11.11 - день четырёх единиц: почему эту дату считают особенной и что стоит сделать

Каждый год 11 ноября превращается в одну из самых обсуждаемых дат у поклонников нумерологии. В соцсетях её называют «порталом 11.11», временем желаний и даже одним из лучших дней года для начала перемен.

Но что на самом деле стоит за четырьмя единицами - и обязательно ли ровно в 11:11 срочно загадывать желание?

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Почему именно 11.11?

Всё начинается с символики чисел.

В нумерологии единица связана с началом, самостоятельностью, инициативой и движением вперёд. Число 11 при этом относят к так называемым мастер-числам и связывают с интуицией, вдохновением и повышенным вниманием к собственным мыслям и желаниям.

Поэтому сочетание 11.11 выглядит для поклонников нумерологии особенно эффектно: единицы словно усиливают друг друга. Отсюда и современное представление о 11 ноября как о дне, когда полезно определиться, чего вы действительно хотите и куда собираетесь двигаться дальше.

Есть и ещё один популярный символ - 11:11 на часах. Повторяющиеся цифры многие воспринимают как напоминание остановиться на несколько секунд и обратить внимание на то, о чём вы сейчас думаете.

Правда ли 11 ноября открывается «энергетический портал»?

В буквальном смысле - нет.

Никакого астрономического явления под названием «портал 11.11» не существует, а научных доказательств того, что желание, загаданное 11 ноября, имеет больше шансов исполниться, чем желание 10 или 12 ноября, нет.

«Портал 11.11» - символическое понятие из современной нумерологии и духовных практик.

Но это не означает, что дата совершенно бесполезна. Красивые календарные рубежи действительно могут стать удобной точкой отсчёта. Иногда человеку проще решиться на перемены, когда для них появляется конкретный повод: Новый год, день рождения, первый день месяца - или четыре одинаковые единицы в календаре.

Что стоит сделать 11.11

Не обязательно покупать свечи, искать кристаллы или ждать 11 часов 11 минут. Можно использовать этот день гораздо практичнее.

Сформулируйте одно настоящее желание. Не десять пунктов обо всём хорошем сразу, а то, чего вам сейчас действительно не хватает.

Спросите себя: зачем мне это? Иногда за желанием «хочу больше денег» скрывается потребность в безопасности, за «хочу новую работу» - желание свободы, а за мечтой о новых отношениях - нехватка близости.

Определите, что пора оставить позади. Старую обиду, бесполезную привычку, затянувшееся обязательство или ожидание, которое уже давно ничего вам не даёт. В исходной традиции 11.11 связано не только с приобретением нового, но и с освобождением места для него.

Запишите желание. Лучше сформулировать его не как чудо, которое должен организовать мир, а как направление: «Я хочу…», «Для меня важно…», «В ближайшие месяцы я хочу изменить…».

И наконец, добавьте самый важный пункт:

Что я могу сделать для этого сам?

Пусть это будет одно небольшое действие, которое можно выполнить уже в ближайшие сутки.

А желание в 11:11 загадывать?

Если нравится эта традиция - почему бы и нет.

В современных практиках популярны два символических момента - 11:11 утра и 11:11 вечера. Но строгого правила здесь нет: смысл не в том, чтобы успеть поймать нужную минуту, а в том, чтобы ненадолго убрать отвлекающие вещи и честно подумать о том, чего вы хотите.

Можно даже устроить себе простой ритуал без всякой мистики:

одно желание → одна причина, почему оно важно → один шаг к нему.

Например:

Хочу чаще путешествовать → потому что мне не хватает новых впечатлений → сегодня откладываю первые 20 евро на следующую поездку.

Или:

Хочу изменить работу → потому что нынешняя давно перестала приносить удовлетворение → сегодня обновляю резюме.

Так желание перестаёт быть просьбой к Вселенной и становится планом.

Чего 11.11 лучше не делать

Не стоит ждать мгновенных знаков, принимать серьёзные решения исключительно из-за красивой даты или тревожиться, если вы случайно пропустили 11:11.

И тем более не нужно считать, что неправильно сформулированное желание способно каким-то образом «притянуть» неприятности.

11 ноября можно воспринимать гораздо проще - как символическую остановку посреди осени.

Посмотреть, куда вы пришли. Понять, чего больше не хочется. Выбрать то, чего хочется вместо этого. И сделать хотя бы один небольшой шаг.

Пожалуй, это и есть самое полезное, что можно получить от четырёх единиц - независимо от того, верите вы в нумерологию или просто любите красивые даты.