые они решились лишь потому, что ждут чьего-то одобрения. Спросите себя, выбрали бы вы то же самое, если бы никто из знакомых об этом не узнал. Ответ подскажет, на что стоит потратиться в своё удовольствие, а что можно оставить в магазине. В личной жизни вы можете поторопиться с выводами. По недолгой паузе в общении трудно понять, насколько серьёзно человек к вам относится. При встрече вы узнаете гораздо больше. Если она уже намечена, позвольте себе предвкушать её, не пытаясь предсказать исход.