Девы, Рыбы, Раки и Козероги в гороскопе Василисы Володиной на среду 11 ноября

Тельцам в среду, 11 ноября, могут предложить лучшее место, а они предпочтут уступить его кому-нибудь другому. У самой сцены можно разглядеть лицо солиста, зато из середины зала виден весь ансамбль. В более серьёзном деле имеет смысл выбирать так же: прежде чем соглашаться из вежливости, подумайте, ради чего вы вообще пришли.

Стрельцы узнают, сколько хлопот стоила другому человеку небольшая уступка, которую они давно перестали замечать. Теперь найдётся время, которое устроит обоих. Появятся и новости от тех, кого вы привыкли считать занятыми всю рабочую неделю. Ради интересной встречи кое-кто попробует освободиться пораньше.

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🟣 ♈ Овен

Овны могут переоценить, сколько всего успеют до обеда. В прошлый раз за одну поездку вы управились с тремя делами, но вспомните, какая это была редкая удача: ни в одном месте не пришлось ждать. Сегодня лучше вычеркнуть из списка хотя бы один адрес. Куда приятнее будет и дело закончить, и по дороге спокойно пообедать.

С другом, который захочет к вам присоединиться, лучше встретиться уже после дел. Он предложит занятие, на которое вам самим было жалко тратить свободный вечер. Вдвоём куда веселее решиться на первую попытку.

🟣 ♉ Телец

Тельцам понравится место, которое остальные едва заметили. Кто-то любит сидеть у самой сцены, а вам, возможно, интереснее видеть, что происходит и на дальнем её краю. Уступив соседу билет, который ему больше нравится, вы вполне можете остаться в выигрыше. То же касается предложения сесть рядом с главным гостем, когда вам гораздо интереснее его спутник.

В делах удастся спокойно обсудить то, что долго откладывали при посторонних. Как только вас перестанут перебивать, обнаружится, что суть вашего предложения можно объяснить за несколько минут. Останется время услышать ответ.

🟣 ♊ Близнецы

У Близнецов проснётся охота что-нибудь изменить дома. Но прежде чем выбирать цвет для всей комнаты, принесите образец туда, где собираетесь его использовать. То, что утром у окна казалось почти белым, вечером под лампой может вам не понравиться. И наоборот, возможен неожиданный выбор, особенно если к привычным вещам подойдёт оттенок, который в магазине выглядел невзрачно.

Придут хорошие новости издалека. Один из близких добился того, ради чего несколько месяцев отказывал себе в отдыхе. Наберите его номер: он будет рад рассказать, как всё прошло.

🟣 ♋ Рак

Человек, которого Раки давно не видели, может по старой памяти начать им что-то советовать. Раньше его опыт и правда выручал, но с тех пор вы сами многому научились. Расскажите лучше, чем вы заняты сейчас и что собираетесь делать дальше. Так вы быстрее перейдёте к разговору, ради которого действительно стоит увидеться: за время вашего отсутствия у него тоже многое переменилось.

Вечером вы обрадуетесь возможности побыть дома без спешки. Может быть, вы давно купили себе книгу, но всякий раз откладывали её, потому что до сна оставалось всего десять минут. Сегодня успеете и прочитать первую главу, и решить, заслуживает ли эта история второго вечера.

🟣 ♌ Лев

Львам понравится, как встретят их работу, но затем кто-нибудь непременно заговорит о сроках. Не спешите защищать то, за что вас только что похвалили. Возможно, человеку не терпится воспользоваться результатом и он просто боится, что к нужному дню ничего не будет готово. Назовите часть, за которую ручаетесь, и не беритесь попутно переделывать всё остальное.

В личной жизни тоже можно обойтись без широких жестов. Тот, кто давно искал встречи с вами, обрадуется даже короткой прогулке вдвоём. Вы успеете рассказать кое-что важное прежде, чем придёт пора расходиться.

🟣 ♍ Дева

Девам предложат встретиться поблизости. Знакомому до места идти десять минут от дома, а вы поедете с работы и в пути проведёте гораздо больше времени. Посмотрите дорогу заранее. Вполне вероятно, что для вас обоих найдётся более удобное место, особенно если кому-то потом ещё нужно возвращаться за машиной.

