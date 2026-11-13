Тельцы, Львы, Скорпионы и Рыбы в гороскопе на выходные 14 и 15 ноября

В субботу, 14 ноября, Тельцы могут неожиданно быстро найти покупателя на вещь, которую давно собирались продать. Львам понравится фотография, для которой они даже не успели принять привычную позу. Скорпионы узнают, кто заступился за них в их отсутствие, а Овны привлекут внимание именно тогда, когда меньше всего будут стараться произвести впечатление.

В воскресенье, 15 ноября, Близнецам захочется наконец услышать голос человека, с которым они до сих пор только переписывались. Козероги смогут рассказать близким о желании, которое пока держали при себе. Рыбы с удивлением заметят, что одна давняя история больше не вызывает прежнего волнения.

Подписка на Гороскопы Получайте свой гороскоп на почту Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

🟣 ♈ Овен

Суббота. Симпатия может возникнуть в момент, к которому вы совершенно не готовились. Ни подходящей одежды, ни остроумной первой фразы, зато будет повод вместе рассмеяться над небольшой неловкостью. Не пытайтесь немедленно исправить впечатление и показать себя с более выигрышной стороны. Возможно, человеку как раз понравилось, что с вами можно разговаривать без церемоний. Продолжение беседы окажется интереснее, чем её начало.

Воскресенье. В разговоре с друзьями вы можете по привычке ответить за любимого человека: что ему нравится, куда он хочет, как относится к общей затее. Но сегодня его ответ способен вас удивить. Дайте ему договорить, даже если вы много лет уверены в обратном. За обычным обсуждением еды, музыки или планов обнаружится небольшая перемена, которую дома вы пока не заметили.

🟣 ♉ Телец

Суббота. У вещи, которая долго лежала без дела, может быстро найтись покупатель. Особенно удачно сложится продажа того, что вы сохранили в хорошем состоянии, но сами уже почти не используете. Не удивляйтесь, если больше всего человека обрадует подробность, которую вы считали несущественной. К вечеру освободится место, а вы поймёте, что расстаться с этой покупкой оказалось гораздо легче, чем решиться её выставить.

Воскресенье. Захочется достать то, что обычно бережёте для особого случая: красивые тарелки, любимую скатерть, чашку, из которой почему-то разрешаете себе пить только по праздникам. Сегодня они вполне могут пригодиться за обычным завтраком. Близкие сначала спросят, кого вы ждёте в гости, а потом с удовольствием присоединятся. Возможно, выяснится, что некоторыми любимыми вещами вы почти не успели попользоваться именно потому, что слишком старательно их берегли.

🟣 ♊ Близнецы

Суббота. В компании вас могут неожиданно попросить сказать несколько слов. Не нужно спешно сочинять торжественную речь. Вспомните одну небольшую историю, связанную с человеком, ради которого все собрались. Подойдёт даже смешной случай, о котором остальные не знают, если самому герою приятно его вспоминать. Короткое поздравление получится удачным, а после него за столом наверняка начнут рассказывать своё.

Воскресенье. Переписка может впервые перейти в разговор по телефону или видеосвязи. Голос, смех и привычка делать паузы добавят человеку черты, которых в сообщениях совсем не было видно. Первые минуты могут пройти немного скованно, особенно если письменно вы уже общаетесь довольно свободно. Не заполняйте каждую паузу новой темой. Скорее всего, вскоре найдётся вопрос, на котором вы оба забудете о неловкости.

🟣 ♋ Рак

Суббота. В привычном месте вас могут встретить так тепло, будто давно ждали именно вашего появления. Вспомнят имя, любимый заказ или вопрос, который вы задавали несколько недель назад. Это небольшое внимание заметно улучшит настроение. Не ограничивайтесь торопливым кивком, если есть минутка поговорить. У человека, которого вы до сих пор знали только за прилавком или стойкой, вполне может найтись интересная история о сегодняшнем дне.

