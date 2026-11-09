Козероги, Овны, Рыбы и Весы в гороскопе Тамары Глобы на вторник 10 ноября

Стрельцы во вторник, 10 ноября, вспомнят о подарке, которым так и не воспользовались. Это может быть сертификат в любимое кафе или билет с открытой датой. Рыб через общих знакомых позовут в новую компанию. Там окажется человек, с которым разговор пойдёт так, будто они уже сто лет знакомы.

В будничных делах найдётся что упростить. Например, вместо нескольких поездок по одному адресу можно сразу забрать всё необходимое на неделю. А дома стоит примерить отложенную обновку с любимыми джинсами: возможно, слишком нарядной для будней она казалась только в магазине.

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🟣 ♈ Овен

Главный ход: Об отложенном заказе придут новости: работа уже началась, просто вам забыли сообщить.

Практично: Узнайте, что уже готово и когда можно забрать заказ.

С людьми: Расскажите родным, что вас задержало. Кто-нибудь вызовется подхватить домашние дела.

Деньги: Вспомните о внесённом авансе, когда будете обсуждать, сколько осталось заплатить.

Вечер: Приятель составит компанию на прогулке, и вы пройдёте дальше обычного.

🟣 ♉ Телец

Главный ход: Новая вещь отлично подойдёт к старой, хотя раньше вы не носили их вместе.

Практично: Примерьте обновку с тем, что носите каждый день. Сразу станет понятно, удобно ли вам в ней двигаться.

С людьми: На встрече вы сразу привлечёте внимание. Воспользуйтесь случаем разговориться с тем, кто вам интересен.

Деньги: Можно отложить покупку одежды и потратиться на подарок, который вы присмотрели для близкого.

Вечер: Близкий даст понять, что соскучился и хотел бы провести время вдвоём.

🟣 ♊ Близнецы

Главный ход: Однотипные поручения удастся собрать на один день, вместо того чтобы ездить туда и обратно всю неделю.

Практично: Если постоянно что-то забираете по одному адресу, спросите, нельзя ли приехать за всем разом.

С людьми: Предупредите друзей, что теперь успеваете на встречу: вам оставят место за столом.

Деньги: Сэкономленного на дороге хватит на обед в городе.

Вечер: Наконец дойдёт очередь до книги, которую вы с интересом начали и отложили.

🟣 ♋ Рак

Главный ход: Мастер назовёт цену до начала работы. Вы сможете сравнить её с предложением конкурента.

Практично: Покажите, что именно нужно сделать. Оценка по одному описанию может оказаться неточной.

С людьми: Не пропустите хорошую новость близкого, пока заняты хозяйственными делами. Он давно ждал этого дня.

Деньги: Уточните, включены ли материалы в названную сумму, особенно если одно предложение заметно дешевле другого.

Вечер: На ужин приготовьте любимое блюдо того, кого собираетесь поздравить.

🟣 ♌ Лев

Главный ход: С напарником вы сработаетесь, хотя поначалу его дотошность покажется утомительной.

Практично: Предложите ему спланировать работу, а вы беритесь за ту часть, где требуется сноровка.

С людьми: Представьте напарника тем, с кем давно работаете. У него будет повод рассказать им о себе.

Деньги: Для общей затеи не понадобятся покупки в двойном количестве. Сравните, что есть у каждого.

Вечер: Приятно будет погулять одному и ни с кем не согласовывать маршрут.

🟣 ♍ Дева

Главный ход: Освободится место в ранней группе. Если позднее занятие вам неудобно, попросите о переводе.

Практично: Узнайте, можно ли перейти насовсем или место освободилось только на сегодня.

С людьми: В разговоре с другом не торопитесь угадывать конец истории. Самое смешное он приберёг напоследок.

Деньги: Если собрались покупать что-то в общую комнату, возьмите с собой домашних. Цвет может понравиться вам и не устроить остальных.

Вечер: Вдвоём получится поужинать пораньше и не поглядывать на часы, пока собеседник рассказывает.

