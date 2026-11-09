Скорпионы, Раки, Львы и Близнецы в гороскопе на вторник 10 ноября

Стрельцы во вторник, 10 ноября, вспомнят о подарке, которым так и не воспользовались. Это может быть сертификат в любимое кафе или билет с открытой датой. Рыб через общих знакомых позовут в новую компанию. Там окажется человек, с которым разговор пойдёт так, будто они уже сто лет знакомы.
В будничных делах найдётся что упростить. Например, вместо нескольких поездок по одному адресу можно сразу забрать всё необходимое на неделю. А дома стоит примерить отложенную обновку с любимыми джинсами: возможно, слишком нарядной для будней она казалась только в магазине.
🟣 ♈ Овен
Главный ход: Об отложенном заказе придут новости: работа уже началась, просто вам забыли сообщить.
Практично: Узнайте, что уже готово и когда можно забрать заказ.
С людьми: Расскажите родным, что вас задержало. Кто-нибудь вызовется подхватить домашние дела.
Деньги: Вспомните о внесённом авансе, когда будете обсуждать, сколько осталось заплатить.
Вечер: Приятель составит компанию на прогулке, и вы пройдёте дальше обычного.
🟣 ♉ Телец
Главный ход: Новая вещь отлично подойдёт к старой, хотя раньше вы не носили их вместе.
Практично: Примерьте обновку с тем, что носите каждый день. Сразу станет понятно, удобно ли вам в ней двигаться.
С людьми: На встрече вы сразу привлечёте внимание. Воспользуйтесь случаем разговориться с тем, кто вам интересен.
Деньги: Можно отложить покупку одежды и потратиться на подарок, который вы присмотрели для близкого.
Вечер: Близкий даст понять, что соскучился и хотел бы провести время вдвоём.
🟣 ♊ Близнецы
Главный ход: Однотипные поручения удастся собрать на один день, вместо того чтобы ездить туда и обратно всю неделю.
Практично: Если постоянно что-то забираете по одному адресу, спросите, нельзя ли приехать за всем разом.
С людьми: Предупредите друзей, что теперь успеваете на встречу: вам оставят место за столом.
Деньги: Сэкономленного на дороге хватит на обед в городе.
Вечер: Наконец дойдёт очередь до книги, которую вы с интересом начали и отложили.
🟣 ♋ Рак
Главный ход: Мастер назовёт цену до начала работы. Вы сможете сравнить её с предложением конкурента.
Практично: Покажите, что именно нужно сделать. Оценка по одному описанию может оказаться неточной.
С людьми: Не пропустите хорошую новость близкого, пока заняты хозяйственными делами. Он давно ждал этого дня.
Деньги: Уточните, включены ли материалы в названную сумму, особенно если одно предложение заметно дешевле другого.
Вечер: На ужин приготовьте любимое блюдо того, кого собираетесь поздравить.
🟣 ♌ Лев
Главный ход: С напарником вы сработаетесь, хотя поначалу его дотошность покажется утомительной.
Практично: Предложите ему спланировать работу, а вы беритесь за ту часть, где требуется сноровка.
С людьми: Представьте напарника тем, с кем давно работаете. У него будет повод рассказать им о себе.
Деньги: Для общей затеи не понадобятся покупки в двойном количестве. Сравните, что есть у каждого.
Вечер: Приятно будет погулять одному и ни с кем не согласовывать маршрут.
🟣 ♍ Дева
Главный ход: Освободится место в ранней группе. Если позднее занятие вам неудобно, попросите о переводе.
Практично: Узнайте, можно ли перейти насовсем или место освободилось только на сегодня.
С людьми: В разговоре с другом не торопитесь угадывать конец истории. Самое смешное он приберёг напоследок.
Деньги: Если собрались покупать что-то в общую комнату, возьмите с собой домашних. Цвет может понравиться вам и не устроить остальных.
Вечер: Вдвоём получится поужинать пораньше и не поглядывать на часы, пока собеседник рассказывает.