Воскресенье. Дома удастся изменить небольшую привычку, которая давно вас раздражала, без большого семейного разговора. Например, предложить поужинать без работающего телевизора или убрать телефоны со стола. Возможно, остальные согласятся гораздо охотнее, чем вы предполагали. Только не начинайте с перечисления всех прошлых вечеров, когда было иначе. Сегодня у вас есть возможность просто попробовать и посмотреть, понравится ли так проводить время вместе.

🟣 ♌ Лев

Суббота. Среди новых снимков окажется фотография, которую вы сначала собирались удалить: смеётесь, отвернулись, волосы лежат совсем не так. Но именно её кто-то из близких назовёт любимой. Посмотрите ещё раз, прежде чем спорить. Возможно, на ней есть выражение, которое исчезает, едва вы замечаете направленную на себя камеру. Этот кадр захочется оставить, даже если для привычной подборки «удачных фотографий» он раньше точно не подошёл бы.

Воскресенье. За общим столом разговор может незаметно превратиться в обмен достижениями. Кто больше успел, где побывал, какую удачную покупку сделал. Вам удастся изменить настроение одной смешной историей о собственном промахе. Только выбирайте случай, над которым уже действительно можете посмеяться. Остальные, вероятно, тоже вспомнят что-нибудь подобное, и вечер станет гораздо веселее, чем соревнование в том, у кого всё складывается лучше.

🟣 ♍ Дева

Суббота. Вещь, которую вы долго рассматривали на фотографиях, при встрече может понравиться меньше. Цвет окажется другим, материал не таким приятным, а деталь, ради которой всё затевалось, почти незаметной. Не обязательно покупать её только потому, что уже приехали посмотреть. Зато рядом может обнаружиться более простой вариант, на который вы раньше не обратили внимания. Сравните их без оглядки на первоначальный выбор.

Воскресенье. Кто-то из близких попробует сделать вам приятное и немного промахнётся с исполнением. Перепутает название, выберет не тот вкус, принесёт похожую, но всё-таки другую вещь. Прежде чем объяснять разницу, расспросите, как он всё выбирал. Возможно, за результатом, который вы собирались сразу поправить, окажется столько старания, что первой захочется сказать совсем другую фразу. Уточнить предпочтения можно будет и позже.

🟣 ♎ Весы

Суббота. Знакомые могут слишком увлечься идеей свести вас с человеком, который, по их мнению, «вам точно подойдёт». Под пристальным вниманием компании даже обычный разговор рискует стать неудобным. Найдите возможность пообщаться без чужих подсказок и выразительных взглядов. Совсем не обязательно оправдывать чьи-то ожидания, но и отвергать знакомство из раздражения на старательных друзей пока рано. У вас может найтись собственная причина продолжить разговор.

Воскресенье. На встрече окажутся два человека, между которыми давно чувствуется напряжение. Вам захочется сгладить неловкость, но брать на себя их примирение не стоит. Особенно неудачной окажется попытка передавать одному то, что другой сказал в его отсутствие. Лучше поддержать общую беседу, в которой обоим найдётся место. Вполне возможно, они проведут рядом спокойный вечер без всяких объяснений и именно за это будут вам благодарны.

🟣 ♏ Скорпион

Суббота. Вы можете узнать, что кто-то заступился за вас в разговоре, на котором вы не присутствовали. Причём это окажется человек, от которого вы не ждали особого участия. Необязательно выяснять каждую реплику и восстанавливать спор по минутам. Гораздо интереснее, что он сам счёл нужным возразить. При следующей встрече вам, вероятно, захочется поговорить с ним теплее, чем обычно, без привычной настороженности.

Воскресенье. Собеседники могут решить, что вы отлично разбираетесь в вопросе, о котором на самом деле знаете немного. Не поддерживайте это впечатление из вежливости. Простое признание, что вам тоже интересно разобраться, неожиданно оживит разговор. Кто-то перестанет стесняться собственных вопросов, другой объяснит непонятное без снисходительности. К концу вечера вы будете знать больше, чем знали бы, старательно изображая уверенного знатока.

🟣 ♐ Стрелец

Суббота. Друзья могут поймать вас на преувеличении в любимой истории. Окажется, что с каждым пересказом расстояние становилось длиннее, препятствие сложнее, а ваша реакция быстрее. Сегодня это скорее рассмешит всех, чем поставит вас в неловкое положение. Особенно если вы сами признаете, где рассказ успел обрасти подробностями. А человек, который был рядом в тот день, наверняка добавит то, что вы почему-то предпочитали опускать.

