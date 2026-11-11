Козероги, Львы, Стрельцы и Скорпионы в гороскопе Тамары Глобы на среду 12 ноября

Козерогов в четверг, 12 ноября, на улице может окликнуть человек, у которого они когда-то учились. Будет случай достать телефон и показать учителю то, что они теперь умеют делать сами. А Овнов попросят порекомендовать кого-нибудь на их прежнее место. Один кандидат охотно согласится, если ему расскажут, что за работа предстоит.

Некоторые дела займут гораздо меньше времени, чем вы отвели. Кто-то из знакомых сможет по пути забрать ваш заказ, а у напарника, с которым встречаетесь после обеда, уже готова половина общей работы. До вечера вы успеете кое-что и для себя.

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🟣 ♈ Овен

Главный ход: Решив уйти из общего проекта, вы сможете предложить себе замену. Вспомните, кто интересовался вашей работой.

Практично: Сразу расскажите, сколько времени отнимает подготовка. Со стороны этого не видно.

С людьми: У новичка найдётся мысль, которая не приходила вам в голову. Расспросите, с чего он хотел бы начать.

Деньги: Если попросят сделать что-то сверх договорённости, обсудите доплату заранее.

Вечер: Освободите хотя бы час для занятия, ради которого вы и решили уйти.

🟣 ♉ Телец

Главный ход: Найдётся напарник для утренних пробежек или прогулок. Ему, как и вам, удобно выходить до работы.

Практично: Договоритесь сперва на одно утро. Потом станет понятно, годится ли вам такой распорядок.

С людьми: Молодой коллега задаст вопрос, который остальные так и не решились задать. Ответ пригодится и вам.

Деньги: С покупкой спортивной одежды повремените, пока не примерите то, что носили раньше.

Вечер: Близкий сегодня никуда не торопится. Появится время поговорить о том, что волнует вас обоих.

🟣 ♊ Близнецы

Главный ход: Напарник уже сделал половину общей работы. Можно начать с той части, которая вам интересна.

Практично: Попросите показать, на чём он остановился, чтобы не делать дважды одно и то же.

С людьми: Знакомство в перерыве обещает продолжение. У человека найдётся к вам вопрос совсем не по работе.

Деньги: За мелкой покупкой дешевле зайти в лавку по соседству, чем ехать на другой конец города.

Вечер: Пораньше закончите с делами и наконец досмотрите фильм, от которого вас всё время отвлекали.

🟣 ♋ Рак

Главный ход: Вы соберётесь высказаться за близкого, но он удивит вас собственным выбором. Дайте ему слово.

Практично: Если помогаете выбрать кресло, пускай в нём сначала посидит тот, кому его покупают.

С людьми: В дружеском споре не понадобится судья. Один из участников сам переведёт разговор в шутку.

Деньги: Покупку для другого человека оплачивайте, только если его устраивают и цена, и сама вещь.

Вечер: В компании друзей вам будет приятно побыть гостем. Об угощении уже позаботились хозяева.

🟣 ♌ Лев

Главный ход: В состязании, куда вы собирались пойти как зритель, смогут участвовать и новички.

Практично: Выясните, когда закрывается запись. Возможно, вы ещё успеете подать заявку.

С людьми: Приятель охотно придёт за вас поболеть. Сообщите, где встречаетесь и во сколько начало.

Деньги: За общей покупкой отправляйтесь с тем, кто будет ею пользоваться. Так не придётся менять неподходящую модель.

Вечер: Домашние захотят попробовать новое блюдо. Когда будете готовить, отложите порцию и для того, кто задержится на работе.

🟣 ♍ Дева

Главный ход: За заказом не придётся ехать через весь город. Ваш знакомый как раз будет поблизости.

Практично: Узнайте, что ему нужно показать при выдаче. Без вашего согласия покупку могут не отдать.

С людьми: Близкий предложит помощь именно с тем, что вы намеревались отложить. Вместе закончите быстрее.

