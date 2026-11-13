Рыбы, Стрельцы, Овны и Тельцы в гороскопе Анжелы Перл на субботу 14 ноябоя

В субботу, 14 ноября, Весам стоит поставить музыку, которую они обычно слушают в одиночестве. Даже приятель, который частенько посмеивается над вашим вкусом, может попросить название песни. А потом и сам даст послушать запись, которой давно хотел поделиться.

Козерогам бывший коллега предложит вернуться к работе, которую когда-то было жаль бросать. На прежних условиях вы едва ли согласились бы, но их уже готовы пересмотреть. Да и по людям, с которыми так хорошо работалось, вы успели соскучиться.

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🟣 ♈ Овен

У Овнов начнёт получаться то, чему они учились понемногу, для собственного удовольствия. Кто-то впервые поймёт целый рассказ на иностранном языке, ни разу не заглянув в словарь. Другой сыграет партию без ошибки, которая прежде стоила победы. Ещё неделю назад хотелось всё бросить, а теперь, пожалуй, вы сами выкроите полчаса на занятия.

При знакомстве вам наверняка запомнится человек, который не побоится спросить о чём-то совсем простом. Остальные уже обсуждают подробности, а вы и сами упустили начало рассказа. За общим столом вам захочется сесть рядом: с ним-то можно посмеяться над тем, как долго вы оба делали вид, будто всё понимаете.

Подсказка дня: Когда дело начнёт получаться, не усложняйте его немедленно. Если вам хочется продолжать, позовите в партнёры того, с кем и проиграть не обидно.

🟣 ♉ Телец

Тельцам рано отказываться от спектакля, на который давно хочется сходить. Возможно, дорогими оказались только вечерние билеты, а на дневное представление места ещё есть. Кто-то из ваших спутников будет даже рад, что домой удастся вернуться засветло. Вы тоже успеете провести вечер по своему вкусу.

В личном разговоре вас потянет на откровенность. С человеком, перед которым хотелось казаться беззаботнее, чем вы есть, вдруг окажется легко говорить о том, что вас беспокоит. Не огорчайтесь, если он не сразу подберёт ответ. Кое о чём он и сам давно собирался с вами поговорить.

Подсказка дня: Спросите, остались ли места рядом, прежде чем покупать отдельные билеты каждому.

🟣 ♊ Близнецы

Близнецы засомневаются, так ли хорошо они знают человека, с которым дружат много лет. Оказывается, ему надоели детективы, которыми вы раньше обменивались, зато теперь он запоем читает мемуары. И для вас давно присмотрел одну книгу, только всё не было случая о ней поговорить.

За крупной покупкой для дома лучше отправиться всей семьёй. Скажем, за столом, который вы присмотрели к праздникам, попробуйте усесться втроём с одной стороны. Сразу станет понятно, поместятся ли за ним все, кого вы рассчитывали позвать.

Подсказка дня: Отправляясь за мебелью, захватите размеры комнаты. Удобный в магазине стол ещё надо уместить дома.

🟣 ♋ Рак

Раки наконец услышат, когда смогут повидаться с родными, которые живут далеко. Знакомые голоса за одним столом вы уже не раз себе представляли, а теперь можно потихоньку готовиться. Но каким бы заманчивым ни казался план занять гостей с самого утра, спросите, по чему они соскучились. Вполне возможно, им хочется завтракать в пижамах и подолгу сидеть у вас на кухне.

А в ближайшие часы вам, наоборот, понравится побыть без компании. Обычная прогулка позволит уйти подальше от домашних разговоров, рассмотреть витрину, мимо которой всегда торопитесь, и вернуться, когда сами захотите, хоть через десять минут.

Подсказка дня: Позовите к столу того, о ком гости расспрашивают по телефону. Такой встрече они могут обрадоваться больше, чем экскурсии.

🟣 ♌ Лев

Львам станет любопытно, откуда у близкого столько терпения. Вам похожее занятие надоедает минут через пять, а он, бывает, весь вечер не оторвётся. Посмотрите, что ему удалось за последнее время. Заинтересоваться гораздо проще, когда видишь, зачем человек столько пробовал и переделывал. И вовсе незачем превращаться в знатока, чтобы вдвоём порадоваться удаче.

Заодно проверьте, не платите ли вы с домашними за одно и то же. Если двое по отдельности покупают доступ к любимым фильмам, им может подойти семейная подписка. Есть повод сравнить цены, особенно если вы обычно смотрите кино вместе.

Подсказка дня: Перед сменой тарифа прикиньте расходы за год. Так легче понять, стоит ли что-то менять.

🟣 ♍ Дева

Девам будет жаль оставить без дела подарок, который немного не подошёл. Необязательно всю зиму уверять дарителя, что шарф вам очень нравится, если в шерстяных вещах вы почти не ходите. Когда ещё возможен обмен, можно вдвоём выбрать что-нибудь подходящее. Близкому тоже куда приятнее увидеть на вас обновку, чем однажды найти свой подарок в глубине шкафа.

Днём помощники задержатся, зато вы быстро разберётесь с поручением, которое так не хотелось брать на себя. Начните с самого понятного. Когда придут остальные, им достанется самая короткая часть работы. Лишним рукам вы будете рады, когда понадобится поднять что-нибудь тяжёлое.

