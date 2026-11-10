Скорпионы, Козероги, Весы и Львы в гороскопе Джорджии Лукас на среду 11 ноября

В среду Тельцам будет легче обсудить с бывшим партнёром вопрос, который они долго обходили стороной. У Водолеев, по прогнозу Джорджии Николс, дружеская встреча может обернуться свиданием. А у Дев и Козерогов свои планы на вечер. После череды встреч и разговоров им наконец захочется побыть дома.

Оценки дня. Пять звёзд означают энергичный, насыщенный день, четыре обещают благоприятный ход дел, три соответствуют обычному дню. Две звезды предупреждают о мелких затруднениях, одна означает трудный день.

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🟣 ♈ Овен (21 марта – 19 апреля) · ★★★★

Возьмите с собой хорошего собеседника и отправляйтесь туда, где вы ещё не бывали. Сегодня вам в равной степени понравятся и новые впечатления, и возможность их с кем-то обсудить. Подойдёт поездка, выставка или лекция на тему, в которой вам давно хотелось разобраться. Даже если до отпуска далеко, вы получите удовольствие уже от выбора маршрута.

🟣 ♉ Телец (20 апреля – 20 мая) · ★★★

Ретроградный Меркурий в противоположном вам знаке Николс связывает с возвращением людей из прошлого. Если вы снова общаетесь с бывшим супругом или партнёром, сейчас будет проще договориться, как распорядиться общей собственностью. Благоприятно может пройти и обсуждение наследства. Тем, кто собирался попросить взаймы, астролог советует выбрать для разговора среду. А вечером постарайтесь лечь пораньше и дать себе выспаться.

🟣 ♊ Близнецы (21 мая – 20 июня) · ★★★

Если на работе кто-то допустит нелепую ошибку, постарайтесь отнестись к ней терпеливо. Вместе вы исправите её быстрее, чем успеете выяснить, кто виноват. По словам Николс, период ретроградного Меркурия подходит к концу 13 ноября. А пока есть повод переключиться на занятия поприятнее. Сходите с друзьями на матч или концерт, поиграйте с детьми. В хорошей компании настроение быстро изменится.

🟣 ♋ Рак (21 июня – 22 июля) · ★★★

Кому-то из Раков в последнее время довелось вновь встретить прежнюю любовь, а кому-то удалось пообщаться с детьми, которых давно не видели. Сегодня вас порадуют и люди, с которыми вы видитесь каждый день. С коллегами будет приятно посидеть за обедом, особенно если разговор уйдёт в сторону от работы. Вечером зовите гостей к себе. Среда хорошо подходит для домашнего ужина с близкими.

🟣 ♌ Лев (23 июля – 22 августа) · ★★★★

Назначайте свидание, берите билеты в театр или зовите друзей провести вечер вместе. Если вы сейчас в отпуске, смело выбирайте занятие, ради которого, собственно, и хотелось отдохнуть. Сегодня окружающие охотнее принимают приглашения, да и вы сами легче соглашаетесь на чужие предложения. Компанию найти будет просто. Для начала решите, чего хочется именно вам.

🟣 ♍ Дева (23 августа – 22 сентября) · ★★★

В последнее время одна встреча у вас сменяла другую. Между ними надо было успеть съездить по делам, прочитать письма и всем ответить. Сегодня хорошо бы освободить хотя бы вечер. Приготовьте себе любимый ужин, дочитайте книгу, до которой всё не доходили руки, или просто останьтесь дома. За удовольствие распорядиться своим временем вам сегодня точно не придётся оправдываться.

🟣 ♎ Весы (23 сентября – 22 октября) · ★★★★

Благоприятная связь Луны с Венерой, покровительницей вашего знака, поможет вам найти нужные слова. Учителю будет легче объяснить трудную тему, в разговоре с покупателем быстрее найдётся убедительный довод, а автору или редактору удастся фраза, над которой пришлось поломать голову. Если вы зарабатываете выступлениями, текстами, продажами или рекламой, сегодняшнее красноречие может принести и деньги.

🟣 ♏ Скорпион (23 октября – 21 ноября) · ★★★

Отнеситесь всерьёз к идее, которая пришла вам в голову насчёт заработка. Вы вполне можете разглядеть возможность там, где другие пока ничего интересного не заметили. Покупки сегодня тоже доставят удовольствие, особенно если найдётся красивая вещь для себя или близкого человека. Для подарка подойдёт и сущая мелочь. Приятнее всего будет то, что вы запомнили, какой цвет человек любит или чем однажды залюбовался у витрины.

🟣 ♐ Стрелец (22 ноября – 21 декабря) · ★★★★

Луна в вашем знаке ладит с Венерой, и сегодня вы особенно восприимчивы к красоте. Знакомая улица может так понравиться в вечернем свете, что захочется пройтись по ней ещё раз, желательно вдвоём. Среда удачна для свиданий и дружеских встреч. Если вас зовут на праздник, соглашайтесь. По прогнозу Николс, сегодня вам может повезти.

🟣 ♑ Козерог (22 декабря – 19 января) · ★★★

В вашем кругу снова появились давние знакомые, в том числе люди моложе вас. Хорошо складываются и отношения с руководством. Возможно, кто-то из тех, с кем вы привыкли общаться исключительно по делу, испытывает к вам личную симпатию. Сами вы сегодня, скорее всего, предпочтёте провести несколько часов в тишине. После стольких встреч приятно хотя бы на вечер оказаться в собственном распоряжении.

🟣 ♒ Водолей (20 января – 18 февраля) · ★★★★

Особенно тёплым обещает быть общение с подругой или давней знакомой. Расскажите ей о плане, который пока держали при себе. Возможно, она заметит то, о чём вы ещё не подумали. Хорошо пройдёт и совместный поход на выставку, а за ужином будет приятно обсудить будущую поездку. У некоторых Водолеев встреча с человеком, которого они давно считают другом, может приобрести романтическое продолжение.

🟣 ♓ Рыбы (19 февраля – 20 марта) · ★★★

Сегодня люди замечают вас и охотно подходят знакомиться. По вашей улыбке легко понять, что вы рады разговору, а кто-то, возможно, решится выразить симпатию, которую до сих пор скрывал. Если собираетесь на свидание или праздничную встречу, выбирайте наряд, в котором сами себе нравитесь. И те самые эффектные туфли, которые всё ждали особого случая, сегодня точно будут кстати.

Если вы родились 11 ноября

По характеристике Джорджии Николс, вы щедры, доброжелательны и говорите прямо. При этом близким бывает трудно угадать, какую идею вы сейчас обдумываете. Воображения вам хватает, а когда решение принято, хватает и решимости его осуществить.

В предстоящем году перемены могут дать вам больше личной свободы. Присмотритесь к тому, от каких обязательств вы уже готовы отказаться и на что хотели бы потратить освободившееся время. Если появится интересное предложение, доверьтесь своему чутью и будьте готовы действовать. Среди приятных возможностей года Николс отмечает и путешествия.