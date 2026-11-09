Тельцы, Близнецы, Водолеи и Рыбы в гороскопе Анжелы Перл на вторник 10 ноября

Во вторник, 10 ноября, Тельцов позовут в компанию, которая как раз ищет человека с их опытом. Приглашение придёт от незнакомых людей, но за ним стоит тот, с кем Тельцы уже успели поработать. Девам вернут вещь, которую они когда-то одолжили. Возможно, вы уже и не вспомнили бы о ней, если бы знакомый сам не предложил увидеться.

Стоит прислушаться и к людям, с которыми вы видитесь ежедневно. У того, кто обычно первым даёт советы, найдётся вопрос к вам. А собеседник, чью сторону вы всякий раз принимали в споре, обойдётся и без поддержки. Вы тем временем услышите человека, который в таких беседах обычно молчит.

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🟣 ♈ Овен

К Овнам могут обратиться за мнением о работе, которую остальным пока не показывают. Приятель или коллега готов что-то убрать и хочет знать, согласитесь ли вы с ним. Как раз эта подробность вам и понравится: благодаря ей понятно, что человека в действительности увлекло. Скажите об этом сразу, пока вас не принялись убеждать, что замысел не удался.

Для свидания хорошо подойдёт прогулка по местам, где вы выросли. Любопытно ведь узнать, каким был в детстве человек, с которым теперь встречаешься. А вам явно будет что рассказать, если по дороге попадётся знакомый двор.

Подсказка дня: Расскажите, что вам запомнилось с первого взгляда, пока ещё не знаете, что сам автор собирается оставить.

🟣 ♉ Телец

Давний знакомый предложит Тельцам присоединиться к людям, которые затевают что-то интересное. Окажется, он уже рассказал им о вашей работе. Поэтому начинать знакомство с подробного перечисления заслуг не придётся. Спросите лучше, что собираются сделать в ближайшее время и кто уже согласился участвовать. Так вы поймёте, интересно ли вам это предложение.

Родные обрадуются новости, даже если вы ещё ничего не решили. Они помнят, сколько сил вы потратили на то самое дело, благодаря которому вас теперь приглашают. Вечером можно наконец рассказать им и о смешной стороне этой истории, которая в своё время совсем не казалась смешной.

Подсказка дня: Спросите у знакомого, о какой из ваших работ он рассказал. Так будет проще начать разговор при встрече.

🟣 ♊ Близнецы

Разговор о давней поездке на двоих впервые дойдёт до конкретных дат. Близнецы обнаружат, что у обоих свободны одни и те же дни, а ехать можно и без ночёвки, о которой прежде столько спорили. Прикиньте, сколько времени займёт дорога. Вполне может оказаться, что уехать утром и вернуться вечером удобнее обоим.

То, над чем придётся поломать голову по работе, лучше сделать до того, как сядете выбирать маршрут. Вечером близкому будет приятно услышать, куда хочется попасть именно вам. До сих пор у него могло складываться впечатление, что это только его мечта.

Подсказка дня: Сначала выберите то, ради чего стоило бы поехать, даже если больше вы никуда не успеете.

🟣 ♋ Рак

Человек, у которого Раки привыкли спрашивать совета, на этот раз сам обратится к ним. В том, что его занимает сегодня, вы разбираетесь лучше. Вспомните собственную первую попытку и расскажите, что тогда оказалось самым трудным. По вопросам собеседника вы поймёте, хватит ли ему вашего объяснения или стоит показать, как всё устроено.

А вот у близкого окажется новость, ради которой стоит освободить вечер. Он давно ждал случая рассказать о том, что получилось с первой попытки, хотя сам не очень в это верил. Вам будет особенно приятно услышать подробности: вы ведь помните и его сомнения.

Подсказка дня: Если знаете лишь часть ответа, начните с неё. Собеседнику важно услышать именно то, что вы испытали сами.

🟣 ♌ Лев

Львам станет доступно то, чего не хватало для собственного замысла. Например, сосед закончил ремонт и готов на пару дней одолжить инструмент, который покупать ради одного раза было жаль. Не упускайте случая. Если товарищ тоже взялся за что-то подобное, вечером с удовольствием сравните, что у кого получилось.

С близким человеком соревноваться сегодня точно незачем. Если он с восторгом рассказывает о своей удаче, дайте ему закончить, даже если ваша новость кажется ещё интереснее. За ужином хватит времени на оба рассказа, а его радость быстро передастся и вам.

Подсказка дня: На первую попытку отведите столько времени, чтобы можно было без спешки попробовать ещё раз.

🟣 ♍ Дева

У Дев объявится знакомый, который давно собирался вернуть одолженную вещь. Возможно, вы почти забыли и про неё, и про разговор, на котором расстались в прошлый раз. Теперь выяснится, чем у него всё кончилось, а вас кое о чём расспросят с таким вниманием, что привычного обмена любезностями уже не получится. Расставаться на пороге едва ли кому-нибудь захочется.

Дома особенно хорошо пойдёт работа, которую можно закончить за один вечер. Вы давно проходили мимо мелкой неполадки и всякий раз думали, что проще привыкнуть. Тем больше будет удовольствия, когда почините и сможете пользоваться вещью как прежде.

