Овны, Водолеи, Раки и Девы в гороскопе Анжелы Перл на понедельник 9 ноября

Козерогам в понедельник, 9 ноября, пригодятся наброски идеи, которую в прошлый раз толком не стали обсуждать. Теперь появится человек, готовый за неё взяться вместе с ними. Овны, пожалуй, даже удивятся, когда наконец получат ответ на давний запрос: за время ожидания у них появились совсем другие планы.

В личных делах многое будет зависеть от того, удастся ли среди недели выкроить время для себя и для тех, с кем давно хотелось повидаться. Возможностей для этого окажется больше, чем казалось в воскресенье вечером. Вдруг выяснится, что приятель работает по соседству или что сеанс в кино начинается как раз тогда, когда вы оба освобождаетесь.

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🟣 ♈ Овен

Овнам могут предложить освободившееся место как раз тогда, когда они уже перестали на него рассчитывать. Узнайте, подходит ли вам время: когда вы записывались, распорядок у вас мог быть совсем другим. Если в этот день вы свободны, лучше сразу подтвердить запись: следующего места, возможно, придётся ждать ещё несколько недель.

Сдержите и обещание, которое успели дать близкому. Рассказав ему о приятной перемене, заодно обсудите, когда освободитесь. Вы обнаружите, что ради встречи вовсе не обязательно располагать целым вечером. Иногда достаточно вместе поужинать, а долгую прогулку оставить до другого раза.

Подсказка дня: Спросите, можно ли немного подумать, если вас застали врасплох.

🟣 ♉ Телец

Если приходится разбираться в незнакомом деле, Тельцам поможет чужой пример. Попросите показать, как выглядит готовый результат. Вы быстрее поймёте, зачем нужен каждый шаг, и сумеете обойтись без повторного объяснения. Удачно пройдут и занятия, в которых часть работы можно сразу выполнить самостоятельно, а о непонятном расспросить по ходу.

Дома кто-то из старших захочет обсудить с вами свои планы. Вначале может показаться, что все хлопоты теперь достанутся вам. Не торопитесь: дайте человеку рассказать, что он уже успел сделать сам. Вероятно, вашего участия потребует лишь та часть, в которой он действительно не разбирается.

Подсказка дня: Приберегите вопросы на тот момент, когда станет видно, что именно вызывает трудности.

🟣 ♊ Близнецы

У Близнецов появится повод расспросить родных о давней семейной истории. Выяснится, что каждый запомнил подробность, которой не знали остальные. Ребёнок мог всю жизнь помнить, как впервые увидел море, а взрослый про ту же самую поездку расскажет, сколько хлопот стоило всех туда привезти. Вам будет интересно услышать обе версии.

Любопытство пригодится и в делах. Там, где вас поначалу устроило первое объяснение, стоит посмотреть, как всё происходит на практике. Вы заметите полезную мелочь, которую при обычном порядке работы легко упустить. Вечером настроение будет оживлённым; самое время повидаться с друзьями, которые любят хорошие истории не меньше вас.

Подсказка дня: В разговоре с родными спросите о том, чего сами помнить не можете.

🟣 ♋ Рак

Сегодня Ракам будет легче обычного говорить перед несколькими людьми. Даже если вы долго готовились, не пытайтесь сразу выложить всё, что знаете. Начните с примера, который знаком слушателям по их собственному опыту. По вопросам станет понятно, что заинтересовало их больше всего. Дальше и вы перестанете следить за каждым своим словом.

После работы вы тоже будете чувствовать себя непринуждённо. С человеком, который вам нравится, легче будет заговорить на самую обычную тему и посмотреть, поддержит ли он беседу. Вероятно, у него найдётся что рассказать, а под конец он и сам предложит увидеться снова.

Подсказка дня: Оставьте в разговоре время на чужие вопросы, даже если готовились произнести целую речь.

🟣 ♌ Лев

Среди новых людей Львы окажутся разговорчивее, чем сами ожидали. В знакомой компании обычно есть кто-то, кто забирает всё внимание, а сегодня первым поделиться мнением предложат вам. Вы расскажете о том, что вас занимает, без долгих предисловий. Когда собеседники подхватят тему, удивитесь, как много у вас нашлось общего.

Близкие спокойно отнесутся к вашему желанию провести часть вечера отдельно, особенно если заранее сказать, когда вернётесь. В освободившееся время вы получите удовольствие от занятия, которое обычно откладываете, потому что никому больше оно не интересно. На этот раз искать себе спутника не потребуется.

Подсказка дня: Начните с того, о чём вам самим интересно и спрашивать, и рассказывать.

🟣 ♍ Дева

Девам попадётся подтверждение того, о чём они прежде спорили со знакомым. В старом сообщении или в первоначальных условиях обнаружится подробность, которую вы оба позабыли. Она поможет принять решение без очередного долгого объяснения. Собеседник охотнее с вами согласится, если вы предложите сразу перейти к делу и не станете припоминать, кто нашёл верный ответ первым.

Оставшуюся часть дня приятно посвятить собственным интересам. Знакомые могут позвать туда, куда вы давно собирались. Даже если встреча состоится только через несколько дней, сейчас удобно выяснить, во сколько и где вы увидитесь. Тогда у вас будет вечер, которого можно ждать с удовольствием.

