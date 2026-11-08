Весы, Скорпионы, Тельцы и Львы в гороскопе на понедельник 9 ноября

Стрельцы в понедельник, 9 ноября 2026 года, сами позвонят человеку, с которым в последнее время обсуждали только дела. Собеседник удивится, когда выяснится, что у него просто хотят узнать, как жизнь. А Весам дома помогут обустроить место для любимого занятия, чтобы не приходилось каждый раз всё доставать и снова убирать.

На работе коллега вдруг вспомнит, как вы не сдались, когда с первого раза ничего не вышло. Друг доверит новость, которую пока не готов рассказать всей компании. Так вы узнаете, за что вас ценят люди, с которыми вы давно знакомы, хотя прежде они об этом не говорили.

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🟣 ♈ Овен

Овнов спросят, как они решились начать заново после отказа. Вам в той истории больше всего запомнилось, как обидно было всё переделывать. А приятеля поразило, что вы всё-таки попробовали ещё раз. Теперь с ним будет интересно обсудить нынешний замысел: вы сможете сразу перейти к делу, не тратя времени на объяснения, почему вам это по силам.

Если вам кто-то нравится, позовите его провести вместе часть вечера. За общим занятием вам обоим будет легче разговориться. И совсем необязательно выбирать то, в чём вы хорошо разбираетесь: побыть новичком рядом с симпатичным человеком тоже приятно.

🟣 ♉ Телец

Дома у Тельцов разговор по привычке начнётся с того, что надо купить и кто за чем зайдёт после работы. Когда всё обсудите, задержитесь ещё ненадолго. Вы ведь давно не смеялись вдвоём, как раньше, а у близкого человека наверняка найдётся смешная история, которую он вам ещё не успел рассказать.

На работе наконец закончится дело, которое вам уже несколько раз возвращали на проверку. Это позволит уйти вовремя и придумать что-нибудь на двоих. Даже короткая прогулка понравится, если по дороге не нужно никуда заходить с очередным поручением.

🟣 ♊ Близнецы

Близнецы окажутся рядом с человеком, которому ещё всё в новинку. Его собьёт с толку какая-нибудь мелочь, на которой вы сами когда-то споткнулись. На этот раз вы сможете объяснить, как всё устроено, и новичку не придётся смущаться своей неопытности. Заодно обнаружится, что теперь вы знаете достаточно, чтобы взяться за работу посложнее.

Обсудить новую задачу лучше днём, пока есть время задать вопросы и услышать ответ. Зато семейный вечер вполне может пройти без разговоров о работе. Кто-то из близких предложит игру или другое развлечение, в котором вам ещё не приходилось участвовать. Теперь уже вам объяснят, что к чему.

🟣 ♋ Рак

Раков удивит то, за что их ценит близкий человек. Вы можете считать себя слишком сдержанными, а ему нравится, что при вас можно передумать и не услышать напоминание о вчерашних словах. Дайте ему договорить: выяснится, что об одной важной перемене он ещё никому не рассказывал.

В делах та же готовность выслушать пригодится при обсуждении новой идеи. Пока одни возражают, другие не решаются объяснить, что именно задумали. У вас хватит терпения дождаться пояснений и составить собственное мнение. Вечером вы с удовольствием побудете одни, особенно если удастся наконец дочитать то, на чём вас то и дело прерывали.

🟣 ♌ Лев

Львы вряд ли согласятся с давним другом по вопросу, который обоих волнует. Возможно, вы никогда друг друга и не переубедите: он не готов поступить так, как советуете вы, а вы не представляете себя на его месте. Впрочем, сколько раз вы уже спорили до хрипоты, а потом вместе отправлялись обедать!

Зато по делу, которое обсудят на работе, вам удастся убедить остальных. Вы заметите, для кого предложенный порядок окажется неудобным, и сумеете объяснить это без упрёков. Благодаря небольшой поправке общий результат станет лучше. Вечером позовите друга туда, где ни одному из вас не придётся ни о чём спорить.

🟣 ♍ Дева

У Дев появится хорошая новость, которую пока рано объявлять всем. Возможно, вас позвали на собеседование или согласились посмотреть вашу работу. Окончательного ответа ещё нет, но порадоваться уже есть чему. Расскажите тому, кто может разделить ваше волнение, не поздравляя раньше времени.

Если с утра за мечтами вы забыли о старом обещании, до обеда ещё успеете его выполнить. После работы возвращаться к нему едва ли захочется. Вечером хорошо пройдёт свидание или долгая беседа вдвоём. У собеседника, кстати, тоже накопились новости, и одна из них вас по-настоящему удивит.