Дома вас будет ждать приятная перемена. Близкие разберут вещи, к которым поодиночке уже не раз подступались. На полке наконец освободится место для того, чем вы пользуетесь каждый день. Не затевайте заодно уборку во всей квартире: уже и без того станет удобнее.

🟣 ♎ Весы

Весам на этот раз стоит взять в магазин того, для кого они выбирают подарок. Вы предложите несколько вещей и увидите, что он с удовольствием примеряет как раз ту, к которой вы не подходили. Окажется, что такой цвет или фасон он давно искал сам. Пусть выбирает. Теперь вы можете быть уверены, что подарок придётся по вкусу.

Сегодня вы и сами станете заметнее в компании. Неподдельный интерес к человеку расположит его настолько, что он предложит продолжить знакомство. Вам ещё предстоит узнать о нём то, что едва ли услышишь за общим столом.

🟣 ♏ Скорпион

Скорпионам покажется, что дома вышел из строя прибор, которым пользуются все. Прежде чем выяснять, кто последний его включал, проверьте самое простое: возможно, кончились батарейки или вилку после уборки забыли вставить в розетку. Тогда не придётся ни платить за ненужную починку, ни извиняться за чересчур поспешные выводы.

Позже один из домашних с энтузиазмом возьмётся за ужин. Выберите вместе то, что оба любите, но редко едите дома. За вами продукты, а за приготовление с удовольствием возьмётся тот, кто предложил блюдо.

🟣 ♐ Стрелец

Стрельцы могут с удивлением узнать, что человек, с которым они часто встречаются, почти всякий раз ради этого меняет свой распорядок. Вы и не подозревали, что ему приходится позже обедать или возвращаться к работе после вашего ухода. На этот раз сами придите туда, где удобно ему. Вполне может оказаться, что вы ничего не теряете, а вместе побудете заметно дольше.

Хорошо пройдёт и деловая встреча, на которой можно не ждать, пока вам зададут вопрос. Подготовьте то, что хотите предложить: скорее всего, случай заговорить об этом представится раньше, чем вы рассчитывали.

🟣 ♑ Козерог

Козерогам приглянутся занятия по хорошей цене, но на другом конце города. Один раз съездить туда несложно. А если придётся ездить туда каждую неделю, будете ли вы успевать после работы? Расспросите знакомых: у кого-нибудь может найтись подходящий адрес поближе.

Близких больше всего обрадует, если сегодняшний разговор не придётся втискивать в оставшиеся десять минут. Поставьте чайник и дайте человеку рассказать, что происходило без вас. У него накопилось куда больше новостей, чем вы ожидали.

🟣 ♒ Водолей

Водолеи вспомнят о своём обещании, когда узнают, с кем наконец можно обсудить подробности. Возможно, вы ждали, пока вас познакомят с участниками общего дела, а они в это время не решались обратиться первыми. Теперь достаточно написать одному человеку и назначить время. Заодно удастся разобраться, что уже сделано и какую часть вы могли бы взять на себя.

Свободный вечер лучше оставить для личного удовольствия. Сегодня вы наконец застанете открытым место, мимо которого обычно проходите слишком поздно, и, пожалуй, задержитесь там дольше, чем думали.

🟣 ♓ Рыбы

При выборе вещи для дома Рыбам поможет одна подробность, на которую обычно обращают внимание уже после покупки. Например, на снимке два чайника одинаково хороши, но у одного крышка открывается так узко, что толком промыть его не получится. Если собирались заказывать по фотографии, стоит сперва зайти в магазин и посмотреть, какой удобнее в руках.

За домашним ужином обычно не до долгих историй, а сегодня найдётся и время, и слушатель. Если близкий давно просил рассказать, какими были ваши родные в молодости, достаньте пару фотографий. На одном из снимков найдётся знакомая всем улыбка. Тут и выяснится, у кого в семье она в точности такая же.

У знакомых, вернувшихся из одного и того же города, рассказы порой совсем разные. Один вспоминает только очереди у входа в музеи, другой почти не заходил в музеи и до сих пор скучает по долгим прогулкам около воды. Оба говорят правду, просто каждому хотелось от поездки своего.

Когда среди недели кто-нибудь возьмётся отговаривать вас от будущей затеи или, наоборот, горячо её расхвалит, спросите, чего ждал он сам. Может статься, именно то, что ему показалось скучным, вы и искали.