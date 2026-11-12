Водолеи, Раки, Тельцы и Козероги в гороскопе Василисы Володиной на пятницу 13 ноября

Раков попробуют отговорить от пятничного похода на выставку или концерт. Знакомый простоял час в очереди и ушёл, так ничего и не увидев. Судить о самой программе по такому отзыву трудно. Особенно жалко было бы отказаться, если вы давно хотели туда сходить.

В пятницу, 13 ноября, Водолеям предстоит выслушать критические замечания о своей работе. Если кто-то опять укажет на знакомую ошибку, подойдите и взгляните, что показывают собравшимся. У вашего собеседника в руках может быть черновик, который вы уже успели исправить.

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🟣 ♈ Овен

Вам может показаться, что знакомый опять спрашивает о том же самом. Выслушайте его до конца. Как всё устроено, он уже понял, а вот возьмут ли его самого в общее дело, вы так и не сказали. Заодно и вам пора решить, кого вы рады видеть рядом и какую работу готовы ему доверить.

После обеда можно поговорить о собственных планах с человеком, чьё мнение для вас много значит. На этот раз не придётся угадывать, как он к вам относится: он сам вспомнит, что у вас хорошо получилось, и спросит, чем вы хотите заняться дальше.

🟣 ♉ Телец

Если встречу после работы отложат, договоритесь, во сколько теперь увидитесь. Тогда свободный час не придётся коротать у входа. Поблизости найдётся место, мимо которого вы всегда проходите второпях, хотя давно хотели заглянуть внутрь. К ужину вам обоим будет о чём рассказать.

Дома стоит вернуться к идее, которая в первый раз никого особенно не увлекла. Вы тогда обсуждали сразу всю переделку, вместе с покупками и расходами. Начните с того, что легко попробовать: переставьте стол к окну хотя бы на выходные. Домашние сами заметят, стало ли удобнее.

🟣 ♊ Близнецы

В компании обрадуются новости, которую Близнецы собирались сообщить каждому лично. Прежде чем отмечать, припомните, все ли о ней знают. Одного человека вы могли пропустить в суматохе. Скажите ему сами, пока он не услышал об этом от других. Объяснений понадобится меньше, чем вам кажется, особенно если он ещё успевает присоединиться.

Днём порадует результат работы, которую вы впервые взялись делать без посторонней помощи. Даже если времени уйдёт больше обычного, вы разберётесь в том, за что до сих пор всякий раз приходилось платить. Запишите, что именно у вас сработало: в следующий раз не придётся перебирать все способы с самого начала.

🟣 ♋ Рак

Если на пятницу вам предложили билеты, имеет смысл выяснить, как теперь пускают гостей. Возможно, организаторы уже открыли предварительную запись. Выберите время с запасом, чтобы успеть после работы. В программе вы уже присмотрели кое-что интересное для себя.

В семье обсуждение выходных затянется, пока каждый пытается учесть вкусы остальных и молчит о своих. Назовите то, чего хотите лично вы, пусть даже до сих пор никто такого не предлагал. Кто-нибудь из домашних наверняка обрадуется: ему тоже наскучило каждые выходные ходить в одни и те же места.

🟣 ♌ Лев

Львам стоит заранее договориться, во сколько все закончат работу. Иначе остальные разойдутся по домам, как только управятся со своей частью, а убирать за всеми и сдавать работу придётся вам. Предложите свериться за полчаса до ухода: ещё будет кому присоединиться, если вы не успеваете.

Вечером получится обстоятельно обсудить с близким человеком перемену, о которой вы знаете пока меньше, чем хотели бы. Возможно, он уже всерьёз обдумывает переезд или новую работу. Не спешите перечислять, что вам обоим придётся менять. Сначала послушайте, почему ему самому этого так хочется.

🟣 ♍ Дева

Вчера от вашей расторопности и правда многое зависело. Сегодня для начала узнайте, по-прежнему ли ваш ответ нужен к полудню. Обидно весь день торопить остальных, а потом узнать, что спешить было некуда. Длинный перерыв пригодится для дела, которое вы до сих пор бросали на полпути: вас каждый раз отвлекали.

В личных отношениях Девам будет легче заговорить о недавней размолвке, если не придётся тут же прерываться и бежать по делам. Найдите время побыть вдвоём. Вас может удивить, что вы запомнили разные вещи: вас задели его слова, а он весь вечер переживал, что опоздал.

