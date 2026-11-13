Раки, Скорпионы, Львы и Водолеи в гороскопе Василисы Володиной на субботу 14 ноября

Овнам в субботу, 14 ноября, представится редкое удовольствие: давний спор решится в их пользу, причём доказательства найдёт тот, кто упорнее всех возражал. Тут и выяснится, умеют ли Овны вовремя остановиться. Победу им уже присудили, а вечер в хорошей компании ещё только начинается.

Рыб могут выбрать капитаном команды, за которую они собирались просто поболеть. И ведь друзья знают, почему хотят видеть именно вас: вы не устроите спора из-за каждого пропущенного мяча. С вами им и играть, и проигрывать не страшно.

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🟣 ♈ Овен

Любитель поспорить, который на днях так и не дал вам договорить, сам признает, что ошибся. Возможно, уже и вам толком не вспомнить, с чего всё началось. Тем более незачем заново разбирать спор, если человек пришёл мириться. Зато теперь можно спросить его о другом: не захочет ли он взяться вместе с вами за дело, в котором вы оба хорошо разбираетесь.

Если соберётесь менять домашнюю технику, попросите показать, как устроены новые модели. Может оказаться, что у дорогого чайника ручка так себе, а обычную кнопку заменили сенсорной. Смело берите тот, которым вам удобнее пользоваться.

🟣 ♉ Телец

Семейный разговор вернётся к вопросу, который Тельцы считали решённым. Пока вы из вежливости выслушивали все варианты, близкие решили, что вам ни один не нравится. Назовите тот, который устраивает лично вас. Вполне вероятно, что его все и предпочитают, только до сих пор каждый из приличия предлагал подумать ещё.

Несколько свободных часов хорошо бы оставить себе. Возможно, на примете у вас есть выставка или фильм, на который не нашлось желающих пойти вместе. Одному смотреть даже занятнее: не приходится оглядываться и гадать, не заскучал ли ваш спутник.

🟣 ♊ Близнецы

Близнецы заметят странность в счёте за привычную услугу. Вы вроде бы ничего нового не заказывали, а платите больше, чем месяц назад. Не поленитесь найти старый счёт. Может оказаться, что закончилась скидка, про которую вы забыли, а вам по-прежнему доступен другой, более выгодный вариант.

В общении с человеком, у которого всё валится из рук, пригодится терпение. Оставьте при себе замечание о том, как надо было поступить с самого начала. Вместе вы быстро управитесь с тем, что осталось, и уже к вечеру сами удивитесь, какой весёлый собеседник вам достался.

🟣 ♋ Рак

Вас попросят о большой услуге на следующие выходные. Прежде чем соглашаться, обсудите это дома: может выясниться, что на тот же день у вас уже есть билеты или обещание побыть с детьми. Даже если освободиться целиком не удастся, часть работы можно сделать заранее. Другу полезнее знать об этом сегодня, чем за час до встречи.

А вот для своего дела вы найдёте хорошего напарника. Пока вы думали, как уговорить знающего человека присоединиться, он и сам искал повод попробовать свои силы. Покажите, что уже готово и где вы застряли. Он первым заметит, что удалось лучше всего и где пригодится его опыт.

🟣 ♌ Лев

Львы могут вернуться к занятию, которое оставили после неудачи. Попробуйте без зрителей. Возможно, вы прекрасно держитесь на коньках, пока никто не выкрикивает советов с бортика, или всё-таки умеете испечь тонкий блин, если домашние не заглядывают через плечо. Как только начнёт получаться, вам и самим захочется кого-нибудь позвать.

К вечеру появятся дела поважнее хозяйственных. Друг ненадолго окажется поблизости, и за час с небольшим вы успеете поговорить о многом. Если нравится встречаться у себя, не оглядывайте комнату его глазами: человек давно вас знает и спокойно подвинет стопку книг, чтобы сесть рядом.

🟣 ♍ Дева

Девам могут предложить вещь, которую в семье берегли именно для них. И тут выяснится, что дома вы сами хотели кое с чем расстаться, а теперь предстоит найти место, скажем, для ещё одного большого кресла. Посидите в нём с книгой, прежде чем решать. Может статься, ваше любимое место с детства ничуть не изменилось. Но если дома кресло будет мешать, так и скажите.

