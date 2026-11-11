Овны, Скорпионы, Стрельцы и Близнецы в гороскопе Василисы Володиной на среду 12 ноября

В четверг, 12 ноября, Львы могут услышать возражения против идеи, которой они не высказывали. Стоит объясниться, и человек, готовый до хрипоты с ними спорить, первым предложит помощь. А Весам предстоит прочитать сообщение, под которым собираются поставить их имя. Одну строчку лучше попросить переписать, иначе на них станут рассчитывать раньше времени.

К вечеру будет легче договориться о встрече, особенно если не настаивать, чтобы все пришли к самому началу. Тот, кому совсем неинтересен концерт, может с удовольствием присоединиться к друзьям после последней песни. А если вам захочется уйти пораньше, найдётся человек, которому как раз с вами по пути.

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🟣 ♈ Овен

Овны могут ошибиться, решив, что у них появился соперник. Знакомый так же заинтересовался новым заказом, как и вы, но, вполне вероятно, хотел бы вести переговоры, а не заниматься самой работой. Расскажите, какая часть вас привлекает. Заодно спросите о том, чего из осторожности не решались выяснить раньше.

Дома вам предложат помощь, от которой вы обычно отказываетесь. Попросите взять на себя то, на что у вас уходит больше всего времени. Если кто-то готов сходить за покупками, вы успеете приготовить ужин и поесть вместе со всеми.

🟣 ♉ Телец

Тельцы обнаружат, что им по-настоящему не хватает занятия, которое начиналось почти случайно. В прошлый раз вы с трудом выбрали свободный час, а теперь сами готовы ради него пораньше встать или отказаться от других планов. Дорогие принадлежности пока подождут. Полезнее решить, когда удастся заниматься без долгих сборов и как часто вам на самом деле хочется это делать.

Близкого человека тоже расспросите о планах. Возможно, как раз в этот вечер у него своя затея, а вы до сих пор напрасно старались прийти пораньше. Обоим будет о чём рассказать, когда вернётесь домой.

🟣 ♊ Близнецы

Близнецам сегодня лучше рассказывать о новом замысле без привычной шутки в конце. Вы вполне серьёзно собираетесь что-то устроить вместе, а приятель может засмеяться, попрощаться и так и не догадаться, что вы ждёте его в субботу. Назовите хотя бы день и место. Тогда в ответ услышите, в чём он готов участвовать и кого ещё хотел бы позвать.

Днём удачно пойдёт работа, которая с виду показалась вам непривычной. Вспомните, как помогали с похожей задачей кому-то из коллег. Кое-что вы уже умеете делать без подсказки, и домой, пожалуй, уйдёте раньше, чем собирались.

🟣 ♋ Рак

У Раков появится возможность взять с собой спутника туда, куда они собирались пойти одни. Вспомните, кто из знакомых однажды расспрашивал вас как раз об этом месте. С ним вы посмотрите и то, мимо чего прошли бы в большой компании: не придётся всё время оглядываться, не отстал ли кто-нибудь. Не обещайте позвать всех, пока не узнали, сколько гостей можно привести.

Дома прикиньте, где вам будет удобнее заняться тем, до чего давно не доходили руки. Например, для занятий по вечерам нужен хороший свет, а вовсе не самая большая комната. Когда выберете место, поймёте, чего действительно не хватает, а без чего легко обойтись.

🟣 ♌ Лев

До Львов дойдёт пересказ рабочего разговора, в котором их предложения почти не узнать. Вы просили отложить одну встречу, а кто-то понял, что вы против самого начинания. Не тратьте утро на выяснение, кто это первым сказал. Назовите удобную дату: вчерашний противник сам вызовется собрать остальных, когда поймёт, что встречу вы по-прежнему хотите провести.

После дел вас приятно удивит внимание человека, который обычно держится в стороне. Он запомнил, о чём вы говорили на прошлой неделе, и захочет узнать продолжение. Тут спешить с ответом вовсе не обязательно. Возможно, вы оба сумеете задержаться подольше.

🟣 ♍ Дева

Девам предстоит обсуждение общего дела. До встречи уточните, о чём уже договорились без вас: может оказаться, что участников выбрали и осталось решить только, когда начинать. Тогда вы не проведёте утро в поисках желающих. И сами успеете предложить удобное время, пока никто ещё не назначил встречу на час, когда вы заняты.