🟣 ♎ Весы

За общим столом может зайти разговор о давнем смешном случае. Вы заметите, что его участнику вовсе не хочется в который раз слушать эту историю. Спросите у соседа, как у него дела, и разговор сам свернёт на другую тему. Останавливать всех и объявлять, что вы кого-то защищаете, было бы куда неприятнее для вашего знакомого.

На работе удастся закончить трудную часть заказа. Обязательно взгляните, что получилось в целом: занимаясь отдельными деталями, вы успели забыть, каким скромным был первоначальный замысел. В пятницу вам захочется уйти вовремя и поужинать там, куда вы в будни никак не успевали. Сегодня это вполне удастся.

🟣 ♏ Скорпион

Вас могут смутить настойчивые расспросы знакомого о том, когда вы собираетесь начинать и всё ли уже готово. Брать на себя руководство он, похоже, вовсе не намерен. Спросите, не хотел ли он в чём-нибудь поучаствовать. Возможно, он с удовольствием взялся бы за часть работы, а вы давно ищете, кому её поручить.

С деньгами будет проще определиться после того, как прояснятся планы на выходные. Пока неясно, сколько человек собирается в поездку, трудно понять, стоит ли брать машину. Если друзья останутся дома, вы прекрасно доберётесь поездом и сэкономите на дороге.

🟣 ♐ Стрелец

Стрельцам пригодится мнение того, для кого они стараются. Прежде чем покупать билеты сразу в несколько мест, покажите своему спутнику, что вы наметили. Может выясниться, что он хочет подольше побыть в одном из них и готов пропустить два остальных. Вы потратите меньше, а удовольствия от прогулки будет больше.

Вечером захочется вернуться к любимому занятию. Попробуйте хотя бы раз дойти до конца, даже если по пути что-то не получится. Если вы разучиваете песню, спойте её целиком: последние строчки могут получиться гораздо лучше первых, хотя до них вы редко добирались.

🟣 ♑ Козерог

Козерогам напомнят о выборе, который сейчас уже не кажется им лучшим. Объясните, чего вы тогда не знали и почему в тех обстоятельствах предпочли именно так поступить. Собеседник скорее прислушается к вашему новому предложению, если ему не придётся сначала доказывать, что с тех пор кое-что изменилось.

Вечером можно повидаться с человеком, по которому вы успели соскучиться. Подумайте, куда вам нравилось ходить вместе, пока у обоих было больше свободного времени. Пусть вы узнаете за вечер не все его новости, зато наконец снова сыграете партию или потанцуете в своё удовольствие.

🟣 ♒ Водолей

Если в разговоре о вашей работе раз за разом упоминают недостаток, который вы уже исправили, попросите показать, что именно обсуждают. Старую версию можно смело отложить и показать исправления. Возможно, к тому, что вы сделали за последнюю неделю, не будет вопросов даже у самых строгих критиков.

Ближе к вечеру знакомство, казавшееся мимолётным, получит продолжение: у вас появится возможность остаться наедине с человеком, которого вы обычно видите среди друзей. Он окажется общительнее, чем в большой компании, где ему трудно вставить слово.

🟣 ♓ Рыбы

Близкий человек сгоряча пообещает Рыбам больше, чем может устроить за одни выходные. Пока он не взялся за приготовления, скажите, что в его предложении вас по-настоящему радует. Быть может, вы давно хотели с ним выбраться куда-нибудь вдвоём, а вот дальняя дорога и ночёвка вне дома для вас совершенно необязательны.

Днём Рыбам будет легко выбрать что-нибудь для себя, особенно одежду. Возьмите на примерку вещь, с которой собираетесь носить обновку. Бывает, что лучший цвет виден сразу, а вот пиджак, понравившийся на вешалке, поверх любимой рубашки сидит уже не так хорошо.

Если поутру насквозь промокнут перчатки, кто-нибудь непременно вспомнит, какое сегодня число. К вечеру вы их высушите или возьмёте из дома другие. Если же с досады отменить встречу, потом и впрямь будет о чём пожалеть.

А если вечером захочется рассказать, как вам сегодня не повезло, расскажите и о том, чем всё кончилось. Возможно, когда вы будете вспоминать эту пятницу через неделю, окажется, что о перчатках вы давно забыли, а встречу помните до мелочей.