Девы, Стрельцы, Овны и Раки в гороскопе Василисы Володиной на вторник 10 ноября

Раков во вторник, 10 ноября, попросят выбрать за целую компанию. Прежде чем заказывать стол или покупать билеты, стоит узнать, у всех ли в этот раз одинаковые планы. У Водолеев забота приятнее: два человека захотят увидеться с ними в один и тот же день. Одно из приглашений и правда лучше принять сразу, а со вторым спешить незачем.

В разговорах о деньгах легко запомнить сумму и упустить, на какой срок она рассчитана. Особенно если вместе с покупкой предлагают ещё и обслуживание. А прежде чем затевать дома серьёзный разговор о расходах, полезно вспомнить, на что ушли деньги в прошлом месяце. Один крупный платёж порой меняет картину сильнее, чем несколько недель обычных трат.

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🟣 ♈ Овен

Овнов заинтересует новая услуга с ежемесячной оплатой. Подумайте, как часто вы станете ею пользоваться. Если речь о доставке, посчитайте свои заказы хотя бы за последние недели. Вполне может оказаться, что любимую еду вы чаще забираете сами, потому что вам по пути. Тогда дешевле заплатить за доставку один раз, когда вы и правда слишком заняты, чтобы заехать за заказом.

Зато разговор, перед которым вы долго подбирали слова, пройдёт на удивление легко. Стоит старому приятелю удачно пошутить, и вы вспомните, как хорошо всегда понимали друг друга. Самое время рассказать ему, что произошло с вами за последние дни.

🟣 ♉ Телец

Тельцам пригодится вещь, которую покупают обычно надолго, а нужна она им всего на пару дней. Скажем, чемодан для короткой поездки охотно одолжит приятель. Останется узнать, не собрался ли он сам в дорогу как раз в те дни, когда вам хотелось уехать.

Ближе к вечеру вас потянет к человеку, с которым нравилось общаться, пока разговор не стал слишком осторожным. В этот раз можно прямо сказать, что вы соскучились. Если он тоже ждал встречи, вы это быстро поймёте.

🟣 ♊ Близнецы

Кто-то решится поделиться с Близнецами радостной новостью, которую пока рано объявлять всем. О переезде, новой работе или серьёзных переменах в личной жизни вы узнаете раньше других. Человек и сам ещё не знает всех подробностей. Сейчас ему хочется порадоваться вместе с вами, а с тем, что пока неясно, он разберётся позже.

Для собственной поездки, напротив, пригодятся точные сведения. Прежде чем выезжать, узнайте, у какого входа вас ждут и сколько продлится встреча. Тогда удастся ненадолго зайти и туда, куда вы давно собирались, но всякий раз жалели времени на дорогу.

🟣 ♋ Рак

Раки согласятся организовать общую встречу. Вы уже присмотрели несколько мест, но прежде чем выбирать, расспросите остальных. Одному важно недорого поесть, другой хочет без пересадок добраться домой, а третий раньше восьми не освободится. Теперь вам будет легче объяснить, почему подходит именно то кафе, мимо которого сначала все прошли.

Среди новых людей вы будете чувствовать себя свободнее обычного. Познакомиться получится без посредников: кто-нибудь задержится рядом, чтобы расспросить вас о том, чем вы сейчас увлечены. Вы разговоритесь, и уже вскоре вам самим будет любопытно послушать, чем живёт новый знакомый.

🟣 ♌ Лев

В чьей-то работе Львы могут заметить ошибку, которую пока легко поправить. Напишите об этом самому автору, прежде чем указывать на промах при всех. Возможно, он уже исправил расчёт, а вам по ошибке достался прежний вариант. Так или иначе, после короткого разговора ни ему, ни вам не придётся тратить время на лишние объяснения.

Дома кто-то из родных сам возьмётся за дело, которое обычно оставляет вам. Дайте ему попробовать, даже если способ он выберет непривычный. Когда вы увидите результат, возможно, в следующий раз уже сами попросите показать, как это делается.

🟣 ♍ Дева

Девам может показаться, что семейные расходы за последний месяц заметно выросли. Посмотрите, какие траты в этот раз совпали. Оплата абонемента на несколько месяцев или долгожданная покупка для дома, конечно, увеличила общую сумму, но в следующем месяце таких платежей уже не будет. Обсуждать с близкими, на чём действительно стоит сэкономить, после этого будет гораздо проще.

Вам самим придётся по душе предложение провести время без всяких покупок. Старый приятель предложит пройтись по его любимым местам. Вы так давно не оставались наедине, что он, пожалуй, успел припасти для вас целую историю.

