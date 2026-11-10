Меркурий и Венера заканчивают ретроградность: к чему вернуться после 14 ноября

В середине ноября заканчиваются сразу два ретроградных периода. По центральноевропейскому времени (CET) Меркурий возвращается к прямому движению 13 ноября 2026 года, Венера 14 ноября. В астрологическом календаре это повод вернуться к разговорам, планам и решениям, которые осенью приходилось пересматривать. Но начинать всё заново необязательно: некоторые вопросы за время ожидания могли потерять смысл.

Непрочитанный ответ, обещание «обсудим позже», идея, которую несколько раз откладывали: у каждого найдётся своя незаконченная история. Предлагаем астрологический разбор для двенадцати знаков: что стоит ещё раз обдумать после середины ноября, где пригодится инициатива и в каких случаях полезнее признать, что прежние планы больше не подходят.

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Что именно произойдёт 13 и 14 ноября

Ретроградность относится к видимому движению планеты с Земли. Планета не начинает физически двигаться назад по своей орбите: направление её смещения на фоне звёзд кажется другим из-за взаимного движения Земли и самой планеты. Возвращение к прямому движению тоже описывает эту наблюдаемую картину.

Нынешний ретроградный период Меркурия начался 24 октября. Его разворот 13 ноября происходит в астрологическом знаке Скорпиона. Венера была ретроградной с 3 октября и возвращается к прямому движению в Весах 14 ноября. Все даты приведены по центральноевропейскому времени.

В астрологических прогнозах также встречается выражение «постретроградная тень». Так называют период, когда планета снова проходит участок зодиака, по которому уже двигалась во время ретроградности. Для Меркурия этот этап заканчивается 30 ноября, для Венеры 15 декабря. Это отдельный термин, а не продолжение самого ретроградного движения.

С чего начать после середины месяца

Возвращаться к отложенному разговору имеет смысл с новым вопросом: что изменилось за время ожидания? Возможно, появилось предложение получше. Возможно, вы наконец поняли, почему прежнее соглашение не устраивало. А иногда выясняется, что желание всё ещё осталось, просто первый шаг представлялся слишком большим.

Необязательно за один вечер разбирать все отношения и переписывать планы до конца года. Выберите одну ситуацию, в которой действительно хотите ясности. Само изменение даты не исправляет недоговорённости, а астрологические рекомендации ниже можно использовать как повод посмотреть на них с другой стороны.

🟣 ♈ Овен

Овну стоит вернуться к договорённости, которую он принял слишком быстро. Тогда хотелось поскорее начать, помириться или закрыть вопрос. Теперь обнаружилось, что на вас приходится больше обязанностей, чем предполагалось, а сказать об этом неловко: сами же согласились.

Начните с конкретного пункта. Вместо длинной речи о том, что вас недооценивают, объясните, какую часть обещанного вы готовы выполнять и что необходимо перераспределить. Пересмотр условий не обесценивает прежнего согласия. Люди иногда понимают реальный объём задачи только после того, как за неё взялись.

🟣 ♉ Телец

У Тельца незаконченный разговор может скрываться в самой обычной бытовой ситуации. Кто помнит о записи, следит за запасами, организует встречи, напоминает о чужих обещаниях? Если всё это незаметно стало вашей обязанностью, одной просьбы «помогать побольше» будет мало.

После середины ноября попробуйте договориться о конкретном деле, за которое другой человек отвечает целиком. Без ваших напоминаний и проверки. А себе оставьте возможность не вмешиваться, даже если он выполнит задачу немного иначе. Иначе обязанности формально разделятся, но продолжать думать за двоих придётся вам.

🟣 ♊ Близнецы

Близнецам пригодится возвращение к занятию, которое бросили на стадии «почти готово». Текст остался в черновиках, интересная идея потерялась среди переписок, начатое обучение уступило место очередной срочности. Возможно, замысел устарел лишь в вашей голове.

Не начинайте с полного переустройства проекта. Откройте то, что уже есть, и доведите до конца небольшой фрагмент. Готовая страница, разобранная тема или назначенная встреча дадут больше понимания, чем ещё неделя обсуждений. Заодно станет ясно, хочется ли продолжать это дело на самом деле.

🟣 ♋ Рак

Раку стоит отделить собственное желание от привычного представления о хорошем семейном вечере. Возможно, вы снова готовите большую встречу, хотя мечтаете провести несколько часов вдвоём. Или соглашаетесь на общий план, в котором для вас нет ничего приятного.

Попробуйте предложить свой вариант заранее, пока остальные ещё не успели всё решить. Необязательно сопровождать просьбу извинениями и объяснять, почему вы заслужили внимание. «Мне хочется в этот раз вот так» вполне достаточно для начала разговора. Близким будет легче откликнуться на понятное предложение, чем угадывать причину вашего недовольства.

🟣 ♌ Лев

Льву полезно вернуться к разговору, который закончился громче, чем хотелось. Возможно, сама претензия была справедливой, но собеседник запомнил интонацию и теперь отвечает именно на неё. Продолжать спор с той же точки вряд ли интересно даже вам.