🟣 ♎ Весы
Главный ход: Дружеский спор превратится в состязание: оба захотят проверить, кто быстрее справится.
Практично: Условьтесь заранее, что будет считаться победой. Тогда никто не станет оспаривать результат.
С людьми: Вас охотно поддержит человек, от которого вы прежде не слышали ни слова одобрения.
Деньги: Из азарта легко согласиться на пари. Играть на интерес вам будет ничуть не скучнее.
Вечер: За ужином расспросите близкого, чем кончилась история, за которую вы оба переживали.
🟣 ♏ Скорпион
Главный ход: В собственном письме вы заметите двусмысленность: собирались обсудить предложение, а вышло так, будто уже согласились.
Практично: Напишите, что нужно узнать, прежде чем вы решитесь взяться за дело.
С людьми: С домашними не придётся так тщательно подбирать слова. Они поймут, когда вы шутите.
Деньги: Не заказывайте ничего к началу работ, пока сами ещё не решили, возьмётесь ли за них.
Вечер: На свидании спутник с удовольствием покажет вам место, которое недавно открыл для себя.
🟣 ♐ Стрелец
Главный ход: Попадётся на глаза подарочный сертификат, отложенный до удобного случая. Выбирайте, на что его потратить.
Практично: Посмотрите срок действия и, если нужна запись, позвоните днём.
С людьми: У друзей, которых обычно трудно собрать, совпадут планы на выходные. Поделитесь своей идеей.
Деньги: Доплачивать за более дорогой вариант необязательно. Спросите, что доступно на указанную сумму.
Вечер: Позвоните тому, кто вас так порадовал. Человеку будет интересно узнать, что именно вы выбрали.
🟣 ♑ Козерог
Главный ход: Короткий опыт подтвердит то, о чём вы до сих пор спорили со знакомыми.
Практично: Для проверки возьмите простой пример, чтобы ответ был понятен всем.
С людьми: Дома предложат обсудить ближайший праздник. Расскажите, кого вам хотелось бы позвать.
Деньги: С семейной покупкой дело пойдёт быстрее, если сперва договориться, на какую сумму рассчитывает каждый.
Вечер: На этот раз фильм выберет кто-нибудь из домашних, и его выбор вас приятно удивит.
🟣 ♒ Водолей
Главный ход: В почти готовой работе вы заметите, какой подробности недостаёт. Остальное можно оставить как есть.
Практично: Сделайте свой вариант отдельно: при сравнении будет проще показать, что именно изменилось.
С людьми: Коллега поддержит вашу задумку и не забудет назвать автора, когда остальные её оценят.
Деньги: На вашу задумку хватит тех денег, которые уже выделили. Уточните цену до заказа, чтобы потом не пришлось доплачивать.
Вечер: Удачно пройдёт разговор, в котором вы давно собирались признаться в симпатии. Только выбирайте момент без свидетелей.
🟣 ♓ Рыбы
Главный ход: Друзья позовут вас в малознакомую компанию. С одним из гостей найдётся общее увлечение.
Практично: По работе стоит обсудить намеченные сроки ещё до обеда. Вторая половина дня окажется занятой.
С людьми: Заговорите с тем, кто тоже пришёл впервые. Вдвоём легче осмотреться и начать знакомиться.
Деньги: За обычными покупками лучше зайти возле дома. По пути на встречу легко переплатить за спешку.
Вечер: Дома наконец появится время поставить фильм, который вам давно советовали.
Когда приятель предлагает подвезти вас, потому что вам по пути, можно просто согласиться и в назначенный час ждать его у подъезда. За несколько минут, которые у него уйдут на небольшой крюк, вам вовсе не обязательно тут же предлагать деньги.
Если приятель одолжил вам на пару дней дрель, верните её к сроку. Тогда ему не придётся в субботу утром вспоминать, у кого сейчас его инструменты, и разыскивать вас по телефону. Так вы отблагодарите его лучше, чем дорогим угощением.