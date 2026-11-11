Козероги, Весы, Львы и Скорпионы в гороскопе Джорджии Николс на четверг 12 ноября

Овнам стоит принять приглашение, даже если в компании они пока знают всего одного человека. У Близнецов лёгкий флирт может оказаться взаимным, а у Скорпионов появится удачный повод обсудить с начальством идею, которая давно ждёт своего часа. По прогнозу Джорджии Николс, в этот четверг люди охотнее идут друг другу навстречу. Разговоры о деньгах тоже обещают быть удачными, хотя с окончательными решениями астролог советует повременить.

Оценка дня в звёздах: 5 означает яркий, насыщенный день, 4 сулит благоприятные возможности, 3 соответствует обычному дню, 2 предупреждает о мелких трудностях, 1 указывает на сложный день.

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🟣 ♈ Овен

21 марта – 19 апреля · ★★★★★

Сегодня вам стоит попробовать то, на что вы обычно не решаетесь. Если друзья зовут туда, где вы ещё ни разу не были, соглашайтесь. Именно в новой компании может найтись человек, с которым захочется увидеться ещё раз, уже вдвоём. Спорт, концерт или игра с детьми тоже придутся по душе, особенно если вы сами примете участие.

🟣 ♉ Телец

20 апреля – 20 мая · ★★★★

Если дома давно обсуждают, кто какую часть расходов возьмёт на себя или как распорядиться общей собственностью, сегодня будет легче договориться. Скажите прямо, какая помощь сейчас пригодилась бы вашей семье. Возможно, кто-то из близких и сам хотел сделать вам подарок, но не знал, что выбрать. Финансовые условия сегодня хорошо обсуждать, а окончательное решение лучше принять с учётом лунной паузы.

🟣 ♊ Близнецы

21 мая – 20 июня · ★★★★

Присмотритесь к человеку, который всякий раз находит повод задержаться и поговорить с вами подольше. Вполне возможно, вы ему нравитесь. Если симпатия взаимна, сегодня вам будет проще это показать. Четверг хорош и для дружеских встреч. Звонок сестре или брату, чай у соседей, приглашение от друзей могут порадовать вас больше, чем вы ожидаете.

🟣 ♋ Рак

21 июня – 22 июля · ★★★★

На работе сегодня стоит уделить чуть больше времени людям, с которыми вы имеете дело каждый день. Клиент может упомянуть, что ему нужна ещё одна услуга, а коллега вспомнит о вас, когда появится дополнительный заказ. Так у обычного разговора может оказаться продолжение, которое со временем скажется и на заработке. Особенно удачно дела обещают пойти у тех, кто работает из дома.

🟣 ♌ Лев

23 июля – 22 августа · ★★★★★

Вы сегодня в ударе. Если в семье кто-то умеет за пять минут придумать игру для детей, рассмешить взрослых и увлечь всех своей затеей, то, скорее всего, это будете вы. Найдите время и для собственного творческого замысла, особенно если руки давно чесались за него взяться. В любви многое решит ваша уверенность. Сегодня вам нравится, как вы выглядите, и это заметно по тому, как свободно вы держитесь рядом с человеком, который вам симпатичен.

🟣 ♍ Дева

23 августа – 22 сентября · ★★★★

Если хочется увидеться с друзьями, приглашайте их к себе. За столом наверняка найдётся о чём поговорить, а среди брошенных мимоходом идей может прозвучать и дельное предложение о заработке. Переспросите, если оно вас заинтересует. Тем, кто устал от общества, четверг обещает другое удовольствие: провести вечер дома и наконец насладиться тем, для чего вы столько всего здесь устроили.

🟣 ♎ Весы

23 сентября – 22 октября · ★★★★★

Друзья будут рады вас видеть. Если есть выбор между долгой перепиской и встречей, предложите увидеться лично. Особенно хорошо вы почувствуете себя в компании, где можно и пошутить со всеми, и поговорить по душам с кем-то одним. День располагает и к обновлению гардероба. На примерку можно отправиться, когда удобно, а для самой покупки лучше выбрать время до полудня или после 22:00.

🟣 ♏ Скорпион

23 октября – 21 ноября · ★★★★

Сегодня стоит подойти к руководителю с идеей, которую вы до сих пор обсуждали только с коллегами. Люди расположены к разговору, и вам может понадобиться гораздо меньше доводов, чем вы готовили. Особенно перспективны предложения, которые помогут заработать. Подробно расспросите об условиях, если услышите встречное предложение. Похоже, разговор о деньгах может приятно вас удивить.

🟣 ♐ Стрелец

22 ноября – 21 декабря · ★★★★★

Большую часть дня Луна проведёт в вашем знаке. Её гармоничные аспекты с Марсом и Юпитером Николс связывает со свойственными вам сегодня щедростью и готовностью прийти на помощь. Особенно легко вы найдёте общий язык с человеком, который вырос в другой среде и на многое смотрит иначе. А если появится возможность куда-нибудь поехать, присмотритесь к ней. Вам сейчас в радость и сама дорога, и новые знакомства.

🟣 ♑ Козерог

22 декабря – 19 января · ★★★★

Приглашений может оказаться больше, чем свободного времени. Выбирайте по настроению. Встреча с друзьями обещает пройти тепло, но если вы давно мечтаете провести несколько часов наедине с собой, сегодня это тоже доставит удовольствие. Благоприятно сложатся и разговоры об общем имуществе, кредите, долге или наследстве. Если есть вопрос, который вы стеснялись задать близким, сейчас будет проще его обсудить.

🟣 ♒ Водолей

20 января – 18 февраля · ★★★★★

Соглашайтесь, если вас позовут на встречу. Подойдёт и большой вечер в клубе по интересам, и ужин вдвоём со старым другом. Среди знакомых может оказаться человек, который совсем не похож на тех, кто вам обычно нравится. Тем любопытнее будет обнаружить, что в общей компании вы то и дело ищете глазами именно его.

🟣 ♓ Рыбы

19 февраля – 20 марта · ★★★★

Сегодня окружающие заметят, как охотно вы берётесь за дело и помогаете другим. Особенно кстати это придётся на работе, где о вашем участии порой знают лишь те, кому вы помогли лично. Возможны и приятные предложения. Кто-то порекомендует вас для оплачиваемой работы, предложит деньги или окажет ответную услугу. Позвольте другим проявить ту же щедрость, которую они ценят в вас.

Если у вас сегодня день рождения

12 ноября родилась актриса Энн Хэтэуэй (1982).

По характеристике Джорджии Николс, вы энергичны, прямолинейны и умеете добиваться своего. У вас богатое воображение, а организованности хватает, чтобы воплощать задуманное. Правда, порой вы продолжаете что-то совершенствовать даже тогда, когда все вокруг уже довольны результатом.

В ближайший год больше внимания может потребоваться семье. Близкие будут приходить к вам за советом, утешением, а порой просто за ободряющим словом. Оставляйте время и на себя. Возможно, начать захочется с того, что вы давно откладывали для собственного удовольствия, например с новой стрижки или смены образа.

Свой прогноз на четверг, 12 ноября, дала и астролог Тамар Глоба.