Овны, Львы, Скорпионы и Девы в гороскопе на субботу 14 ноября

Девы всё ждут, позовут ли их на встречу в субботу, 14 ноября. А приятель, который заказывал столик, удивляется: почему вы до сих пор не сказали, во сколько придёте? Он уже занял вам место и забыл только об одном: дать вам об этом знать.

Стрельцам стоит прислушаться к домашним, когда за столом в ход пойдут любимые семейные словечки. Кто придумал одно из них, наверняка вспомнят родные постарше. А вот сам автор удивится: ему тогда было года три.

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🟣 ♈ Овен

Овны услышат о себе кое-что неожиданное от человека, который недавно оказался в незнакомой компании. Ему запомнилось, как вы прервали разговор со старыми друзьями, чтобы спросить, что он об этом думает. Вы о том разговоре почти забыли, а он теперь поступает так же, когда видит, что новичок никак не отважится заговорить.

Дома у вас прибавится решимости взяться за дело, которое вы прежде доверяли другим. Даже любимый торт, который до сих пор приходилось заказывать, можно попробовать испечь самим. Начните с коржей. Украшать торт можно и вечером. К воскресному обеду он как раз пропитается.

🟣 ♉ Телец

Тельцов обрадует приглашение к людям, у которых они смогут побыть гостями. Тому, кто обычно первым встаёт из-за стола помочь с посудой, непривычно будет сидеть и слушать рассказ до конца. Хозяева вполне управятся сами. А вас позвали в том числе и потому, что кое-кто из гостей хотел познакомиться поближе.

По пути есть смысл зайти за вещью, которая давно вам приглянулась. Если она всё ещё нравится и деньги на неё отложены, незачем ждать подходящего праздника. Попросите примерить шарф, к которому всю неделю присматривались, проходя мимо витрины. Если он вам идёт, можно в нём и отправиться в гости.

🟣 ♊ Близнецы

Близнецы могут узнать, что в их отсутствие приятель сумел отстоять важную для них договорённость. Пока остальные прикидывали, как бы удобнее всё переиграть, он вспомнил, почему вы выбрали именно эти дни. Поблагодарите его лично: он почти наверняка не собирался рассказывать вам, кто с кем спорил.

После обеда потянет из дому, хотя с утра вы охотно согласились провести выходной в четырёх стенах. Возможно, обещанный дождь так и не начнётся. Если близким по-прежнему хочется досмотреть фильм, никого не придётся уговаривать: на прогулке в одиночку можно свернуть куда угодно, а к ужину вы успеете домой.

🟣 ♋ Рак

Раки убедятся, что даже мимоходом сказанная просьба может кое-что изменить. Например, родные наконец перестанут называть вас при посторонних детским прозвищем, которое вам давно не нравится. А кто-то, возможно, первым поправит других. Если вы и сами по привычке называете младших братьев и сестёр так, как звали десять лет назад, при случае спросите, по душе ли им это.

Для собственных дел у вас останется целый вечер. Хорошо пойдёт то, где можно выбирать по своему вкусу: составить программу будущей поездки, отобрать фотографии для печати. Вы заметите, что из множества красивых снимков вам особенно дороги те, которые ничего не значат для посторонних.

🟣 ♌ Лев

Львов может увлечь дружеское состязание. Человек, за успехами которого вы раньше следили с некоторой ревностью, вдруг окажется в вашей команде. Вдвоём вы справитесь даже с тем, что до сих пор вам обоим давалось туго. Самое смешное выяснится потом: пока вы хотели научиться у него одному приёму, он заглядывался на другой в вашем исполнении.

В семейных делах вам предстоит решать, когда можно считать работу законченной. Если близкие уже носят книги в комнату, где вы собирались ещё что-то поправить, пожалуй, там уже хорошо. Книжные полки можно заполнять, даже если вы пока не нашли идеального кресла для чтения.

🟣 ♍ Дева

Девы могут пропустить хорошую встречу только потому, что засомневаются, приглашены ли они. Люди, которые при вас обсуждали субботние планы, не посылали отдельного приглашения даже друг другу. Вспомните, кто на прощание спросил, как вы доберётесь. Ему и в голову не пришло, что вы могли решить остаться дома.

