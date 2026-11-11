Тельцы, Весы, Водолеи и Девы в гороскопе на четверг 12 ноября

В четверг, 12 ноября, Ракам могут позвонить с вопросом о блюде, рецепт которого они дали знакомым чуть ли не мимоходом. Выяснится, что в другом доме его теперь готовят на каждый праздник. Водолей, которому давно хотелось самому провести прогулку по знакомым местам, наконец расскажет об этом друзьям. Первый желающий присоединиться найдётся тут же.

Кое-что об отношениях вы узнаете и по приглашениям. Одно дело, когда человеку просто достался лишний билет, и совсем другое, когда он заранее взял два, причём второй выбрал именно для вас. Ответить на такое внимание можно и без расходов. Освободите вечер, чтобы потом не пришлось уходить раньше всех.

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🟣 ♈ Овен

Кто-то из родных захочет отдать Овнам вещь, которой они любуются с детства. Например, вам могут предложить взять брошь, до сих пор хранившуюся в коробке вместе с семейными фотографиями. Если она вам нравится, примерьте сразу. Человеку будет приятно увидеть, как она смотрится на вашем пальто.

На работе напомнят о себе прежние обязанности. У нового сотрудника остался вопрос, на который пока никто, кроме вас, не смог ответить. Помогите ему разобраться, а закончить дело он уже сумеет сам.

🟣 ♉ Телец

Тельцы могут рассмеяться, увидев, что любимый человек выбрал именно то, что им самим понравилось меньше всего. Допустим, из двух чашек на полке вы взяли синюю, а он в восторге от зелёной. Старый спор о вкусах вы на сей раз продолжать не станете. Вот и купите обе: дома не придётся гадать, где чья.

Коллега поинтересуется делом, которое вы оставили на конец недели. У него сегодня свободный день, а для трудной части вам нужны ещё одни руки. Если освободитесь к обеду, вполне успеете закончить сегодня.

🟣 ♊ Близнецы

Близнецам захочется пригласить в свою обычную компанию человека, который им нравится. До сих пор вы в основном виделись вдвоём, теперь интересно, как ему придутся по душе ваши друзья. Необязательно всю встречу сидеть рядом. Он вполне может разговориться как раз с тем из гостей, с кем вы сами ни за что не догадались бы его познакомить.

Четверг принесёт пользу и в домашних делах. Вы наконец опробуете покупку, коробку с которой в прошлый раз едва успели открыть. Первое же применение избавит от сомнений: вы выбрали именно то, что нужно. И за дополнительными принадлежностями, похоже, ехать не придётся.

🟣 ♋ Рак

Ракам будет приятно узнать, что их маленькая находка давно пригодилась другим. Например, знакомые однажды попросили записать, как вы печёте яблочный пирог. Вы об этом и не вспоминали, а у них дети уже просят на воскресенье именно такой. Младшие даже научились сами раскладывать яблочные дольки. Наверняка попросите прислать фотографию, когда пирог снова испекут.

Днём коллега заранее пришлёт всё, о чём вы собирались его расспрашивать. На встрече останется лишь договориться, кто за что берётся. У вас останется свободный час, которого на этой неделе так не хватало. Например, получится заглянуть в мастерскую и забрать заказ, не отпрашиваясь с работы перед самым закрытием.

🟣 ♌ Лев

Львам вновь понравится место, которого они некоторое время избегали. Так бывает после неудачного свидания или неприятной встречи: даже к любимому кафе подолгу не хочется подходить. Сегодня вы можете оказаться там в другой компании и вдруг вспомнить, за что любили это место. Задержаться подольше на сей раз захочется ради новых знакомых.

В работе приятно будет услышать, что коллега упомянул вас среди тех, кто помогал ему в самом начале. Общий результат вы увидите чуть позже. Тогда-то и покажете его родным: некоторые из них помнят ещё первые наброски.

🟣 ♍ Дева

Девы оценят общество человека, с которым можно спокойно помолчать. За день вас успеют и расспросить, и попросить кого-то рассудить, а с ним не придётся придумывать, чем бы занять собеседника. Он, может быть, сядет рядом читать и примет вашу тишину без всякой обиды. Тем приятнее окажется заговорить, когда вам действительно будет чем поделиться.

За покупкой для дома лучше зайти в магазин лично. На фотографии, например, трудно понять, достаточно ли ярко светит настольная лампа. Откройте под ней книгу, и сразу станет ясно, удобно ли вам будет читать по вечерам.