Под вечер появится повод зайти в гости. У близкого человека получилось то, чего вы ему давно желали. Он обрадуется, если будет с кем отпраздновать успех сразу, не откладывая до выходных.

🟣 ♎ Весы

Весам стоит взглянуть на текст общего предложения, прежде чем соглашаться, чтобы его отправили и от их имени. Возможно, вы сказали, что знаете хороших помощников, а друзья написали, что вы уже нашли желающих. Разница невелика, пока не придёт время называть имена. Попросите исправить эту строчку. Тогда предложение можно будет поддержать без опасения, что вечером от вас потребуют немедленно кого-то привести.

Самостоятельный выбор порадует и в личных делах. Если вам всё время советуют одну и ту же книгу, фильм или новое место, это ещё не значит, что на них непременно надо тратить сегодняшний вечер. У вас появится компания и для того, что интересно вам самим.

🟣 ♏ Скорпион

Скорпионы услышат, что знакомому будто бы не нашлось места в общем деле. Вы готовы напомнить всем о его заслугах, но сначала поговорите с ним самим. Возможно, его никто не отстранял: он сам предпочёл передать дело другому. А вам он обрадуется уже потому, что наконец есть время спокойно поговорить.

В работе вы хорошо справитесь с тем, для чего другим не хватает терпения. Особенно удачно пойдут занятия, где нужно заметить небольшое отличие в двух похожих вещах. При покупке тоже пригодится внимательность. Прежде чем сделать заказ, проверьте цену в соседнем магазине: без пересылки та же вещь может обойтись дешевле.

🟣 ♐ Стрелец

Стрельцы предложат друзьям куда-нибудь сходить и обнаружат, что не все пришли бы ради представления. Некоторые просто по вам соскучились. Назовите, где вас можно застать после концерта или матча. Тогда те, кому интересно, увидят всё до конца, а тем, кто хотел посидеть и поговорить, не понадобятся билеты.

С утра станет известно, что ваш вариант одобрили. Порадует подробность: выбрали его за то самое дополнение, которое вы придумали самостоятельно. Поделитесь новостью с тем, кто видел, сколько попыток вам понадобилось.

🟣 ♑ Козерог

Козероги узнают, что близкий уладил дело, из-за которого они так волновались. Пока вы подбирали убедительные доводы, человек сам сходил куда нужно и обо всём договорился. Выслушайте подробности. Он гордится, что справился, и будет рад вам об этом рассказать.

Теперь у вас появится повод заняться своими планами. Вы давно собирались повидаться с человеком, с которым когда-то работали вместе. Позовите его пообедать: при встрече вы скорее узнаете, что происходит в его жизни теперь.

🟣 ♒ Водолей

Водолеям может достаться часть общего дела, от которой другой человек отказался. Спросите, можно ли отступить от прежнего замысла. Если важен только результат, вы предложите вариант, за который сами с удовольствием возьмётесь. Свой замысел вы сможете опробовать уже сегодня. А если всё-таки понадобится продолжить чужую работу, попросите прежнего автора показать, что он успел сделать.

Дома вы застанете близких за занятием, которое они долго собирались попробовать. Присоединяйтесь, если понравится. На этот раз можно ни за кого не отвечать и уйти отдыхать, когда устанете.

🟣 ♓ Рыбы

Рыб попросят взглянуть на чужую работу, и тут окажется, что одного взгляда мало. Подсказать, почему не получается, вы сумеете сразу, но на переделку может уйти весь остаток дня. Покажите человеку, с чего начать, и договоритесь, кто что сделает дальше. Если спокойно назвать время, которое у вас есть, не придётся то и дело смотреть на часы.

На вечер уже есть приятные планы. Среди гостей найдётся человек, с которым вам хочется познакомиться поближе. Если разговор зайдёт о недавней поездке, вспомните, что там вас поразило. Такая история займёт его больше, чем обычный перечень увиденных мест.

С друзьями иной раз проще вместе отдыхать, чем работать. Вы можете понимать друг друга с полуслова за обедом, а после обеда полчаса решать, кто и что имел в виду. Один любит всё переделывать на ходу, другой начинает только тогда, когда известно, чем должно закончиться дело.

Если вы уже знаете, на чём обычно застреваете, поделите оставшуюся работу и назначьте день, когда будете готовы показать друг другу результат. А в следующий раз позовите приятеля туда, где вам всегда было хорошо вместе. Вполне возможно, что за ужином вас снова рассмешит та самая привычка друга, из-за которой утром вы едва не поссорились.