Вам доставит удовольствие прогулка с давним знакомым. В компании он шутит громче всех и вечно кого-то перебивает, а с глазу на глаз умеет слушать. Окажется, он помнит даже то, что вы рассказывали ему прошлой зимой.

🟣 ♎ Весы

Кто-то из близких приготовит новое блюдо и попросит Весов попробовать. Дежурным комплиментом дело не обойдётся: человек и сам сомневается, стоило ли класть столько пряностей. Скажите, что будете рады съесть ещё раз, а что вы немного изменили бы. Приятно, когда за столом всерьёз обсуждают твою стряпню, а потом просят добавки.

Небольшая поездка обещает обойтись дешевле, чем вы предполагали. Посмотрите, сколько стоят билеты туда и обратно по отдельности. Узнайте, можно ли вернуться любым рейсом: вдруг после прогулки захочется остаться на ужин?

🟣 ♏ Скорпион

На встрече Скорпионам покажется, что их предложение пропустили мимо ушей. Однако под вечер кто-нибудь из присутствующих пришлёт название книги, которую вы никак не могли вспомнить. Окажется, вас внимательно слушали и кое-кто уже придумал, как помочь. Предложите поговорить вдвоём: в компании этот человек редко высказывается.

Дома Скорпионам удастся избавиться от одной мелкой неприятности. Уберите из прохода то, обо что все спотыкаются, даже если у вещи пока нет постоянного места. Найти его будет гораздо легче, когда домашние поймут, зачем вообще понадобилось что-то менять.

🟣 ♐ Стрелец

Стрельцов подбодрит известие о конкурсе или отборе, на который они решились без больших надежд. Первое место могло достаться другому, но к вашей работе тоже присмотрелись. Возможно, вам предложат выступить ещё раз уже перед другой публикой. Вы ведь прежде так волновались, что многое не успели показать.

Любимому человеку захочется вместе выбрать что-нибудь для дома. Выскажите свои пожелания до того, как продавец начнёт оформлять заказ. Никто не удивится, если вам нравится более смелый цвет, чем тот, на котором вы будто бы сошлись.

🟣 ♑ Козерог

Козерогам захочется кое-что рассказать давним друзьям о себе. В компании вы обычно расспрашиваете других и вечно откладываете свои новости напоследок. А сейчас стоит вам обмолвиться, куда недавно ездили или чем собираетесь заняться зимой, как посыплются вопросы. Не отшучивайтесь: у вас и правда есть что рассказать.

Кое-чем вас удивит и тот, с кем вы видитесь каждый день. Вы могли и не знать, насколько далеко он продвинулся в новом увлечении. Попросите показать что-нибудь любимое: может статься, у вас больше общего, чем вы полагали.

🟣 ♒ Водолей

У Водолеев могут найтись деньги, которые они долго хранили для особого случая. Вероятно, вы уже точно знаете, для чего они нужны, но стесняетесь признаться: вещь совершенно обыкновенная. Пара тёплых сапог доставит немало удовольствия, если в прежних вы каждый раз уходили с прогулки раньше остальных. Да и надеть их можно будет, не дожидаясь праздника.

Старый приятель может позвонить без всякого повода. Если он застанет вас в магазине или в дороге, предложите созвониться позже и сами наберите его номер: разговор того стоит. Вам явно надоело узнавать друг о друге через общих знакомых.

🟣 ♓ Рыбы

Рыб выберут там, где они рассчитывали просто посидеть в сторонке. Поручение выглядит лестно, но может потребовать сил: капитану тоже предстоит играть, а ведущему придётся придумать, чем занять гостей. Если предложение вам нравится, спросите, кто готов помочь. Среди тех, кто громче всех вас поддерживал, найдётся надёжный союзник.

Вечером разговор в семье зайдёт о ваших планах на зиму. Расскажите, почему хочется уехать хотя бы на пару дней и куда именно тянет. Может быть, вам самим было неловко предлагать такую поездку, а в семье давно о ней мечтают.

Когда в выходные спрашивают, чем вы занимались, так и тянет назвать что-нибудь внушительное. А чем плох обычный субботний обед, если за стол сели все вместе и впервые за неделю никто не встал раньше других, потому что надо бежать?

Или, наоборот, дома наконец было пусто и можно было одному досмотреть длинный фильм. В обоих случаях к вечеру найдётся о чём рассказать, даже если ни одного пункта из намеченных дел вы так и не вычеркнули.