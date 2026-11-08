Весы, Овны, Близнецы и Девы в гороскопе Василисы Володиной на понедельник 9 ноября

В понедельник, 9 ноября, Львам напомнят о встрече, которую они когда-то удачно организовали. Участники хотят собираться чаще и снова попросят их взяться за дело. Прежде чем соглашаться, стоит узнать, кто будет выбирать дни. Рыбам, напротив, предстоит выяснить, сколько свободы им уже дали: результат должен отвечать нескольким требованиям, а в остальном можно положиться на свой вкус.

Если вас попросят о платной услуге, подумайте, сколько вечеров уйдёт на работу, прежде чем решить, сколько она стоит. Вряд ли знакомый обидится, услышав цену: он ведь для того и спросил, чтобы понять, может ли себе это позволить. А у вас не пропадёт охота всё сделать как следует.

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🟣 ♈ Овен

Овны быстро справятся с первой задачей и могут сгоряча пообещать, что через час будет готово всё остальное. Прежде чем называть срок, посмотрите, что предстоит сделать дальше. Там, вероятно, есть то, чего вы ещё не пробовали. Потратить несколько минут на знакомство с новым будет гораздо приятнее, чем потом поправлять свою же ошибку на глазах у тех, кто торопит.

Ближе к вечеру вас отвлекут хорошие новости от родных. Освободите хотя бы немного времени, чтобы услышать подробности. Кто-то давно ждал случая поделиться именно с вами, и этот разговор запомнится обоим.

🟣 ♉ Телец

Тельцов заинтересует чужой удачный опыт. Глядя на результат, легко увлечься, особенно если знакомый сам предлагает вам последовать его примеру. Только сначала расспросите, сколько месяцев и денег у него на это ушло. После такого разговора вы скорее с удовольствием поздравите его, чем бросите всё ради точно такой же затеи.

В собственных делах у вас уже есть повод для гордости: то, что поначалу приходилось переделывать, теперь получается с первого раза. Хорошо бы закончить пораньше и провести вечер с любимым человеком. Он с радостью примет приглашение туда, где вы когда-то хорошо проводили время вдвоём.

🟣 ♊ Близнецы

Если двое ваших знакомых поссорились, у каждого найдутся убедительные доводы в свою пользу. Близнецы могут вполне искренне посочувствовать обоим, а вот пересказывать одному, как высказался о нём другой, не стоит. Даже безобидная попытка смягчить сказанное порой меняет смысл. Наладить отношения им всё-таки придётся самим.

Зато в своей работе вы сможете довольно быстро принять решение, над которым остальные ещё думают. Здесь факты вам известны, а за последствия готовы отвечать вы сами. После обеда появится повод позвать куда-нибудь приятеля, с которым вечно приключается какая-нибудь забавная история.

🟣 ♋ Рак

Ракам надоест домашний спор, который давно пора решить на практике. У каждого свои представления о том, как удобнее, и доказывать их дальше без толку. Например, если близкий предлагает передвинуть стол, а вам кажется, что он помешает, попробуйте пожить пару дней с перестановкой. За первым же завтраком обнаружится больше подробностей, чем за неделю обсуждений.

Днём может объявиться приятель, у которого найдётся свободный час между делами. Если будете поблизости, предложите пообедать вместе. Успеете и наговориться, и заглянуть за покупкой, которую откладывали до выходных, чтобы лишний раз не ездить.

🟣 ♌ Лев

Львам напомнят, как удачно они однажды собрали людей или взялись за организацию общего дела. Теперь кто-то предлагает повторять это регулярно. Если идея вам нравится, полезно сразу узнать, сможете ли вы сами назначать дни и выбирать, с кем работать. Так понятнее, останется ли любимое занятие удовольствием, когда войдёт в расписание.

Необязательно обещать участие до конца года. Можно провести ещё одну встречу, а там решить, хочется ли продолжать. И не занимайте ею сегодняшний вечер: у вас будет возможность побыть гостем, которому ничего не нужно готовить и который сам выбирает, когда уйти.

🟣 ♍ Дева

Человек, с которым Девы обычно советуются, может оказаться занят как раз в нужную минуту. Придётся решать самим. Первое сомнение пройдёт, как только вы вспомните, на что этот человек обычно обращает внимание. Дальше вам даже понравится действовать по своему усмотрению. Когда помощник освободится, у вас уже будет что ему показать.

