Раки, Весы, Стрельцы и Овны в гороскопе Анжелы Перл на пятницу 13 ноября

В пятницу, 13 ноября, Стрельцам стоит ещё раз взглянуть на первый эскиз, даже если они уже выбрали другой вариант. В нём сохранилась деталь, из-за которой когда-то и понравилась вся затея. Рыбам захочется достать самодельные карточки с загадками. Едва друзья разберутся в правилах игры, у них найдутся вопросы и для того, кто её придумал.

Во второй половине дня найдётся повод помириться и у тех, кто в последнее время виделся слишком редко. Пока один обижался, что его не навещают, другой не мог выкроить на визит целый вечер. Если зайти по пути домой хотя бы на полчаса, оба будут рады.

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🟣 ♈ Овен

Овнам наскучит проводить обеденный перерыв в четырёх стенах. Вы предложите выйти прогуляться и с удивлением обнаружите, что желающих набралась целая компания. По дороге вы разговоритесь с человеком, который обычно держится в стороне. С ним у вас окажется куда больше общего, чем с теми, кого вы знаете много лет.

В споре с близким пригодится ваша память. Если вы снова не можете выбрать, где провести отпуск, вспомните, что ему так нравилось в прежних поездках. Возможно, условия, на которых он сейчас настаивает, нужны ему для одного: чтобы хоть несколько дней никуда не спешить.

Подсказка дня: Предложите попутчику самому выбрать, куда поехать, а остановку на ночлег подберите вместе.

🟣 ♉ Телец

Тельцам предложат подработку без твёрдого расписания. Обычно вы отказывались, как только слышали, что никто толком не знает, сколько времени займёт работа. На этот раз можно договориться об одной части, для которой у вас точно найдутся свободные часы. Тогда и вы, и заказчик сможете решить, стоит ли продолжать.

К вечеру захочется купить кое-что лично для себя. Вспомните, чем не нравилась прежняя вещь, и при примерке проверьте именно это. Красивое пальто, в котором неудобно сгибать руки, вряд ли станет удобнее от скидки.

Подсказка дня: Сразу договоритесь, когда вам заплатят за первую часть работы.

🟣 ♊ Близнецы

Близнецы наверняка замечали дома: стоит показать, какой вещь должна получиться в собранном виде, и родным уже не нужны длинные объяснения. Тот же приём пригодится на работе. Отложите инструкцию и достаньте образец. Коллега, который никак не мог понять задание, сам заметит, в чём ошибался.

В личной жизни вам надоест изобретать отговорки. Если знакомство приходится поддерживать из вежливости, необязательно каждую пятницу сочинять причину, по которой вы не можете увидеться. На этот раз не предлагайте перенести встречу, если сами уже знаете, что передумаете.

Подсказка дня: Сохраните удачный образец: в следующий раз его можно будет показать с самого начала.

🟣 ♋ Рак

Ракам предстоит объясниться с человеком, который скучает и при этом так сердится на редкие встречи, что всякая попытка договориться кончается ссорой. Предложите зайти на полчаса по пути домой. Может выясниться, что ему гораздо важнее видеться почаще, чем непременно проводить вместе весь выходной.

Коллеги пока ещё собирают нужные сведения, так что с ответом вас торопить не станут. Появится время обдумать вопрос, который обычно приходится решать на ходу. Возможно, вы предложите способ сделать ту же работу с меньшими расходами.

Подсказка дня: Уходите из гостей, когда обещали. Тогда в следующий раз вам будет проще заглянуть даже в будний день.

🟣 ♌ Лев

Львов попросят оценить работу людей, у которых они сами многому научились. Не смущайтесь, если знаете о предмете меньше, чем они. Им как раз интересно мнение зрителя. Если запомнили начало выступления, скажите, в какой момент вам захотелось дослушать до конца.

Дома всё пойдёт легче, чем обычно. Семейная обязанность, которая вам порядком наскучила, придётся по душе кому-то из домашних. Если захочется вмешаться, вспомните, как давно вы ждали такой помощи. Распорядитесь освободившимся временем по своему вкусу.

Подсказка дня: Вместо общей похвалы назовите подробность, которую запомнили лучше всего.

🟣 ♍ Дева

Девам может показаться, что последние недели они напрасно тратили силы. Особенно обманчиво это впечатление, если вы занимаетесь понемногу, зато каждый день. Сравните то, что получается теперь, с одной из первых попыток. Пожалуй, вы зря отводите столько времени на упражнения, которые уже освоили, и совсем мало на то, что вас по-настоящему увлекает.

В свободные часы стоит откликнуться на приглашение человека, с которым вы никак не связаны по работе. Возможно, вы оба недавно прочитали одну книгу и совершенно разошлись во мнениях о главном герое. Спор о нём может занять весь обед. А когда речь зайдёт о том, что читать дальше, вам обоим будет что посоветовать.

Подсказка дня: Попробуйте выполнить задание посложнее, прежде чем решить, чему посвятить ближайшие недели.

