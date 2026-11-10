Скорпионы, Овны, Близнецы и Девы в гороскопе на среду 11 ноября

К чаю у Козерогов в среду, 11 ноября, может оказаться та самая выпечка, за которой они когда-то заходили по дороге домой. Кто-то из родных побывает в знакомых местах и не забудет прихватить им гостинец. Рыбы найдут способ помириться с близким человеком, хотя оба, пожалуй, так и останутся каждый при своём мнении.

Любопытно будет узнать и то, кем вас считают люди, с которыми вы видитесь каждый день. Например, коллега представит вас своему приятелю как давнего друга. После такого знакомства гораздо легче позвать его в гости: прежде вы не были уверены, захочет ли он увидеться с вами вне работы.

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🟣 ♈ Овен

Овны могут немного растеряться, если близкий захочет побыть с ними, а придумать ничего особенного на вечер не удаётся. Оставьте программу на другой раз. Приятелю, который давно вас не видел, наверняка интереснее узнать, что происходит у вас дома, чем слушать очередную смешную историю про общих знакомых. И вы сами успеете его о многом расспросить.

Днём вам может понадобиться час, чтобы съездить по личному делу. Постарайтесь выбраться сразу после завтрака: дорога в одиночестве бывает приятной, особенно если всю неделю приходилось торопиться и подстраиваться под других. Пока доберётесь, успеете кое-что обдумать для себя.

🟣 ♉ Телец

Тельцам поначалу не понравятся расспросы друга об их новом занятии. Вы так долго его выбирали, а он будто сомневается, стоит ли оно усилий. Однако через некоторое время друг сам вернётся к разговору. Окажется, он запомнил даже то, что вам никак не давалось в первый раз, и теперь хочет узнать, получилось ли.

С таким собеседником приятно будет поделиться и дальнейшими планами. В одном практическом вопросе собирать чужие мнения незачем. Вы давно присмотрели что-то для дома и теперь точно знаете, куда это поставите. Осталось проверить, устраивает ли вас цена.

🟣 ♊ Близнецы

Кого-то из Близнецов при знакомстве представят как давнего друга. От человека, с которым вы вместе работаете или видитесь в одной компании, услышать такое будет особенно приятно. Сами вы до сих пор не решались позвать его куда-нибудь вдвоём: казалось, что общие дела он ценит больше вашей дружбы. Теперь появится хороший повод это проверить.

Из покупок удачнее окажутся вещи, к которым вы уже присматривались. Если любимая рубашка начинает изнашиваться, а вам всё ещё нравится, как она сидит, посмотрите, нельзя ли найти такую же. Вещи на каждый день порой выбирать труднее, чем наряд к большому случаю.

🟣 ♋ Рак

Ракам захочется поделиться доброй вестью с человеком, который сейчас далеко. Не стоит неделями дожидаться его приезда. Поговорите, когда оба будете свободны. Особенно приятно будет услышать его смех, вспоминая, как вы оба недавно волновались и наперебой придумывали, что ещё может пойти не так.

Освободившийся вечер понравится тем, кто давно хотел побыть в тишине. Сегодня гораздо легче, чем в последние дни, будет разобрать накопившиеся бумаги или сесть за книгу, которую то и дело приходилось откладывать. Заодно выяснится, как много можно успеть за час, когда никто не отвлекает и не приходится каждые пять минут смотреть на телефон.

🟣 ♌ Лев

Львам окажется по пути с близким человеком, которого они в последние недели видели совсем мало. Даже если вам вместе ехать всего несколько остановок, поговорить вы успеете. Разговор, который откладывали до свободного вечера, начнётся сам собой. Под конец выяснится, что больше всего обоим недоставало самой обычной болтовни.

В работе порадует собственный успех. То, что вам до сих пор удавалось только с чужой подсказкой, сегодня получится сделать самостоятельно. При случае покажите результат тому, кто вас этому научил: наверняка он заметит даже небольшую разницу между первой попыткой и нынешней.

🟣 ♍ Дева

Девам напомнит о себе человек, которому они когда-то помогли в непростой момент. Вы могли уже забыть подробности. А он помнит, чем вы сами тогда жили, и при встрече спросит о вашей давней затее. Вам будет приятно узнать, что она увлекла и его тоже.

У вас и в самом деле появится возможность вернуться к тому, что когда-то пришлось отложить. Например, в прошлом месяце вы никак не могли уйти с работы вовремя, чтобы успеть на занятия. Теперь один вечер освободился, и вы можете хотя бы раз сходить. После этого легче будет решить, хотите ли вернуться всерьёз.