🟣 ♎ Весы

Если дома у Весов что-нибудь пойдёт не так перед приходом гостей, беды из этого не выйдет. Даже ужин, на который вы очень рассчитывали, можно заменить чем-нибудь простым. Стоит сказать друзьям, что случилось, и кто-нибудь сам предложит привезти горячее по дороге. И за стол вы сядете вместе со всеми.

Для себя вы сегодня выберете удачно. Среди вещей, мимо которых раньше проходили, найдётся одна как раз по вашему вкусу. Прежде чем платить, примерьте её с тем, что на вас сейчас. Если уже хочется так и остаться, вряд ли придётся долго ждать случая надеть обновку.

🟣 ♏ Скорпион

Скорпиону может стать немного грустно, когда старый друг заговорит о переменах дома. Вы искренне рады за него, но невольно подумаете, останется ли теперь время на ваши встречи. Дослушайте до конца. Вполне вероятно, он как раз собирался позвать вас в гости и познакомить с людьми, которые теперь так много для него значат.

Приятная перемена возможна и в вашем собственном доме. Родные захотят устроить небольшой праздник по поводу, который вы до сих пор отмечали вдвоём. Если гостей соберётся больше, чем вы думали, не берите все расходы на себя. Кто-то давно собирался вас угостить и будет рад случаю.

🟣 ♐ Стрелец

Стрельцов позовут туда, куда они обычно выбирались большой компанией. Вы по привычке поинтересуетесь, кто ещё идёт, и тут выяснится: человек взял ровно два билета, второй с самого начала предназначался вам. Попробуйте занятие вдвоём, как он и задумал, особенно если вам самим давно было любопытно, понравится ли.

А до встречи стоит разобраться с одним затянувшимся рабочим вопросом. Вы уже знаете, что успеваете сделать, а что обещать не стоило. Честный ответ сейчас позволит собеседнику вовремя найти помощь. Тогда и вам вечером не придётся поглядывать на телефон.

🟣 ♑ Козерог

Козерогам выпадет случай выполнить обещание, которое они когда-то дали скорее в шутку. Например, вы обещали испечь торт, если приятель всё-таки сдаст трудный экзамен. Он почти наверняка об этом забыл. Тем сильнее его обрадует, что вы помните не только про угощение, но и о том, каких трудов ему стоил этот результат.

Вам и самим предложат помощь незадолго до конца рабочего дня. Поручите коллеге то, что у него получается быстрее. Вы как раз успеете доделать свою часть и уйти, когда собирались.

🟣 ♒ Водолей

Водолеям стоит рассказать о затее, которую они до сих пор обдумывали в одиночку. Может быть, вам хотелось собрать знакомых и самим провести для них прогулку по любимым местам города. Вы всё представляли, кому из них будет скучно. А первый же человек, которому вы об этом скажете, спросит, когда приходить и можно ли взять с собой кого-нибудь ещё.

Удача вероятна и в покупках. Если вещь, которую вы подарили когда-то другу, уже не выпускают, а вам нужна такая же, спросите его, чем он теперь пользуется. Он подскажет, какая замена оказалась даже удобнее прежней.

🟣 ♓ Рыбы

Рыбы окажутся рядом с человеком, которому в новой компании пока трудно вступить в общий разговор. Перекиньтесь с ним парой слов, пока остальные спорят о своём. Обнаружится, что он разбирается в том, о чём вам давно хотелось расспросить знатока. К общим знакомым вы, возможно, так и не вернётесь до конца вечера.

В первой половине дня уделите внимание собственным расходам. Может быть, вы собирались откладывать на одну вещь, но с тех пор успели увидеть её в деле и передумали. Если часть денег вы уже отложили, оставьте их пока у себя. К выходным они могут пригодиться для того, что порадует вас больше.

У хорошей дружеской шутки бывает долгая жизнь. Сначала вы вместе посмеялись над неловкой ситуацией. Потом один из вас снова оказался в похожем положении, и понадобилось всего слово, чтобы оба вспомнили, чем тогда всё кончилось.

Сегодня такая шутка может пригодиться тому, кто волнуется перед серьёзным разговором. Чужая попытка развеселить его, пожалуй, только разозлит, а вам достаточно будет намекнуть на один случай из вашего общего прошлого. Этим вы его поддержите лучше, чем долгой речью о том, почему всё будет хорошо.