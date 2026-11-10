Водолеи, Рыбы, Тельцы и Весы в гороскопе Анжелы Перл на среду 11 ноября

В среду, 11 ноября, Весы предложат поработать вместе человеку, чьим мастерством давно восхищаются. Он охотно согласится: оказывается, сам собирался к ним обратиться, но всё не решался. А Овнам предстоит приятное, хотя поначалу и неловкое открытие: в чужой затее, которую они так горячо критиковали, всё-таки был толк.

Тот, кто знаком с вами много лет, мог и не видеть вас за любимым занятием. В среду у давних друзей появятся поводы удивить друг друга. Дома вас, пожалуй, сильнее всего обрадует человек, который наконец сам всё устроит, вплоть до тех мелочей, о которых обычно помните только вы.

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🟣 ♈ Овен

Овны неожиданно для самих себя заступятся за идею, которую прежде забраковали. Попробовав поступить по-другому, вы поняли, почему знакомый предлагал именно такой способ. Расскажите ему, на чём вы споткнулись. Вдвоём вы сумеете обойти затруднение, которого он при первой попытке вообще не предвидел.

Дома будет над чем посмеяться вдвоём. Близкий помнит, какой дорогой покупкой вы когда-то хотели его поразить, и готов признаться, почему был так рад, что сюрприз в последний момент сорвался. Вряд ли тогда вы выслушали бы его с таким удовольствием, как сегодня.

Подсказка дня: Сначала расскажите, какая часть предложения пришлась вам по душе, и только потом предлагайте поправку.

🟣 ♉ Телец

Тельцы удивят старых друзей. Например, человек, с которым вы знакомы сто лет, впервые услышит, как вы поёте, или попробует блюдо, которое вам особенно хорошо удаётся. Вас захотят расспросить, где вы этому научились. Нет нужды делать вид, будто всё далось вам без труда.

Домашние тем временем обойдутся без лишних наставлений. Окажется, с делом, о котором вы собирались напомнить, уже справились. Будет особенно приятно, если благодаря этому удастся закончить дела пораньше и провести часть вечера со старой компанией.

Подсказка дня: Не отшучивайтесь сразу, если вас хвалят. Вам будет любопытно услышать, что запомнилось другим.

🟣 ♊ Близнецы

Близнецам удастся упростить себе жизнь благодаря случайному попутчику. Возможно, вы месяцами обходили квартал, потому что когда-то нужный проход был закрыт. А человек перед вами свернёт с дороги и спокойно пройдёт напрямик. Перемена может касаться и работы: там кое-что уже упростили, пока вы по старой памяти ходили за каждой подписью.

С приятелем, с которым вы привыкли говорить без церемоний, сегодня лучше обойтись без шуток о его недавнем промахе. Оставьте эту тему в покое: о том, что у него получилось, он поговорит с куда большим удовольствием.

Подсказка дня: Спросите у того, кто приходит сюда каждый день: возможно, привычный вам обход уже не нужен.

🟣 ♋ Рак

Раки наконец скажут, какую часть общего дела могли бы взять на себя другие. До сих пор близкие искренне считали, что вам нравится самим выбирать, договариваться и всех собирать. Если готовитесь вечером принять гостей, попросите кого-нибудь купить продукты, пока вы накрываете на стол. Уговаривать дважды вряд ли придётся: кое-кому даже в удовольствие выбраться из дома и по пути зайти туда, куда давно хотелось.

Среди тех, с кем вы сегодня увидитесь, окажется человек, о котором вам не терпелось расспросить общих друзей. Теперь будет гораздо интереснее услышать его самого. Не торопите рассказ: возможно, как раз то, что вам пересказали первым, на деле беспокоит его меньше всего.

Подсказка дня: Если близкие взялись за приготовления, оставьте им и часть приятных решений, например выбор десерта.

🟣 ♌ Лев

Львы вспомнят о плане, от которого когда-то отказались: слишком уж много предстояло работы. Вернувшись к подробностям, вы обнаружите, что больше всего вам нравилась одна вполне посильная затея. Например, для семейного торжества вы собирались подготовить целую программу, а родные до сих пор вспоминают только обещанный конкурс. Его вы с удовольствием устроите и за обычным ужином.

В личной жизни вас тоже обнадёжит чужой интерес. Человек, который вам нравится, сам найдёт повод задержаться рядом. Прислушайтесь, о чём он расспрашивает. Если увлечётесь одной темой, вам обоим захочется продолжить разговор вдвоём.

Подсказка дня: Прежде чем приниматься за приготовления, узнайте, от чего у домашних до сих пор загораются глаза.

🟣 ♍ Дева

Девам стоит приглядеться к тому, на что уходит начало рабочего дня. Вы можете по привычке готовить подробную сводку для человека, которому давно хватает двух цифр, или забирать что-то лично, хотя теперь всё приходит на почту. Спросите, кому это нужно в прежнем виде. Возможно, вы напрасно упрекали себя за медлительность.

После обеда обсудите с близким короткую поездку, на которую собирали деньги. Вы знаете, сколько можете потратить, а вашему спутнику известны места, о которых вы прежде не слышали. Подсчёты на этот раз никому не испортят настроения: вы оба поймёте, куда сможете выбраться, не откладывая поездку до весны.