🟣 ♎ Весы

Весы найдут, чем рассмешить небольшую компанию, рассказав, как однажды чего-то не знали и не решались переспросить. Теперь путаница кажется вам забавной. Вполне вероятно, что слушатели узнают в этой истории самих себя, а кое-кто сразу признается в похожем недоразумении. Разговаривать после этого всем станет легче.

В будничных делах, наоборот, стоит спросить, если что-то непонятно с самого начала. Близкий охотно покажет, как пользоваться прибором, который давно стоит у вас дома без дела. Сегодня вы спокойно переспросите хоть дважды, а потом сумеете всё сделать сами, не разыскивая инструкцию в ящике.

🟣 ♏ Скорпион

Скорпионы увидят на общем снимке всех, кроме себя. Если это вы обычно берёте в руки камеру, знакомые, вероятно, успели решить, что в кадр вам попадать не хочется. Когда в следующий раз предложат сфотографироваться вместе, отдайте телефон кому-нибудь другому. Вы тоже были на этих встречах, и близким приятно будет увидеть рядом именно вас.

На работе короткие паузы на этот раз пригодятся больше, чем непрерывная спешка. Отложите ненадолго то, с чем пока не получается справиться. Вернувшись к делу, вы, скорее всего, сразу увидите пропущенную мелочь. Вечером появится время заехать к человеку, которого в будни редко застаёте дома.

🟣 ♐ Стрелец

Стрельцы узнают кое-что важное о близком человеке из того, как он отзовётся о ком-то ещё. Слушая, за что он благодарен своему другу, вы вдруг поймёте, почему однажды он и сам пришёл вам на помощь без долгих расспросов. Необязательно тут же возвращать разговор к себе. У него могут найтись и другие истории, которых вы никогда не слышали.

С утра займитесь работой, которую вчера жаль было бросать на полпути. Вы хорошо помните, на чём остановились, и успеете сделать самое трудное ещё до того, как коллеги потянутся к вам с вопросами. А перед покупкой для дома спросите у родных, чего хотят они. Сойтись в цене бывает легче, чем выбрать обивку, которая понравится всем.

🟣 ♑ Козерог

Козерогам могут привезти что-то вкусное из родных мест. Пока будете распаковывать гостинец, вспомните, с кем когда-то ходили за любимыми сладостями и как делили их на всех. Если есть с кем устроить такое чаепитие сегодня, не прячьте коробку в шкаф до праздника.

По работе вам предстоит заинтересовать довольно скептического слушателя. Объясните, почему сами когда-то поверили в задуманное. Может, вы видели что-то похожее в деле или знаете человека, который возьмётся за самую трудную часть. Тогда и ему будет легче понять, на что вы рассчитываете.

🟣 ♒ Водолей

Водолеям станет легче обратиться к человеку, которого они считали слишком важным или занятым. В компании он с готовностью ответит на чей-то вопрос, да ещё и пошутит над собственной оплошностью. После этого вам будет проще подойти к нему и заговорить о том, что давно вас занимало. В следующий раз он может и сам вас разыскать.

Больше самостоятельности понадобится при выборе занятия, которому вы хотите уделить ближайшие недели. Приятель охотно порекомендует то, что однажды помогло ему. Попросите показать, чему он научился. По результату легче судить, подходит ли вам такой способ.

🟣 ♓ Рыбы

Рыбы могут первыми нарушить молчание, затянувшееся после мелкой ссоры. В какой-то момент спорить вам обоим надоело, а о том, как теперь неловко просто позвать другого на прогулку, никто не подумал. Попробуйте сегодня. У близкого найдётся повод ответить вам по-доброму, не разбирая заново, кто в чём был прав.

До обеда полезно прикинуть собственные планы на остаток недели. Если уже знаете, чем хотели бы заняться в пятницу, скажите об этом дома. Вы спокойно отведёте себе несколько часов и не станете потом сердиться, что это время успели занять чем-то другим.

У приятелей, которые работают неподалёку, всё может начаться с небольшого крюка по дороге домой. Один пройдёт с другим лишний квартал, потому что разговор так и не закончен. В следующий раз оба свернут в ту же сторону, хотя разговор будет совсем другим: им просто понравилось гулять вдвоём.

У вас тоже может появиться занятие, которое понравится обоим настолько, что уговаривать друг друга в следующий раз не понадобится. Семейные привычки так и складываются: сегодня один предложил, а через несколько дней об этом уже помнит другой.