🟣 ♎ Весы

Весам помогут освободить дома место для любимого занятия. Например, для книг, которые давно теснятся на краю стола, близкий человек выделит целую полку. Особенно приятно, что он сделал это без напоминаний. Вы тоже вспомните, о какой мелочи он просил вас недавно, и успеете ему помочь.

Разбирая свои вещи, вы можете наткнуться на то, о чём почти забыли. Занятие на вечер тогда найдётся само собой: полистать купленную весной книгу будет приятнее, чем искать новинки в магазине. Да и деньги пока останутся на что-нибудь другое.

🟣 ♏ Скорпион

Скорпионы поймут, что в новой для них компании наконец можно шутить так, как они привыкли у себя дома. Коллеги посмеются вместе с вами, и официальность, которая вас смущала, исчезнет. За обсуждением работы вы решитесь высказать свою идею и сами заметите, что больше не подбираете про себя каждое слово.

С любимым человеком возможен забавный спор о вкусах. Вы можете совершенно по-разному помнить фильм, который когда-то смотрели вдвоём. Самое интересное начнётся, если доберётесь до кино на этой неделе: на этот раз будет любопытно узнать, что приглянулось каждому.

🟣 ♐ Стрелец

Стрельцам вспомнится человек, которому они привыкли звонить только по конкретному поводу. Когда он свободен и где бывает по утрам, вы помните прекрасно. А чем увлечён, что собирается делать зимой? Вы его об этом ни разу не спрашивали. Сегодня разговор может затянуться: оказывается, у вас накопилась масса новостей друг для друга.

В личных занятиях понедельник особенно хорош для тех, кто осваивает что-то на практике. Получится движение, которое вы прежде безуспешно повторяли за другим человеком. Возможно, вы учитесь танцевать или пробуете играть на музыкальном инструменте. Когда руки или ноги наконец перестанут путаться, вы будете довольны собой.

🟣 ♑ Козерог

Козероги по-новому оценят обычай, над которым в семье прежде посмеивались. У кого-то это способ готовить по праздникам любимое блюдо, у кого-то привычка непременно проводить гостя до остановки. Со временем лучше запоминается тот, кто всё это делал, чем причина, по которой в семье когда-то так повелось. Сегодня вы сами для кого-то сделаете нечто подобное.

По работе вам, напротив, пригодится возможность начать по-своему. Прежнего порядка никто не требует, а вы уже присмотрели способ попроще. Если он оправдается, после дел останется достаточно времени на личную встречу. Не отказывайтесь от неё только потому, что завтра рано вставать: вы можете увидеться ненадолго.

🟣 ♒ Водолей

Водолеи напрасно волнуются, что при встрече после долгого перерыва будет нечего сказать. Вы обнаружите друг у друга новые интересы, хотя могли бы целый вечер проговорить и об одних воспоминаниях. Если собеседник расскажет о перемене, про которую никто ещё вам не говорил, расспросите о ней. К концу разговора вам покажется, будто вы с ним познакомились заново.

Дневные дела пойдут на лад. Вы сможете выручить коллегу, который что-то пропустил, и вам не придётся из-за этого задерживаться. Достаточно дать ему свои записи, в остальном он разберётся сам. На вечернюю встречу вы успеете в хорошем настроении.

🟣 ♓ Рыбы

Рыбы заметят, что близкий человек поступил в затруднительной ситуации почти так же, как когда-то они сами. А вы ещё думали, что он в тот раз даже не слушал ваших объяснений. Любопытно будет узнать, что он придумал сам и как в конце концов всё получилось.

После разговора вы всерьёз возьмётесь за собственные планы. Время для этого найдётся, если оставить в стороне занятие, которое в последнее время скорее утомляло вас, чем радовало. Идея для вечера появится быстро. Впервые за несколько дней вы с удовольствием соберётесь куда-нибудь без долгих раздумий, стоит ли выходить из дома.

За привычную заботу редко благодарят вслух. Близкий человек напишет, что благополучно доехал, или пришлёт песню, которая вам наверняка понравится. Вы обрадуетесь, а он так и не узнает, как много для вас значат такие мелочи.

Необязательно ждать случая поблагодарить его при всех. В следующий раз, когда такое случится, скажите, почему вам это приятно. Может оказаться, что сегодня именно от вас человек услышит первые за день добрые слова.