Подсказка дня: Возьмите с собой первоначальные записи, если собираетесь обсуждать давнюю договорённость.

🟣 ♎ Весы

Весы чаще обычного будут оказываться в роли человека, от которого ждут решения. Особенно хорошо это станет заметно при заказе услуги или покупке для дома. Вас попросят выбрать, и внезапно выяснится, что вы прекрасно знаете, что вам нравится. Сразу назовите важные для вас подробности, будь то материал или удобное время доставки. Так не придётся соглашаться на чужой выбор из одной вежливости.

В отношениях можно позволить себе такую же определённость. Если близкий предлагает вместе поужинать, скажите, где вам было бы приятно провести вечер. Вероятно, он будет только рад, что сегодня не ему приходится придумывать программу для двоих.

Подсказка дня: Назовите сумму, в которую хотели бы уложиться, до того, как вам начнут показывать дорогие варианты.

🟣 ♏ Скорпион

Скорпионы вполне могут потерять часть утра в ожидании чужого ответа. Пока кто-то решает, когда можно будет продолжить общее дело, возьмитесь за свою часть работы, в которой всё зависит от вас. К обеду появится заметный результат, и утренняя задержка уже не будет казаться такой обидной. Успеете вы и то, что собирались сделать для себя.

По дороге домой вам может попасться песня, которую вы не слышали уже несколько лет. Припев вспомнится с первых нот, а заодно и человек, с которым вы когда-то её слушали. Отправьте ему запись: любопытно, какие подробности тех лет запомнились каждому из вас.

Подсказка дня: Пока ждёте ответа, займитесь тем, что сможете закончить без чужой помощи.

🟣 ♐ Стрелец

Стрельцам предстоит разговор, который сначала покажется чистой формальностью. Но едва вы разберётесь с делами, выяснится, что у собеседника отличное чувство юмора. Вы собирались потратить на эту встречу всего несколько минут, а в итоге вместе пойдёте обедать. К концу обеда вы, возможно, уже будете выбирать день, когда оба свободны и можно снова увидеться.

Сложную работу лучше проверить до того, как передадите её дальше. Поправьте неточности, пока ещё помните, откуда взялись цифры или на какой срок вы договорились. Тогда вечером не придётся отвлекаться на уточнения. Домашние успеют вдоволь наговориться с вами за ужином.

Подсказка дня: Не торопитесь прощаться сразу после того, как решили деловой вопрос.

🟣 ♑ Козерог

Тот, кто недавно отверг идею Козерогов, сам предложит вернуться к обсуждению. В составе участников или в ближайших планах что-то изменилось, и теперь ваша затея придётся кстати. Расскажите, с чего могли бы начать вдвоём. Пойдут ли за вами остальные, выяснится позже, а для первого дела вполне хватит и двоих.

К концу дня вы устанете от необходимости всех убеждать. Если хочется провести время с любимым человеком, выберите занятие, во время которого можно просто быть рядом. Тем, кто пока только присматривается друг к другу, подойдёт совместный выход: после фильма или игры обязательно найдётся что обсудить.

Подсказка дня: Захватите на встречу то, что уже успели подготовить к первому разговору.

🟣 ♒ Водолей

Водолеям стоит заглянуть в расписание перед тем, как в очередной раз отложить интересную вылазку до субботы. Может найтись удобный вечерний сеанс или встреча недалеко от того места, где вы и так будете по делам. Билеты в будни порой доступнее, а заодно выяснится, что приятелю удобнее составить вам компанию именно после работы.

Даже короткая перемена обстановки пойдёт вам на пользу. Вы отдохнёте от дневных разговоров и не станете продолжать их за ужином. Близким тоже будет любопытнее узнать, что произвело на вас впечатление, чем в подробностях разбирать знакомые всем рабочие неурядицы.

Подсказка дня: Уточните, во сколько закончится сеанс, если утром вам рано вставать.

🟣 ♓ Рыбы

Рыбам удастся помирить двух людей, которые гораздо лучше относятся друг к другу, чем можно подумать по их спору. Оба согласятся выслушать вас, если вы не станете брать чью-либо сторону. Вполне достаточно напомнить, ради чего все собрались и в чём уже согласны. Остальное собеседники сумеют решить между собой.

Теперь можно заняться и тем, что важно лично вам. Человеку, который вам нравится, будет приятно увидеть вас вне общей компании. Предложите встретиться по пути домой или вместе зайти куда-нибудь после дел. Вдвоём вы скорее найдёте тему, к которой оба захотите вернуться при следующей встрече.

Подсказка дня: После примирения дайте людям самим договориться о подробностях.

Не всякое начало приходится на первое число. Если давно собирались разобрать семейные фотографии, достаньте одну, на которой вы не всех узнаёте. Покажите её родным при случае. Пока кто-то ещё помнит имена, их можно записать на обороте, даже если до остальных снимков руки дойдут только зимой.

Так бывает и с другими давними намерениями. Представляя готовый альбом, легко решить, что для него потребуется неделя отпуска. А первая подпись займёт минуту. Вполне возможно, что к следующей семейной встрече вам самим уже будет интересно найти и принести второй снимок.