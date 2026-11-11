Весы, Близнецы, Раки и Овны в гороскопе Анжелы Перл на четверг 12 ноября

Скорпионы могут застать конец разговора о себе. Человек, от которого редко услышишь доброе слово, объяснит, за что их так ценит, и лишь потом заметит, что они тоже здесь. Близнецов в четверг, 12 ноября, разыщет недавний знакомый. Им казалось, что беседа закончилась, а ему не терпится узнать продолжение.

С давним соперником тоже найдётся о чём поговорить: возможно, вы оба бьётесь над одним и тем же вопросом. А дома не откладывайте обещанное на выходные. Кое-кто из родных специально оставил на сегодня дело, которое без вас никак не получается.

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🟣 ♈ Овен

Овны узнают, что стало с советом, который они когда-то дали приятелю. Скажем, вы показали ему, как разложить мелкие инструменты, чтобы сразу находить нужный. Он устроил по такому же принципу ящик для рыболовных снастей, только сделал перегородки съёмными. Присмотритесь: возможно, для ваших инструментов так тоже удобнее.

С общей работой тоже получится управиться быстрее. Пока коллеги решают спорный вопрос, возьмитесь за ту часть, о которой все уже договорились. К вечеру останется только свести результаты: задерживаться после работы не понадобится.

Подсказка дня: Попросите приятеля показать, что он придумал для себя. В его поправке может оказаться больше пользы, чем в первоначальном варианте.

🟣 ♉ Телец

Человек, с которым Тельцам случалось соперничать, в четверг окажется на их стороне. Вы можете узнать, что оба добиваетесь решения одного вопроса врозь и без особого успеха. Предложите обратиться вместе. У вас сохранились прежние ответы, а у него есть кому их показать. На сей раз у разговора будет толк.

Родные будут особенно рады увидеть вас пораньше. Сегодня найдётся время и на обещанную им помощь. Съездите вместе за покупкой или заберите ребёнка с занятий вместо того, кто обычно это делает. Семейные планы на выходные тогда удастся обсудить за ужином, без спешки.

Подсказка дня: Прежде чем обсуждать дело с остальными, поговорите с недавним соперником наедине.

🟣 ♊ Близнецы

Близнецы поймут, почему новый знакомый так неохотно попрощался с ними в прошлый раз. Скажем, в компании вы заговорили о музыке, а потом ушли, даже не успев назвать исполнителя. Теперь вас разыщут, чтобы спросить, где его можно послушать. Если вам тоже интересно продолжить знакомство, не посылайте одну только ссылку. Вполне возможно, вы решитесь сходить куда-нибудь вдвоём.

При общих покупках не стесняйтесь возразить, если вам нужна всего одна вещь из нескольких, а деньги собирают со всех поровну. Пока ничего не заказано, посчитать вашу долю будет легко.

Подсказка дня: Не спешите звать с собой большую компанию, если вы оба рассчитывали побыть вдвоём.

🟣 ♋ Рак

К Ракам заглянет человек, от которого они ждали разве что короткой весточки. Не отказывайтесь от встречи только потому, что дома не всё готово для гостей. Идут именно к вам. К тому же вы сами давно собирались расспросить этого человека о деле, за которое вам только предстоит взяться.

На работе появится повод рассказать, как вы справились с недавним затруднением. Назовите то, что сделали сами, и вспомните, кто подхватил остальное. Коллеге будет приятно услышать своё имя при всех, а вас в следующий раз позовут, уже зная, что именно стоит вам доверить.

Подсказка дня: Если времени мало, предупредите гостя до его прихода. Для важного разговора хватит и получаса.

🟣 ♌ Лев

Львам представится случай проявить себя в непривычной роли. Если вас обычно зовут, когда всё уже придумано и надо довести начатое до конца, сегодня вы сможете участвовать с самого начала. Предложите свой замысел, пока остальные ещё только выбирают, за что взяться. Чтобы вас поддержали, достаточно будет объяснить, чем он хорош для всех и что вы готовы сделать сами.

Вне работы не понадобится никого убеждать в своих способностях. Старый друг напомнит о занятии, за которое вы оба брались исключительно ради смеха. И сегодня оно окажется ничуть не хуже, даже если сноровка у обоих уже не та. Небольшой проигрыш только прибавит охоты назначить реванш.

Подсказка дня: Скажите, какое дело вас интересует, до того, как его успеют поручить кому-нибудь ещё.

🟣 ♍ Дева

Самые удачные часы у Дев придутся не на утро. После обеда прибавится сил. Достаньте то, над чем безуспешно просидели всё утро, и попробуйте начать не с самого трудного, а с того, что вам уже понятно. Сейчас вы гораздо лучше видите, как одна часть связана с другой.

Кто-то из родных вернётся домой с хорошими новостями: дело, о котором все знали понемногу, наконец закончилось. Расспросите, какой момент оказался самым трудным: тут вам и расскажут ту часть истории, о которой до сих пор никто не упоминал.