За пределами работы понедельник порадует небольшим сюрпризом. Кто-то запомнил вашу мимолётную просьбу и отнесётся к ней серьёзнее, чем вы ожидали. Не торопитесь отмахиваться со словами, что и сами бы справились: проще показать, как вы рады.

🟣 ♎ Весы

Весам могут по старой памяти сказать, что мест уже нет или попасть туда можно только по приглашению. Посмотрите, что пишут сами организаторы. Вполне вероятно, на занятия, которые вам нравятся, снова открыт набор. А может, появились билеты на дополнительный концерт любимой группы, хотя на первое выступление их давно раскупили.

С домашними получится договориться без долгих переговоров. Вы предложите время, подходящее и вам, и тому, чей распорядок обычно труднее изменить. Вечером это оценят даже те, кто не участвовал в обсуждении.

🟣 ♏ Скорпион

Скорпионы рискуют весь день торопиться только потому, что сами пообещали закончить к вечеру. Выясните, когда сделанное действительно понадобится. Возможно, никто не собирался пользоваться им до среды. Тогда понедельник можно потратить на самую важную часть, а мелочи спокойно доделать завтра. Качество работы от такой перемены только выиграет.

Откладывать неприятный личный разговор ещё на сутки, напротив, вряд ли захочется. Вы уже знаете, о чём жалеете и чего хотите дальше. Собеседнику будет проще ответить на это, чем в очередной раз вспоминать, с какой фразы всё началось.

🟣 ♐ Стрелец

Стрельцам полезнее всего будет тот совет, в котором учтён их собственный распорядок. Например, вам предлагают по утрам заниматься языком или спортом, а по утрам вы едва успеваете выйти из дома. Вечернее занятие ничем не хуже, если на него вы действительно попадёте. Заранее решите, ради какого удовольствия или результата готовы освободить этот час.

Подходящая компания найдётся и за пределами привычного круга. Вы разговоритесь с человеком, который пришёл впервые, как и вы, или просто оказался рядом. С ним легко продолжить знакомство без обещания непременно встречаться по расписанию.

🟣 ♑ Козерог

Козерогам могут предложить плату за то, что они обычно делают для себя. Прежде чем назвать цену, представьте себе всю работу. Расходы на материалы вспомнить легко, гораздо чаще забывают про собственные два вечера. Предложите сумму, за которую приятно будет взяться за заказ. Возможно, вы зря боялись, что знакомый сочтёт её завышенной.

После работы не задерживайтесь из-за нового заказа. Вам будет интереснее пройтись или поужинать с человеком, которому вы давно собирались уделить внимание. Предстоит услышать о событии, которое многое для него значит, хотя со стороны могло показаться пустяком.

🟣 ♒ Водолей

Водолеям может показаться, что на их предложение слишком долго не отвечают. Вспомните, договаривались ли вы получить ответ именно сегодня. Если нет, собеседник, скорее всего, считает вполне естественным сначала разобраться в своих делах. Менять условия и слать одно уточнение за другим пока ни к чему.

Собственная работа в это время пойдёт неожиданно хорошо. Не исключено, что, когда ответ всё-таки придёт, вы сами попросите немного подождать: осталось закончить интересную часть. А уж для встречи вы подберёте час, когда оба сможете разговаривать, не сверяясь с телефоном.

🟣 ♓ Рыбы

Рыбам покажут готовую работу в качестве примера. Не торопитесь воспроизводить каждую подробность. Спросите, что должно непременно сохраниться, и вы удивитесь, как много вам оставили на выбор. Даже небольшой самостоятельный штрих может оказаться гораздо удачнее старательной копии. Понравится работа и тому, кто предложил образец.

В компании друзей не берите на себя выбор развлечения для всех. Знакомый может неожиданно предложить именно то, что вам по душе, хотя до сих пор вы считали его человеком совсем других вкусов. Тема для разговора найдётся сама, особенно когда удастся расспросить, с чего началось его увлечение.

На вопрос, что сегодня удалось, проще всего ответить: закончили работу, договорились о встрече, забрали заказ. Гораздо труднее заметить, от чего вы вовремя отказались. Зато после ужина не придётся выполнять обещание, данное из одной только вежливости.

Если день прошёл спокойнее, чем вы опасались, вспомните, кто этому поспособствовал. Может быть, кто-то из близких взял на себя трудную часть. А может, вы сами не стали раздувать мелкую размолвку и к вечеру смогли обсудить с человеком то, что обоим было интересно.