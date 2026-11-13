Сегодня пятница, 13-е. Откуда у этой даты такая слава и есть ли у неё основания?

Сегодня, 13 ноября, в третий и последний раз за год тринадцатое число выпало на пятницу. Две предыдущие такие даты пришлись на февраль и март. Страховая группа Zurich уже подвела итоги обеих. В среднем заявлений об ущербе оказалось на 5% меньше, чем в другие пятницы этого года.

У приметы есть преимущество перед любой статистикой. Чтобы вспомнить о ней, достаточно одной неприятности, случившейся лично с вами. А чтобы вспомнить, как прошло совершенно благополучное 13 февраля, большинству из нас придётся открыть календарь или полистать фотографии в телефоне. Впрочем, задолго до того, как за календарь взялись врачи и страховщики, капитан Уильям Фаулер придумал проверку повеселее. Он пригласил двенадцать гостей и распорядился подать к столу тринадцать блюд.

Подписка на Гороскопы Получайте свой гороскоп на почту Подписаться Как часто присылать? Раз в день Раз в неделю Я согласен с Политикой конфиденциальности

Что случилось 13 февраля и 13 марта

За неделю до ноябрьской пятницы страховая группа Zurich опубликовала данные по своему немецкому подразделению. Для сравнения взяли остальные пятницы этого года, по которым у компании уже были сведения. И в феврале, и в марте число обращений оказалось ниже среднего. По автомобильным страховкам за две даты снижение составило около 2%. По остальным видам страхования сообщений об ущербе было примерно на 9% меньше.

Здесь важно, что именно считали. Вмятина на припаркованной машине может попасть в страховой отчёт, даже если никто не пострадал. А мелкая авария, после которой водитель сам оплатил ремонт, в этой статистике вообще не появится. Поэтому по цифрам одной компании нельзя сказать, сколько всего машин столкнулось на дорогах. Зато они дают вполне определённый ответ на вопрос, пришлось ли страховщику разбирать необычно много заявлений. Обе пятницы 2026 года обошлись без такого наплыва.

Свои данные компания сравнивает с 2011 года. В многолетней статистике автострахования картина меняется от года к году. В одни пятницы 13-го обращений чуть больше обычного, в другие меньше. Особенно любопытное исключение нашлось в страховании домов и домашнего имущества. В пятницу, 13 января 2017 года, заявлений действительно оказалось больше среднего. В тот день прошёл шторм «Эгон». Для владельцев повреждённых домов пятница и вправду выдалась несчастливой, а у страховых экспертов было вполне конкретное объяснение.

Откуда взялись 65 госпитализаций, о которых до сих пор вспоминают

У представления, что в пятницу, 13-го, за руль лучше не садиться, есть неожиданно солидный на вид аргумент. В декабре 1993 года медицинский журнал BMJ опубликовал исследование, в котором сравнивались пятницы 6-го и 13-го числа. На обследованном участке автомагистрали M25 по пятницам 13-го проезжало меньше машин, чем неделей раньше. При этом в изученном регионе после транспортных происшествий в такие пятницы госпитализировали в общей сложности 65 человек, а по пятницам 6-го числа насчитали 45.

Разница заметная, и именно её легко запомнить. При этом дорожный счётчик стоял на конкретной трассе, а в больницы региона могли привезти пострадавших и с других дорог. Из этих двух чисел трудно понять, как менялся риск для отдельного водителя. О том, боялись ли водители этой даты, сведений у исследователей тоже не было.

Более поздняя работа позволила проверить результат на полицейских данных за 14 лет. Исследователи сопоставили 21 пятницу, выпавшую на 13-е, с ближайшими пятницами до и после неё. Они специально проверили и прежнее предположение, будто в такую дату за рулём больше рискуют женщины. По числу аварий с пострадавшими исследователи не нашли различий ни для женщин, ни для мужчин.

Та же примета знакома хирургам. В большом исследовании проследили за 19 747 взрослыми пациентами, перенёсшими одну из 25 распространённых операций. Одних оперировали в пятницу 13-го, других в пятницу неделей раньше или позже. Через месяц, три месяца и год авторы проверяли, как часто у пациентов возникали осложнения, требовалась повторная госпитализация или наступала смерть. По совокупности этих исходов у тех, чья операция пришлась на 13-е, дела шли примерно так же, как у остальных.

