Стрельцы, Скорпионы, Львы и Водолеи в гороскопе на пятницу 13 ноября

В пятницу, 13 ноября, Тельцы наконец познакомятся с человеком, о котором столько слышали дома, что при встрече чуть не поздороваются с ним как со старым приятелем. Ему тоже кое-что рассказывали о Тельцах. Любопытно будет выяснить, что запомнилось каждому.

Львам предстоит вспомнить детскую мечту. Кто-нибудь из младших захочет узнать, о чём вы просили, когда сами были детьми, и сбылось ли хоть одно желание. Может, за ответом и ходить далеко не надо: пёс спит у ваших ног, а ведь сколько лет вы уговаривали родителей завести собаку.

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🟣 ♈ Овен

Овны догадаются, что близкие готовят им сюрприз. Прежде вы безошибочно выбирали, кого из посвящённых расспросить, чтобы узнать всё заранее. На сей раз хватит выдержки уточнить только одно: к какому часу освободиться. Вы и сами соскучились по тому чувству, когда открываешь дверь и понятия не имеешь, что тебя ждёт.

Днём найдётся время для собственного дела. Вам понравится придумывать на ходу. Даже если возьмётесь печь по знакомому рецепту, наверняка захочется добавить что-то своё. Запомните, что изменили: вечером близкие могут попросить испечь так ещё раз.

🟣 ♉ Телец

У Тельцов может состояться знакомство, которое давно напрашивалось. Вы не раз слышали о школьном друге любимого человека или о коллеге, с которым тот начинал работать. Наконец выпадет случай узнать у второго участника знаменитой семейной истории, как всё было. У него найдётся подробность, о которой дома почему-то умалчивали.

Разговоритесь вы и без общего приятеля, особенно если окажется, что увлекаетесь одним и тем же. К вечеру захочется домой пораньше. Удастся выкроить пару часов на любимое занятие и провести за ним столько времени, сколько редко достаётся вам даже в выходной.

🟣 ♊ Близнецы

Близнецам предложат довести до конца работу, в которой им прежде доставались лишь мелкие поручения. Вы знаете, на что уже ушло много сил и чему никто не уделил и пяти минут. Именно этой частью и займитесь: не придётся никому доказывать, зачем переделывать то, что всех и так устраивало.

А дома Близнецы могут узнать, почему любимый человек годами хранит клочок бумаги с их почерком. Вы написали тогда всего пару слов: он задерживался, а вы обещали его дождаться. Для вас это был обыкновенный вечер. Для него, как теперь выяснится, первый, когда он шёл к вам уже как к себе домой.

🟣 ♋ Рак

Раки могут первыми признаться, что с пятничной затеей вышла промашка. Когда договаривались несколько недель назад, всем хотелось пойти, а теперь каждый ищет предлог остаться дома и боится огорчить остальных. Достаточно спросить напрямую. Скорее всего, никто даже не попросит назначить другую дату.

Только не отдавайте свободный вечер накопившимся хозяйственным делам. У вас появится редкая возможность посвятить несколько часов занятию, которое требует тишины. Если любите играть на музыкальном инструменте, можно наконец разучить новую мелодию целиком. Никто не попросит играть потише или отложить самое интересное на потом.

🟣 ♌ Лев

Львы могут разговориться с кем-то помладше о том, чего им хотелось в детстве. Что-то исполнилось так давно, что вам в голову не приходило этому радоваться. Работа, о которой вы читали в книжках, теперь ваша собственная. А мысль о том, что за большим кухонным столом каждый вечер будет собираться вся семья, когда-то тоже казалась чересчур смелой.

Друзья тем временем предложат занятие на выходные. Кто-то вспомнит, что вы хорошо играете, хотя давно не садились за шахматы или не брали в руки ракетку. Возвращаться после перерыва особенно весело, если соперник тоже успел подзабыть пару правил.

🟣 ♍ Дева

Девы могут от души развеселить человека, который обычно видит их за работой. Услышав, как вы изображаете любимого комедийного актёра, он и сам может подхватить разговор голосом его экранного напарника. Знакомы вы, возможно, уже несколько лет, а вот так вместе дурачиться ещё не доводилось.

Дома дело сдвинется, когда перестанете ждать выходного, в который все будут свободны одновременно. Кто-то из домашних успеет снять старые занавески, вы чуть позже повесите новые. В субботу даже не придётся доставать стремянку, хотя на эту возню с окнами вы уже отвели всё утро.