Подсказка дня: Оставьте на встречу чуть больше времени, чем требуется, чтобы забрать свою вещь.

🟣 ♎ Весы

У Весов впервые за долгое время окажется сразу два интересных предложения. До сих пор вы ждали, пока вас куда-нибудь пригласят, и не слишком задумывались, кому хотите составить компанию. Теперь станет заметна разница. Одним придётся заново объяснять, что вы имеете в виду, а другие понимают вас почти с полуслова. Для долгой совместной работы это веский довод в их пользу.

Под вечер вам придёт в голову пригласить друзей, которые давно не собирались вместе. Кто-нибудь охотно подхватит затею и предложит место, куда всем удобно добраться. Тогда назначить встречу получится уже на этой неделе.

Подсказка дня: Вспомните, с кем вы без труда договаривались, даже когда мнения расходились.

🟣 ♏ Скорпион

Две небольшие неприятности могут оказаться связаны между собой. Например, из мастерской так и не позвонили, чтобы вы забрали заказ, а приятель не предупредил, когда приедет. Прежде чем сердиться на обоих, Скорпионам стоит вспомнить, какой номер телефона они им оставили. Вполне возможно, люди давно пытаются до вас дозвониться.

После обеда вас увлекут домашние дела, особенно если удастся обойтись без долгих приготовлений. Из того, что уже есть на кухне, получится отличный ужин. Близкие, которые не слишком верили в ваш рецепт, вполне могут попросить добавки.

Подсказка дня: Прежде чем ещё раз обращаться с той же просьбой, проверьте, не пользуется ли собеседник устаревшими сведениями.

🟣 ♐ Стрелец

Стрельцам вернут работу с замечаниями, и поначалу может показаться, что впереди долгая переделка. Возможно, достаточно изменить один расчёт или переставить местами две части, и всё остальное станет понятно без пояснений. Вы закончите раньше, чем обещали.

Освободившимся вечером лучше распорядиться до того, как кто-нибудь предложит вам новое поручение. Например, можно зайти к близкому, которого в будний день обычно застаёте уже сонным. Приятно будет увидеть, чем он занят, когда ещё никуда не торопится и полон сил.

Подсказка дня: Сначала прочитайте все замечания до конца и только потом беритесь исправлять первую строчку.

🟣 ♑ Козерог

Козероги по привычке отведут на одну встречу полдня, хотя вопрос, ради которого они пришли, решится довольно быстро. Прислушайтесь, о чём говорят дальше. Если вашего участия уже не ждут, можно попрощаться: собеседники продолжат без вас, а вы успеете в магазин, куда обычно прибегаете перед самым закрытием.

Удачно пройдёт покупка для себя. Появится возможность спокойно выбрать то, чем вы собираетесь пользоваться каждый день, и не уступать чужому вкусу. Близкий заметит обновку, даже если вы о ней не заговорите. Особенно приятно услышать комплимент, когда совсем его не добиваешься.

Подсказка дня: Оставьте время на примерку, даже если точно знаете свой размер.

🟣 ♒ Водолей

Водолеев попытаются вовлечь в спор, в котором давно известны и доводы, и возражения. Не исключено, что вы впервые спокойно уступите собеседнику последнее слово. Кто-то рядом как раз собирался рассказать о поездке или занятии, про которое вы почти ничего не знаете. Послушайте его: вскоре об этом расспрашивать начнут и остальные.

В делах вы тоже обойдётесь без привычного обсуждения каждого шага. Если всё необходимое под рукой, можно браться за работу. Вас порадует, сколько удалось сделать за то время, которого прежде едва хватало, чтобы всем объяснить свои намерения.

Подсказка дня: Дайте договорить тому, кто только начал рассказ, когда остальные вернулись к знакомому спору.

🟣 ♓ Рыбы

Рыб впечатлит смелый поступок знакомого. Выяснится, что человек тоже долго боялся, прежде чем решился выступить, показать свою работу или признаться кому-то в чувствах. Для важного признания вы, вероятно, выберете разговор с глазу на глаз: при посторонних вы сказали бы совсем не то, что думаете.

Домашнее дело, которое требовало участия всей семьи, сдвинется с места. Наконец удастся собрать ответы от тех, кто живёт далеко или работает в другое время. К вечеру вы уже будете знать, кто и когда сможет приехать, и обойдётесь без покупок в расчёте на гостей, о которых пока ничего не известно.

Подсказка дня: Поговорите сперва с тем, чьего ответа вы действительно ждёте. Остальным можно будет рассказать позже.

В повседневных делах доверие редко приходится обсуждать вслух. Вчера вас попросили высказать мнение, а сегодня готовы поступить так, как решите вы. Пожалуй, это убедительнее любых заверений в том, что вам доверяют. Особенно если близкие и сами могли всё устроить, но им и вправду интересно, что вы выберете.

В такой день легко порадовать кого-то тем же. Если близкий берётся приготовить ужин, с удовольствием примите приглашение и не спешите предлагать своё меню. За столом вас наверняка ждёт что-нибудь неожиданное. Приятно хоть изредка побыть в гостях у себя дома.