Деньги: Продукты к выходным лучше покупать, когда гости ответят, придут ли они.

Вечер: Родные достанут игру, которую помнят с детства. Объясняя правила младшим, и сами захотят сыграть.

🟣 ♎ Весы

Главный ход: С вами рассчитаются за небольшую работу. Заказчик остался доволен и даст это понять.

Практично: Если предложит продолжение, прикиньте, сколько свободных часов у вас осталось до выходных.

С людьми: Близкий дослушает историю, которую вы никак не могли закончить в шумной компании.

Деньги: Можно заказать вещь, ради которой вы и брались за работу. Денег на неё теперь хватит.

Вечер: Удачный момент позвать на свидание настанет, когда останетесь вдвоём.

🟣 ♏ Скорпион

Главный ход: Знакомый запутался в советах, а ваше объяснение придётся кстати. Начните с того, что сами умеете делать.

Практично: Покажите один способ, потом дайте ему попробовать самому.

С людьми: Вы и сами можете поучиться у друга. Он охотно покажет, как у него это получается.

Деньги: Если приятель предложит разделить заказ, проверьте итоговую сумму. Бывает, что выгоднее заплатить за доставку на двоих.

Вечер: Вы управитесь с мелким ремонтом. Дверца шкафа, которая никак не закрывалась, больше не будет мешать.

🟣 ♐ Стрелец

Главный ход: Вещь, которая нужна ежедневно, хранится далеко от того места, где ею пользуются. Пора её перенести.

Практично: Для начала переложите ножницы. Остальное оставьте пока на своих местах, чтобы никто ничего не искал.

С людьми: Вам доверят новость до того, как о ней узнают остальные.

Деньги: В ящике может найтись и запасная пара. Её оставьте на прежнем месте, а покупку отложите.

Вечер: Друг, которого редко удаётся вытащить из дома, сам предложит место и время для встречи.

🟣 ♑ Козерог

Главный ход: По дороге вы встретите человека, который когда-то вас учил. Покажите ему снимок последней работы.

Практично: Дома разыщите то, что осталось от первых попыток. Вы сами удивитесь разнице.

С людьми: Близкому станет любопытно, кто увлёк вас этим занятием. Сегодня вспомнятся и забавные подробности.

Деньги: У вас появится идея общего подарка. Сразу скажите остальным, во сколько он обойдётся.

Вечер: Кто-то из родных соберётся в гости. Хороший повод придумать, как весело провести вместе выходные.

🟣 ♒ Водолей

Главный ход: Общая работа начнётся на несколько дней позже. Вы наконец доберётесь до занятия, которое до сих пор откладывали.

Практично: Достаньте всё, что приготовили для себя заранее. Вполне возможно, начать получится уже сегодня.

С людьми: Младший родственник с гордостью объяснит то, в чём разбирается лучше взрослых.

Деньги: Продавец завтра будет в вашем районе. Можно попросить его привезти заказ и сберечь плату за пересылку.

Вечер: После шумного дня потянет пораньше домой. Хорошая книга придётся кстати.

🟣 ♓ Рыбы

Главный ход: На снимках с общей встречи вам приглянется кадр, где никто не смотрит в объектив.

Практично: Попросите прислать его отдельно, чтобы позднее не разыскивать среди десятков фотографий.

С людьми: Разговор с человеком, который когда-то вас выручил, начните с того, чем всё закончилось.

Деньги: Перед совместной поездкой лучше заранее сложиться на дорогу. За остальное каждый заплатит сам.

Вечер: За ужином близкий расскажет то, о чём не захотел говорить среди друзей.

Друзья порой перестают звать вас с собой после одного отказа. Вам тогда было неудобно, а они решили, что поход на выставку или выезд за город не слишком вас интересует.

Если теперь вы свободны, позовите их сами. Назовите день, когда вам удобно. Возможно, друзья давно бы устроили такую встречу, просто не хотели уговаривать вас второй раз.