Почему именно пятница и при чём здесь тринадцатый гость

В христианской традиции пятница связана с распятием Христа. В европейских поверьях этот день долго считали неудачным для свадьбы или начала путешествия. С числом 13 связана другая история. На Тайной вечере за столом собрались Христос и двенадцать апостолов. Этим сюжетом часто объясняют старую примету, по которой опасно накрывать стол на тринадцать человек.

При пересказе часто добавляют, что Иуда явился последним и оказался тем самым тринадцатым гостем. В Евангелиях порядок, в котором апостолы пришли на вечерю, не указан. Эта подробность многое говорит о том, как передаются приметы. Стоит один раз услышать версию с опоздавшим гостем, и её легко запомнить целиком. Вопрос о том, кто пересчитал людей у входа, возникает гораздо реже.

В повседневной жизни куда привычнее было число 12. Двенадцать месяцев составляют год, двенадцать яиц составляют дюжину, часы дважды в сутки обходят двенадцать делений. В этом привычном счёте тринадцать действительно выглядит лишним. Таких объяснений за века набралось несколько, а установить день, когда кто-то впервые соединил число и пятницу в одно суеверие, историкам пока не удалось.

Почему в этой истории появились тамплиеры и Россини

Пятница, 13 октября 1307 года, для рыцарей ордена тамплиеров действительно закончилась бедой. По распоряжению французского короля Филиппа IV начались массовые аресты. Дата известна точно. Однако свидетельств того, что после арестов современники стали бояться всех пятниц, выпадавших на 13-е число, фольклористы не нашли. Между средневековым событием и привычкой объяснять через него нашу примету лежат столетия.

Для ноябрьской пятницы есть история ещё любопытнее. Автор «Севильского цирюльника» Джоаккино Россини умер в пятницу, 13 ноября 1868 года. Уже в следующем году его биограф Генри Сазерленд Эдвардс обратил внимание на это совпадение. При этом он оговорился, что не знает наверняка, действительно ли композитор считал пятницу несчастливым днём, а тринадцать несчастливым числом. Дата смерти сомнений не вызывала. Личные убеждения Россини оставались под вопросом даже для человека, который писал его биографию.

Джоаккино Россини. Фотограф Надар, март 1856 года. Собрание Метрополитен-музея.

Сочетание между тем было знакомо современникам и без истории Россини. Ещё в 1858 году герой французского водевиля объяснял все свои жизненные неудачи тем, что родился в пятницу, 13-го. Авторы явно рассчитывали, что публика поймёт шутку без подсказки.

Ужин в комнате № 13 начался в 8:13 вечера

13 января 1882 года капитан Уильям Фаулер собрал двенадцать гостей в комнате № 13 своего нью-йоркского заведения. Была пятница. К столу сели в 8:13 вечера, в меню значилось тринадцать блюд. Так состоялся первый ужин «Клуба тринадцати». Его участники нарочно нарушали примету о числе сотрапезников. Через год все тринадцать были живы.

Устроители понимали толк в зрелищах. Ради обычного ужина вряд ли стоило бы посылать репортёра, а тут даже по меню было видно, что хозяин бросил судьбе вызов. О клубе писали газеты. Вместе с историей тринадцати смельчаков читатель узнавал и о примете, с которой они боролись.

В 1898 году одна газета опубликовала шутку о девушке, которую огорчал день рождения её богатого пожилого дядюшки. Тот появился на свет в пятницу, 13-го. Подруга приготовилась посочувствовать старику. Но выяснилось, что у дядюшки отменное здоровье и с каждым годом он чувствует себя всё лучше. У племянницы, похоже, были свои виды на наследство.

Как пятница попала на биржу, а затем в кино

В 1907 году Томас Уильям Лоусон опубликовал роман «Пятница, тринадцатое». Действие разворачивается на бирже, где дурная слава даты очень кстати тому, кто хочет посеять панику. Для такой интриги вовсе не обязательно, чтобы читатель верил в проклятия. Достаточно представить трейдера, который сам приметами не интересуется, но допускает, что другие испугаются и начнут продавать. Теперь у него самого появляется повод поторопиться.

Фронтиспис первого издания романа «Пятница, тринадцатое», 1907 год. Художник Сигизмунд де Ивановский. Источник изображения: Project Gutenberg.