С утра удастся довести до конца личное дело, которому вы всю неделю уделяли по десять минут между другими занятиями. На последние штрихи уйдёт меньше времени, чем вы опасались. Будет приятно отправиться куда-нибудь налегке, зная, что вечером вас не ждёт недописанное письмо или ещё одна ночь за работой.

🟣 ♎ Весы

Весам будет любопытно вместе с близким взяться за то, чего оба пока не умеют. Один может сразу уловить, как повторить танцевальное движение, а второй расслышит в музыке ритм, на который никто не обратил внимания. И перепутанные шаги вас обоих скорее рассмешат. Удовольствия заметно прибавится, как только перестанете считать, кто сколько раз ошибся.

К вечеру Весам пригодится умение рассказывать истории. Собеседник попросит вспомнить, как вы сами когда-то справились с задачей, перед которой он теперь робеет. Расскажите и смешное, и досадное, если было. Ему важно знать, что у вас тоже не всё получилось с первой попытки.

🟣 ♏ Скорпион

Скорпионы увидят, как оживится близкий человек, когда ему напомнят о прежнем увлечении. Повод может оказаться пустяковым: в гостях откроют пианино, за которым он не сидел много лет. Не просите сыграть что-нибудь для всех. Возможно, он и сам позовёт вас послушать, когда вокруг станет потише. Вы впервые поймёте, почему он так скучал по этому занятию.

Дома приживётся одна из ваших недавних покупок. Кто-то долго ворчал, что пледов для дивана у вас и так достаточно. Можно обойтись без споров. Вечером там первым устроится именно он и укроется новым пледом до самых ушей.

🟣 ♐ Стрелец

Стрельцы услышат забавную историю о себе, стоит только спросить, кто первый придумал привычное семейное словечко. Вы могли всю жизнь считать его дедушкиным. А он, оказывается, повторял за вами. В детстве вы придумали название для любимого пирога и упорно поправляли взрослых, которые называли его иначе.

С выбором между двумя предложениями можно повременить, особенно если оба сулят одинаково интересную работу. Сначала поговорите с человеком, которого ваш выбор тоже касается. Приятно будет услышать, что он готов поддержать и тот вариант, о котором вы до сих пор упоминали вскользь.

🟣 ♑ Козерог

Козероги обнаружат, что начатое ими семейное дело превосходно идёт и в их отсутствие. Кто-то из младших уже сам договорился о покупках и знает, где искать нужные вещи. Не выручайте раньше времени. Если понадобится помощь, вам позвонят. А пока можно сходить на спектакль, на который никак не удавалось собрать семью.

Вечером вы разговоритесь с новым знакомым о затее, которую пока не обсуждали с родными. Его займёт то, что вы уже сделали. Родные первым делом спросили бы про расходы, а ему интересно совсем другое: как вам вообще пришло такое в голову.

🟣 ♒ Водолей

У Водолеев появится повод помириться. Человек, который однажды заставил вас долго ждать, придёт раньше назначенного времени и первым выйдет навстречу. Заметить это и улыбнуться ему на пороге вполне достаточно. Позже, если захочется, вы поговорите и о том, как неприятно вам было в прошлую встречу.

На дорогую покупку вы отводили сумму с запасом, а хватит и меньшей. Можно пока оставить сдачу в кошельке. Ближе к вечеру вам могут предложить куда более занятный способ ею распорядиться: например, купить билеты на двоих.

🟣 ♓ Рыбы

Рыбам предстоит узнать, сохранится ли знакомство, если больше не ходить на одни и те же занятия. Вы опасались огорчить приятеля признанием, что вам давно хочется заняться чем-то другим. Скажите ему об этом. Может оказаться, что вы одинаково соскучились по театру, хотя за все месяцы знакомства ни разу о нём не говорили.

Ближе к вечеру кто-то из младших может принести вам гостинец с первой зарплаты. Пусть это всего лишь коробка любимых пирожных. Не доставайте кошелёк, даже если у близкого пока невелик заработок: ему давно хотелось порадовать вас именно так.

Когда за последним гостем закрывается дверь, иной раз хочется ещё немного посидеть вдвоём. За большим столом не всегда успеваешь расслышать, что случилось на другом конце. Вот теперь и можно узнать, почему там так смеялись.

А потом очередь дойдёт до новостей, которыми так и не успели поделиться при всех. Пока вы гадали, понравилось ли гостям угощение, близкий договорился о новой встрече. В следующее воскресенье вы идёте к ним на обед.