Подсказка дня: Отложите трудную часть работы на час-другой, если у вас есть чем заняться с утра.

🟣 ♎ Весы

Весы смогут обустроить дом так, как прежде не получалось из-за цены или тесноты. Проверьте, например, не поместится ли возле окна стол, за которым вам давно хотелось завтракать. Подойдёт и небольшой столик из другой комнаты, который пока служит подставкой для цветов. Тогда на покупку новой мебели тратиться не придётся.

Если давно соскучились по музыке или танцам, позовите с собой любимого человека. Вас может удивить, как охотно он согласится. Окажется, что привычку возвращаться после работы сразу домой он до сих пор считал именно вашим желанием и не видел причины что-либо менять.

Подсказка дня: Оставьте себе место, чтобы и после перестановки можно было свободно подойти к окну.

🟣 ♏ Скорпион

Скорпионы случайно услышат, как человек, обычно скупой на любезности, объясняет, почему так хорошо к ним относится. В вашем присутствии хватает смелости высказаться даже тем, кого вечно перебивают. Вы даёте им время договорить и помните, на чём они остановились. Теперь выяснится, как это ценят.

Услышанное пригодится, когда придёт время выбирать, кто возглавит общее дело. Если назовут вас, не отказывайтесь только потому, что среди участников есть люди погромче и порешительнее. А дома вас ждёт сюрприз: то, что обычно откладывают до вашего прихода, на этот раз уже готово.

Подсказка дня: Узнайте, сколько времени от вас потребуется. В том, что люди вам доверяют, сомневаться уже незачем.

🟣 ♐ Стрелец

Стрельцы разберутся, к чему им по-прежнему интересно возвращаться, а что они продолжают по привычке. Возможно, вы собирали команду к одному выступлению или вдвоём с приятелем готовились к определённому событию. Оно уже позади. Поинтересуйтесь, чего теперь хочется каждому, прежде чем назначать следующую встречу на тот же час.

Человек, который привык смеяться над вашими шутками, на этот раз заговорит о серьёзном. Если вы не знаете, что посоветовать, не спешите его развлекать. Он обдумывает важное решение, и вопросы, которых ему пока никто не задавал, будут очень кстати.

Подсказка дня: Поздравьте и себя, и товарищей с тем, что первый этап вашей работы окончен.

🟣 ♑ Козерог

Козероги смогут позволить себе вещь, которую всякий раз откладывали как слишком дорогую для одного случая. Выяснится, что пользоваться ею можно гораздо чаще. Например, в обуви, выбранной к семейному торжеству, вам будет удобно и на работе. Теперь проще решить, стоит ли потратить на неё столько, сколько просят.

Близкий человек впервые захочет заняться тем, чем обычно увлекаетесь вы одни. Сдержите удивление, если вкусы у него до недавних пор были совершенно иные. Вам обоим будет приятнее, если он сам расскажет, с чего вдруг передумал.

Подсказка дня: При покупке нарядной вещи проверьте, с чем из повседневного вы сможете её носить.

🟣 ♒ Водолей

Водолеи соскучатся по занятию, за которым когда-то можно было провести с друзьями целый день. Сейчас всю компанию не собрать. Но если раньше вам нравилось петь всем хором, почему бы не попробовать дуэтом? Заодно послушаете, чему успел выучиться ваш приятель.

А вот в семейном деле лучше исходить из того, кому что интересно сегодня. К примеру, вы собирались отвести младших родственников в парк, где когда-то любили бывать сами, а им хочется совсем в другое место. Расспросите, куда именно. По дороге не забудьте пригласить того, кто обычно пропускает семейные вылазки. На этот раз его могут отпустить пораньше.

Подсказка дня: Можно начать с того, что вы с приятелем ещё помните наизусть.

🟣 ♓ Рыбы

Рыбам захочется испытать свои силы в том, что прежде они пробовали только для себя. Необязательно сразу записываться на состязание. Пригласите знакомого сыграть с вами партию во что-нибудь, чем вы оба увлечены. Когда соперник всерьёз возьмётся за игру, будет вдвойне приятно выиграть.

С практическими делами удастся разобраться до обеда. Хорошо пойдёт всё, что требует внимания к мелочам. Если кому-нибудь из семьи понадобятся важные бумаги, вы быстро разыщете нужные, заодно наведёте порядок и в своих.

Подсказка дня: Сравните свою сегодняшнюю попытку с предыдущей, прежде чем интересоваться, как далеко ушли остальные.

В конце дня за одним столом могут оказаться люди, которые собрались здесь по совершенно разным причинам. Для хозяина это повод приготовить что-нибудь необычное. Одному гостю интереснее всего на кухне: он уже выбирает, чем сам угостит домашних на выходных. А другой пришёл потому, что давно ни с кем вдоволь не разговаривал.

На прощание всем захочется увидеться снова. Вот тут и пригодится то, что вы заметили за вечер: гостя, который попросил рецепт, в следующий раз можно позвать пораньше и приготовить что-нибудь вместе.