В 1980 году в прокат вышел фильм ужасов «Пятница, 13-е». Название легко запоминалось даже тем, кто никакого кино про летний лагерь смотреть не собирался. Уже этой осенью, 15 октября 2026 года, на Peacock вышли все восемь эпизодов сериала Crystal Lake. Это предыстория знаменитого фильма. Линда Карделлини сыграла Памелу Вурхиз, мать Джейсона. И, к слову, премьера сериала о самой знаменитой пятнице в истории кино состоялась в четверг.

Почему мартовскую пятницу трудно вспомнить, а разбитую чашку легко

Попробуйте без подсказки вспомнить, что вы делали 13 марта. А теперь вспомните последнюю чашку, которую разбили. Вы, возможно, даже помните, какого она была цвета и как осколки разлетелись по кухне. А вот день недели, когда это произошло, вспомнить труднее. Если чашка упадёт сегодня, обе подробности запомнятся вместе. Вряд ли через неделю кто-нибудь станет ради сравнения вспоминать все кружки, разбитые во вторник.

У психологов для этого есть выражение «предвзятость подтверждения». Если мы ждём от даты подвоха, то охотнее замечаем то, что подкрепляет наше ожидание. Лёгкая досада в любой другой день быстро проходит, а в пятницу, 13-го, у неё появляется деталь, с которой удобно начать рассказ. Удачному событию в тот же день тоже найдётся место в памяти, но его едва ли приведут в пример, когда речь зайдёт о плохой примете.

Следующее совпадение в календаре случится ровно через девять месяцев, 13 августа 2027 года. И это будет единственная такая пятница за весь 2027-й. Её легко найти даже без календаря примет. Если месяц начинается в воскресенье, его тринадцатый день обязательно придётся на пятницу. В невисокосном 2026-м февраль длился ровно четыре недели, поэтому и февраль, и март начались в воскресенье. В ноябре календарь повторил ту же комбинацию в последний раз за год.

А если хочется проверить собственное отношение к примете, загляните сегодня вечером в фотографии за 13 февраля или переписку за 13 марта. Может оказаться, что одна из двух «несчастливых» пятниц была для вас замечательным днём. Просто до сегодняшнего утра у вас не было повода запоминать её число.

Что взять на заметку каждому знаку зодиака в пятницу, 13 ноября

🟣 ♈ Овен. Если утро начнётся с опоздания, дайте себе право на эти потерянные десять минут. Попытка наверстать их за рулём или на бегу только добавит нервов.

🟣 ♉ Телец. Достаньте любимую чашку к утреннему кофе. Хороший фарфор вполне годится и для пятницы, 13-го.

🟣 ♊ Близнецы. Прежде чем переслать друзьям очередную страшилку про число 13, посмотрите, откуда она взялась. История самой приметы может оказаться куда любопытнее.

🟣 ♋ Рак. Если кто-то из близких побаивается сегодняшней даты, позовите его на обед. Час в хорошей компании успокаивает лучше, чем спор о суевериях.

🟣 ♌ Лев. Пригласите к столу того, кого давно хотели увидеть. Даже если гость окажется тринадцатым.

🟣 ♍ Дева. Если предстоит поездка, заранее проверьте адрес и время отправления. Тогда по дороге можно будет спокойно смотреть в окно.

🟣 ♎ Весы. Если сомневаетесь, стоит ли идти сегодня на свидание, мысленно уберите из приглашения дату. Хочется увидеть этого человека? Вот вам и ответ.

🟣 ♏ Скорпион. Если вас задело чьё-то короткое «ладно», переспросите, что человек имел в виду. В переписке легко услышать интонацию, которой собеседник туда вовсе не вкладывал.

🟣 ♐ Стрелец. По дороге домой загляните в место, мимо которого обычно проходите со словами «как-нибудь в другой раз». У этой пятницы появится своя маленькая история.

🟣 ♑ Козерог. Если заявление готово или письмо давно написано, отправьте его сегодня. Оставьте понедельник для тех дел, до которых пока не дошли руки.

🟣 ♒ Водолей. Спросите за ужином, какие приметы помнят в вашей семье. За привычкой присесть на дорожку вполне может обнаружиться история, которую вы ещё не слышали.

🟣 ♓ Рыбы. Сфотографируйте сегодня что-нибудь приятное. Когда через месяц попадётся этот кадр, вы вспомните, чем вам понравилась та самая пятница, 13-е.