Начать можно с признания своей части: «Я сказал это резко. При этом сам вопрос для меня остался». Такая фраза позволяет обсудить содержание, не заставляя никого сначала признать полное поражение. Выберите один эпизод. Перечень всех обид с начала знакомства снова уведёт разговор в сторону.

🟣 ♍ Дева

У Девы может найтись письмо или предложение, которое давно пора отправить, но всё ещё хочется немного улучшить. Вы уже поправили формулировки, проверили детали и придумали несколько ответов на возможные возражения. Осталось только показать результат тому, для кого он предназначен.

Определите, какие уточнения действительно необходимы, а какие появились из желания заранее исключить любую неловкость. Вторую задачу выполнить невозможно. После середины ноября выберите момент для отправки, а дальнейшие вопросы решайте по мере появления. Чужая реакция даст информацию, которой нет ни в одной версии вашего черновика.

🟣 ♎ Весы

Весам стоит пересмотреть решение, в котором они слишком быстро уступили. Выбранное место, совместная покупка, способ провести праздники: внешне всё согласовано, но внутри осталось ощущение, что вас так и не спросили. Хотя, возможно, вы сами ответили: «Мне без разницы».

Вернуться к разговору можно без обвинений. Скажите, что тогда не сумели сформулировать желание, а теперь поняли его лучше. Не нужно доказывать, что ваш вариант объективно правильнее. Он просто ваш, и это уже достаточная причина обсудить его наравне с остальными.

🟣 ♏ Скорпион

Для Скорпиона вопрос середины ноября звучит так: что вы уже решили, но продолжаете изображать неопределённость? Возможно, ждёте, когда другой человек первым назовёт происходящее. Или собираете ещё одно подтверждение тому, что давно понятно.

Попробуйте говорить только за себя. «Мне подходит такой формат общения». «Я больше не готов это обещать». «Я хочу продолжить, но мне нужно обсудить вот это». Подобные формулировки оставляют собеседнику право на собственный ответ. Они полезнее попытки добиться нужного признания с помощью намёков и проверок.

🟣 ♐ Стрелец

Стрельцу стоит проверить обещания, которые были даны на хорошем настроении. Встреча, поездка, участие в общем деле: тогда всё казалось интересным, а теперь календарь заполнен тем, что уже не хочется делать.

Разделите эти планы на те, которые действительно радуют, и те, от которых вы не отказались только из неловкости. По второй группе лучше объясниться заранее. Людям будет проще перестроиться сейчас, чем в последний момент узнавать, что вы всё-таки не придёте. А освободившееся время необязательно сразу занимать новым обязательством.

🟣 ♑ Козерог

Козерогу полезно вернуться к вопросу о своей роли в общем деле. Если вы постоянно подхватываете недоделанное, окружающие могут давно считать это частью вашей работы. При этом никто не обсуждал, готовы ли вы отвечать за такой объём.

После середины ноября попробуйте назвать то, что обычно остаётся за кадром: какие задачи вы ведёте, где требуется участие других людей, какое решение без вас всё равно не принимается. Чем конкретнее разговор, тем меньше шансов, что он закончится приятным «мы очень тебя ценим» без каких-либо изменений.

🟣 ♒ Водолей

Водолею стоит ещё раз посмотреть на идею, которую раньше отвергли как слишком непривычную. Возможно, вы пытались сразу представить весь замысел, тогда как окружающим было трудно понять даже первый шаг.

Попробуйте вернуться с небольшим примером: наброском, пробной версией, одним готовым решением. Необязательно снова убеждать всех в масштабе будущего результата. Дайте людям возможность увидеть, что именно вы предлагаете. Заодно и сами проверите, насколько идея удобна за пределами обсуждения.

🟣 ♓ Рыбы

Рыбам пригодится возвращение к собственному намерению, которое растворилось в чужих советах. Вы собирались учиться, что-то менять или пробовать новое, затем выслушали столько мнений, что уже трудно вспомнить первоначальное желание.

Запишите, что именно вас привлекало в этом плане до обсуждений. Потом выберите небольшой шаг, который не требует ничьего одобрения: узнать условия, посетить вводное занятие, договориться о разговоре. Необязательно сразу решать, чем вы будете заниматься следующие пять лет. Достаточно понять, интересен ли вам следующий час.

После 14 ноября не нужно наверстывать всё сразу

Окончание ретроградности Меркурия и Венеры удобно воспринимать как дату для пересмотра отложенных вопросов. Но возвращать в жизнь каждую старую идею и каждый прерванный разговор незачем. Иногда за время ожидания становится понятнее, что именно больше не хочется продолжать.

Выберите одно дело, которое всё ещё имеет значение, и сделайте шаг, соответствующий сегодняшним обстоятельствам. Уточните договорённость, отправьте подготовленный ответ, предложите встречу. Дальше ориентируйтесь на происходящее между людьми, а не на обещание, что календарь теперь обязан всё устроить.