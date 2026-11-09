Рыбы, Весы, Девы и Козероги в гороскопе Джорджии Николс на вторник 10 ноября

В гороскопе Джорджии Николс на 10 ноября Близнецы и Водолеи могут неожиданно для себя увлечься кем-то из друзей. Ракам стоит присмотреться к коллеге, а Львам звёзды обещают приятный вечер в компании. Тельцам и Скорпионам вторник даст повод внимательнее отнестись к деньгам. Первые рискуют пообещать слишком много, вторые могут пожалеть о спонтанной покупке.

Оценка дня по пятибалльной шкале. Пять звёзд означают насыщенный, энергичный день, четыре сулят благоприятный ход дел, три соответствуют обычному дню. Две звезды предупреждают о заминках, одна указывает на трудный день.

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🟣 ♈ Овен (21 марта – 19 апреля) · ★★★★

Если представится случай куда-нибудь съездить, соглашайтесь. Вам пойдёт на пользу смена обстановки, да и к новым идеям вы сегодня особенно восприимчивы. Заинтересовать вас может человек, у которого совсем другие вкусы и взгляды. Только не спешите с выводами и следите за тем, что говорите. В дороге тоже стоит быть внимательнее обычного.

🟣 ♉ Телец (20 апреля – 20 мая) · ★★★

Вам захочется кого-то выручить. Прежде чем назвать сумму, прикиньте, сколько вы действительно можете себе позволить. В порыве щедрости легко согласиться и на то, что через день покажется вам чрезмерным. При банковском переводе сверьте реквизиты. Если разбираетесь с наследством или общей собственностью, ещё раз просмотрите документы, даже знакомые. В них может обнаружиться неожиданная деталь.

🟣 ♊ Близнецы (21 мая – 20 июня) · ★★★

Вы сумеете убедительно объяснить, почему предлагаете поступить именно так. И всё же договориться будет легче, если в чём-то вы сами чуть больше уступите собеседнику. Результат вполне может устроить вас обоих. А разговор с приятелем, которого вы давно знаете, вдруг примет игривый оборот. Возможно, до сегодняшнего дня вам просто не приходило в голову, что вы нравитесь друг другу.

🟣 ♋ Рак (21 июня – 22 июля) · ★★★★

Успеть можно многое, хотя рабочий день вряд ли пройдёт по расписанию. В неподходящий момент может подвести техника, и часть дел придётся поменять местами. Зато среди рабочих забот найдётся место для симпатии. Кто-то из коллег вдруг вам понравится, а может, вы просто встретитесь с кем-то взглядом и поймаете себя на том, что улыбаетесь.

🟣 ♌ Лев (23 июля – 22 августа) · ★★★★

Вторник хорош для свидания, ужина с друзьями или встречи, на которую вас позовут в последний момент. Именно незапланированное знакомство может оказаться самым приятным за вечер. Присмотритесь и к тому, кто заметно старше или моложе вас. Общий язык вы можете найти с первых минут. Родителям сегодня стоит внимательнее следить за детьми, особенно во время подвижных игр.

🟣 ♍ Дева (23 августа – 22 сентября) · ★★★

В разговоре с мамой, сестрой или другой родственницей спор может вспыхнуть по совершенно неожиданному поводу. Дайте ей договорить, прежде чем отвечать. Зато дома вы, похоже, заметите, что давно пора переставить или переделать для собственного удобства. Впрочем, до перестановки дело может и не дойти, если ваши мысли займёт кто-то, кто вам нравится. У этой симпатии есть шанс выйти за пределы мечтаний.

🟣 ♎ Весы (23 сентября – 22 октября) · ★★★★

Если вам давно хотелось поближе познакомиться с человеком, которого вы обычно только приветствуете при встрече, сегодня будет проще завязать разговор. Вы легко расположите к себе собеседника, а симпатия вполне может оказаться взаимной. На дорогу оставьте побольше времени. Планы могут измениться несколько раз, поэтому, если вас отвлекут в пути, лучше остановиться и спокойно разобраться.

🟣 ♏ Скорпион (23 октября – 21 ноября) · ★★★

Присматривайте за телефоном, кошельком и вещами, особенно когда переходите с места на место. Что-то ценное можно забыть, повредить или упустить из виду. С покупками тоже полезно повременить, если решение вы приняли сгоряча. Зато на работе возможна приятная неожиданность. Для кого-то из Скорпионов знакомство с коллегой может стать началом романа.

🟣 ♐ Стрелец (22 ноября – 21 декабря) · ★★★★

Луна в вашем знаке взаимодействует сразу с четырьмя планетами. Вы можете с жаром отстаивать идею, а минуту спустя первым заметить, что кому-то за столом так и не дали высказаться. Сегодня вам пригодятся и отзывчивость, и умение убеждать. А когда от обсуждения пора будет переходить к делу, вы сумеете рассудить вполне практично и предложить, с чего начать.

🟣 ♑ Козерог (22 декабря – 19 января) · ★★★

Люди моложе вас, с которыми вы давно не виделись, могут снова появиться в вашей жизни. На работе вы тоже на хорошем счету, причём особенно благосклонны к вам те, от кого многое зависит. А вот свободным вечером, несмотря на все приглашения, вам может захотеться побыть вдвоём с одним человеком. Особенно если об этих отношениях вы пока никому не рассказывали.

🟣 ♒ Водолей (20 января – 18 февраля) · ★★★★

Друг может удивить вас поступком или признанием. Привычное дружеское подтрунивание вдруг покажется флиртом, и, возможно, вам захочется ответить в том же духе. У других Водолеев будет совсем иной повод изменить планы. Кто-то из близких поделится тем, что его тревожит, и вы охотно отложите собственные дела, чтобы помочь.

🟣 ♓ Рыбы (19 февраля – 20 марта) · ★★★

Если что-то пойдёт не по плану, окружающие, скорее всего, посмотрят на вас. В нужный момент вы почувствуете себя достаточно уверенно, чтобы взять дело в свои руки, и успеете больше, чем рассчитывали. При этом вы заметите и того, кому нужна помощь. В личном общении многое зависит от вашей реакции. Если человек вам симпатичен, сегодня стоит дать ему это понять.

Если вы родились 10 ноября

Тем, кто отмечает день рождения 10 ноября, Джорджия Николс приписывает живое воображение и редкое терпение к мелочам. Вам интересно пробовать незнакомое, а когда занятие по-настоящему увлекает, хватает упорства освоить его как следует.

В предстоящем году астролог советует упростить то, что отнимает у вас слишком много времени и сил. Выберите несколько планов, которыми готовы заниматься всерьёз, и отведите в расписании место для себя. Особое внимание стоит уделить здоровью и физической активности. Подойдёт занятие, к которому вам будет приятно возвращаться каждую неделю.