🟣 ♎ Весы

Весы заметят, как легко исполнить маленькое желание близкого. Кто-то в очередной раз обмолвится, что ему тоже хочется посидеть за рулём в привычной поездке или хоть раз выбрать места в театре по своему вкусу. Если вы за рулём, предложите ему самому повести машину на обратном пути. Может, вам и самому понравится ехать на пассажирском сиденье.

Дома захочется наконец исправить что-нибудь небольшое и досадное. Если уже давно приходится приподнимать дверцу, чтобы она закрылась, к вечеру найдётся кому подержать её, пока вы подтягиваете винты. Завтра вы по привычке потянетесь открыть шкаф двумя руками, а хватит одной.

🟣 ♏ Скорпион

На работе Скорпионам позволят самим решить, что показать из уже сделанного. Вы удивите даже тех, кто хорошо вас знает: выберете скромный результат, за который готовы поручиться, хотя другой на первый взгляд куда внушительнее. Вас с интересом расспросят о выборе.

На празднике, куда вас могут позвать к вечеру, гостей окажется меньше, чем в прошлый раз. Зато хозяева впервые всё устроили сами, и для них это целое событие. Вам тоже понравится сидеть за маленьким столом: наконец расслышите человека, который в большой компании обычно и слова не скажет.

🟣 ♐ Стрелец

Стрельцы могли решить, что в этом году придётся пропустить любимую семейную затею. Хлопот с ней немало, а свободного дня до сих пор не находилось. Выяснится, что близкие тоже о ней помнят. Кто-то уже разыскал нужные вещи, а кто-то готов забрать детей пораньше.

Соглашаясь на помощь, оставьте себе то, ради чего вы когда-то всё и придумали. Обидно будет целый вечер развозить людей, а потом просить, чтобы вам хотя бы показали фотографии. Обсудите заодно покупки: возможно, кто-то уже приобрёл то, что вы рассчитывали оплатить из своего кармана.

🟣 ♑ Козерог

Козерогам доверится человек, который редко советуется даже с друзьями. Вероятно, он и сам догадывается, что вы скажете о его решении. Гораздо больше ему хочется узнать, не станете ли вы хуже к нему относиться, если он в конце концов поступит иначе. Выслушайте его до конца. Возможно, вы ещё перемените мнение.

В собственных делах порадует привычная работа. К концу недели вы будете успевать за день больше, хотя времени и сил уходит столько же, сколько раньше. Можете смело взяться за заказ побольше, если он вам интересен: теперь вы лучше представляете, к какому сроку справитесь.

🟣 ♒ Водолей

Водолеям предстоит провести время с человеком, с которым они редко в чём соглашаются. Может статься, вы оба будете болеть за общего знакомого, пока он проходит собеседование, или сидеть в зрительном зале, когда на сцене кто-то из детей. Вы хорошо запомните, как переглянулись, услышав долгожданную новость или первые аплодисменты.

Что до собственных планов, постарайтесь вовремя уйти с работы. Особенно если договорились сходить вечером в кино. Письмо, на которое до понедельника всё равно никто не ответит, таких хлопот не стоит, а вам будет досадно пропустить начало фильма, который вы сами выбрали.

🟣 ♓ Рыбы

Рыбы решатся спросить родного человека о той поре, когда совсем его не знали. Вас давно занимает, почему он выбрал именно эту работу или что любил в доме, где вырос. Такой разговор лучше оставить для вечера, когда оба никуда не торопитесь. Ответ вряд ли уложится в пару слов, а кое о чём захочется сразу расспросить подробнее.

Днём вы управитесь с разъездами раньше обычного. Обнаружится, что теперь не надо решать, как втиснуть в короткий перерыв и обед, и покупку, которую вы откладываете несколько дней. Удастся поесть без спешки, а приглянувшуюся вещь как следует примерить.

Когда близкий человек делится доброй вестью, так и тянет тут же рассказать остальным. В пятницу лучше чуть повременить. Ваш друг, например, мог всю неделю представлять, какие лица будут у родителей, когда он им всё расскажет.

Оставьте им эту встречу. Вы уже поздравили друга, а теперь ему хочется услышать, что скажут мама и отец. А вам, если и правда невтерпёж, можно первым попросить у друга подробностей. Что-нибудь интересное он наверняка забыл рассказать с первого раза.