Подсказка дня: Спросите, кто пользуется той сводкой, на которую уходит столько времени. Ответ может вас удивить.

🟣 ♎ Весы

Во время разговора об общем деле Весы упомянут человека, чьей работой давно любуются. Предложите поработать вдвоём. Согласится он, скорее всего, охотно: давно собирался обратиться к вам с той же просьбой и всякий раз считал, что вы заняты. Стоит сразу договориться, с чего начнёте и когда покажете друг другу первые результаты.

К вечеру появится желание побездельничать без всякой компании. Ничего необычного: даже самое приятное знакомство требует внимания. Предупредите домашних, если вам хочется немного тишины, а за ужином вам уже захочется поговорить со всеми.

Подсказка дня: Зовите в пару того, у кого вам интересно чему-нибудь научиться, даже если обычно вы обходитесь своими силами.

🟣 ♏ Скорпион

Скорпионов перестанет сердить недавний промах дорогого им человека. Он сам сумел исправить положение и расскажет, сколько для этого пришлось побегать. Под конец вы, возможно, даже посмеётесь вдвоём над какой-нибудь подробностью. Но если при посторонних он переменит тему, не пытайтесь досказать за него самое смешное.

В хозяйственных делах будет полезна ваша решительность. Если всю неделю вы с кем-то выбирали между двумя почти одинаковыми вещами, назовите ту, которой сами станете чаще пользоваться. Похоже, никто возражать не собирается, просто до сих пор каждый ждал, пока выскажется другой.

Подсказка дня: Прежде чем пересказать историю кому-то ещё, спросите близкого, хочет ли он ею делиться.

🟣 ♐ Стрелец

Стрельцы наконец доберутся до удовольствия, ради которого столько трудились. Возможно, вы долго обустраивали уголок для отдыха, а сегодня впервые сядете там с книгой и обнаружите, что больше ничего доделывать не хочется. Пробудьте там хотя бы немного, прежде чем звать остальных полюбоваться. Вам ведь и самим интересно, удобно ли получилось.

День принесёт и хорошие деловые вести. Человек, до сих пор скупой на похвалу, назовёт при других именно вашу работу и сошлётся на неё как на удачный пример. Поделитесь с близкими: кое-кто из них ещё с утра волновался за вас сильнее, чем вы сами.

Подсказка дня: Воспользуйтесь сделанным, прежде чем придумывать, как его ещё улучшить.

🟣 ♑ Козерог

Козероги сумеют выкроить время для важной встречи, если поинтересуются чужими планами. Коллега охотно выйдет за вас сегодня, если вы замените его в пятницу. Предупредите тех, кто рассчитывал застать вас в среду: вам ведь хочется пойти на встречу и не отвлекаться на рабочие звонки.

С близким человеком сегодня будет особенно легко говорить о том, что нравится обоим. Может выясниться, что вы по-разному поняли финал любимого фильма. Вот и повод пересмотреть его вместе, тем более что теперь каждый заметит то, что до сих пор упускал.

Подсказка дня: До обмена сверьте не только даты, но и время, когда каждый рассчитывает освободиться.

🟣 ♒ Водолей

Водолеи иначе отнесутся к просьбе, которая прежде казалась им пустяком. Теперь, когда вы сами побывали в похожих обстоятельствах, станет понятно, почему человеку хочется, чтобы его, например, встретили после важного разговора. Договоритесь, во сколько сможете за ним зайти. По дороге домой вы узнаете, как всё прошло.

В собственной работе возьмитесь с утра за то, что плохо удаётся наспех: напишите важное письмо или пересчитайте расходы. Уже к обеду станет понятно, что вы успеваете и по делам, и к тому человеку, которому обещали помочь.

Подсказка дня: Предложите помощь, которую сможете оказать в ближайшие часы. Человеку сейчас важен именно срок.

🟣 ♓ Рыбы

Рыбы вспомнят о знаниях, которым долго не находилось применения. Повод может подвернуться самый будничный: понадобится понять письмо на языке, которого вы годами не слышали, или помочь разобраться в знакомой вам когда-то теме. Окажется, вы всё ещё многое помните. А то, о чём пришлось спросить, запомнится лучше, чем на прежних занятиях.

В семье вас ждёт радостная новость о планах на ближайшие месяцы. Подумайте, о чём давно хотелось попросить родных в связи с этим. Возможно, вы не решались поехать с ними вместе, считая, что будете им мешать. В среду будет проще спросить напрямую и получить ответ, который вам понравится.

Подсказка дня: Если забыли слово или правило, сперва попробуйте вспомнить, где оно вам встречалось: остальное может припомниться само.

К концу среды вы, возможно, заметите, как легко справились с тем, к чему год назад пришлось бы долго готовиться. Скажем, без запинки объясните по телефону, что нужно, хотя прежде для такого разговора составляли целую речь на бумаге.

Вы, пожалуй, даже не сочтёте это новостью. Зато человек, который когда-то помогал вам подобрать первые слова, оценит перемену сразу. За ужином приятно рассказать близким и о том, что больше не доставляет вам хлопот.