Воскресенье. Музыка способна заметно изменить планы на вечер. Вы включите одну песню, затем другую, а вскоре поймаете себя на том, что уже совсем не хочется сидеть на месте. Подпевайте, двигайтесь, предложите близкому человеку потанцевать прямо в комнате. Необязательно подбирать красивый момент или подходящую обстановку. Самым смешным, вероятно, окажется то, что один из вас помнит слова гораздо увереннее, чем мелодию.

🟣 ♑ Козерог

Суббота. Вам может понравиться компания, в которой никто толком не знает, чем вы занимаетесь и за что обычно отвечаете. Не придётся обсуждать рабочие вопросы, давать рекомендации или оправдывать чьи-то ожидания. Разговор быстро уйдёт в сторону, которую вы сами едва ли выбрали бы при знакомстве. Позвольте ему идти своим чередом. Не исключено, что о профессиях вы вспомните уже перед расставанием.

Воскресенье. Близкий человек начнёт говорить о будущих праздниках, и вам захочется предложить что-то лично для себя. Возможно, вы давно присмотрели подарок, но всякий раз отвечали, что ничего не нужно. Сегодня можно назвать конкретную вещь или занятие. Не удивляйтесь облегчению собеседника: ему, вероятно, давно хотелось вас порадовать, а угадывать становилось всё труднее. Не превращайте своё пожелание в шутку сразу после того, как его произнесли.

🟣 ♒ Водолей

Суббота. Вам может неожиданно понравиться что-то очень популярное, к чему вы до сих пор относились с недоверием. Возможно, попробуете десерт, ради которого знакомые готовы стоять в очереди, или посмотрите передачу, которую считали совсем не своей. Не нужно заранее придумывать объяснение, почему сделали исключение. Иногда общий восторг действительно имеет понятную причину. А иногда вам просто подошло то, что раньше попадалось в неподходящий момент.

Воскресенье. Кто-то из знакомых вернётся к вашей давней идее, над которой прежде только посмеивался. Теперь ему понадобится подробность: где найти, как устроить, с чего начать. Соблазн напомнить прежние возражения будет велик, но лучше оставить для этого одну короткую шутку. После неё можно перейти к делу. Есть вероятность, что именно этот человек поможет осуществить то, о чём вы сами уже перестали всерьёз думать.

🟣 ♓ Рыбы

Суббота. В новой компании вам может понравиться человек, который совсем не похож на тех, с кем вы обычно сближаетесь. Он говорит иначе, смеётся над другими вещами, не старается угадать вашу реакцию. Поначалу это будет немного сбивать с толку, а затем вызовет любопытство. Не сравнивайте каждую его реплику со знакомым вам образцом приятного общения. У этого знакомства может оказаться собственный, вполне привлекательный порядок.

Воскресенье. В разговоре прозвучит имя, которое раньше надолго портило вам настроение. Сегодня вы, возможно, спокойно дослушаете новость и продолжите заниматься своим делом. Не спешите проверять, действительно ли всё прошло, листая старую переписку или разыскивая фотографии. Само отсутствие прежнего волнения уже достойно внимания. К вечеру вы можете даже удивиться, сколько времени когда-то уходило на историю, о которой теперь почти не хочется расспрашивать.

Эти выходные могут запомниться тем, как по-разному люди увидят вас в привычных обстоятельствах. Кому-то понравится ваша неловкость, кто-то выберет случайный снимок вместо постановочного, а кто-то окажется на вашей стороне без просьб и объяснений. Не все приятные вещи удастся заметить сразу, некоторые вспомнятся уже вечером.

В воскресенье не спешите решать, достаточно ли вы успели. Возможно, самым удачным событием станет разговор, после которого захотелось увидеть человека ещё раз. Или момент, когда вы достали любимую вещь из шкафа и наконец начали ею пользоваться. Для хороших выходных это тоже вполне серьёзные результаты.