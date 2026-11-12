Меркурий и Венера разворачиваются: что прояснится у каждого знака зодиака после 14 ноября

Один разговор всё откладывали, о другом так и не поняли, чем он закончился. В середине ноября завершается ретроградность сразу двух планет, и в астрологии это повод вернуться к таким историям с конкретным предложением. Для одних знаков это будет вопрос о деньгах, для других - о том, кто всё-таки заберёт родителей в воскресенье.

Когда Меркурий и Венера вернутся к прямому движению

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Меркурий развернётся 13 ноября около 17:54 в Скорпионе, а Венера - 14 ноября около 02:27 в Весах. Между двумя разворотами пройдёт чуть больше восьми с половиной часов. В календарях, которые используют восточное время США, оба события приходятся на 13 ноября.

В астрологии Меркурий связывают с разговорами, перепиской и договорённостями, а Венеру - с отношениями, деньгами и тем, что мы ценим. Вместе они подсказывают простой сюжет на вторую половину ноября. Сначала выяснить, чего вы хотите, а потом сказать об этом так, чтобы собеседнику было понятно, на что именно он отвечает.

Астрологи называют постретроградной тенью период, когда планета вновь проходит тот же участок зодиака, уже в прямом движении. По календарю Cafe Astrology, у Меркурия этот период продлится до 30 ноября, у Венеры - до 15 декабря. В астрологической трактовке это время, когда можно проверить, как работают пересмотренные договорённости. Иногда для проверки хватает одного семейного воскресенья. .com

Что может проясниться у каждого знака зодиака

Овен - чего вы ждёте от другого человека

Разговор застопорился на фразе «ты прекрасно знаешь, что меня задело». Вполне возможно, у собеседника на этот счёт три версии, и все три мимо. Попробуйте назвать одну вещь, которую хотите изменить. Например, попросите предупреждать заранее, если общие планы меняются.

Телец - сколько на самом деле стоит удобство

Расход, который когда-то облегчал вам жизнь, мог пережить свою полезность. Возможно, вы всё ещё платите за сервис, которым перестали пользоваться, или держитесь за тариф, выбранный при другом образе жизни. Откройте выписку за месяц и проверьте один такой платёж. Ответ в евро бывает убедительнее долгих раздумий.

Близнецы - с кем вам действительно хочется увидеться

В трёх чатах вы уже написали «надо бы увидеться», и ни в одном пока нет даты. Выберите человека, с которым вам действительно хочется поговорить, и предложите два конкретных дня. Вполне возможно, что встречу откладывала одна фраза, которую обе стороны считали приглашением.

Рак - как поделить семейные дела

Если визиты к родителям, покупки и звонки снова собрались в вашем календаре, посмотрите, что можно передать близким целиком. Просьба «забери маму в воскресенье в четыре» даёт больше шансов на помощь, чем общее «могли бы и сами догадаться». И наконец освобождает воскресенье хотя бы после четырёх.

Лев - какой вклад пора назвать вслух

Вы придумали идею, собрали людей и довели дело до конца, а со стороны всё выглядело так, будто оно как-то само получилось. Если предстоит обсуждение нового проекта, перечислите, за что отвечали в прошлый раз, и договоритесь о своей роли заранее. У собеседников тогда будет что обсуждать помимо вашего энтузиазма.

Дева - какую задачу уже можно отпустить

Вы перечитали письмо пять раз и теперь выбираете между «добрый день» и «здравствуйте». Проверьте, есть ли там сам вопрос, срок и всё, что понадобится получателю. Если да, отправляйте. Дальше делу поможет ответ собеседника.

Весы - чего стоит ваше «мне всё равно»

Эта фраза удобна, пока речь идёт о сорте печенья. С общими планами на праздники, семейным бюджетом или выходными она легко превращается в согласие на то, что вам давно неудобно. Назовите свой вариант первым хотя бы в одном таком разговоре. Остальные наконец смогут его учесть.

Скорпион - какой факт всё ещё стоит проверить

Вы могли составить целую теорию из одного непрочитанного сообщения. А человек, возможно, просто решил ответить после работы и забыл. Если вопрос для вас важен, спросите прямо. Даже неудобный ответ даёт больше опоры, чем очередной вечер в компании собственных догадок.

Стрелец - какой план заслуживает места в календаре

Курс, поездка или встреча, о которой вы говорите с сентября, вполне может состояться. Для начала выясните одну вещь, от которой зависит решение. Например, есть ли места на нужные даты или получится ли взять выходной. Если всё сходится, сделайте первый шаг, пока в календаре есть свободное место.

Козерог - на каких условиях вы готовы согласиться

Прежде чем сказать «да» ещё одной задаче, спросите, что можно сдвинуть из уже запланированного. Заодно уточните срок и объём работы. Иногда выясняется, что от вас ждут короткого совета, а вы уже мысленно отдали этому всю субботу.

Водолей - кто готов подхватить вашу идею

В общем чате идею одобрили восемь человек. Теперь предложите небольшое дело, за которое кто-то сможет взяться на этой неделе. Пусть один уточнит цену, другой - свободную дату. По первым ответам станет ясно, какую версию затеи компания действительно готова воплотить.

Рыбы - чего вам хочется от общения

Вы можете скучать по человеку и при этом уставать от переписки, которая оживает раз в месяц после полуночи. Если вам нужна встреча, предложите день и место. По ответу будет проще понять, хочет ли человек увидеться и готов ли выделить на это время.

Если после 14 ноября захочется разобраться сразу со всем, начните с разговора, после которого можно договориться о чём-то конкретном. Иногда весь прогресс за неделю умещается в одном сообщении. «В субботу в два. Я забронировала столик».