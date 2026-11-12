12 ноября 2026, 11:41

Раки, Скорпионы, Девы и Козероги в гороскопе Джорджии Лукас на пятницу 13 ноября

Раки, Скорпионы, Девы и Козероги в гороскопе Джорджии Лукас на пятницу 13 ноября

В пятницу, 13 ноября, Меркурий и Венера завершают ретроградное движение. По прогнозу астролога Джорджии Николс, Овнам станет проще обсуждать с близкими деньги, у Дев будет меньше путаницы в переписке и поездках, а Весы наконец смогут позволить себе кое-что приятное.

Луна в Козероге. Сегодня можно делать покупки и принимать важные решения в течение всего дня.

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Оценка дня по пятибалльной шкале. Пять звёзд означают насыщенный день, четыре обещают благоприятный, три соответствуют обычному дню, две указывают на возможные трудности, одна предупреждает о сложном дне.

🟣 ♈ Овен

21 марта – 19 апреля · ★★★★

Венера сейчас в знаке, противоположном вашему, и перемены вы скорее всего заметите в отношениях. Если вы с партнёром давно обсуждаете один и тот же вопрос, сегодня будет проще понять, чего хочет каждый из вас. Особенно кстати такая ясность придётся тем, кто договаривается с родными о наследстве или решает, как распорядиться общим имуществом.

🟣 ♉ Телец

20 апреля – 20 мая · ★★★★

С 24 октября, пока Меркурий был ретроградным в противоположном вам знаке, о себе могли напомнить бывшие партнёры и давние знакомые. После некоторых разговоров с ними вопросов, пожалуй, только прибавилось. Теперь вам будет легче разобраться, чего от вас ждут и хотите ли вы сами продолжать общение.

🟣 ♊ Близнецы

21 мая – 20 июня · ★★★

Последние три недели ваш управитель Меркурий был ретроградным. Особенно обидно было на работе, где даже знакомое дело могло затянуться из-за опечатки, задержки или вещи, которая только что лежала под рукой. Теперь таких накладок станет меньше. К обычному рабочему ритму вы вернётесь с удовольствием, каким бы необычным он у вас ни был.

🟣 ♋ Рак

21 июня – 22 июля · ★★★

Дома станет проще договориться о повседневных делах. А когда не приходится по нескольку раз уточнять, кто и что берёт на себя, куда охотнее строишь планы на вечер. Если давно собирались позвать друзей в гости или сами хотели куда-нибудь выбраться, предложите день и место. На этот раз договориться о встрече будет легче.

🟣 ♌ Лев

23 июля – 22 августа · ★★★

В последние недели дом требовал немало внимания. У одних время уходило на ремонт, у других его занимали семейные дела, которые трудно отложить. Теперь и Меркурий, и Венера возвращаются к прямому движению. Если какой-то вопрос до сих пор приходилось обсуждать по кругу, у вас появится шанс наконец с ним разобраться и освободить время для собственных планов.

🟣 ♍ Дева

23 августа – 22 сентября · ★★★★

Задержки в дороге, досадные ошибки в письмах, собеседники, которые поняли вас совсем иначе, чем вы рассчитывали… За три недели ретроградного Меркурия у Дев мог накопиться целый список таких историй. С пятницы станет спокойнее. Можно вернуться и к прерванным переговорам. Теперь у обеих сторон больше шансов с первого раза понять друг друга правильно.

🟣 ♎ Весы

23 сентября – 22 октября · ★★★

Венера, которая управляет вашим знаком, была ретроградной с начала октября. Пока вы разбирались с самым срочным, какие-то дела так и остались незаконченными. Теперь станет легче вспомнить, что вы собирались доделать и что из этого ещё имеет смысл. А первым делом порадуйте себя чем-нибудь, что всё это время откладывали до более спокойных дней.

🟣 ♏ Скорпион

23 октября – 21 ноября · ★★★

Меркурий провёл последние три недели в ретроградном движении именно в вашем знаке, а замедляться начал ещё раньше. Если вы давно знаете, чего хотите, но всякий раз находился повод повременить, теперь можно вернуться к своим планам. Вам станет легче решить, за что взяться сначала, и меньше захочется пересматривать уже принятое решение.

🟣 ♐ Стрелец

22 ноября – 21 декабря · ★★★

Если в компании друзей в последнее время возникала неловкость и вы сами толком не могли объяснить почему, общаться снова станет легче. Это касается и людей, с которыми вас связывает общее дело. Вы сможете свободнее высказать своё мнение и предложить то, что до сих пор держали при себе.

🟣 ♑ Козерог

22 декабря – 19 января · ★★★

Приятно было узнать, как сложилась жизнь старых друзей и людей, с которыми вы когда-то работали вместе. Теперь ваше внимание снова займут собственные планы. Если для следующего шага нужна поддержка руководителя или человека, от которого зависит решение, стоит обратиться к нему напрямую. Сейчас он охотнее пойдёт вам навстречу.

🟣 ♒ Водолей

20 января – 18 февраля · ★★★

Обе планеты были ретроградными в верхней части вашей карты, которая связана с карьерой и репутацией. Отсюда знакомое в последние недели ощущение, когда вроде бы всё делаешь как надо, а через пару дней снова оказываешься там, откуда начал. Теперь в работе станет меньше возвратов и переделок. Вам будет проще оценить, чего вы уже добились и что делать дальше.

🟣 ♓ Рыбы

19 февраля – 20 марта · ★★★

Последние шесть недель могли непросто даться тем, кто ждал денег или пытался уладить финансовый вопрос. В поездках планы порой менялись в последний момент. Срываться договорённости могли и у тех, чья работа связана с издательским делом, СМИ, медициной или правом. С пятницы задержек и недоразумений в этих делах станет меньше.

Если вы родились 13 ноября

Именинникам 13 ноября Джорджия Николс приписывает проницательность и умение влиять на людей. Вы быстро схватываете суть дела, доверяете своей интуиции и умеете подсказать другому человеку то, что действительно может ему помочь.

В предстоящем личном году вам доведётся и учиться, и делиться собственными знаниями. Найдите время для вопросов, которые вас давно занимают. Возможно, захочется вернуться к религиозной традиции, которая когда-то много для вас значила, или почитать философа, чьи взгляды вам близки. Это поможет лучше понять, во что вы верите сегодня и чему хотите посвятить своё время.

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