Подсказка дня: Поблагодарите за то, что человек хотел для вас сделать. С этим вы не покривите душой.

🟣 ♎ Весы

Весам доверят выбирать за всех, хотя обычно они первыми спрашивают, кому чего хочется. Не тратьте полвечера на голосование. Поставьте для начала песню, которой ни с кем не делились: вам казалось, в этой компании под неё точно никто не пустится танцевать. Тем приятнее будет ошибиться. Кто-нибудь ещё и вспомнит, где впервые её услышал.

В магазин позовите приятеля, который не обижается, если к его совету не прислушались. Вкусы у вас разные, зато приятель помнит, почему похожая вещь в прошлый раз так и осталась висеть дома с этикеткой.

Подсказка дня: Не спешите ставить следующую песню, если про предыдущую кто-то начал рассказывать.

🟣 ♏ Скорпион

Скорпионам очень захочется нескольких часов, в которые никто ни о чём не спрашивает. Дома могут даже не подозревать, что мешают: вы всякий раз охотно откликаетесь и сами сбиваетесь на середине. Предупредите, когда освободитесь. Пожалуй, вы удивитесь, со сколькими мелочами близкие справятся без подсказки.

К вечеру вы успеете соскучиться по друзьям. В гостях вам может понравиться человек, с которым прежде вас связывали одни дела. За столом вряд ли удастся поговорить подольше, зато на обратном пути он охотно вас проводит.

Подсказка дня: Если вдвоём было хорошо, договоритесь о новой встрече, пока не разошлись по домам.

🟣 ♐ Стрелец

Стрельцы могут раньше остальных заметить, как хорошо близкий освоился в непривычном деле. До сих пор он стеснялся спросить лишний раз и в конце концов звал вас на помощь. Теперь вы и сами обрадуетесь, когда за советом обратятся уже к нему. Пусть первым ответит тот, кого спросили.

В собственных планах пора вернуться к вопросу, решение которого вы всё откладывали. Появится любопытная возможность, но на привычное занятие тогда останется меньше времени. Представьте, какую именно встречу в течение обычной недели придётся отменять. Если с этими людьми вы не готовы видеться реже, сразу обсудите другой график.

Подсказка дня: Предложите для начала одну встречу, если пока не готовы приходить каждую неделю.

🟣 ♑ Козерог

О прежней работе Козероги вспоминают с удовольствием, хотя причин вернуться к ней до сих пор не было. А тут давний знакомый может предложить именно ту часть, которую вы любили, без обязанностей, из-за которых когда-то ушли. Не соглашайтесь из одной только привязанности к человеку. Вам стоит услышать и про деньги, и про то, кто возьмёт на себя остальную работу.

Дома вам захочется чего-нибудь праздничного, хотя до ближайшего дня рождения ещё далеко. Предложите близкому составить вам компанию за ужином и достаньте посуду, которую приберегаете для гостей. Сидеть с ним вдвоём за красиво накрытым столом вам, пожалуй, понравится даже больше, чем принимать большую компанию.

Подсказка дня: Припомните хороший и трудный день на старой работе, прежде чем обещать вернуться.

🟣 ♒ Водолей

Водолеи помогут человеку, которого все уверяют, что он взялся не с того конца. Возможно, вы и сами учились в непривычном порядке: сначала выучили несколько песен на слух, а уж потом разобрались с нотами. Не навязывайте ему и свой способ. Ему будет приятно узнать, что вы тоже пропускали скучные упражнения и всё-таки научились играть.

Дома захочется кое-что изменить перед зимой. Начните с неудобства, которое замечаете только вы, и объясните остальным, что именно вас беспокоит. Возможно, вопрос, где поставить сушилку, придётся обсуждать всей семьёй, а новое место для настольной лампы найдётся сразу.

Подсказка дня: Вечером проверьте, удобно ли вам читать с новым светом. Днём разницу легко не заметить.

🟣 ♓ Рыбы

Рыбы неожиданно легко расстанутся с вещью, для которой давно не находилось места. Отдать её незнакомому человеку прежде было жалко, а тут попросит кто-нибудь из своих. Может быть, сани, из которых давно выросли дети, вскоре опять отправятся с горки. Вот и окажется, что самое приятное в этой затее вовсе не освободившаяся полка.

В личной жизни развеется одно сомнение. Вам казалось, что перенесённое свидание забудется, стоит только перестать о нём напоминать. Подождите немного: человеку, который тогда не смог прийти, самому хочется вас увидеть. Место для встречи он может выбрать именно то, о котором вы ему рассказывали.

Подсказка дня: Если с вещью связано много воспоминаний, попросите новых хозяев потом прислать снимок.

Стоит пригласить в субботу и старых друзей, и тех, с кем подружились недавно. Они знают нас совсем разными. Для одних мы так и остались новичками, не знавшими, где что лежит. Другие познакомились с нами гораздо позже и с трудом могут представить, что нам прежде требовались чьи-то подсказки.

Послушайте, что они расскажут друг другу. Пожалуй, сами удивитесь, сколько всего с тех пор переменилось. А уж если соберётесь за общим столом, дайте слово и тому, кто знал вас в детстве: до самой занятной истории, возможно, ещё просто не дошли.