🟣 ♎ Весы

Весов может задеть человек, который оспорит их предложение у всех на виду. Дослушайте его: не исключено, что сама идея ему как раз нравится, а сомнения вызывает только её цена. Когда вы останетесь вдвоём, спор довольно быстро закончится. Окажется, вы оба обрадовались поводу познакомиться поближе.

А вот при выборе одежды можно обойтись без чужих советов. Примерьте рубашку того цвета, который вам впервые приглянулся именно сегодня. Даже лучший друг, знающий ваши вкусы, едва ли стал бы искать для вас такую вещь.

🟣 ♏ Скорпион

Скорпионы покажут другим работу, которой сами уже довольны. В ответ каждый предложит что-нибудь переделать, причём одному понравится как раз то, от чего другой советует избавиться. Полезнее всего окажется замечание человека, который попробовал пользоваться сделанным. Скажем, цвет или размер новой полки каждый выбрал бы на свой лад. Но если кто-то при вас заденет плечом её угол, действительно стоит перевесить.

Вечером повезёт с развлечением. Приятель знает, куда можно заглянуть без предварительной записи и дорогих билетов. Вы с удовольствием побудете зрителем после дня, когда всем что-то показывали сами.

🟣 ♐ Стрелец

У Стрельцов на работе найдётся неожиданное применение тому, чему они научились в свободное время. Возможно, вы лучше остальных умеете ладить с большой компанией или можете по памяти проложить путь по незнакомому для коллег району. Беритесь за ту часть, которую действительно знаете. Дальше к делу подключится кто-то ещё, и у вас будет время заняться тем, что отложили с утра.

Близкие охотнее обычного возьмут на себя домашние хлопоты. Если вы собирались на тренировку или хотели пройтись после работы, скажите об этом днём. Тогда все успеют поделить дела и заранее решить, к какому часу готовить ужин.

🟣 ♑ Козерог

Козерогам предстоит выслушать запоздалое извинение. Человек может вспомнить свой резкий ответ именно тогда, когда вы уже привыкли обходиться без его общества. Вас тронет уже то, что он не забыл о той встрече. Поблагодарить за эти слова можно, даже если вам ещё нужно время, чтобы понять, хочется ли снова общаться так же часто.

В незнакомой компании вам удастся хорошо поработать. Здесь никто заранее не решил, что обычно делаете вы, а что берут на себя другие. Предложите заняться тем, до чего на прежнем месте вас редко допускали. Рядом найдётся человек, готовый разделить с вами эту задачу.

🟣 ♒ Водолей

Сразу два приглашения могут прийти Водолеям на один вечер. Прежде чем решать, кого придётся огорчить, узнайте подробности. Один человек, например, приехал всего на день, а другой просто назвал вторник, потому что у него пока свободна вся неделя. Если сразу предложить ему четверг, обе встречи состоятся и ни от кого не придётся уходить раньше времени.

Днём удачно пойдут занятия, которым мешало долгое ожидание. Появится нужная деталь или пришлют подтверждение, без которого работа стояла. Доведите до конца то, что осталось недоделанным, а к следующему приступите завтра. Тогда вы успеете к назначенному часу и никого не заставите ждать.

🟣 ♓ Рыбы

Знакомые наперебой будут хвалить занятие или вещь, которые Рыб пока совершенно не увлекают. Пожалуй, вам станет любопытно, откуда столько восторга. Узнать это можно, не покупая дорогой набор для новичка. Пусть друзья покажут, что им уже удалось сделать. Может быть, вы и впрямь заинтересуетесь, а может, порадуетесь за них и охотно вернётесь к тому, что любите сами.

В личном общении лучше первыми предложить что-нибудь приятное. Если весь день не удавалось поговорить вдвоём, позовите близкого пройтись после ужина. По дороге вы сможете обсудить вопрос, который дома всё время откладываете, потому что кто-нибудь отвлекает.

Хорошие новости в будни нередко узнают только вечером. Днём каждый занят своим, а за ужином выясняется, что одному ответил старый друг, другого позвали в гости, третий наконец закончил работу, от которой давно устал. Никто не хотел отвлекать остальных, да и рассказывать подробности приятнее дома, когда можно видеть лица тех, кто слушает.

Позвольте разговору за столом продлиться чуть дольше обычного. Может быть, и вы первым делом пожалуетесь, сколько раз пришлось переделывать одно и то же, а потом вспомните, кто вызвался остаться и помочь. Об этом человеке и заговорите, хотя по дороге домой думали о нём меньше всего.