🟣 ♎ Весы

Главный ход: Дружеский спор превратится в состязание: оба захотят проверить, кто быстрее справится.

Практично: Условьтесь заранее, что будет считаться победой. Тогда никто не станет оспаривать результат.

С людьми: Вас охотно поддержит человек, от которого вы прежде не слышали ни слова одобрения.

Деньги: Из азарта легко согласиться на пари. Играть на интерес вам будет ничуть не скучнее.

Вечер: За ужином расспросите близкого, чем кончилась история, за которую вы оба переживали.

🟣 ♏ Скорпион

Главный ход: В собственном письме вы заметите двусмысленность: собирались обсудить предложение, а вышло так, будто уже согласились.

Практично: Напишите, что нужно узнать, прежде чем вы решитесь взяться за дело.

С людьми: С домашними не придётся так тщательно подбирать слова. Они поймут, когда вы шутите.

Деньги: Не заказывайте ничего к началу работ, пока сами ещё не решили, возьмётесь ли за них.

Вечер: На свидании спутник с удовольствием покажет вам место, которое недавно открыл для себя.

🟣 ♐ Стрелец

Главный ход: Попадётся на глаза подарочный сертификат, отложенный до удобного случая. Выбирайте, на что его потратить.

Практично: Посмотрите срок действия и, если нужна запись, позвоните днём.

С людьми: У друзей, которых обычно трудно собрать, совпадут планы на выходные. Поделитесь своей идеей.

Деньги: Доплачивать за более дорогой вариант необязательно. Спросите, что доступно на указанную сумму.

Вечер: Позвоните тому, кто вас так порадовал. Человеку будет интересно узнать, что именно вы выбрали.

🟣 ♑ Козерог

Главный ход: Короткий опыт подтвердит то, о чём вы до сих пор спорили со знакомыми.

Практично: Для проверки возьмите простой пример, чтобы ответ был понятен всем.

С людьми: Дома предложат обсудить ближайший праздник. Расскажите, кого вам хотелось бы позвать.

Деньги: С семейной покупкой дело пойдёт быстрее, если сперва договориться, на какую сумму рассчитывает каждый.

Вечер: На этот раз фильм выберет кто-нибудь из домашних, и его выбор вас приятно удивит.

🟣 ♒ Водолей

Главный ход: В почти готовой работе вы заметите, какой подробности недостаёт. Остальное можно оставить как есть.

Практично: Сделайте свой вариант отдельно: при сравнении будет проще показать, что именно изменилось.

С людьми: Коллега поддержит вашу задумку и не забудет назвать автора, когда остальные её оценят.

Деньги: На вашу задумку хватит тех денег, которые уже выделили. Уточните цену до заказа, чтобы потом не пришлось доплачивать.

Вечер: Удачно пройдёт разговор, в котором вы давно собирались признаться в симпатии. Только выбирайте момент без свидетелей.

🟣 ♓ Рыбы

Главный ход: Друзья позовут вас в малознакомую компанию. С одним из гостей найдётся общее увлечение.

Практично: По работе стоит обсудить намеченные сроки ещё до обеда. Вторая половина дня окажется занятой.

С людьми: Заговорите с тем, кто тоже пришёл впервые. Вдвоём легче осмотреться и начать знакомиться.

Деньги: За обычными покупками лучше зайти возле дома. По пути на встречу легко переплатить за спешку.

Вечер: Дома наконец появится время поставить фильм, который вам давно советовали.

Когда приятель предлагает подвезти вас, потому что вам по пути, можно просто согласиться и в назначенный час ждать его у подъезда. За несколько минут, которые у него уйдут на небольшой крюк, вам вовсе не обязательно тут же предлагать деньги.

Если приятель одолжил вам на пару дней дрель, верните её к сроку. Тогда ему не придётся в субботу утром вспоминать, у кого сейчас его инструменты, и разыскивать вас по телефону. Так вы отблагодарите его лучше, чем дорогим угощением.