🟣 ♎ Весы

Весы вернутся к семейному разговору, который в прошлый раз закончился ничем. Сегодня вы увидите, что резон был и в словах близкого. Вы хотите позвать большую компанию, а он хорошо помнит, сколько работы остаётся после таких праздников. Если вместе обдумать и следующий день, причин спорить заметно поубавится.

Часть приготовлений вы возьмёте на себя с особым удовольствием. Скажем, пирог, который вы привыкли заказывать, родные умеют печь сами. Попробуйте вместе: даже если пока не решитесь готовить на всех, уже будете знать, какую начинку в семье любят больше всего.

Подсказка дня: Решая, кто вам поможет, не забудьте про утро после приёма гостей.

🟣 ♏ Скорпион

Скорпионы могут задержаться там, куда собирались зайти на минуту. Возможно, вы увидите в библиотеке людей, которые регулярно собираются за шахматной доской, или попадёте на занятие, куда можно прийти без записи. Стоит хоть немного посмотреть, чем там занимаются. Кто-нибудь из постоянных участников охотно составит вам компанию в первый раз.

Рабочий вопрос, напротив, получится решить за один разговор. У вас спросят, чего не хватает, чтобы закончить дело к сроку. Назовите одну вещь, без которой вы никак не обойдётесь. Тогда её успеют найти, а мелочи подождут и до понедельника.

Подсказка дня: Если в новом месте вам понравилось, узнайте, когда туда обычно приходят те же люди.

🟣 ♐ Стрелец

Стрельцы с интересом обнаружат, как сильно изменился их замысел. Скажем, на первом рисунке комнаты было место для двоих у окна. Потом понадобились шкафы и полки, и для второго кресла уже не осталось места. Вспомните, как вам хотелось сидеть здесь по вечерам вдвоём. Вполне возможно, без новой полки вы легко обойдётесь.

Близкий пожалуется, что всё никак не управится с делом, которое вам даётся легко. Зато он сумеет наладить то, с чем вы сами мучились несколько дней. Можно просто обменяться делами и провести остаток пятницы как хочется.

Подсказка дня: Сравните первый эскиз с последним, пока ещё можно передумать.

🟣 ♑ Козерог

Козероги по привычке соберутся обратиться за помощью к самому опытному из своих знакомых. Между тем нужную программу, к примеру, лучше всех знает младший в семье. Попросите показать, как он ею пользуется. Он недавно разобрался сам и ещё помнит, на что у него ушло лишних полчаса, а вам охотно подскажет короткий путь.

В магазине вас будут уговаривать взять вещь подороже. Даже если советы этого человека уже не раз вам пригодились, сегодня он может увлечься и забыть, сколько вы собирались потратить. Вспомните, для чего отложили остальные деньги, прежде чем уступить его уговорам.

Подсказка дня: Поблагодарите того, кто вас выручил, и дайте ему самому закончить объяснение, даже если вы уже поняли принцип.

🟣 ♒ Водолей

Водолеи по привычке отвели на домашние дела весь пятничный вечер, а по дому уже почти ничего делать не надо: вы и так понемногу справлялись с ними всю неделю. Теперь можно разложить на большом столе всё, что нужно для любимого занятия. Сегодня не придётся ничего убирать через полчаса, когда вы только-только увлеклись.

Возможна приятная неожиданность от человека, с которым вы давно знакомы. Он заметил, чем вы интересуетесь, и припас для вас пару билетов. Не смущайтесь, если у вас нет ответного подарка. Лучше позовите его с собой. После концерта вам будет что обсудить.

Подсказка дня: Не откладывайте любимое занятие на субботу из одной только привычки.

🟣 ♓ Рыбы

Рыбы решатся показать друзьям свою выдумку. Возможно, вы когда-то записали на карточках вопросы для игры, а потом убрали колоду в ящик, решив, что это детская забава. На этот раз друг с удовольствием вытянет первую карточку. А если встретится вопрос, на который найдётся сразу два верных ответа, тут уж и остальные не промолчат.

Денежный вопрос в семье решится легче, чем вам казалось. Кому-то уже удалось отложить свою долю на общую покупку, а вы ещё исходите из того, что придётся заплатить за двоих. Сверьте сумму до заказа. Возможно, хватит и на доставку, чтобы никому не пришлось в одиночку везти домой тяжёлые коробки.

Подсказка дня: Оставьте в колоде несколько пустых карточек для вопросов, которые придумают друзья.

В пятницу впереди два выходных, и мало кто хочет заглядывать дальше вечера воскресенья. Тем приятнее обнаружить, что и в будни вас ждёт кое-что любимое, по чему вы ещё успеете соскучиться.

Взять хотя бы книгу, которую вы читаете по дороге на работу. Сегодня можно выйти на своей остановке с таким сожалением, что в воскресенье первым делом положите её в сумку. И в кои-то веки захочется, чтобы дорога в понедельник заняла чуть больше времени.